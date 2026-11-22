Lorenzo Warby es un ensayista australiano que ha trabajado durante años en la administración pública de su país y en el sector no gubernamental. En la actualidad se dedica, entre otras cosas, a organizar jornadas educativas sobre historia medieval y antigua para colegios. Desde hace tiempo publica ensayos densos y bien documentados en su Substack Lorenzo from Oz, en los que aborda cuestiones de economía política, instituciones, cultura y los mecanismos por los que las sociedades modernas aprenden —o dejan de aprender— de su propia experiencia.

Recientemente Warby ha publicado un artículo que me parece especialmente interesante. En él sostiene que una parte importante de quienes se identifican como de izquierda considera que esa mera identificación les otorga una superioridad moral automática respecto a quienes se sitúan en la derecha. Lorenzo Warby argumenta que esta pretensión solo puede sostenerse mediante un acto sistemático de edición de la realidad: la eliminación del relato de los peores resultados históricos de tradiciones políticas de izquierda. Los regímenes de Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Mengistu y otros similares —decenas de millones de muertos, hambrunas inducidas por políticas y tiranías sistemáticas— quedan fuera del marco para preservar la idea de que 'ser de izquierda' equivale a estar en el lado moralmente correcto.