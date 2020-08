Las 8 mejores piscinas desmontables para disfrutar en casa

Para el verano no hay nada mejor que tener tu propia piscina en el jardín para que puedas

sobrevivir al calor. Por este motivo, si tienes suficiente espacio en tu jardín, pero no tienes

permiso para hacer obras o el presupuesto no es muy amplio, optar por piscinas desmontables es algo que puede ser una gran solución.

Pero, seguramente no sabes cuál es la mejor piscina que puedes encontrar en el mercado, por lo cual te hemos preparado este post. Aquí encontrarás las mejores opciones para que puedas comprar una piscina desmontable y tenerla en tu hogar para que así puedas disfrutar mucho más del verano en la comodidad de tu jardín.

Así que, si quieres conocer más al respecto, te invitamos a que sigas leyendo este post, para que así puedas asegurarte de tener la piscina que desees.

¿Cuáles es la mejor piscina desmontable?

En el mercado te puedes encontrar con una gran oferta de piscinas desmontables entre las cuales elegir. Pero no todas tienen la misma calidad, ni se adaptarán a la perfección a lo que estás buscando, por este motivo, hemos seleccionado las mejores opciones y te las traemos en este post para que puedas hacer la mejor elección. Así que, sin dar más rodeos, vamos a conocer los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado para que tomes una decisión de compra acertada:

Piscina Desmontable Intex 28271NP Small Frame

Piscina Desmontable Intex 28271NP Small Frame

Este es uno de los mejores modelos que podrás encontrar, en especial porque es una piscina

rectangular muy fácil de armar. Esta ofrece la capacidad para 4 personas, y un total de 2.282

litros, haciendo que se pueda tener una piscina refrescante en tu jardín. Cuenta con una estructura tubular de piezas independientes de acero que cuenta con un acabado expoxy antióxido, y son piezas de fácil montaje.

Está hecha con lona tri capa, la cual permite tener la mayor resistencia y durabilidad en la piscina, y un tapón de vaciado conectable a una manguera. Esto le confiere a esta piscina una gran versatilidad. Puedes encontrar esta piscina tanto con depurador como sin depurador dependiendo de lo que estés buscando. Es perfecta para los pequeños espacios, y permite tener una utilización muy sencilla.

Esta es una piscina desmontable que tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios,

asegurando que es un modelo "muy resistente". Además, aseguran que lo mejor es comprar una "depuradora de arena si quieres que te dure". Muchos clientes tienen pociones positivas sobre este modelo, lo que permite tener siempre unos resultados realmente óptimos.

Piscina Desmontable Bestway Automática

Piscina Desmontable Bestway Automática

Esta es una piscina ideal si buscas economía y una piscina perfecta para los más pequeños. Esta cuenta con un montaje muy fácil con un anillo de aire inflado que permite que se ajuste completamente sola. Está elaborada en un material completamente robusto y reforzado, que hace que la piscina sea altamente duradera.

Su capacidad total es de 940 litros, lo que hace que sea una piscina perfecta para los más

pequeños del hogar. Además, cuenta con una válvula de drenaje integrada para un vaciado rápido.

Es una piscina desmontable, que permite el fácil almacenamiento cuando se termina la

temporada de verano, y viene con unos parches autoadhesivos que permiten cualquier tipo de reparación de forma sencilla.

Según las opiniones que tienen los usuarios de este modelo, la relación "calidad-precio" es de las mejores que encontrarás. Además, aseguran que es muy "fácil montarla", lo que te permitirá tener siempre unos grandes resultados. Es perfecta para los más peques, aunque debes tener en cuenta que al ser inflable es un poco más inestable que otros modelos.

Piscina Desmontable Bestway Steel Pro 366

Piscina Desmontable Bestway Steel Pro 366

Esta es una gran opción si buscas una piscina de alta calidad. En todo caso, esta piscina ofrece un sistema FrameLink System TM, lo que permite que tengas siempre unos buenos resultados.

La piscina, de fácil montaje, cuenta con una estructura de acero galvanizado tubular con tratamiento anti-corrosión.

Cuenta con una bomba de filtro, que permite que tengas los mejores resultados para que puedas

conseguir una calidad buena de agua. Además, la piscina viene con unas robustas cadenas de piscina que te permitirán armarla de una forma realmente óptima. Es muy fácil de montar y es bastante estable, lo que permitirá que puedas disfrutar de tu piscina.

Las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo de piscina son muy positivas lo que hace que sea una gran opción. Los usuarios afirman que es una "piscina muy buena pero faltan las instrucciones", además afirman que tiene una "buena calidad-precio", esto hace que sea una piscina perfecta si no tienes mucho espacio en tu jardín.

Piscina Desmontable Bestway Seteel Pro 56334

Piscina Desmontable Bestway Seteel Pro 56334

Esta es una gran opción, en especial porque ofrece una gran estabilidad y robustez lo que permite

tener una piscina de alta calidad. Su montaje es bastante sencillo, mediante un sistema tubular

que permite instalarla y guardarla de una forma muy rápida y sencilla sin realizar ningún tipo de esfuerzo.

Cuenta con una depuradora que permite mantener el agua limpia, con una capacidad de 1.249 litros/hora, lo que te permite tener unos grandes resultados. En todo caso, esta cuenta con

refuerzos en PVC de alta densidad, lo que le confiere una gran resistencia a la corrosión. Es una piscina de alta calidad y que es perfecta tanto para niños como para adultos.

Según los usuarios que han comprado esta piscina aseguran que es "fácil de montar y está muy bien de tamaño". También aseguran que es "ideal para refrescarse en familia por el verano", haciendo que esta sea perfecta. Además, aseguran que esta puede montarse incluso en una terraza para tener unos buenos resultados.

Piscina Desmontable Intex 28110NP

Piscina Desmontable Intex 28110NP

Esta es una piscina hexagonal, que tiene un aro superior hinchable, lo que te permite tener unos

grandes resultados. Está fabricada con la tecnología SuperTough, que ofrece tres capas de material laminadas para que se pueda tener una mayor resistencia en la piscina, y así aumentar su

durabilidad de una forma considerable.

Es muy fácil de armar, porque solo bastará con inflar el anillo superior y llenar la piscina de agua

para que esté lista en tan solo 10 minutos. Ofrece un tapón de vaciado bastante práctico, que permite vaciar la piscina rápidamente, simplemente conectando una manguera para un desagüe mucho más fácil. A pesar de que no incluye depuradora, si cuenta con conexiones para instalarla en caso de que quieras mantener el agua más limpia.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que es la "mejor opción", esto debido a que cuenta con una gran relación entre calidad y precio. Además, afirman que es bastante

"práctica y duradera", lo que permite que puedas tener una piscina de alta calidad y que te

ofrezca siempre un rendimiento óptimo. El fondo no es resbaladizo, lo que hace que la piscina sea bastante firme, haciendo que sea una gran opción a tener en cuenta.

Piscina Desmontable Intex 26726NP Redonda

Piscina Desmontable Intex 26726NP Redonda

Si lo que quieres es una piscina con todo incluido y que tenga una forma redonda para que aporte

una mayor comodidad. No cabe duda de que esta es una de las mejores opciones, en especial

porque es una piscina bastante grande que tiene una capacidad para 16.805 litros de agua.

Esta cuenta con su depuradora de agua, de una capacidad de 3.785 litros/hora, lo que permite

mantener siempre el agua limpia. Además, cuenta con una escalera de seguridad para entrar a la

piscina, y su estructura metálica es bastante resistente. Toda su estructura está hecha en acero con acabado epoxi. Además, ofrece una lona de triple capa que permite que se tenga una gran resistencia y que cuenta con un color bastante elegante, siendo una piscina perfecta hasta para 6 personas.

En cuanto a las opiniones de los usuarios, éstos afirman que es un modelo "resistente y la

depuradora es muy eficiente". Además, aseguran que es "perfecta y de gran capacidad", lo que hace que sea perfecta si en tu hogar son varias personas. También destacan su alta capacidad, haciendo que sea un modelo fantástico para el verano.

Piscina Desmontable KOPEKS Extra Grande Infantil

Piscina Desmontable KOPEKS Extra Grande Infantil

En caso de que busques una piscina desmontable para los más pequeños de la casa, esta es una

gran opción que puedes tener en consideración. Esto debido a que cuenta con unas medidas de 160x30cm, y es una piscina extra grande para los más pequeños del hogar.

Está elaborada en tono azul marino en el exterior y en azul celeste en el interior, lo que hace que sea una piscina muy bonita. Es perfecta también para las mascotas, y cuenta con una buena capacidad de agua para que puedan estar bastante cómodos.

En cuanto a las opiniones de los usuarios, la mayoría afirman que es "fantástica", y la mayoría la recomiendan para "niños de 2 a 6 años". También afirman que es muy "fácil de montar", lo que te permitirá tener una piscina que no requiere de un gran ensamblaje y que te brindará siempre unos grandes resultados, para que los más peques de la casa estén frescos en el verano.

Piscina Desmontable Bestway 56456 Power Steel

Piscina Desmontable Bestway 56456 Power Steel

Esta es una de las piscinas más completas que encontrarás para el jardín, y que se puede

ensamblar rápidamente sin necesidad de ningún tipo de herramientas. Es un modelo diseñado

para ser elevado, y que está elaborado en materiales de acero con capa anticorrosión, lo que permite tener siempre una gran resistencia.

Cuenta con una depuradora de agua y una escalera que permite que se acceda fácilmente a la piscina. Esta escalera permite tanto entrar como salir fácilmente de la piscina, lo que hace que sea bastante segura. En cuanto a su tamaño es un modelo que mide 412x201x122cm, lo que hace que sea un modelo realmente grande y de una gran capacidad, siendo especial para cuando tienes un jardín grande en el hogar.

La mayoría de los usuarios han afirmando que "tiene un gran tamaño", así como que es muy "útil y fácil de montar". Es una piscina que además cuenta con una "gran resistencia y buena calidad", así como un diseño bastante bonito, lo que te permitirá tener una piscina realmente única que podrás disfrutar durante el verano.

Piscinas desmontables ¿cuál elegir? Consejos para no fallar en la compra

Antes de comprar este tipo de piscina, debes tener en cuenta que debes fijarte en ciertos

consejos que resultarán fundamentales para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales que debes tener en cuenta están:

Tipo de piscina

Existen diferentes opciones de piscinas entre las cuales elegir, para que puedas conseguir unos buenos resultados el modelo perfecto. En todo caso, debes asegurarte de escoger una que se adapte por completo a tus necesidades, y que tengan un material que no tienda a oxidarse.

En la actualidad, la mayoría están elaboradas en plástico, o lonas de alta resistencia, aunque los modelos de mayor capacidad incluyen una estructura en acero. Estas deben tener un tratamiento especial para que no se vayan a oxidar fácilmente con recubrimientos de epoxi para que no tengas ningún inconveniente.

Tamaño

El tamaño es importante a tener en cuenta, en especial porque dependerá del espacio que vaya a ocupar tu piscina. Debes asegurarte de que tienes el espacio suficiente para la instalación del modelo que estés pensando comprar porque así evitarás cualquier tipo de inconveniente cuando recibas tu piscina.

Instalación

La instalación de la piscina también es otro aspecto que debes tener en consideración cuando vas a comprar. En este punto puedes encontrar piscinas que son inflables, las cuales una vez que se acabe el verano bastará con desinflarlas y guardarlas en un lugar seguro.

Otras llevan una armazón de acero, la cual se puede desmontar, lo cual es también una gran

opción, siempre que sean de fácil desmontaje. En todos los casos, debes asegurarte de que la piscina se pueda instalar y desinstalar sin herramientas para que puedas tener una mayor

versatilidad. No es aconsejable las piscinas que debes mantener armadas, porque estas requieren de un mantenimiento especial durante el invierno.

Seguridad

Los elementos de seguridad son primordiales en especial si la piscina la van a usar los más peques de la casa. En todo caso, una escalera fácil de quitar y poner, o una barrera para que no puedan entrar o salir sin tu supervisión será siempre la mejor opción.

Precio

Al igual que en todo lo que compras, el precio puede influir mucho en tu decisión de compra,

motivo por el cual en función del tamaño y la calidad de los materiales de fabricación se podrá tener un precio más alto o más bajo. Por este motivo, debes buscar la que más se adapte a tu presupuesto y comprarla.

¿Qué es una piscina desmontable?

Al hablar de una piscina desmontable, estamos hablando de una piscina que podrás armar y desarmar sin hacer un mayor esfuerzo. Dependiendo del sistema que use puedes encontrar las que son con un anillo inflable, que solo bastará con inflar su anillo para conseguir los resultados deseados.

Por otra parte, debes tener en consideración que existen otras con estructuras en acero

inoxidable, las cuales son fáciles de montar y desmontar. Una piscina desmontable a diferencia de una tradicional no va enterrada en el suelo, sino que esta estará sobre el mismo, o incluso existen algunos modelos que son elevados. Por lo tanto, son una gran opción cuando no se tiene permiso para la construcción, o simplemente quieres tener una opción sencilla para pasar el verano y guardarla durante el invierno.

¿Cómo limpiar piscinas desmontables?

Estas son una gran opción para tener una piscina barata en casa, y para aprovechar estas piscinas es indispensable que tengas siempre en cuenta el mantenimiento de la misma. Para que puedas limpiar la piscina debes asegurarte de que utilizarás productos químicos que te ayuden a tener unos buenos resultados.

Para la desinfección del agua de estas piscinas existen tres productos que puedes utilizar para mantener la piscina completamente limpia. Estos son: cloro, sal u oxígeno activo, los cuales se encargarán de eliminar los restos de microorganismos y mantener el agua de la piscina completamente limpia.

También será muy importante que el pH de la piscina se encuentre entre 7,2 y 7,6, para

asegurarte de que no te vaya a dañar la piel o los ojos. Para ello, debes medir los niveles de forma semanal, para que puedas tener siempre unos grandes resultados.

Debes asegurarte de que, cuando se termine la época de verano y sea el momento para guardar tu piscina, debes asegurarte de que esta esté completamente libre de suciedad y bien seca. Puedes utilizar detergente neutro para lavar bien toda la piscina con la ayuda de un estropajo. Luego debes asegurarte de que esté completamente seca antes de que vayas a guardarla para evitar la proliferación de hongos.

¿Dónde comprar piscinas desmontables?

Las piscinas desmontables son una gran opción y son muy populares, en especial cuando no se tiene espacio para mantener una piscina normal. En todo caso, estas puedes encontrarlas en muchos de los almacenes más reconocidos como Carrefour, pero sus precios pueden ser algo elevados al comprarlos en estos almacenes de cadena o en tiendas especializadas.

Por este motivo, lo más aconsejable es optar por comprarlas en Amazon, porque así podrás asegurarte de tener unas piscinas de alta calidad y a los precios más ajustados. Además, allí encontrarás todas las piscinas que te he mostrado a lo largo de este post, para que puedas pedirlas directamente a casa.

¿Por qué las piscinas fijas no se tapan y las desmontables sí?

Las piscinas desmontables requieren de unos cuidados especiales frente a las piscinas fijas, puesto que su fabricación será diferente. En todo caso, las piscinas desmontables se deben tapar porque así se evitará la proliferación de algas en la lona de las mismas, lo que te ayudará a mantener el agua y la superficie de las mismas mucho más limpia.

En cuanto a las piscinas fijas, estas requieren de unos cuidados diferentes, en especia porque puedes utilizar productos para quitar las algas de la piscina. Si se evita la proliferación de algas en la piscina esto ayudará a que el mantenimiento sea más sencillo, y que al momento de guardarla la limpieza sea más sencilla. Por otra parte, estas piscinas no tendrán un limpiador de superficie, por lo que será más difícil mantener estas piscinas si no se tapan.

¿De qué material están hechas las piscinas desmontables?

Cuando hablamos de las piscinas desmontables, debemos tener en cuenta que estas piscinas están elaboradas en diferentes materiales que debes tener en cuenta. Por lo general, para retener el agua se cuenta con una estructura elaborada en lona de tres capas, con la cual se pueden tener unos buenos resultados.

Sin embargo, en cuanto a la estructura, esta puede estar elaborada en acero inoxidable, con elementos de PVC un montaje sencillo. Debes asegurarte de que los materiales de la piscina sean de la más alta calidad, porque así podrás tener siempre unos buenos resultados.

En todo caso, debes tener presente la calidad de los materiales, porque de esta dependerá en gran medida la durabilidad de la misma.

Mejores marcas de piscinas desmontables

Puedes encontrarte con muchas marcas en el mercado, y algunas de ellas no tienen un

reconocimiento por lo cual no son una gran opción. Por este motivo, es muy importante recurrir a marcas que tengan una buena reputación como son:

Intex: es la más reconocida en la elaboración de piscinas desmontables, así como inflables . Por este motivo, debes tener presente que estas piscinas son de una gran calidad. Esta marca cuenta con renombre mundial y todas sus piscinas son de la mejor calidad posible.

. Por este motivo, debes tener presente que estas piscinas son de una gran calidad. Esta marca cuenta con renombre mundial y todas sus piscinas son de la mejor calidad posible. Bestway: esta es la marca que compite directamente con la anterior , y que tiene una cuota del mercado bastante amplia. Es una gran elección cuando vas a comprar una piscina desmontable y si quieres ahorrar dinero porque suelen ser un poco más baratas.

Estas son las mejores marcas que puedes tener en consideración para que puedas tener una piscina de la mejor calidad para disfrutar del verano.