Jean-François Revel se preguntaba en su libro Cómo terminan las democracias, de obligada lectura hoy a pesar de estar escrito hace mucho contra el comunismo invasivo de la URSS —hoy las democracias funcionan como si tuvieran una potencia enemiga dentro—, si los modos democráticos de entender la convivencia no serán en realidad históricamente pasajeros.

No hace ni cuarenta años que se creía que la historia "terminaba" con las democracias triunfantes tras la ruina del comunismo ruso. Sin embargo, la facilidad que ofrecen a sus enemigos para reventarlas desde dentro y desde fuera, y por la ceguera voluntaria de unos dirigentes que no las defienden de las prácticas, e incluso costumbres, totalitarias que se incuban intencionadamente en su seno; las hacen presa fácil de los totalitarismos y las convierten, tal vez, en anomalías temporales.

Lo dice así: "El enemigo interior de la democracia juega con ventaja, porque explota el derecho al desacuerdo inherente a la democracia misma. Con habilidad bajo la oposición legítima, bajo la crítica reconocida como prerrogativa de todo ciudadano, oculta el propósito de destruir la democracia misma, la búsqueda activa del poder absoluto, del monopolio de la fuerza. En efecto: la democracia es ese régimen paradójico que ofrece a quienes quieren abolirla la posibilidad única de prepararse a ello en la legalidad, en virtud de un derecho, e incluso de recibir a tal efecto el apoyo casi patente del enemigo exterior, sin que ello se considere una violación realmente grave del pacto social". Exacto.