El número de octubre de Revista de Occidente está dedicado a la Escuela de Salamanca, como dice Antonio Notario en la presentación, "uno de los movimientos intelectuales, morales y religiosos más interesantes y profundos del Pensamiento Español". Pero, como el mismo Notario y el resto de articulistas revelan, no solo del pensamiento español, sino universal. Notario destaca en su introducción las figuras geniales de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez, pero son muchos más los tratados en el número, como Juan de Mariana, convertido en un referente fundamental de la tradición liberal, y Luis de Molina, cada vez más de actualidad en los debates contemporáneos sobre el libre albedrío. El número de Revista de Occidente es un jalón imprescindible en esta apología y reivindicación de una Escuela de Salamanca que hasta hace poco era desconocida, cuando no menospreciada, en las aulas españolas e iberoamericanas. No así con un pensador tan profundamente conocedor de la historia de la metafísica como Heidegger, que en Ser y tiempo señaló a Suárez como el puente por el que la ontología griega llegó a la Modernidad.