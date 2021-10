Sácale partido a tu suscripción Prime con Amazon Prime Video: películas, series ¡y mucho más!

Amazon Prime Video: ¿Qué es?

Se trata de una plataforma de streaming, al estilo de Netflix o HBO, a la que tienes acceso al suscribirte a Amazon Prime . Sin duda se trata de una de las mejores alternativas del mercado del entretenimiento, tanto por su oferta de contenido como por su bajo precio.

Por solo 3,99 euros al mes o 36 euros al año, tendrás acceso a películas y series, como las conocidas de Amazon Originals Sneaky Pete, The Grand Tour, El Corazón de Sergio Ramos o The Man in the High Castle.

Ventajas de suscribirte a Prime Video

Tienda de Prime Video

A las numerosas ventajas que supone suscribirse a Amazon Prime, en el caso concreto de Prime Video tenemos las siguientes:

Acceso a numerosas películas y series

Tienda de Prime Video. Donde podrás alquilar o comprar las películas más reconocidas.

Contenido sin conexión. Con la aplicación Prime Video, podrás descargar títulos en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android.

X-Ray para disfrutar las películas y series como nunca. Podrás explorar actores, canciones, biografías y mucho más.

Ver en cualquier parte y en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Almacenamiento ilimitado de fotos gratuito.

Mejores películas

Próximos estrenos:

Bingo Hell

Silk Road: atrapado en la DarkWeb

The Manor

Black as night

Madres

Rocketman

El Caballero Verde

El hombre invisible

Ad astra

Men in Black: Internacional

Un hombre lobo entre nosotros

Mejores Series

Se trata sin duda del formato más destacad y que nos tiene más enganchados a todos. De hecho hoy en día una de las preguntas más normales que hacemos cuando estamos con alguien es ¿qué serie estás viendo ahora?

The Walking Dead

The Office

The good wife

Seinfield

Matrimonio con hijos

Sneaky Pete

Hand of God

La Maravillosa Sra. Malsel

Jack Ryan

Homecoming

Mozart in the jungle

Goliath

American gods

Documentales

My Name is Pauli Murray

Justin Bieber: Our World'

G.E.O. Más allá del límite

Coldplay: A Head Full of Dreams

Unseen

Hornet’s Nest

Finding Noah

McQueen

Led Zeppelin: The Song Remains the Same

Bowling for Columbine

Vermeer: Beyond Time

Contenido infantil

Y por su puesto Amazon Prime Video también tiene excelente contenido para los más pequeños de la casa, sin duda necesario en los tiempos que corren.

Del catálogo infantil destacan:

Bob Esponja

Dora, la Exploradora

La Abeja Maya, la película

Pete, the Cat

Kung Fu Panda

My Little Pony

Estrenos este otoño

Y como os podéis imaginar, uno de los grandes secretos del gigante tecnológico, es el de estar en contínuo movimiento y actualización, adelantando las tendencias del mercado y, no menos importante, con presupuesto suficiente para crear contenido de calidad.

Así este otoño podremos disfrutar de estrenos como Maradona: sueño bendito, Se lo que hicísteis el último verano y Motherland: Fort Salem.