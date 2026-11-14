"Con el tiempo mereceremos no tener gobiernos", al menos no como el del PSOE

"Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos", Jorge Luis Borges (El informe de Brodie, 1970).

Mientras que burócratas y políticos siguen discutiendo, como en la Edad de Piedra, sobre cuál es "la mejor política para gobernar", léase, utilizar el monopolio de la violencia y métodos como la cloaca de Santos Cerdán para expoliar al ciudadano común, la realidad silenciosamente se va imponiendo, de la mano de la actividad privada potenciada por la verdadera ciencia, y su aplicación, la tecnología.

Google, perteneciente a Alphabet Inc, lanzó su Proyecto Suncatcher —Cazador de Sol—, una iniciativa destinada a desplegar sus chips para responder consultas de inteligencia artificial (IA) desde el espacio. El gigante tecnológico lanzó el 1 de octubre un satélite prototipo MVP equipado con sus Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) Trillium, a bordo de la misión de transporte compartido Transporter-18 de SpaceX, lo que marca su primera prueba en órbita.