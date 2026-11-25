En 1967 la filósofa británica Philippa Foot planteó, en un artículo sobre el aborto y la doctrina del doble efecto, el que acabaría siendo el experimento mental más célebre de la ética contemporánea. Un tranvía sin frenos avanza hacia cinco personas; quien está junto a la palanca puede desviarlo hacia otra vía en la que sólo hay una. No accionarla es dejar morir a cinco; accionarla es matar a uno. El dilema surge porque toda elección tiene un coste, y porque la misma intuición que nos invita a tirar de la palanca se rebela cuando la variante consiste en sacrificar a alguien sano para repartir sus órganos entre cinco enfermos.

Medio siglo después, el dilema ha salido del aula para entrar en los laboratorios que programan vehículos autónomos: ¿debe el algoritmo proteger al conductor o al peatón? Que una máquina decida por nosotros tiene algo de liberador, porque reparte la culpa entre el fabricante, el gestor de la carretera, el usuario y, si hace falta, el Altísimo. Pero hay algo que los ingenieros sabemos: el dilema del tranvía es, ante todo, el síntoma de un fracaso previo. Cuando hay que elegir, el sistema ya ha fallado. La ingeniería no consiste en resolver el dilema, sino en conseguir que nunca llegue a plantearse. Este año, España ha visto descontrolarse dos tranvías: el 18 de enero, en Adamuz, y el 28 de octubre, en Urda, con 46 y 69 muertos.