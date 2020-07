Protectores solares: físico, químico, de bolsillo, para niños ¿cuál me compro?

Los mejores protectores solares para el verano

Llegó el verano y el amarillo radiante nos acompaña durante el día. Los rayos del sol suelen tener ciertas ventajas. Es una temporada para vacacionar, para caminar y tomar un poco de vitamina D. Muy pocos alimentos proporcionan tanta vitamina como lo hace el contacto de la piel directo con el sol. Pero no siempre es tan productivo estar expuesto a esta luz. No toda hora es buena para broncearse y tomar color. Cada vez que una persona se aventura a estar bajo el potente sol sin los cuidados necesarios, está provocando severas onsecuencias para sí mismo.

La piel absorbe la luz del sol para crear vitamina D, cuya fabricación es importante para

ella en sí misma y para el fortalecimiento de los huesos. Pero en muchos casos los rayos

ultravioletas suelen ser altamente nocivos. Son muchas las reacciones negativas sobre la

piel, y el cuerpo en general, que desarrolla el estar expuesto al sol. Para ello, los especialistas recomiendan aplicar protector solar siempre que sea necesario salir al sol.

Es decir, no importa si la intención es ir de compras al mercado caminando o ir a la playa. En ambos casos es sumamente necesario usar una crema que contrarreste los daños que causa la exposición al sol.

Tipos de protectores solares que hay en el mercado

La exposición solar sin la protección adecuada es perjudicial. Manchas en la piel,

envejecimiento prematuro, quemaduras y más son algunas de las consecuencias más

comunes. Los especialistas en el área afirman como un beneficio el utilizar crema contra el sol diariamente, sobre todo en verano. Sí, la mayoría de las personas no se acostumbran a untar protector solar en el cuerpo todos los días. Y sí, podría ser un tanto fastidioso, pero es lo recomendable para tener una piel sana y libre de manchas.

Tal es el nivel de necesidad que, distintos tipos de industrias crean productos con

bloqueador contra el sol incluido. Un ejemplo podría ser el mundo del maquillaje y la belleza. Bases y prebase que ya contienen cremas solares en sus ingredientes para cuidar aún más el rostro, que suele ser uno de los más afectados. Aquí se abordarán distintos protectores solares que puedes encontrar en el mercado.

Protectores físicos

El protector solar con filtro físico es aquel que está compuesto por elementos como

óxido de zinc, de titanio, de hierro, mica y talco. Tiene el fin de ser un escudo de protección permitiendo que los rayos del sol reboten y no entren en la piel. Es recomendado para las personas con pieles alérgicas, sensibles o con patologías como dermatitis. Pero, entre sus desventajas es que son menos estéticos y suelen dejar una capa blanca al aplicar.

Protector Solar Nivea SUN Protege e hidrata

Protector solar Nivea SUN

Nivea es una de las marcas mejor posicionadas en cuanto cremas en general. Sus productos son de alta calidad y cuentan con los mejores ingredientes para brindar a la piel los máximos beneficios. Por eso, en Amazon.es el Nivea Sun Protege & Hidrata es uno de los más destacados, más vendidos y mejor calificados entre los protectores solares. Es un bloqueador contra los rayos UVA y UVB, pero también es una crema hidratante que, además de dejar la piel suave, reduce la pérdida de agua.

Con un alto nivel de protección de FP 50+, es un producto resistente al agua, eficaz y de larga duración. Además, tiene un efecto inmediato. No es necesario aplicar y esperar 30 minutos para comenzar a proteger, como otros bloqueadores, sino que desde el mismo instante realiza ambos trabajos. La crema promete una hidratación de 24 horas. Es tan fina que la piel produce una absorción rápida para evitar quemaduras de inmediato.

Es un producto perfecto para ir a la playa o de uso diario para máxima protección.

Viene en dos presentaciones para mayor comodidad. El bote de loción tradicional y un

bote con spray. No tiene una fórmula pegajosa, ni grasosa. Por eso, no supone un

problema para su uso diario. La recomendación es aplicar varias veces, sobre todo si se

está en la playa o después de sudar. De esta manera, se garantiza una mejor protección.

Protector solar Garnier Delial Sensitive Advanced

Crema solar Garnier Delial

Con una textura muy ligera y no pegajosa, el protector solar de Garnier cuida la piel.

Especialista en ser escudo de las pieles más sensibles e intolerantes al sol, la crema es perfecta para todos los integrantes de la familia. Esto gracias a la alta protección solar de FPS 50 +. Evita las quemaduras y los daños derivados del sol a largo plazo.

Resguarda, adicionalmente, contra todos los rayos: UVA, UVB, UV y todos aquellos con efectos penetrantes e infrarrojos.

La fórmula del sensitive Advanced está avalada por dermatólogos. Los expertos la

certifican como una crema protectora de efectos nocivos para la salud. Está elaborada con elementos hipoalergénicos, los cuales disminuyen el riesgo de alergias en pieles sensibles. Es de textura suave y sin olor. Resistente al agua y no deja residuos. Para mayor comodidad, el producto viene en un bote con spray para mejor aplicación. La crema se aplica generosamente sobre la piel, se frota y se extiende por toda la zona deseada.

Protectores químicos

El protector solar con filtro químico es aquel que tiene en su fórmula compuestos químicos que no son dañinos para la piel- como avobenzona, oxibenzona, octocrileno, octisalato y más. Estas sustancias funcionan generando una reacción fotoquímica que protege la piel de los potentes rayos del sol. Entre sus bondades resalta la idea de una aplicación fácil y agradable; no deja residuos blancos en la piel. Pero, entre sus desventajas es que sus componentes pueden causar reacciones alérgicas y no es recomendable para todas las pieles.

Protector solar Fotoprotector ISDIN Gel Cream

Pretector solar Fotoprotector ISDIN

Entre los mejores de Amazon.es está el Potoprotector ISDIN Gel Cream. El protector solar es destacado porque no deja una capa blanca como los tradicionales, sino que es un gel que se absorbe rápido en la piel dejando un acabado fresco y libre de grasa.

Además de ello, funge como una crema hidratante que proporciona suavidad. La recomendación es untarlo generosamente en la zona deseada media hora antes de exponerse al sol y, reaplicarlo cada dos horas si está en una recepción constante de

radiación, en el agua o se haya secado la zona con una toalla. Es importante evitar el contacto con los ojos y la parte interna de la nariz.

El ISDIN tiene un alto nivel de bloqueo solar, considerado como acto para todas las edades y todas las pieles. No produce alergias, ni resulta incómodo para las pieles grasas, es totalmente apto para las pieles sensibles.

Dispone de una protección completa gracias a la tecnología Full Spectrum. Con ella se cuida de la radiación ultravioleta, visible azul e infrarroja A. Está elaborada a base de elementos y aceites naturales, lo que le otorgan mayores beneficios y bondades. Es una crema perfecta para usar en la playa o para diario porque no deja textura grasosa ni blanca.

Protector solar La Roche-Posay Anthelios XL

Protector solar La Roche-Posay Anthelios XL

El protector solar de La Roche-Posay está compuesta por una fórmula que cuida las pieles sensibles y alérgicas. Compuesto por aceites naturales que dan vida y vitaminas a la piel. Es un Gel-crema que actúa contra el brillo, dejando un aspecto natural.

Perfecto para el uso facial y diario gracias a que está avalado por dermatólogos. La crema contra el sol es resistente al agua; es decir, que también es adecuado para la piscina, la playa o para sudar, como en prácticas deportivas.

Además de los beneficios previamente mencionado, previene las manchas de la piel derivadas del sol. Está elaborado para resistir a largas horas a la exposición solar, lo que significa que está diseñada con una alta protección contra el sol SPF 50. Es totalmente funcional para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más adultos. No provoca irritación, ni molestias.

El protector de La Roche-Posay es una crema sin grasa; eso quiere decir que funciona como un producto que se puede aplicar antes del maquillaje para cuidar el rostro. Es ideal para uso diario facial y corporal. Esta crema protectora es espesa, lo que supone que con un poco de producto cubre amplias cantidades de piel.

Protector solar Biotherm Crème Solaire Dry Touch

Protector solar Biotherm Crème Solaire Dry Touch

El protector solar de Biotherm es una crema que trabaja específicamente la zona facial.

Diseñada para surtir efecto en las pieles mixtas y grasas. Sus componentes, bajos en aceites promueven el equilibrio en el área. Es un producto ligero que tiene grandes beneficios ante la exposición del sol. La alta protección de los rayos solares resulta de su filtro SPF 50; el cual ayuda a la piel ante el peligro de la radiación UVA y UVB, las principales responsables del envejecimiento prematuro.

La protección es tan completa que es perfecta para cuidar las pieles muy claras y ultra

sensibles al sol. Está enriquecida con perlitas y sílice que absorben el sudor y el brillo

de la piel. Es un producto dos en uno: protege contra el sol y es una crema hidratante.

El modo de uso es sencillo. Aplicar en el rostro esparciendo el producto por cada rincón

cuidadosamente. Tras la aplicación, la fórmula penetra rápidamente, lo que significa que

solo se debe esperar unos cuantos segundos para comenzar a maquillar, en el caso de las

mujeres. Libre de aceites, con un efecto mate, deja un acabo totalmente invisible. Se

recomienda usar media hora antes de salir al sol.

Protectores de bolsillo

El protector solar de bolsillo es una versión pequeña que realizan las marcas para vender

los mismos, u otros, productos en una presentación compacta, cómoda y de fácil

manejo. La idea es vender una crema que se pueda llevar a todos lados sin la necesidad

cargar bolsos y demás. Tan pequeña que pueda estar en un bolsillo.

Protector solar de bolsillo Nivea SUN

Protector solar de bolsillo Nivea SUN

De la línea Nivea SUN, nace el protector solar de bolsillo Protect & Moisture. Tiene todas las bondades y beneficios de uno tradicional, pero esta vez, en una pequeña presentación. Como primer y principal utilidad dispone de su función de protección contra el sol. Convirtiéndose en un escudo contra los rayos UVB, los cuales provocan quemaduras, y los UVA, que deterioran la piel interna generando envejecimiento

prematuro.

Su segundo beneficio es que actúa como una crema hidratante. Mantiene la piel humectada todo el día para contrarrestar la resequedad de la dermis, consecuencia del calor. Está diseñada con una fórmula ligera y suave. Fácil de aplicar y cubrir la piel. No es pegajosa, ni deja residuos en la zona. El protector está elaborado con componentes naturales, lo cual lo califica como un producto para el rostro y el cuerpo.

La Nivea SUN dispone de una protección inmediata. En cuanto se aplica en la piel, comienza a actuar. Es resistente al agua, lo que significa que puede usarse para ir a la playa o a la piscina. Sus componentes no suelen provocar alergias o irritaciones, lo que la hace perfecta para toda la familia.

Protector solar Garnier Sensitive Advanced-formato de viaje

Protector solar Garnier Sensitive Advanced-formato de viaje

La pieles sensibles e intolerantes al sol ya tienen solución. Estar expuesto a los rayos solares suele ser perjudiciales para todos, pero hay quienes resulta peor. Para ello, Garnier sacó su protector solar Sensitive Advanced, ahora en una versión de bolsillo

de 40 ml. Pensada, especialmente para niños, esta crema es una súper protectora contra todos los rayos de afectan y dañan la piel.

Con esta versión pequeña, o de viaje, los niños y adultos están resguardados. Con con muy alta protección de SPF 50 +. Cuida de los rayos UVB, UVA y los UVA largos; estos últimos son los responsables de los daños irreversibles como alergias e

intolerancias al sol, manchas, oscurecimiento de la piel y más. Se estima que el 95 % de la radiación solar es UVA y de ello, 75 % representa los UVA largos. Vale destacar que la marca también dispone de esta versión de protección para adultos.

Tiene una textura suave y ligera. Se puede aplicar en la piel seca o mojada; en cualquier instancia tiene una máxima absorción. Resiste hasta 80 minutos en el agua.

Lo que significa que es la correcta para ir a la playa. No es pegajosa y está diseñada

para los niños con todo tipo de piel. No representa un problema para pieles alérgicas,

con patologías o sensibles.

ISDIN-Fotoprotector Fusion Water Pediatrics SPF 50

ISDIN-Fotoprotector Fusion Water Pediatrics SPF 50

El fotoprotector solar de ISDIN es un producto de uso diario gracias a ser una crema ultraligera que no deja residuos ni manchas blancas al aplicarse. No irrita los ojos, ni provoca irritaciones o alergias. Está diseñado para uso pediátrico, es decir, para iños con cualquier tipo de piel. La crema es de absorción rápida y tiene una hidratación intensa.

Es de textura ligera para usar diariamente. La fórmula contiene vitamina E, provitamina B5 protege, de manera eficaz, la piel del niño de las consecuencias

negativas de los rayos solares. Este producto es de la línea de fotoprotección de ISDIN

con cinco grandes beneficios. La primera y básica es el resguardo ante las distintas

formas de los rayos UV. Tiene tolerancia óptima, se aplica sobre piel húmeda o seca

y es amable con el mar. Está diseñado con elementos que no contaminan. Eso significa

que, cuando el niño tiene el producto en la piel y entra al agua, esta no se verá afectada

por sus componentes químicos. Además, en su proceso, no se incluye contenidos que

destruyen la naturaleza.

Además de su acción hidratante, no tiene perfume, lo que resulta beneficioso para las

pieles sensibles. Está recomendada para niños de seis meses en adelante. Para menores

de esta edad se sugiere consultar el uso con un profesional. Este producto también tiene una versión más grande, de 250 ml que puede adquirirse en spray o con boquilla

tradicional.

¿Qué tipo de protector solar es el mejor?

Indicar un protector solar como el mejor es mentir. Todo dependerá de la necesidad, en este caso, de quien adquiera el producto. Las cremas solares son tan versátiles que no es posible definir una por sobre todas. En el mercado hay buenas marcas, pero que abordan

características muy específicas.

Para hacer más explícito el proceso, se puede definir un protector solar para cada necesidad. Hay unos para usar antes del maquillaje, otros exclusivamente para hacer deporte, otros de uso diario, unos para niños y otros para adultos. Unos para pieles sensibles y otros para todo tipo de piel. Lo importante de todo esto es identificar cuál es la necesidad del comprador. ¿Quiere una crema para ir a la playa? ¿O prefiere una para usar todos los días antes de ir a trabajo?

Sin importar cuál sea las características a satisfacer, es importante que el producto a

escoger tenga las siguientes indicaciones:

1. Que tenga un Factor de Protección Solar (FPS) igual o superior a 30.

2. Una crema de amplia gama, que proteja de los rayos UVA y UVB.

3. Que sea resistente al agua, en caso de que se necesite para ir a la playa. Es imprescindible que se mantenga la piel entre 40 a 80 minutos dentro del agua.

4. Tenga acción hidratante. Si el protector cumple con estas indicaciones, será siempre una buena opción.

¿Qué es el SPF en una crema solar?

El SPF es el acrónimo de Factor de Protección Solar. En palabras simples, es el tiempo en el cual el protector solar cuida la piel de las quemaduras. Es decir, si una persona demora en quemarse unos 20 minutos y utiliza un protector con SPF 30, entonces tardará 30 minutos más para quemarse. Lo que indica este elemento, es la cantidad de tiempo que la piel estará protegida. Por ello, se recomienda que mientras más alto sea este número, más tiempo durarán los rayos en llegar a la piel.

Sin importar el color de la piel, la sugerencia es usar 30, 50 o 50 + al momento de exponerse al sol. Los dos últimos, sobre todo, si la piel es sensible o delicada.

¿Qué hora es la mejor para tomar el sol?

Tomar el sol es saludable para la piel si se hace de forma responsable. Hay métodos de

cuidados –como los antes mencionados- y horas en específico para regalar al cuerpo

vitaminas. La idea es evitar las horas en las cuales el sol incide directamente en la piel,

por ejemplo, a mediodía. Esta es perjudicial para la salud de la dermis y provoca graves

consecuencias, incluso de por vida.

Los expertos dicen que las horas apropiadas para tomar el sol son al comienzo del día y

al finalizar. En la mañana se recomienda entre las 10:00 y 12:00 horas. Tras superar este horario, se sugiere no estar ante él más de tres horas. Incluso, la mejor forma de tomar el sol es por menos horas y más veces. Al igual que en la tarde, es saludable estar bajo los rayos al final de ella, probablemente después de las 16:00 horas.

Los beneficios de tomar el sol en las horas correctas son:

Mejor aspecto de la piel .

. Vitamina D a los huesos, piel y dientes.

a los huesos, piel y dientes. Estimula las defensas .

. Mejora el estado de ánimo .

. Favorece el sueño.

¿Qué protector usar para pieles sensibles?

Las pieles sensibles reaccionan fuertemente ante la exposición del sol generando irritación, enrojecimiento o posibles alergias. Por ello, este tipo de personas deben tomar ciertas precauciones en estos casos. Uno de ellos es la utilización de un fotoprotector. Estos resguardan aún más la piel y disminuyen las quemaduras. La idea es que este producto tenga un PFS igual o superior a 50. El mismo debe indicar que es para pieles sensibles. Debe ser humectante.

¿Cómo usar la crema sola de forma correcta?

Aunque parezca una labor muy sencilla, la realidad es que la mayoría de las personas

aplican mal la crema contra el sol. Muchos de estos productos contienen los pasos a

seguir para aplicarlo, sin embargo, aquí puedes aprender cómo hacerlo:

30 minutos antes de salir : Esta es una regla de oro. Es de suma importancia aplicar el protector, por lo menos, 30 minutos antes de salir de casa. Este tiempo es el recomendable para dejar que los elementos que le componen comiencen a actuar.

: Esta es una regla de oro. Es de suma importancia aplicar el protector, por lo menos, 30 minutos antes de salir de casa. Este tiempo es el recomendable para dejar que los elementos que le componen comiencen a actuar. Cantidad correcta : El bote, generalmente, indica la cantidad en gramos a usar.

: El bote, generalmente, indica la cantidad en gramos a usar. Si se aplica menos de la recomendada se corre el riesgo de no obtener los resultados deseados. En cualquier caso, agregue una cantidad generosa en la zona. Se estima que un envase de 200 ml está destinado para siete aplicaciones, la idea es colocar 30 ml en todo el cuerpo cada vez que se utiliza.

Aplicación uniforme : Debe certificar que las zonas deseadas tengan la misma proporción. Por ello, se debe extender con cuidado tomando en cuenta esto.

: Debe certificar que las zonas deseadas tengan la misma proporción. Por ello, se debe extender con cuidado tomando en cuenta esto. Cada dos horas: Si se está en la playa o la piscina, se recomienda aplicar el producto cada dos horas. Incluso, si se utiliza protector waterproof.

¿Cuál es la mejor crema solar para niños?

La piel de los niños es más sensible y está más expuesta que la de los adultos. Tomando

en cuenta los consejos de aplicación, las cremas contra para niños sol para niños más

vendidas en Amazon.es son: