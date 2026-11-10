Después del nuevo desastre ferroviario: la paradoja de la bondad y de la maldad

¿Cómo es posible que los humanos sean capaces de darlo todo por ayudar a unas víctimas, organizar colas para donar sangre, guardar la compostura ante el oprobio, no tomar la justicia por su mano y, al mismo tiempo, ser tan egoístas para que una catástrofe ocurra dos veces en menos de un año, engañar a la gente sobre una seguridad inexistente y justificar la negligencia con total frialdad? Y, si vamos a lo general: ¿cómo hemos podido inventar la democracia, componer sinfonías y, al mismo tiempo, planificar genocidios, ejecutar linchamientos o diseñar sistemas de tortura? Las preguntas no son retóricas. Son, según el antropólogo Richard Wrangham, el núcleo de lo que somos. En su libro La paradoja de la bondad: la extraña relación entre virtud y violencia en la evolución, y en el trabajo que lo sostiene, Wrangham ofrece una respuesta que resulta a la vez elegante y desasosegante: los humanos somos una especie inusualmente dócil e inusualmente violenta porque hemos evolucionado dos sistemas de agresión distintos, y porque, en algún momento de nuestra historia, nos hemos autodomesticado. Sí, como si fuéramos animales de compañía; luego se lo explico.