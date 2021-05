Los 9 mejores ventiladores de torre para este verano

Para el verano es indispensable tener un sistema de ventilación que te permita refrescar tus ambientes, para que así consigas que estar en casa sea mucho más llevadero. Para muchas personas los ventiladores de torre son una gran opción, en especial porque estos permiten tener una brisa agradable en el hogar sin necesidad de realizar ninguna instalación.

Este tipo de ventiladores son sin duda una gran opción, sobre todo cuando tienes niños, porque tienen la gran ventaja de no tener aspas, evitando así accidentes no deseados. Sin embargo, puede que no sepas si este tipo de ventilador es el que estás buscando para tu hogar, y es normal que surja esta duda con tantas y tan variadas opciones que te encontrarás en el mercado.

Gran opción, en especial cuando tienes niños, porque tienen la gran ventaja de no tener aspas

Por este motivo, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post, porque así podrás asegurarte de tener toda la información que necesitas para tomar una decisión de compra. Aquí encontrarás los mejores modelos y todo lo que necesitas saber sobre este tipo de ventiladores.

¿Cuál es el mejor ventilador de torre?

Encontrar un ventilador de torre de alta calidad puede ser una tarea un poco difícil, fundamentalmente porque en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes. Para facilitar esta tarea hoy hemos analizado y seleccionado los 9 mejores ventiladores de torre, para que así puedas comprar fácilmente uno que se adapte a tus necesidades y que tenga el rendimiento que buscas. Así que, vamos a conocerlos para que puedas elegir el que más te guste:

1. Ventilador de torre Rowenta Eole Infinite Digital

Ventilador de torre Rowenta Eole Infinite Digital

Para los amantes de dispositivos de última tecnología para su hogar, sin duda que este ventilador de diseño moderno de 1 metro de alto será el ideal. Esto debido a que cuenta con un indicador de temperatura LED, y una capacidad de oscilación de 180°, lo que permite tener un flujo de aire constante por toda la estancia.

Cuenta con 3 velocidades diferentes que permiten amoldarse al nivel de calor existente, y con su ajuste electrónico automático, se adaptará por completo dependiendo de la temperatura ambiente. Con su práctico mando a distancia podrás controlar todas sus funciones cómodamente, y cuenta con un temporizador digital de hasta 8 horas. También ofrece un práctico recogedor de cable, para que sea más fácil almacenarlo.

Ver precio

Dentro de las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo, afirman que cuenta con un "hermoso diseño y una gran calidad". También aseguran que es un "excelente ventilador y muy silencioso", y a pesar de ser un modelo un poco más costoso que otros, sin duda merece la pena por su gran calidad y rendimiento.

2. Ventilador de torre silencioso Taurus Babel RC

Ventilador de torre silencioso Taurus Babel RC

No cabe dudas de que este es uno de los mejores ventiladores de torre que podrás encontrar en el mercado, y que te permitirá mantener tu hogar fresco de una forma completamente silenciosa.

Además, este modelo cuenta con un consumo bastante eficiente, en especial porque consume tan solo 45W de potencia, lo que te permitirá ahorrar dinero en tu recibo de luz. Este ventilador cuenta con 3 velocidades, y es oscilante, lo que permite airear mucho mejor todos tus espacios y disfrutar de un gran confort. Además, cuenta con tres programas diferentes: normal, brisa y noche, de esta forma, podrás disfrutar de un ambiente fresco y sin ningún tipo de ruido.

También incluye un práctico mando a distancia, y un temporizador programable hasta las 7.5 horas, que lo hace perfecto para la noche mientras duermes.

Ver precio

Las opiniones de los usuarios respecto a este modelo son bastante positivas, destacándose que tiene un "buen diseño con materiales que son duraderos". También afirman que es un modelo "perfecto para días de calor", haciendo que sea un ventilador con el que puedes estar fresco en casa, y destacan que este se puede dejar fijo o en modo oscilante dependiendo de las necesidades que tengas.

3. Ventilador de torre Orbegozo TW 0850

Ventilador de torre Orbegozo TW 0850

Si estás buscando un ventilador de torre barato y que cumpla con tus expectativas, sin duda que este será una de las mejores opciones del mercado. Esto debido a que es un ventilador que cuenta con una potencia total de 60W, que permite tener unos grandes resultados con un consumo energético aceptable.

También destaca por su diseño que es bastante moderno y elegante, para adaptarse fácilmente a todos tus espacios. Cuenta con una altura de 79cm, y tiene una bandeja para esencias aromáticas, por lo cual podrás tener un ambiente mucho más agradable. Con su temporizador manual de hasta 2 horas, podrás programarlo fácilmente para que se apague cuando quieras de una forma automática.

Ver precio

Dentro de las opiniones sobre este ventilador se destaca que es un modelo que genera "poco ruido y suficiente aire". Además, la mayoría de los usuarios afirman que su "montaje es muy simple", aunque debes tener en cuenta que es un ventilador que gira únicamente 90°, por lo cual puede ser un poco diferente si habías tenido en casa uno con oscilación de 180°.

4. Ventilador de torre Pro Breeze PB-F03-EU

Ventilador de torre Pro Breeze PB-F03-EU

No cabe duda de que este es un ventilador de torre de alta capacidad, que permitirá tener tus espacios frescos gracias a sus 60W de potencia. Ofrece una oscilación automática de 70 grados, lo que te permitirá enviar grandes zonas de tu hogar de una forma realmente sencilla, y con sus 3 velocidades será muy fácil de graduarlo.

Este modelo cuenta con tres modos de viento que son: normal, natural y de reposo, para brindar el confort que necesitas en cada situación. Cuenta con un práctico panel de control, y un control remoto para controlarlo a la distancia de una forma sencilla. Su temporizador permite graduarlo hasta las 7,5 horas para que puedas tener una mayor comodidad, y con su diseño elegante y minimalista se adaptará a todos tus espacios fácilmente.

Ver precio

Los clientes que compraron este modelo, aseguran que hace "muy poco ruido", lo que hace que tengas unos ambientes en tu hogar mucho más cómodos. También destacan que tiene una "muy buena relación calidad-precio", en especial por sus materiales que son de alta calidad y sus buenas terminaciones que permiten que se tengan unos grandes resultados.

5. Ventilador de torre Aigostar 33JTS

Ventilador de torre Aigostar 33JTS

El diseño elegante de este ventilador es algo que realmente llamará la atención, porque permite armonizar con cualquier espacio, y con su cable de 1,8 metros de longitud y su motor de 45W lo hacen perfecto para cualquier hogar. Este ventilador ofrece 3 velocidades diferentes para adaptarse a tus necesidades, y cuenta con un flujo de aire que alcanza los 13,37 m3/min.

Es un modelo muy silencioso, por lo que se puede usar en la habitación incluso para dormir y no causará ninguna molestia. Su temporizador manual permite que se pueda utilizar de una forma mucho más sencilla, y tendrás opciones para programarlo hasta las 2 horas. La única desventaja que tiene este modelo es que no cuenta con un control remoto que permita controlarlo a distancia de una forma cómoda.

Ver precio

En cuanto a lo que opinan quienes ya compraron este modelo, nos podemos encontrar con que destacan que tiene una "muy buena relación calidad/precio". Además, es un modelo que es muy "seguro para niños", lo que hace que sea perfecto para que lo tengas en tu hogar. Sin embargo, muchos usuarios echan en falta el mando a distancia en este modelo.

6. Ventilador de torre Orbegozo TW 0800

Ventilador de torre Orbegozo TW 0800

Es un excelente ventilador de torre, que ofrece una gran capacidad para refrescar tus ambientes de una forma efectiva. Este ofrece una altura de 79cm, y una potencia total de 60W, lo que permite tener un ventilador altamente eficiente para todos tus espacios.

Cuenta con un diseño muy elegante y moderno, lo que permitirá que se adapte por completo a todos tus espacios, y con su bandeja para esencias podrás conseguir un aroma suave mientras usas este. También cuenta con una buena relación entre calidad y precio, lo que te permitirá tener un ventilador de alta calidad a un buen precio. Su diseño oscilante de 90° le confiere un gran rendimiento y una gran eficiencia al refrescar tus espacios.

Ver precio

Las opiniones de los usuarios respecto a este modelo no podrían ser mejores, puesto que aseguran que "funciona de maravilla", destacando que tiene una muy buena potencia, sin hacer demasiado ruido. También afirman que es un modelo "bueno y barato", por lo cual podrás tener un modelo que se adaptará por completo a tus necesidades.

7. Ventilador de torre Orbegozo TWM 1010

Ventilador de torre Orbegozo TWM 1010

Sin duda este ventilador es una gran opción, en especial porque se trata de un ventilador de torre iónico, que ofrece un gran rendimiento y un gran diseño. Es perfecto para utilizarlo en cualquier estancia de la casa, y con sus tres modos de funcionamiento podrás adaptarlo para tener la brisa que buscas.

Tiene un práctico temporizador que permite ajustarlo hasta 12 horas, y su consumo es de tan solo 45W, lo que hace que tu recibió de luz no se vaya a alterar en lo más mínimo. Con su función iónica, podrás conseguir un ambiente mucho más puro, y gracias a su pantalla digital y a su mando a distancia, podrás tener una gran versatilidad con este modelo.

Ver precio

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo de ventilador, entre las cuales destaca que "refresca sin ruido" y que es "muy fácil de programar". Además, aseguran que es un "buen ventilador", y que ofrece un "buen caudal de aire", por lo cual es un modelo que te dará unos espacios bastante cómodos.

8. Ventilador de torre Pro Breeze Oscilante 100 cm

Ventilador de torre Pro Breeze Oscilante 100 cm

Por último, nos encontramos con este ventilador de torre que ofrece unos grandes resultados, y un consumo de energía de tan solo 45W. Ofrece una oscilación de 80 grados, lo que garantiza que se obtendrá un gran enfriamiento, y gracias a sus 3 niveles de velocidad podrás tener unos resultados realmente óptimos.

Es un ventilador que se adapta a todas las situaciones y temperaturas, y que puedes controlar fácilmente gracias a su control remoto. También ofrece un temporizador que permite la graduación hasta 7 horas, con diferentes intervalos de funcionamiento. Por otra parte, se destaca su diseño elegante, así como que es un ventilador que se adaptará a la perfección a cualquier sala de estar o lugar de trabajo.

Ver precio

Muchas de las opiniones de los usuarios respecto a este ventilador son realmente positivas, afirmando que es un "ventilador elegante", el cual cumple a la perfección con su función. También destacan que es un "ventilador poco ruidoso", lo que permite tener un ambiente mucho más cómodo incluso para trabajar.

9. Ventilador de torre Cecotec EnergySilence 890 Skyline

Ventilador de torre Cecotec EnergySilence 890 Skyline

Es otra gran opción que debes tener en consideración, en especial porque podrás tener una sensación de aire fresco al instante, siempre con el máximo silencio y confort. Este ventilador ofrece un mando a distancia, y una pantalla LCD para que puedas programarlo más fácilmente en cualquiera de sus 3 modos de generación de aire.

Cuenta con 3 velocidades de funcionamiento diferentes, para que puedas elegir la que más se adapte a tus necesidades. Con su tecnología CooperEngine, con un motor de cobre, hará que sea altamente eficiente consumiendo tan solo 50W, y lo mejor de todo es que será un modelo muy duradero. Es perfecto para todos tus espacios, en especial por su capacidad de oscilación, y su diseño elegante le permite adaptarse a todos tus espacios.

Ver precio

Los usuarios hacen reseñas muy positivas respecto a este ventilador, afirmando que es "muy ligero lo que permite su fácil manipulación". Además, aseguran que es un modelo que cumple con lo esperado". Por lo tanto, debes tenerlo en consideración, si lo que buscas es un ventilador con un buen rendimiento y un nivel de ruido bajo.

Recomendaciones para elegir un ventilador de torre

Debes tener en cuenta que existen ciertos puntos clave que te permitirán decidir cuál es el

ventilador de torre que debes escoger. Dentro de los principales que debes tener en

consideración se encuentran:

Diseño : siempre debes escoger un ventilador que tenga un diseño que se adapte a la perfección a todos tus espacios. Muchos cuentan con diseños modernos, mientras que otros ofrecen diseños minimalistas, por lo cual debes elegir el que más se adapte a tus gustos.

: siempre debes escoger un ventilador que tenga un diseño que se adapte a la perfección a todos tus espacios. Muchos cuentan con diseños modernos, mientras que otros ofrecen diseños minimalistas, por lo cual debes elegir el que más se adapte a tus gustos. Área de cobertura : esto dependerá de la oscilación y de la potencia del ventilador, por lo cual debes elegir un ventilador que se adapte a tus espacios. Para espacios demasiado grandes puede que necesites más de un ventilador.

: esto dependerá de la oscilación y de la potencia del ventilador, por lo cual debes elegir un ventilador que se adapte a tus espacios. Para espacios demasiado grandes puede que necesites más de un ventilador. Velocidades : por lo general estos modelos vienen con tres velocidades, las cuales se pueden ajustar fácilmente para que puedas adaptarlo a tus espacios y necesidades.

: por lo general estos modelos vienen con tres velocidades, las cuales se pueden ajustar fácilmente para que puedas adaptarlo a tus espacios y necesidades. Nivel de ruido : este es un punto vital, porque debes elegir un modelo que sea lo más silencioso posible. Debes verificar que la cantidad de ruido que produce sea lo más baja posible, en especial si lo vas a utilizar mientras duermes.

: este es un punto vital, porque debes elegir un modelo que sea lo más silencioso posible. Debes verificar que la cantidad de ruido que produce sea lo más baja posible, en especial si lo vas a utilizar mientras duermes. Facilidad de uso: la incorporación de elementos como un control remoto o un panel digital pueden facilitar el uso de tu ventilador. En todo caso, esto es muy importante cuando lo que buscas es tener la mayor comodidad posible.

¿Cómo funciona un ventilador de torre?

Los ventiladores eléctricos tienen un funcionamiento diferente a los típicos ventiladores de aspas. Esto debido a que este cuenta con un motor eléctrico el cual impulsa el aire hacia adelante, y que cuenta con unas láminas verticales. El aire saldrá a través de las rejillas, y su flujo de aire será siempre a nivel de suelo.

Estos ventiladores cuentan con un diseño de forma vertical, y la gran mayoría ofrecen una función oscilante. Estos son una gran opción en especial cuando hay niños en el hogar, porque esto permitirá que se pueda tener una mayor seguridad, sin embargo, su caudal de aire puede ser un poco más bajo que los ventiladores de aspas.

¿Son buenos los ventiladores de torre?

No cabe duda de que este tipo de ventiladores ofrecen unas grandes características al compararlos con los ventiladores con aspas, o con los ventiladores de techo. En todo caso, estos se destacan por ser unos ventiladores que podrás utilizar en cualquier estancia, y que son fácilmente transportables.

Por otra parte, estos ventiladores ofrecen un gran flujo de aire, lo que te permitirá mantener todos tus espacios frescos. En todo caso, estos cuentan con una gran seguridad, y lo mejor de todo es que son altamente estéticos. Por lo tanto, son unos ventiladores muy buenos para tener en el hogar, y así tener unos grandes resultados.

Ventajas y desventajas de un ventilador de torre

Antes de tomar una decisión de compra, merece la pena conocer las ventajas y desventajas que pueden tener los ventiladores de torre. Por este motivo, he reunido aquí las más destacadas para que puedas determinar si estos ventiladores son los que necesitarás en tu hogar.

Ventajas:

Estos ventiladores tienen un precio bastante bajo

bastante bajo Son perfectos para ventilar cualquier estancia , en especial cuando no se tiene aire acondicionado

, en especial cuando no se tiene aire acondicionado Su mantenimiento es realmente sencillo

es realmente sencillo Son fáciles de usar

Desventajas

Al ser ventiladores únicamente permiten la recirculación del aire , pero no enfrían como un aire acondicionado

, pero no enfrían como un aire acondicionado Si tus estancias son de gran tamaño necesitarás más de uno para conseguir un ambiente fresco

Diferencias entre un ventilador de torre y uno de aspas

Ambos tipos de ventiladores son muy utilizados en muchos hogares, y por este motivo merece la pena conocer un poco de sus diferencias para que las tengas claras, y así elegirás el tipo de ventilador que necesitas:

Los ventiladores de torre ocuparán siempre un menor espacio que los de aspas, porque estos últimos son mucho más grandes

que los de aspas, porque estos últimos son mucho más grandes El diseño es completamente diferente, siendo mucho más estéticos los ventiladores de torre

Los ventiladores de aspas se pueden ajustar en altura, mientras que los de torre no

Un modelo de aspas siempre ocupará más espacio que uno de torre

que uno de torre La regulación de aire está un poco más limitada en los ventiladores de torre frente a los de aspas

Ambos ventiladores son una buena opción para el hogar, pero debes considerar las características de cada uno para que puedas elegir el que más se adapte a tus espacios. En todo caso, si tienes niños en tu hogar, lo mejor será optar sin dudarlo por un ventilador de torre, porque así no habrá ningún riesgo con las aspas del mismo.

¿Cómo usar adecuadamente un ventilador de torre?

Es muy importante tener en cuenta que, los ventiladores de torre son altamente versátiles, y su instalación es realmente sencilla. Por lo general, estos cuenta con una base, que se debe armar y que debe quedar siempre firme para evitar que el ventilador se caiga.

Cada modelo es diferente en su montaje, por lo cual, siempre debes seguir al pie de la letra el manual de instrucciones. Para un uso adecuado del ventilador, debes colocarlo en la estancia que vas a ventilar apuntando siempre hacia donde quieres recibir la corriente de aire. Se recomienda no obstruir la parte trasera del ventilador, porque por allí es por donde succionará el aire para hacerlo recircular.

¿Cómo limpiar un ventilador de torre?

Para la limpieza de los ventiladores de torre, debes asegurarte de seguir algunos consejos básicos como son:

Siempre debes desconectar el ventilador antes de limpiarlo para evitar cortocircuitos

para evitar cortocircuitos Para su limpieza se recomienda utilizar un paño húmedo que te permita tener los resultados esperados

que te permita tener los resultados esperados Nunca se debe sumergir el ventilador en agua

No se recomienda el uso de productos de limpieza que contengan disolventes o abrasivos para su limpieza

para su limpieza Se debe dejar el ventilador secar completamente antes de que se vuelva a conectar a la red eléctrica

Con estos simples consejos, podrás darle el mantenimiento que tu ventilador necesita de una forma realmente sencilla, y así conseguirás que tenga una mayor vida útil.

Mejores marcas de ventiladores de torre

En el mercado puedes encontrarte con muchas marcas diferentes de ventiladores de torre, pero sin duda las mejores que debes tener en consideración a la hora de hacer tu compra serán:

Taurus : esta es una marca que tiene una amplia trayectoria en el mercado de los equipos de climatización. Por este motivo, elegir un ventilador Taurus será siempre una decisión acertada, además porque manejan una excelente calidad.

: esta es una marca que tiene una amplia trayectoria en el mercado de los equipos de climatización. Por este motivo, elegir un ventilador Taurus será siempre una decisión acertada, además porque manejan una excelente calidad. Cecotec : si estás buscando una buena relación calidad-precio en tu ventilador, sin duda que esta marca es la mejor. Además, porque cuenta con unos modelos que te darán un excelente rendimiento sin tener que pagar más dinero del necesario.

: si estás buscando una buena relación calidad-precio en tu ventilador, sin duda que esta marca es la mejor. Además, porque cuenta con unos modelos que te darán un excelente rendimiento sin tener que pagar más dinero del necesario. Orbegozo: la marca española Orbegozo, es una de las que te brindará siempre unos ventiladores de alta calidad, a precios para todos los públicos. Esta marca ofrece unas buenas alternativas para tu hogar, y te permite tener productos que satisfagan por completo tus necesidades.

Sin duda existen muchas marcas más que pueden ser una buena opción como Rowenta o Aigostar, pero las principales que te podemos recomendar son las 3 que acabamos de listar, fundamentalmente por las buenas opiniones que reflejan sus compradores y por la gran calidad de sus productos.