Seguro que te ha ocurrido. Te montas en el coche y por más que intentas encender el coche... no te hace caso. Y ponte tú ahora a llamar a los vecinos o encontrar a alguien que tenga las dichosas pinzas. Pues, ¿sabes qué? Que eso es cosa del pasado porque existen unos arrancadores de batería portátiles totalmente autónomos, como el UTRAI 5000A , que es el más recomendado, que ni necesitan otro coche ni armar la escenita de turno.

Además es muy destacable que los arrancadores de coches en la actualidad, son realmente bancos de energía, incluyendo en muchos casos puertos USB y linterna, pudiendo servir para cargar de forma rápida tus dispositivos móviles, cargar la batería del coche desde dentro y sin abrir el capó (utilizando el mechero), e incluso en algunos casos pueden servir para inflar las ruedas. ¿Todavía lo estás pensando?

También conocidos como Jump Starters, estos te ayudarán a ahorrarte dolores de cabeza. Se trata de dispositivos que tienen una batería propia y unas pinzas para colocarlas en la batería del coche. Son compactos, no ocupan apenas espacio en el maletero y son muy fáciles de utilizar.

Sin embargo, existen muchos modelos diferentes en el mercado, pero no todos son iguales, por lo que te recomendamos seguir leyendo para conocer los mejores modelos.

¿Cuáles son los mejores arrancadores de baterías portátiles?

Los arrancadores de batería son unos dispositivos que no cabe duda que debes tener en tu coche, porque así evitarás cualquier tipo de inconveniente. Para que puedas elegir uno de los mejores modelos, hemos seleccionado las 7 mejores opciones. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos para que puedas saber cuáles son los que más te convienen:

1. Arrancador de batería portátil UTRAI 5000A

Arrancador de batería portátil UTRAI 5000A

Es un arrancador de batería que tiene una enorme capacidad lo que permite que se puedan arrancar coches con motores diésel de hasta 8,5L y todos los de gasolina. Cuenta con un sistema eléctrico de 12V, lo que permite que sea compatible con la mayor parte de vehículos. Es perfecta para trabajar entre los -20°C y los 60°C.

Es un modelo muy novedoso que permite cargar la batería desde el interior del coche sin siquiera abrir el capó. Simplemente se conectará mediante su cargador de batería inverso, y así la batería del vehículo se cargará. Cuenta con dos salidas USB para dispositivos móviles, y con una salida DC. Tiene unos sistemas de protección bastante buenos, que permiten evitar cualquier tipo de error, y en su pantalla LED podrás ver la indicación de la carga que tiene.

En cuanto a las opiniones de los usuarios, este es una "gran ayuda para la batería" y que "es un arrancador imprescindible para cualquier coche". También destacan que este es un modelo que es "perfecto para motores pequeños", en todo caso esto permitirá que tengas un dispositivo perfecto para cualquier coche, arrancándolo de una forma realmente sencilla.

2. Arrancador de batería portátil NOCO BOOST PLUS

Arrancador de batería portátil NOCO

No cabe duda de que este es un modelo bastante potente y el más vendido de Amazon, que puedes utilizar para arrancar cualquier vehículo de 6 L de gasolina o de 3L de diésel. Cuenta con una gran potencia, y además tiene entradas USB para cargar todos los dispositivos móviles de una forma sencilla, incluso mediante carga rápida.

Con una potencia de 1000 amperios, puede realizar hasta 20 arranques de batería con una sola carga. Tiene también una luz LED de 100 lumen que tiene 7 posiciones distintas, para que la oscuridad no sea un problema, y para que sirva como señalizador de emergencia en caso necesario. Está fabricado a prueba de chispas con protección contra la polaridad inversa.

Importante destacar que este arrancador solamente es válido para baterías de litio.

Es un modelo que tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios afirman que es "la solución para recargar tu batería". Además, destacan que tiene una excelente relación entre "Precio-potencia", lo que hace que puedas tener uno de los mejores jump starter que podrás tener en tu coche para evitar quedarte varado.

3. Mejor mini arrancador de baterías BRPOM

Arrancador de coches BRPOM

Quedarte sin batería ya no será un problema. El BRPOM Arrancador de Coches 7000A es un jump starter portátil de alto rendimiento, diseñado para ofrecer arranques inmediatos, seguridad avanzada y una larga autonomía. Con más de 2.000 compras el último mes, Opción Amazon y una valoración de 4,5 sobre 5 estrellas, es uno de los arrancadores más potentes y fiables de su categoría.

El arrancador BRPOM proporciona una corriente máxima de hasta 7000A, capaz de arrancar vehículos de 12V en solo unos segundos, incluso con la batería completamente descargada. Compatible con:

Coches de gasolina hasta 8.0L

Vehículos diésel hasta 6.5L

Camiones, coches y motocicletas

Barcos, motos de nieve y todoterrenos

Cortadoras de césped y otros vehículos recreativos

Funciona de forma fiable incluso en condiciones extremas, desde -20 °C hasta 60 °C, lo que lo convierte en un aliado perfecto durante todo el año.

Este arrancador no es solo para coches: también funciona como power bank portátil gracias a su batería de 21800 mAh.

Compatible con Quick Charge 3.0

Carga rápida de móviles, tablets, cámaras y otros dispositivos electrónicos

Ideal para viajes largos, emergencias o actividades al aire libre

Las características más destacadas de los usuarios que han dado sus opiniones positivas es su "protección para cortocircuitos", siendo un modelo muy seguro. También destacan que es "muy eficaz", arrancando incluso vehículos grandes con el más mínimo esfuerzo, lo que hace que puedas tener un producto que te sacará de apuros en todo momento.

4. Arrancador de batería con compresor de aire YABER 6000A

Arrancador de batería con compresor de aire YABER 6000A

Este modelo es una gran opción, en especial porque es tanto un arrancador de batería portátil como un compresor de aire, lo que te permitirá viajar siempre tranquilo, sabiendo que tu batería y tus neumáticos están controlados. Es perfecto gracias a su inflado rápido, su carga rápida y su linterna LED, que facilitará condiciones óptimas de visibilidad en todo momento. Además funciona como banco de energía, por lo que es ideal para cargar el móvil o la tablet en cualquier circunstancia..

En cuanto a las opiniones de los usuarios, este es un modelo "que te permite ahorrar en inflados y tener un arrancador a mano". También aseguran que es un "excelente producto con muchos accesorios, todo en 1", en especial porque es un modelo que tiene muchos usos diferentes. Además, se recomienda leer el manual de funcionamiento para sacarle el máximo partido a este modelo.

5. Arrancador de batería portátil YABER 23800mAh

Arrancador de batería portátil YABER

Si estás buscando un arrancador de baterías de gran potencia, no cabe duda de que este es a mejor opción que tendrás. Esto debido a que tiene una enorme capacidad de 23.800mAh, lo que lo hace perfecto para motores de hasta 8L de cualquier vehículo. Además, es completamente impermeable por lo que podrás usarlo bajo la lluvia sin ningún tipo de limitación.

Por otra parte, este es un dispositivo que soporta carga inalámbrica, por lo cual solo bastará con tener dispositivos de carga para que este pueda cargar fácilmente. En todo caso, es totalmente compatible con cualquier tipo de dispositivo USB, y con su pantalla LED podrás ver el nivel de batería de una forma sencilla. Con sus pinzas inteligentes podrás evitar cualquier tipo de accidente en caso de que lo conectes con la polaridad incorrecta.

Es un modelo que tiene muchas opiniones positivas destacando que es una "buena batería portátil", y que tiene una gran relación calidad-precio. Por otra parte, si lo necesitas para un vehículo grande es el modelo ideal porque "tiene una gran potencia su batería", por lo tanto, se adaptará a la perfección a todas las circunstancias.

6. Arrancador de batería FLYLINKTECH 13200mAh

Arrancador Jump Start de FLYLINKTECH

Este es un modelo que cuenta con un precio bastante ajustado, si lo que buscas es ahorrar dinero y tener un dispositivo de buena capacidad. Sin embargo, debes tener en cuenta que este está pensado para arrancar vehículos de 6.0L de gas o 5.0L de diésel. Cuenta con conexiones USB que te permitirán cargar cualquier dispositivo móvil que tengas y así mantenerlo funcionando.

Cuenta con 8 modos de protección, para evitar cualquier tipo de cortocircuito en caso de que no se use de la forma adecuada. También es completamente impermeable bajo la norma IP67, que permitirá mantener tu dispositivo funcionando incluso bajo la lluvia. El tiempo máximo de espera será de 6 meses, por lo que si no lo has usado en este tiempo tendrás que recargarlo antes de lograr utilizarlo de nuevo.

Según las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo "arrancas a la primera", lo que permite que se pueda usar de una forma muy eficiente. También aseguran que es "muy útil para tenerlo en el coche", y afirman que es de un precio ideal, puesto que no será muy costoso, con una calidad que se destacará de otros modelos.

7. Arrancador de batería WHZOHCAR

Arrancador de batería WHZOHCAR

El WHZOHCAR Jump Starter 6000A es mucho más que un arrancador de coches. Se trata de un dispositivo 4 en 1 multifuncional, diseñado para ofrecer máxima seguridad, potencia y versatilidad en cualquier situación. Con 4,5 estrellas y más de 1.400 valoraciones, es una de las opciones más completas dentro de los arrancadores portátiles premium.

4 en 1: arrancador, compresor, power bank y linterna

Este modelo lo tiene todo en un solo dispositivo compacto:

Arrancador de batería de coche 12V

Compresor de aire integrado de 150 PSI

Batería externa de 26.800 mAh

Linterna LED ultrapotente de 400 lúmenes

Perfecto para emergencias en carretera, viajes largos, acampadas, picnics o uso diario, evitando depender de varios aparatos distintos.

Compresor de aire 150 PSI con apagado automático

Uno de sus grandes diferenciales es el compresor de aire integrado:

Infla un neumático de 0 a 2,4 bar (35 PSI) en solo 6 minutos

Pantalla LCD con presión en tiempo real

Parada automática al alcanzar la presión configurada

Incluye 3 boquillas adicionales

Ideal no solo para ruedas de coche, sino también para:

Bicicletas

Balones

Colchones inflables

Juguetes acuáticos

Las opiniones de los usuarios sobre este modelo son muy positivas, asegurando que es un "buen producto para momentos delicados". Por otra parte, destacan que es un modelo que "ocupa muy poco espacio" así como que es un "imprescindible en tu maletero", lo que hace que sea uno de los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado y a un precio bajo.

¿Cómo elegir un arrancador de baterías? Guía y tips de compra

Para que puedas elegir de una forma óptima un arrancador de batería, debes tener en cuenta algunos puntos básicos que te permitirán tener un buen rendimiento. Las características principales en las que debes fijarte serán las siguientes:

Capacidad

Es uno de los puntos más importantes que debes tener en cuenta cuando vas a elegir un arrancador de baterías para tu coche. En todo caso, dependiendo de la capacidad será el coche que podrá arrancar, y por este motivo es algo vital tener en cuenta esto.

Siempre será recomendable no elegir un modelo con una capacidad inferior a los 12.000mAh, porque estos no darán suficiente potencia de arranque. Si quieres un modelo que pueda arrancar casi cualquier vehículo lo mejor es optar por un modelo que tenga una capacidad de 20.000mAh o superior.

Diseño

El diseño es un aspecto fundamental para tomar una decisión de compra completamente acertada, en especial porque debes elegir un diseño que se adapte a tus necesidades. Por lo general los arrancadores de coche son bastante compactos y podrás guardarlo en cualquier parte de tu vehículo.

Por otra parte, debes asegurarte de que sea un diseño que sea fácil de utilizar, para que puedas conectarlo fácilmente a todos tus dispositivos y al coche. En todo caso, debes asegurarte de que sea un modelo compacto, y que no tenga un peso de más de 1.5KG, para que sea fácil de manejar.

Seguridad

La seguridad es algo fundamental en este tipo de dispositivos, en especial porque estás poniendo en contacto las pinzas del arrancador con la batería del coche, y no querrás tener ningú accidente. En todo caso, debes tener en cuenta que la mayoría de los arrancadores de coche vienen con sistemas de protección para evitar cualquier problema con la polaridad invertida o sobrecalentamientos.

Esto evitará cortocircuitos que puedan afectar de forma negativa el sistema eléctrico de tu coche. Por otra parte, siempre será mejor elegir un modelo que sea completamente resistente al agua y que funcione bajo la norma IP66 como mínimo, porque así podrás asegurarte de que podrás usarlo bajo la lluvia o la nieve.

Conectividad

La conectividad es otro punto importante que debes tener en consideración, en especial porque de una buena conectividad dependerá que tu dispositivo tenga una mayor versatilidad. En todo caso, debes asegurarte de que tenga la opción para conectar cualquier dispositivo electrónico para cargarlo mediante USB.

Algunos también vienen con conexión de cenicero, con lo cual podrás conectar básicamente cualquier dispositivo que necesites. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todos los modelos son iguales, y en especial algunos no son compatibles con todos los dispositivos, por lo que debes revisar muy bien el manual de funcionamiento.

¿Qué es un arrancador de baterías?

El arrancador de baterías es un dispositivo portátil que tiene una batería interna y almacena esta carga para que puedas arrancar el coche. Está especialmente diseñado para conectarse al cable auxiliar de las baterías, y permiten que puedas arrancar el coche cuando la batería está demasiado baja o dañada.

Los modelos más modernos, se pueden conectar incluso al encendedor del coche mediante un sistema de carga inversa. Esto permitirá cargar la batería de tu coche incluso desde dentro del coche, lo que hace que sea de gran utilidad en especial cuando está lloviendo para que no tengas que salir del coche.

¿Cómo funciona un arrancador de baterías?

El funcionamiento de este dispositivo es muy sencillo, en especial porque solo bastará con conectar las pinzas que incluye el dispositivo. Por un extremo al mismo dispositivo, y por el otro a los bornes de la batería del coche, asegurándote de colocarlos en la polaridad correcta para evitar daños.

Una vez conectado, podrás encender el coche y el mismo tendrá la descarga de energía suficiente para que puedas arrancar el motor. Recuerda que la capacidad de estos dispositivos se mide en mAh, y mientras mayor es la capacidad, más potencia ofrecerá para que puedas arrancar casi cualquier vehículo.

¿Cómo usar un arrancador de baterías?

Todo depende de lo que vayas a hacer, en especial porque los arrancadores de baterías son dispositivos multifunción. En todo caso, estos permiten conectar casi cualquier dispositivo electrónico y cargarlo de una forma sencilla, y así mantenerlos siempre en funcionamiento.

Por otra parte, también pueden ser usados como linternas, en especial si tu coche se queda varado durante la noche. Son dispositivos muy fáciles de usar, simplemente debes asegurarte de que seguirás las indicaciones del fabricante para la conexión con cada uno de los dispositivos con los que es compatible.

Por otra parte, debes tener presente que siempre debes conectar el borne positivo con la pinza positiva, y el negativo con la pinza negativa. Así, evitarás problemas de polaridad inversa en la batería, aunque estos dispositivos modernos cuentan con una alarma que te alertará sobre la mala posición de los bornes.

¿Cómo cargar un arrancador de baterías?

La mayoría de los arrancadores de baterías, tienen una conexión para conectarlos directamente a una toma de corriente de pared. Esto mediante enchufes que se conectan fácilmente a la red eléctrica y que pueden cargar como se carga cualquier dispositivo electrónico común.

El proceso será muy parecido al de conectar tu móvil para ponerlo a cargar. También la mayoría vienen con un adaptador para cargarlo en el encendedor de cigarrillos de tu coche, permitiendo absorber la carga completa y que esté siempre listo cuando lo necesites.

Debes estar revisando de forma periódica el nivel de batería de arrancador de baterías, para asegurarte de que tenga suficiente carga cuando lo necesites. Algunos modelos se pueden alimentar con energía solar, pero estos no son muy comunes. Por lo cual, debes tener en cuenta que la mayoría tendrás que conectarlos a la energía eléctrica hasta que carguen.

Ventajas de un arrancador de baterías frente a las pinzas tradicionales

Son muchas las ventajas que tiene un arrancador de baterías frente a las pinzas tradicionales que se usan para arrancar los coches. Dentro de las principales que se pueden tener en consideración están:

No necesitarás ayuda

Con las pinzas, siempre necesitarás pedir ayuda a otra persona para que se conecten ambos coches y así se pueda encender. Esto ya no será necesario con un arrancador portátil. Tampoco tendrás que llamar a una grúa para que se lleve el coche, porque simplemente se ha quedado sin batería.

Con el arrancador te olvidarás por completo de este tipo de problemas, en especial porque solo tendrás que conectarlo a la batería y encender el coche.

Accesorios

Algunos modelos incluyen accesorios como los compresores de aire, en caso de que necesites inflar los neumáticos si se pinchan. Sin embargo, la gran mayoría cuenta con conexiones USB, lo que permitirá que lo uses como una batería externa. Y también cuentan con linternas LED.

Sin preocuparte por la posición

Es uno de los problemas más comunes que tendrás con las pinzas, en especial porque debes buscar un lugar con suficiente espacio para aparcar los dos coches uno frente a otro. Dependiendo del tipo de coche, muchas veces tendrás problemas con el tamaño de los cables. Con los arrancadores de baterías al ser dispositivos portátiles no tendrás ningún tipo de inconveniente.

Son seguros

Estos arrancadores tienen múltiples mecanismos de seguridad, que evitarán que la batería se vaya a averiar. Las pinzas por su parte pueden ser muy peligrosas, en especial si no sabes utilizarlas, lo que puede provocar accidentes indeseados.

No dañan la electrónica moderna

Los cables pueden suministrar más potencia de la necesaria, lo que influye directamente en la electrónica moderna. Sin embargo, debes tener en cuenta que con los arrancadores esto no sucederá, por lo cual todo el sistema eléctrico de tu coche estará en perfecto estado.

Como puedes ver, existen muchas ventajas de llevar en tu maletero un arrancador de batería, porque así podrás tenerlo listo para cuando lo necesites. Además, podrás cuidar tu vehículo y no dañarás en absoluto la batería de tu vehículo.