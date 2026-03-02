Como en la URSS: una victoria tardía

Alguien dijo que informar era influenciar. En otra parte se explicaba que la nueva propaganda rusa, heredera de la soviética, se basa en numerosos canales y mensajes que difunden medias verdades y ficciones descaradas. Lo hacen simulando, en muchos casos, ejercer el periodismo. Y como no tienen la necesidad de esperar a verificar un dato o una afirmación, difunden la interpretación de los acontecimientos que se ajusta a sus objetivos. Además, consecuentemente, son los primeros en "publicar" noticias del suceso que sea... que tantas veces ni siquiera sucedió.

Se refería el artículo en cuestión a la propaganda rusa... Y se parece tanto, pero tanto, a como tantos, pero tantos, medios de comunicación en español actúan cuando de informar de Israel se trata: ágiles difundidores de los dichos de los líderes palestinos o la galaxia de altavoces y legitimadores que los rodea. Cada vez más, el periodismo es, como para los rusos, un dispositivo para que la audiencia baje la guardia del escepticismo; para convertir en certeza lo que está preñado de incertidumbre y fraudulencia.