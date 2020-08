Los 9 mejores auriculares inalámbricos para móviles

Hoy en día tu móvil siempre va contigo a todas partes, y por este motivo siempre debes tener unos auriculares inalámbricos, porque estos te darán más comodidad. Esto especialmente porque los móviles se han convertido en nuestros reproductores de música, películas, podcast…

Sin embargo, debes tener en consideración que existen muchos modelos diferentes de auriculares inalámbricos entre los cuales podrás escoger. No todos tienen la misma calidad, ni tampoco cuentan con un buen sonido o unas buenas características.

Es por este motivo que el día de hoy te he preparado este post, con la finalidad de que puedas elegir únicamente entre las mejores opciones que encontrarás en el mercado. Así que, sigue leyendo para que puedas conocer más al respecto.

¿Cuáles son los mejores auriculares inalámbricos para móviles?

Con la masificación del uso de la conexión bluetooth para los auriculares inalámbricos, cada vez podemos encontrar nuevas opciones entre las cuales elegir para que puedas tener los mejores auriculares para el móvil. Sin embargo, para facilitarte la elección, aquí vas a conocer las mejores opciones para que elijas de una forma acertada:

1. Auriculares inalámbricos para el móvil HOMSCAM QCY Bluetooth 5.0

Estos son de los mejores que encontrarás y por este motivo son de los más vendidos, en especial porque cuentan con chips de Bluetooth 5.0. Cuentan con un sonido de la más alta calidad, con unos bajos fuertes, y que tienen una baja latencia, y con su micrófono incorporado hace que sean perfectos para las llamadas.

Auriculares Inalámbricos con más de 11.000 opiniones

Tienen un diseño minimalista y que es muy cómodo que se ajustará perfectamente a tus orejas, lo que hace que sean perfectos para llevarlos por largos períodos de tiempo. También cuentan con gomas de tres tamaños, para adaptarse fácilmente a tu oído y que se ajusten de una forma segura para no caerse. Su conectividad es muy sencilla, y se conectarán en cuestión de segundos, con un alcance que llega hasta los 10 metros. Gracias a su batería de 43mAh, puedes tener una duración de hasta 4 horas de conversación o de música continuos.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "son los mejores auriculares inalámbricos". Destacan también la "relación calidad precio", en especial porque es de las mejores. Esto hace que sean unos auriculares perfectos cuando quieres usarlos para el ejercicio o incluso para salir a correr.

2. Auriculares inalámbricos para el móvil Orangeck

Equipados con la última tecnología bluetooth 5.0, los Orangeck son unos auriculares que permiten tener siempre una conexión estable con tu dispositivo móvil. Estos auriculares permiten tener una gran calidad de sonido, y la conexión automática se realiza en cuestión de segundos.

Orangeck Auriculares Bluetooth Inalámbricos

Su batería permite que puedas tener hasta 3.5 horas de duración de la batería con una sola carga. Gracias a su caja de carga, puedes tener hasta 12 horas de duración de la batería, que permite que puedas cargar los auriculares dos veces para seguir utilizándolos. Cuentan con un sistema inteligente de reducción de ruido y un diseño ergonómico para usarlos mientras hacer deporte.

En cuanto a las opiniones de los usuarios que los han comprado, destacan las opiniones positivas como que "son unos auriculares sencillos pero muy interesantes". También destacan que "son unos auriculares muy buenos a un precio muy bajo".

3. Auriculares Bluetooth 5.0 de Móvil AUKEY EP-T25

Son unos auriculares de la más alta calidad, y que permiten que se tenga un sonido preciso en todo momento. Estos ofrecen una reconexión rápida simplemente al quitarlos de su caja, y así podrás disfrutarlos de una forma realmente rápida, siempre que estén emparejados con el dispositivo que vayas a usar.

Auriculares Inalámbricos Aukey

Tienen un práctico control táctil que permite gestionar rápidamente la reproducción de audio, así como las llamadas. Todo gracias al panel táctil multifunción y el micrófono que tiene cada auricular. Su autonomía es de 5 horas con una sola carga, y gracias a su caja de carga, podrás recargarlos 5 veces más, por lo que tendrás un total de 25 horas de reproducción en total.

Los usuarios que han comprado este modelo de auriculares aseguran que su "sonido es muy bueno". También destacan que son "buenos auriculares con bastante batería", lo que hace que se pueda tener una gran calidad de sonido. El estuche también es muy compacto lo que permite que lo lleves a cualquier parte.

4. Auriculares inalámbricos para el móvil ENACFIRE E18

Estos son unos auriculares que ofrecen una conexión con un solo paso mediante una conexión estable mediante Bluetooth 5.0. Ofrecen un sonido de alta calidad en 3D estéreo, y tienen un bajo de alta calidad y que ofrecerá una gran seguridad para tu oído. También el nivel de salida está pensado para cumplir con todos los estándares de salud auditiva.

Auriculares Inalámbricos Enacfie

Son unos auriculares completamente inalámbricos y que tienen una conexión que funciona incluso hasta a 10 metros de distancia de una forma realmente sencilla. Los auriculares cuentan con una batería que puede durar de 3 a 4 horas en reproducción, y gracias a su caja se pueden cargar hasta 5 veces más. Su diseño se adapta a la perfección a tu oreja, por lo que no se caerán con facilidad y tendrás una gran comodidad.

Las opiniones de los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, en especial porque afirman que "la conexión es muy fácil". También destacan que "están muy por encima de la competencia" y que son muy fáciles para darles un uso extremo haciendo que sean perfectos incluso para un entrenamiento fuerte.

5. Auriculares Bluetooth réplica de los Airpods para Apple

Si estás buscando unos auriculares inalámbricos que sean iguales en cuanto a diseño de los Airpods de Apple para los iPhone, estos son exactamente iguales. Son perfectos para usarlos con el móvil, y podrás evitar las desconexiones inesperadas gracias a que usa la última versión de blueetooth, además de tener un sistema de reducción de ruido que permite tener un sonido fluido sin que se te metan sonidos del exterior.

Auriculares Inalámbricos iguales a los Airpods

Pueden soportar hasta 4 ó 5 horas de uso continuo en llamadas o reproduciendo música. Con su caja de carga puedes llegar a tenerlos disponibles hasta por 24 horas, y además, al ponerlos en la caja se apagarán automáticamente, con lo que se ahorra más batería. Son resistentes al agua bajo la norma IPX7, lo que permite que puedas usarlos incluso para hacer ejercicio. Su diseño se adapta a la perfección a tu oreja para que no se vaya a caer y son compactos para llevarlos a cualquier parte.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han usado estos auriculares afirman que "es un modelo muy portable para llevarlos a todas partes". También destacan que tienen una excelente "relación entre calidad y precio", y gracias a sus gomas de tres tamaños diferentes se adaptan a la perfección a tu oreja sin ningún inconveniente.

6. Auriculares inalámbricos para el móvil SUKIKKY Bluetooth 5.0

No cabe duda de que estos son unos de los mejores auriculares que podrás conseguir por un precio realmente bajo, y que te ofrecen una gran calidad de sonido. Estos ofrecen una conexión bastante estable mediante Bluetooth 5.0, lo que permite que puedas evitar cualquier fallo de conexión, y que sea realmente rápida.

Cascos Inalambricos Sukikky

Ofrecen un sonido estéreo de la mejor calidad con el cual podrás disfrutar de todo lo que te gusta con un buen sonido. Tienen la función de reducción de ruido para que tengas una gran comodidad, así como un control táctil para controlar la reproducción de la música. También tienen un certificado IPX5, que te asegurará que tendrás un buen desempeño incluso en actividades deportivas o al aire libre.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo de auriculares inalámbricos para móvil aseguran que "tienen un buen tamaño y un brillo muy bonito". Por otra parte, también aseguran que es un modelo "muy portátil y que se puede llevar a cualquier parte". También destacan la calidad de la "batería y su terminación", lo que hace que este sea un modelo altamente recomendable.

7. Auriculares inalámbricos para el móvil AUKEY Bluetooth 5.0

Estos son unos auriculares que tienen un gran rendimiento y que tienen un sistema de graves mejorados para un sonido de primera calidad. Ofrecen una conectividad fiable mediante una conexión Bluetooth 5.0, y que ofrece siempre una gran estabilidad del sonido. De esta forma, no tendrás ningún tipo de inconveniente al usarlos.

Otra opción de la marca Aukey. Con graves más potentes

Tienen un tiempo de reproducción total de 25 horas, de las cuales 5 serán con una sola carga de los auriculares. Las otras 20 horas adicionales serán mediante el uso de la caja de carga, que permite recargarlos rápidamente. Son perfectos para hacer ejercicio porque ofrecen una resistencia IPX5, que los protege contra el sudor y las condiciones climáticas.

Los usuarios que han comprado este modelo de auriculares inalámbricos tienen opiniones muy positivas al respecto destacando su "excelente relación calidad-precio". También aseguran que "son muy buenos para hacer deporte", además de que su control táctil es muy fácil de utilizar, lo que permite tener una gran versatilidad a la hora de usarlos.

8. Auriculares Bluetooth 5.0 para móvil Arsiperd

Son de los más baratos y que ofrecen una buena calidad que podrás encontrar en el mercado, incorporando una conexión mediante Bluetooth 5.0. Estos cuentan con tecnología de cancelación de ruido para tener una mayor comodidad a la hora de usarlo para llamadas o incluso para escuchar música.

Auriculares Inalámbricos Arsiperd

Ofrece un total de hasta 60 horas de funcionamiento, con cargas que duran de 3 a 4 horas de reproducción. Su caja de 2000mAh permite que puedas tener entre 18 y 20 cargas para tus auriculares, lo que permitirá que puedas tener tus auriculares siempre listos para funcionar. Son unos auriculares muy pequeños, que se adaptarán a la perfección a tu oreja, con almohadillas de silicona de tamaños S, M y L, que permiten que se adapten con una gran comodidad a tu oreja.

Los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que son "de la mejor calidad", además de destacar que ofrecen una "gran calidad de audio". También aseguran que estos auriculares "se enlazan fácilmente" por lo cual no tendrás que preocuparte en absoluto por la conexión.

9. Auriculares Inalámbricos para el móvil HOMSCAM T5-1

Este es un modelo que debes tener en consideración en especial si quieres tener unos auriculares para jugar en el móvil. Esto debido a que incorporan un modo de juego único que permite disminuir el retraso en el sonido, lo que permite que se tenga una mejor experiencia. Su control táctil ofrece una gran comodidad, y están diseñados para evitar daño a tus oídos.

Auriculares Bluetooth HOMSCAM In Ear

Tiene un chip de sonido profesional Realtek para que puedas conseguir un sonido muy claro, y que te permite tener unos sonidos de bajos claros y unas llamadas claras. Con su tecnología con chip bluetooth 5.0, podrás tener una conexión mucho más estable, y no se desconectarán con facilidad, lo que permite que tengas una gran estabilidad.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo afirman que tienen una "calidad-precio inmejorable". También aseguran que son unos "excelentes auriculares y muy recomendables". Además, su emparejamiento es bastante sencillo, y con su control táctil podrás controlarlos fácilmente.

¿Qué auriculares inalámbricos para móviles elegir? Consejos y tips de compra

Como puedes ver existen diferentes modelos y tipos de auriculares inalámbricos entre los cuales puedes elegir para usarlos con el móvil. Sin embargo, debes tener en cuenta algunos puntos clave para que puedas elegir los que mejor se adapten a tus necesidades. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Conectividad

No cabe duda de que si estás buscando unos auriculares Bluetooth es porque quieres dejar de lado el cable, pero aún así tener una buena calidad de sonido. Lo más aconsejable es utilizar un modelo que tenga una conexión mediante Bluetooth 5.0.

Esto debido a que de esta forma podrás tener una conexión mucho más estable y que no se vaya a desconectar periódicamente. Además, estos por lo general tienen un alcance de hasta 10 metros, por lo cual son una gran opción. En todo caso, debes tener presente que así también será mucho más fácil emparejarlos con tu dispositivo móvil.

Cancelación de ruido

Es muy importante tener en cuenta que para que el sonido sea claro, siempre es más aconsejable optar por un modelo que tenga cancelación de ruido. Así, los ruidos del exterior no interrumpirán tu música ni tus llamadas, y podrás tener una gran comodidad a la hora de usarlos.

Calidad del sonido

Este es un punto fundamental que debes tener en cuenta, en especial porque de una buena calidad de sonido dependerá que puedas disfrutar de tu música. Debes fijarte muy bien en que tenga unos buenos sonidos graves y bajos, para que la calidad del sonido sea buena. También si te gustan mucho los videojuegos, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque así podrás conseguir una gran calidad de sonido.

Duración de la batería

La duración de la batería es otro de los puntos importantes que debes tener en cuenta cuando vas a escoger unos auriculares para el móvil. Esto debido a que la mayoría tienen una duración entre las 3 y las 5 horas.

Sin embargo, también tienen cajas de carga que permiten tener muchas más horas de reproducción. Por lo general, estas cajas te permiten tener más de 24 horas de durabilidad recargando tus auriculares fácilmente en cualquier lugar.

Calidad del micrófono

La calidad sonora del micrófono también es muy importante, en especial porque así podrán escucharte claramente. Si usas tus auriculares mucho para hacer llamadas, lo mejor será optar por un modelo que tenga un buen micrófono. De esta forma, no tendrás que preocuparte por cómo te escuchen los demás.

¿Para qué sirve la caja que viene con los auriculares inalámbricos?

En muchas ocasiones seguramente te preguntaste para qué sirve la caja con la que vienen la mayoría de los auriculares inalámbricos. La respuesta es realmente sencilla, y es que estas cajas sirven para recargar fácilmente los auriculares sin necesidad de conectarlos a un cable.

Estas cajas incorporan una batería recargable que permite tener varios ciclos de carga prolongando así el tiempo de actividad de los auriculares. En todo caso, esto te permitirá que puedas tener unos mayores tiempos de funcionamiento.

Existen también algunos modelos que no vienen con caja, sino que se recargan mediante un puerto USB. Estos son mucho más incómodos, en especial porque cada vez que se descarguen tendrás que recargar la batería conectándolos y no podrás hacerlo en cualquier parte.

Por este motivo, siempre es importante que los auriculares que vayas a comprar incorporen una caja que permita tener al menos 5 recargas. De esta forma, podrás recargar tus auriculares en cualquier parte que quieras, sin tener que tener disponible un puerto USB o una conexión para cargarlos.

¿Cómo conecto los auriculares inalámbricos a mi móvil?

Para que puedas conectar tus auriculares inalámbricos no debes seguir ningún proceso difícil. Es más, la conexión se realiza sin una mayor dificultado, simplemente debes seguir los siguientes pasos:

Apaga en primer lugar los auriculares antes de iniciar el proceso

antes de iniciar el proceso Debes activar el modo de emparejamiento de tus auriculares , el cual puede variar de un modelo a otro

, el cual puede variar de un modelo a otro Normalmente los auriculares tienen un LED que indican que están en modo de emparejamiento y en ese momento debes soltar el botón

y en ese momento debes soltar el botón Es el momento de encender el dispositivo bluetooth al que quieres emparejar tus auriculares que en este caso será el móvil. Inicia el modo de emparejamiento de la conexión Bluetooth dependiendo de tu dispositivo para rastrear los auriculares

al que quieres emparejar tus auriculares que en este caso será el móvil. Inicia el modo de emparejamiento de la conexión Bluetooth dependiendo de tu dispositivo para rastrear los auriculares Será el momento de seleccionar el modelo de tus auriculares, y proceder a hacer la conexión. Algunos dispositivos vienen con PIN de emparejamiento por lo que es recomendable leer el manual antes de conectarlos.

Una vez que terminaste con el proceso de emparejamiento, no será necesario emparejar de nuevo tus auriculares con el móvil. Estos se conectarán de forma automática al mismo siempre que este tenga el bluetooth encendido. Sin embargo, si por algún motivo los auriculares pierden el emparejamiento será tan sencillo como seguir nuevamente estos pasos.

¿Cuánto más dinero me gaste, mejores son los auriculares bluetooth?

La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Especialmente porque cada vez existen dispositivos de muy buena calidad a un precio muy bajo. Es verdad que los auriculares de marca Apple pueden costar hasta 200€, pero no quiere decir que estos sean los únicos que tienen una buena calidad.

Existen muchos auriculares en el mercado que tiene precios de menos de 50€ como los que te he mostrado en este post y que tienen muy buenas características. El truco estará en saber elegir y en fijarse en la experiencia de otros usuarios con cada uno de los modelos antes de comprar.

Puedes encontrar unos auriculares muy baratos y que tengan un buen sonido, una buena conexión y que te ofrezcan características de primer nivel. Para conseguirlos lo mejor es optar por hacer la compra de los mismos directamente en Amazon, para encontrar la mejor relación calidad-precio.

Todos los modelos que te he mostrado están disponibles en la tienda de Amazon, y si los compras allí los recibirás en muy poco tiempo en casa. De esta forma, no tendrás que ir a un establecimiento a elegir entre cientos de modelos, porque aquí te he mostrado únicamente las mejores opciones que encontrarás para comprar directamente online.