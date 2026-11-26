En los últimos años, y con motivo de ciertos triunfos electorales, se ha convertido en un lugar común discutir sobre los bulos y la desinformación. Combatirlos se ha convertido en uno de los objetivos de la Unión Europea y también del Gobierno español. Bulos, "nuevas mentirosas" —así se llamaban en el reinado de Felipe II—, mentiras y calumnias las ha habido siempre. Y es positivo que la sociedad las persiga o, al menos, las identifique. ¿Pero qué sucede cuando es el propio Estado el que crea esas mentiras y las traslada al BOE?

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática es una norma que establece como versión oficial en España bulos, sin base fáctica, y que pueden afectar a la convivencia que esa ley pretende restaurar.

Una de las mentiras enunciadas en ella es la existencia de una trama de niños robados por el franquismo, que aquí se detalla como "las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura". Las indagaciones realizadas por las fiscalías provinciales a partir de 2012 no hallaron pruebas de esa trama. Igualmente, las investigaciones científicas realizadas por médicos forenses demostraron que los cuerpos de los niños enterrados correspondían a sus madres. Pero el legislador ha optado por el negacionismo tanto de la verdad judicial como la científica para imponer su sectarismo político.