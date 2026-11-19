"Vivo en un país donde JD, a través de Joybuy, da servicio. Y para el ciudadano de a pie es inmejorable". Me lo dice un lector a propósito de la compra de la matriz de MediaMarkt por el gigante chino JDcom. Añade que nadie va a quejarse de que los chinos "metan otro poco más la patita" si resulta que funcionan mejor. Tiene razón. Si se me estropea la lavadora un jueves y alguien me ofrece una buena, a buen precio y se compromete a instalármela el viernes, le compro la lavadora. Ahora bien, hay un detalle que desaparece cuando reducimos al ciudadano a su condición de cliente. Antes de poder comprar una lavadora, uno tiene que ganarse la vida. ¿Y de qué se la va a ganar cuando hasta el negocio de vender lavadoras en Europa empiece a decidirse en China?

El 3 de noviembre la Comisión Europea dio la última autorización que necesitaba JDcom para hacerse con Ceconomy, la matriz alemana de MediaMarkt y Saturn. Al escribir estas líneas, las compañías esperaban cerrar la operación en breve. Hablamos de más de 1.000 tiendas y de unos 50.000 empleados. Mañana podrás entrar en el mismo establecimiento, encontrar al dependiente habitual y llevarte a casa un Smart TV de la misma marca. Probablemente esa continuidad sea uno de los mayores atractivos de la compra. A JDcom le habría costado años conseguir que un español entrase en una tienda con su logotipo con la normalidad con que entra en un MediaMarkt. Ahora puede comprar la confianza que la otra empresa consiguió tras décadas de esfuerzo.