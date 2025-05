En 2025, las barbacoas de gas siguen liderando las preferencias de quienes buscan asar al aire libre con rapidez, limpieza y control profesional. Si quieres reducir tiempos de espera, cocinar con precisión y disfrutar de un espacio exterior libre de humos y cenizas, esta guía te explica por qué y cómo elegir la barbacoa de gas perfecta, siguiendo las pautas de EEAT (Experiencia, Experiencia, Autoridad y Confianza) que valora el algoritmo de Google.

1. Por qué elegir una barbacoa de gas en 2025

Encendido instantáneo : basta girar el mando para que la llama alcance la temperatura deseada en pocos segundos.

Control de temperatura preciso : los quemadores independientes permiten ajustar el calor al grado, desde un sellado intenso hasta una cocción lenta.

Limpieza simplificada : sin brasas ni cenizas, las superficies y bandejas recogegrasas se limpian con un paño o incluso pueden lavarse en el lavavajillas.

Seguridad integrada: sistemas de corte automático de gas (GasStop) y encendido eléctrico piezoeléctrico minimizan riesgos de fugas o quemaduras.

2. Aspectos clave para la compra

2.1 Número y potencia de quemadores

2‑3 quemadores (5 000 – 10 000 W): recomendados para balcones o familias pequeñas.

4‑6 quemadores (10 000 – 20 000 W): ideales para reuniones grandes, permiten cocinar distintas zonas al mismo tiempo.

2.2 Materiales y durabilidad

Acero inoxidable : alta resistencia a la corrosión y retención uniforme del calor.

Hierro fundido esmaltado: excelente para mantener la temperatura y darle un acabado profesional.

2.3 Accesorios imprescindibles

Quemador lateral para salsas y guarniciones.

Tapa con termómetro para horneados al aire libre.

Parrilla secundaria o plancha integrada para mayor versatilidad.

Ruedas robustas y estantes laterales para movilidad y espacio de trabajo.

2.4 Tipo de gas y conversión

Gas natural (GN) para conexión fija y costes reducidos a largo plazo.

Gas licuado de petróleo (LPG) con bombonas, útil en segundas residencias o zonas sin red de gas.

Modelos convertibles que incluyen inyectores para ambos tipos, garantizan máxima flexibilidad.

3. Comparativa: barbacoas de gas baratas vs. premium

Característica Gama básica Gama premium Material parrillas Acero esmaltado Hierro fundido o acero inoxidable Potencia total 8 000 – 12 000 W 15 000 – 20 000 W Tapa y termómetro Opcional Incluido de serie Quemador lateral Raro Habitual Garantía 2 años 3–5 años Rango de precio 100 – 200 € 300 – 800 €

4. Experiencia de usuarios (reseñas reales)

"Tras cambiar mi barbacoa de carbón por una de gas, reduzco el tiempo de encendido de 30 a 2 minutos. El control de la llama es inmediato y ya no ensucio mi terraza con cenizas." – Usuario verificado, 4,7 estrellas.

"Uso el quemador lateral para preparar salsas y verduras mientras la carne se asa. Es un cambio radical de comodidad." – Cliente habitual, 4,5 estrellas.

5. Conclusión y llamada a la acción

Las barbacoas de gas son la mejor opción para quienes valoran rapidez, control preciso y limpieza sencilla. Tanto si organizas cenas familiares como grandes eventos, existe un modelo adaptado a tu espacio y presupuesto. Explora nuestra selección con envíos rápidos, garantías extendidas y financiación disponible.

Encuentra hoy tu barbacoa de gas ideal y convierte cada asado en una experiencia profesional y sin complicaciones.

1. Barbacoa de gas Weber Spirit II E317 GBS

Barbacoa de gas Weber Spirit II E317 GBS

Sin duda alguna esta es una de las mejores barbacoas de gas que podremos encontrar en el mercado con un buen precio. Esta barbacoa cuenta con un total de tres quemadores, lo que permite que puedas disfrutar de una gran potencia para cocinar todos tus alimentos. Es una barbacoa que es muy espaciosa y admite tanto gas butano como propano, lo que permite que sea muy versátil.

Viene con un par de mesas cómodas en los laterales que te sirven de apoyo para servir todo lo que necesites. Además, puedes colgar tus utensilios de una forma realmente sencilla gracias a sus ganchos portautensilios, lo que te permitirá disfrutar de una gran practicidad. Sus rejillas de cocción están fabricadas en hierro colado vitrificado, lo que hace que puedas cocinar de una forma eficiente tus alimentos. Tiene una potencia total de 8,79kW, lo que hace que sea un modelo altamente eficiente.

Son muchas las valoraciones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, donde destacan que "es una barbacoa increíble, tiene una gran potencia y te permite cocinar todo tipo de alimentos". Por otra parte, aseguran que "es un modelo de muy buena calidad, y si le pones un ahumador el sabor que obtendrás es igual al que obtienes con una de carbón". Es una opción bastante buena a tener en cuenta, en especial porque tiene una excelente calidad.

2. Barbacoa de gas Char-Broil Gas2Coal

Barbacoa de gas Char-Broil Gas2Coal

Esta es una opción bastante interesante para quienes buscan conservar el sabor original de las parrillas de carbón, puesto que es una barbacoa híbrida. Viene con una bandeja de carbón vegetal patentada, garantizando menos llamaradas, y un calor uniforme, lo que te permitirá que la comida siempre esté más sabrosa. Esto se combina con unos quemadores de acero inoxidable que son altamente resistentes y el encendido de la barbacoa será muy sencillo, porque únicamente bastará con pulsar un botón.

Tiene un indicador de la temperatura en la tapa, para que puedas supervisar la temperatura interior de la barbacoa de forma sencilla. Además, cuenta con un quemador lateral que permite calentar las salsas para complementar tu barbacoa. También su estante de calentamiento mantiene la comida caliente, y es ideal para calentar el pan de hamburguesa. Este modelo tiene una garantía de 5 años para los quemadores de acero inoxidable y 2 años para el resto de piezas.

La gran mayoría de las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, donde destacan que "es una barbacoa de gran calidad, su montaje es muy sencillo, y es una barbacoa que es funciona muy bien". También aseguran que "es bonita, robusta, la parrilla se mantiene bastante limpia, y es de un buen tamaño". Esta barbacoa cuenta con una gran calidad, y al ser híbrida puedes conservar el sabor de los alimentos a la parrilla.

3. Barbacoa de gas Campingaz 3 Series Classic LS Plus

Barbacoa de gas Campingaz 3 Series Classic LS Plus

Se trata de un modelo de alta calidad que cuenta con 3 quemadores de tubo de acero inoxidable que tiene un gran rendimiento con una potencia de 9,6kW. También tiene un asador lateral de 2,3kW, y la barbacoa cuenta con un encendido piezoeléctrico, lo que permite que sea de fácil encendido. Su parrilla y plancha están fabricadas en hierro fundido con un mate esmaltado, y la rejilla para calentar está esmaltada, lo que permite disfrutar de una gran versatilidad.

Es muy fácil de limpiar, porque se pueden extraer todas las partes de una forma sencilla y ponerlas en el lavavajillas. Viene con una bandeja lateral plegable y ruedas de bloqueo que permite guardar la parrilla si no está en uso. Su armario inferior tiene un gran espacio de almacenamiento. Su tapa es de acero e incorpora un termómetro para que puedas verificar la temperatura sin abrir la parrilla.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, donde destacan que "la calidad-precio es muy buena, montarla toma un rato, pero no es tan difícil, y el funcionamiento es de maravilla". También destacan que "la limpieza de la barbacoa es sencilla, y es muy cómoda de utilizar porque solo basta con girar un botón para que esté lista". Es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque es un modelo que tiene una calidad muy elevada.

4. Barbacoa de gas KESSER XXL

Barbacoa de gas KESSER XXL

Esta es una barbacoa de gas que tiene una gran calidad, y que cuenta con una zona de cebado por infrarrojos a 800°C. Se encuentra elaborada en acero inoxidable de alta calidad, acero esmaltado, y piezas de acero con recubrimiento de polvo. Cuenta con cuatro ruedas de dirección con frenos de estacionamiento integrados, lo que permite que puedas moverla fácilmente y tener una buena estabilidad.

La llama es muy potente gracias a que cada quemador tiene una potencia de 2,93kW, lo que hace que se pueda alcanzar una temperatura adecuada de forma muy rápida. También cuenta con un quemador cerámico integrado que es ideal para asar carne al mismo tiempo. Te permite disfrutar de una parrilla perfecta sin la emisión de humo que tienen los modelos de carbón, y su encendido piezoeléctrico hace que sea muy eficiente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, donde destacan que "es espectacular en todo, en materiales y tiene una gran eficiencia". Además, afirman que "el producto es de muy buena calidad, con un diseño muy profesional, y se tarda en ensamblar porque el proceso es un poco complejo". Esta es una opción interesante en especial si buscas una barbacoa de calidad a un precio asequible.

5. Barbacoa de gas Enders Chicago 3 Turbo

Barbacoa de gas Enders Chicago 3 Turbo

La barbacoa de gas Enders Chicago 3R Turbo reúne potencia, versatilidad y diseño robusto para convertir tu jardín o terraza en un auténtico espacio gourmet al aire libre. Con tres quemadores de acero inoxidable —uno de ellos con función Turbo capaz de alcanzar 400 °C en segundos— y la innovadora parrilla "Switch Grid" de hierro fundido, este modelo ofrece un rendimiento profesional y una limpieza rápida.

Principales ventajas

Control de temperatura ultrarrápido

El quemador Turbo de la Chicago 3R Turbo eleva la temperatura hasta 400 °C, ideal para sellar carnes, ahumar pescados o dorar verduras con la intensidad justa. Los otros dos quemadores ajustables permiten cocinar a fuego medio o bajo, de modo que puedas preparar varios platos de forma simultánea y sincronizada.

Parrilla Switch Grid de hierro fundido

La tecnología Switch Grid divide la parrilla esmaltada en tres secciones y un disco central extraíble. Gracias a este sistema, puedes intercambiar rápidamente entre plancha, rejilla, sartén o piedra para pizza, adaptando la superficie al alimento y al modo de cocción que prefieras.

Construcción duradera y termómetro integrado

Fabricada en acero inoxidable y acero con recubrimiento en polvo, esta barbacoa resiste la intemperie y mantiene la carcasa libre de corrosión. Su tapa de doble pared incorpora un termómetro que te permite monitorizar la temperatura interior sin abrirla, conservando jugos y sabores.

Mesas laterales plegables y calentador trasero

Dos estantes laterales facilitan el acceso a utensilios, salsas o platos. Además, la zona trasera cuenta con un calentador para mantener calientes los alimentos mientras se termina de cocinar el resto.

Limpieza rápida y gestión de grasas

La rejilla de hierro fundido se extrae con facilidad para su limpieza, al igual que la bandeja recogegrasas situada en la parte trasera de la cámara de combustión. Los difusores de calor esmaltados protegen los quemadores y optimizan la distribución del calor, reduciendo salpicaduras y residuos.

Compartimento para bombona de gas integrado

El diseño incluye un armario interior con espacio para una bombona de gas de hasta 23,5 cm de diámetro por 47 cm de altura, manteniéndola oculta y bien asegurada durante el uso.

6. Barbacoa de gas Campingaz Xpert 200 LS Rocky

Barbacoa de gas Campingaz Xpert 200 LS Rocky

Este es un modelo de barbacoa de gas que cuenta con una tapa de acero con termómetro para conseguir un asado perfecto. Su superficie de cocción es de 1.800 cm2 y una altura de 85cm de cocción. Tiene una mesa lateral plegable y ruedas con bloqueo lo que le confiere una gran versatilidad. Integra un estante delantero el cual permite almacenar los condimentos de una forma realmente práctica.

Ofrece una distribución uniforme del calor en toda la superficie, y es compatible con piedras lava que protegen los quemadores de goteo de grasa. La parrilla esmaltada está fabricada en hierro fundido, y su parrilla de calentamiento se extiende por todo el ancho de la superficie del grill. Cuenta con dos quemadores que te darán una gran potencia de 8,2kW, y un quemador lateral de 2,1kW, para calentar salsas o guarniciones.

Quienes han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas al respecto, donde destacan que "tiene una buena relación calidad-precio, cocina muy bien los alimentos y es muy fácil de limpiar". Además, afirman que "es muy práctica, no genera chispas como las de carbón, y el montaje siguiendo las instrucciones no es demasiado complejo". Este es un modelo que es muy práctico y viene con una bolsa de rocas, pero no incluye el adaptador para la bombona de gas.

7. Barbacoa de gas Outsunny ES846-0160731

Barbacoa de gas Outsunny ES846-0160731

Se trata de una barbacoa de gas que está fabricada en acero inoxidable, y que es ideal para fiestas y comidas al aire libre. Tiene un total de 5 quemadores individuales, así como un fogón en uno de los laterales, así como un recipiente de grasa extraíble. Cuenta con un armario inferior con puertas donde podrás guardar tus utensilios, e incluso la bombona de gas. En ambos laterales incorpora mesas auxiliares para poner lo que necesites.

Se puede mover de una forma muy sencilla gracias a sus ruedas de PP que están ubicadas en uno de los dos laterales. En el otro lado cuenta con patas fijas, lo que permite que puedas disfrutar de una gran estabilidad. Su tapa tiene un termómetro integrado para mostrar la temperatura de cocción, y viene con todo lo que necesitas para la instalación. La parrilla es de grado alimenticio, siendo altamente resistente a la oxidación y es segura para la cocción de los alimentos.

Son muchas las valoraciones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, donde destacan que "es muy fácil de limpiar, es muy cómoda y tiene un rendimiento que es excepcional". Por otra parte, destacan que "merece mucho la pena, es una barbacoa consistente, fácil de instalar y tiene muy buenos fuegos".

8. Barbacoa de gas Campingaz Xpert 100L Plus Rocky

Barbacoa de gas Campingaz Xpert 100L Plus Rocky

Si estás buscando una barbacoa de gas barata y con una buena calidad, no cabe duda de que esta es una opción bastante interesante que podrás encontrar. Cuenta con dos quemadores de acero aluminizado que alcanzan una potencia de hasta 7,1kW y cuenta con un encendido piezoeléctrico para una fácil puesta en marcha. Tiene una gran parrilla de rejilla de acero cromado, para un calentamiento altamente efectivo.

Es compatible con piedra lava, para que se consiga una distribución más uniforme del calor en toda la superficie de la parrilla. Cuenta con 2 mesas laterales plegables, y 2 ruedas resistentes que te permitirán moverla fácilmente cuando no la estés utilizando. Además, tiene un espacio de almacenamiento en la parte inferior. El regulador de gas para su funcionamiento no está incluido en el paquete de compra.

Quienes han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas al especto donde destacan que "montarla no es difícil para nada, es de muy buena calidad, y tiene un precio que es bastante bueno". Además, afirman que "es de un tamaño perfecto para 4 personas, los materiales son ligeros y de buena calidad, pero la parrilla no es regulable en altura". Es una buena opción a tener en cuenta si buscas una opción barata para disfrutar de una buena barbacoa.

Consejos para elegir una barbacoa de gas: ¿Qué debes tener en cuenta?

Antes de comprar una barbacoa de gas debes tener en consideración algunos aspectos que te resultarán imprescindibles. Dentro de los principales que debes tener en cuenta están:

Tamaño

Debes elegir una barbacoa en función del número de comensales que pienses recibir en tu hogar. A mayor área de cocción podrás cocinar para una mayor cantidad de personas, y si no estás muy seguro lo ideal es optar por una barbacoa de tamaño mediano que puede ser válida para la mayoría de las situaciones.

Materiales

Siempre se deben escoger materiales que sean altamente resistentes como el acero inoxidable, porque esto garantizará que se tenga una mayor durabilidad. Los quemadores deben estar fabricados en este material, porque de esta forma podrás asegurarte de que cumplirán a la perfección con su función.

Quemadores

El número de quemadores que tenga la barbacoa determinará la cantidad de calor que se puede generar en su interior. Para una barbacoa pequeña, puede ser suficiente con 1 o 2 quemadores, sin embargo, si es para una barbacoa de gran tamaño, puede ser necesario que optes por un modelo que tenga entre 4 y 5 quemadores.

Movilidad

Es imprescindible que tu barbacoa tenga una buena movilidad, y en estos casos los modelos que cuentan con ruedas serán todo un acierto. Así, podrás mover tu barbacoa de un lugar a otro fácilmente, además de que será más fácil de almacenar en cualquier lugar.

¿Qué es una barbacoa de gas?

La barbacoa de gas es un accesorio imprescindible para disfrutar más de las fiestas del verano. Es un dispositivo que utiliza gas butano o propano para calentar una serie de quemadores que distribuyen de forma uniforme el calor.

A diferencia de las barbacoas de carbón la temperatura de las mismas es regulable, por lo que son altamente versátiles. Tanto si eres vegano o carnívoro, este tipo de accesorio serán de gran ayuda para que puedas disfrutar de los fines de semana con tus amigos.

¿Para qué sirve una barbacoa de gas?

Cuando hablamos de una barbacoa de gas estamos hablando de un dispositivo que es muy útil porque te permite cocinar todo tipo de alimentos y darles un toque único. Este tipo de barbacoas permiten tener una gran eficiencia en la cocción y no es necesario encender el carbón manualmente.

Algunos modelos son híbridos combinando un sistema que tiene carbón con un sistema de gas, lo que hace que sean más eficientes. Por otra parte, estas barbacoas no generan humos, y si buscas un toque clásico de cocción con carbón, puedes optar por comprar un ahumador que te permita conseguir el sabor ahumado que tanto te gusta.

Ventajas que tienen las barbacoas de gas

Las barbacoas de gas tienen múltiples ventajas interesantes que podrás aprovechar, dentro de las cuales estarán las siguientes:

Son muy rápidas y fáciles de utilizar en comparación con las de carbón, porque en 5 minutos puedes estar cocinando tus alimentos.

Podrás cocinar a la parrilla o a la plancha dependiendo de los accesorios que tenga tu barbacoa.

No producen humo al encenderse.

Son muy fáciles de transportar, porque la mayoría incorpora un sistema de ruedas para que puedas moverlas fácilmente.

La limpieza de estas barbacoas es muy sencilla porque no se produce ceniza.

Estas barbacoas pueden llegar a ser muy prácticas, en especial porque son más fáciles de utilizar y de mantener frente a los modelos con carbón. Si optas por un modelo híbrido, en estas el manejo será similar a las barbacoas de carbón porque tendrás que deshacerte de las cenizas una vez que termines de cocinar.

¿Cómo utilizar correctamente una barbacoa de gas?

Para que puedas utilizar una barbacoa de gas de forma correcta tendrás que seguir algunas recomendaciones básicas. Dentro de estas estarán:

Mantén limpia la rejilla de la parrilla para que no se quemen tus alimentos.

Usa utensilios adecuados para cocinar para no dañar la parrilla.

Para agregar las salsas siempre debes esperar a que el alimento se haya secado por completo en la parrilla, para que no se queme.

No engrases la parrilla porque el aceite se quemará debido a las altas temperaturas, engrasa el alimento.

Nunca descuides los alimentos que estás cocinando en tu parrilla para que no se vayan a quemar.

Evita dejar los alimentos crudos para evitar cualquier problema de salud causado por alimentos mal cocidos.

Antes de empezar a cocinar, comprueba la cantidad de combustible que tiene tu parrilla, porque así evitarás que los alimentos se queden a medio cocer.

Mantén siempre alejados del fuego los materiales inflamables para evitar accidentes.

Siguiendo estos simples consejos, podrás sacar el máximo partido a tu barbacoa de gas, y aprovecharás el poder de la cocción que tienen estos accesorios. Recuerda que, los alimentos no quedarán igual que en una barbacoa de carbón, pero de igual forma podrás disfrutar de una comida deliciosa que podrás disfrutar con familiares y amigos.