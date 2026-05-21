Cada vez más personas son las que quieren cocinar saludable en casa, en especial porque de esto dependerá tener una buena salud a corto, medio y largo plazo. Una buena herramienta para conseguirlo es un estuche de vapor para microondas como el Sistema 1103 , que te permitirá cocinar de forma saludable en tu microondas.

Existen múltiples posibilidades de este tipo de estuches para que puedas cocinar de una forma sencilla y práctica. Sin embargo, debemos saber escoger para que podamos cocinar de forma cómoda sin ningún tipo de inconvenientes.

Los mejores estuches de vapor para microondas del mercado

Encontrar un buen estuche de vapor para microondas no siempre es fácil, en especial porque existen muchos modelos diferentes en el mercado. Es por este motivo que, hoy vamos a conocer únicamente las 9 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado actual. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Estuche de vapor para microondas Sistema 1103

Estuche de vapor para microondas Sistema 1103

Sin duda alguna este es uno de los mejores estuches de vapor para microondas que podrás encontrar en el mercado. Cuenta con una tapa con cuatro broches, que hace que se pueda cerrar de forma hermética y así mantener la comida fresca y que se pueda conseguir un mejor resultado en el microondas. Tiene una boquilla para soltar la presión en el centro de la tapa para que puedas cocinar al vapor y calentar sin salpicaduras.

Viene con un práctico colador extraíble para que la comida no vaya a quedar sumergida en el agua y que permite escurrirla con facilidad. Tiene una capacidad total de 3,2 litros, y tiene unas dimensiones bastante buenas para que puedas cocinar de una forma sencilla. Está fabricado con materiales de alta calidad totalmente libres de plomo, y es apto tanto para microondas, como para congelador y lavavajillas.

Son muchas las valoraciones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo donde destacan que "es robusto, grande, fácil de limpiar y permite cocinar al vapor a la perfección en el microondas". Por otra parte, afirman que "entra perfectamente en el microondas, y deja los alimentos mejor que hervidos, siendo un recipiente que es de gran calidad". Es un modelo que es muy práctico, especialmente porque cuenta con un escurridor en el interior para apartar el agua que sueltan las verduras.

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2. Estuche de vapor para microondas ELECTROHOGAR 1200ml

Estuche de vapor para microondas ELECTROHOGAR 1200ml

Este es un modelo que es muy práctico puesto que es una cesta de vapor que se puede plegar para que sea fácil de guardar o transportar. Se puede utilizar tanto en el horno como en el microondas, y su forma redondeada permite que pueda girar fácilmente en cualquier microondas de una forma muy cómoda. Tiene una gran resistencia y se puede usar en temperaturas entre los -40°C y los +230°C, por lo que sirve tanto para cocinar como para congelar alimentos.

Es muy fácil de limpiar, puesto que se puede poner en el lavavajillas sin que vaya a sufrir ningún tipo de deformidad. Se encuentra fabricado en silicona, por lo que no desprenderá ningún tipo de olor o sabor en la comida, y podrás conservarla a la perfección. Su práctica tapa permite evitar que se ensucie el horno o el microondas y ayuda a mantener tu cocina libre de olores.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, donde destacan que "es muy práctica, fácil de usar, y es un recipiente que se encuentra fabricado en silicona de muy alta calidad". También afirman que "cumple a la perfección con lo que se indica, no deja olores ni gustos en la comida y es fácil de guardar". Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial si buscas un modelo que sea de gran calidad.

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3. Estuche de vapor para microondas Lékué Hondo XL

Estuche de vapor para microondas Lékué Hondo XL

Se trata de un estuche de vapor para microondas que es altamente eficiente y que te permite hacer preparaciones completas al vapor de forma rápida. Podrás cocinar todo tipo de vegetales, pescado, marisco, y tiene una capacidad para preparar de 3 a 4 raciones. Te ayudará a preservar el sabor natural de los ingredientes y ayuda a conservar los nutrientes, las vitaminas y minerales de los alimentos.

Los alimentos se pueden cocinar con su propio jugo de forma uniforme, y quedarán siempre tiernos y jugosos. Se encuentra fabricado en silicona platino 100%, de gran calidad y está totalmente libre de plástico. Es fácil de manejar, y permite conseguir la máxima eficiencia energética al utilizar el microondas. Incluye diferentes tablas de cocción e ideas de recetas para que empieces a utilizarlos. Está disponible en dos colores diferentes, y en dos capacidades para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas, donde destacan que "es una marca buena, es robusto, de buena calidad y cumple por completo con su función". Además, destacan que "es muy útil, cocina en menos tiempo que una vaporera convencional, se lava fácil y tiene una muy buena capacidad". Este modelo es muy práctico, y es de una marca española que tiene varios años de trayectoria en el mercado.

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4. Estuche de vapor para microondas Léuké 3400600R10U004

Estuche de vapor para microondas Léuké 3400600R10U004

Se trata de un estuche de vapor de buena calidad, el cual está disponible tanto con bandeja como sin bandeja, para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades. Permite cocinar tus alimentos sin que pierdan el sabor o los nutrientes en el microondas o en el horno convencional. Es energéticamente eficiente, porque permite que se pueda ahorrar hasta un 80% de la energía que utiliza el horno.

Tiene unas prácticas asas que se mantienen frías, y es un modelo que es muy liviano, lo que permite que puedas conseguir una gran comodidad al utilizarlo. Sus tapas evitarán las salpicaduras, manteniendo tu microondas completamente limpio y la cocina totalmente libre de olores. Este modelo cuenta con una capacidad para 1 a 2 personas con 650ml, pero también puedes encontrarla en un tamaño de 1400ml que tiene capacidad suficiente para 3 a 4 personas.

La mayoría de las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, donde destacan que "el estuche es muy fácil de usar, permite cocinar de forma saludable y muy eficiente". También destacan que "permite cocinar de una forma muy cómoda, siendo un paquete que tiene una gran calidad". Es un modelo que es muy práctico, en especial en su versión con bandeja porque permite separar los alimentos de los líquidos que generan al cocinarse.

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5. Estuche de vapor para microondas Snips 000704

Estuche de vapor para microondas Snips 000704

Se trata de un estuche de vapor para microondas que es ideal para cocinar de forma saludable, y así tener una comida baja en grasas y sin condimentos. Simplemente se debe agregar un poco de agua en el fondo del recipiente principal para cocinar al vapor cualquier tipo de alimentos. Es muy eficiente, porque tus platos quedarán listos en 15 a 20 minutos a una potencia de 800W en el microondas.

Se puede lavar en el lavavajillas a una temperatura de hasta 45°C sin que tenga problemas de deformación, y se puede utilizar en el congelador hasta los -18°C. Su sistema de bandejas múltiples te permite cocinar diferentes opciones de alimentos sin que se mezclen los sabores. Son completamente desmontables por lo que se pueden guardar fácilmente en cualquier lugar. Está totalmente libre de BPA y de Ftalatos, por lo que tus alimentos no tendrán ningún tipo de tóxico.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, donde destacan que "permite cocinar de una forma sencilla, puedes comer muy sano, y el sabor de los alimentos es buenísimo". Por otra parte, destacan que "tiene una buena calidad, perfecto para cocinar rápido en el microondas". Es una opción bastante interesante a tener en cuenta, en especial si buscas un modelo que sea de calidad y que sea altamente efectivo.

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6. Estuche de vapor para microondas Rotho Memory

Estuche de vapor para microondas Rotho Memory

Es un modelo que se destaca por tener una muy buena relación calidad-precio, y que permite una cocción al vapor completamente saludable ahorrando tiempo. Es fácil de retirar del microondas incluso cuando está caliente, sin que te vayas a quemar. Tiene una forma cuadrada que permite aprovechar al máximo el espacio para cocinar alimentos sin tener que partirlos.

Solo bastará con agregar un poco de agua para empezar a cocinar, y este horno de vapor para microondas está fabricado en plástico PP, lo que hace que sea muy resistente. Tiene una capacidad total de 1,7L, y está completamente libre de BPA, por lo que no tendrás que preocuparte por tóxicos en tus alimentos. Viene con un colador extraíble y una tapa con válvula para que puedas cocinar de una forma bastante eficiente todos tus alimentos.

La mayoría de las opiniones que tienen quienes han utilizado este modelo son muy positivas, donde destacan que "es una muy buena opción para comer bien y saludable, además de que el material es altamente resistente". También aseguran que "es una muy buena opción para cocinar tus alimentos al vapor en el microondas, lo que permite que puedas disfrutar de una gran comodidad". Es una gran alternativa a tener en cuenta, porque su calidad es bastante elevada para el precio que tiene.

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7. Estuche de vapor para microondas InnovaGoods IG814038

Estuche de vapor para microondas InnovaGoods IG814038

Si estás buscando un estuche de vapor para microondas barato, no cabe duda de que esta es una muy buena opción a tener en cuenta. Es un modelo de vaporera doble que es muy práctica para cocinar todos tus alimentos al vapor conservando sus nutrientes y propiedades. Permite preparar cualquier receta en muy poco tiempo, de forma cómoda y sencilla.

Es completamente apta para el funcionamiento en el microondas, lo que permite que se pueda tener una comida saludable de una forma muy sencilla. Tiene un diseño innovador y funcional, con lo que puedes ahorrar mucho espacio. Sus dos compartimentos, permiten que puedas cocinar de una forma más sencilla, y su tapa cuenta con una válvula de expulsión de vapor. Su fabricación es en PP y está completamente libre de BPA.

Quienes han comprado este modelo tienen unas valoraciones muy positivas al respecto, donde destacan que "es útil, cómodo, efectivo y es perfecto para cocinar tus alimentos en el microondas". Además, afirman que "tiene un muy buen tamaño, es de dos pisos, es fácil de limpiar y permite comer más sano sin usar tanto aceite". Es una gran opción a tener en cuenta en especial si buscas una opción barata para cocinar tus alimentos en el microondas de forma más eficiente.

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8. Estuche de vapor para microondas VITAL VAC 800ml

Estuche de vapor para microondas VITAL VAC 800ml

Es una vaporera perfecta para cocinar sano y bajo en grasa en tu microondas, resaltando el sabor de la comida. Ayuda a conservar todas las vitaminas y minerales de los alimentos, y tiene una medida perfecta para utilizar en el horno microondas. Su tamaño permite aprovechar todo el espacio de tu horno de microondas, al mismo tiempo que permite el giro perfecto en cualquier momento.

Está fabricado en silicona platino 100%, que es apta para cocinar alimentos, y no desprende ningún tipo de olor ni sabor. Su diseño con asas permite que puedas manipularlo de una forma más cómoda y sencilla, además de que es indeformable. Puede tolerar una temperatura entre los -40°C y los +230°C, lo que permite que se pueda usar en cualquier situación. Es un modelo perfecto para 1 a 2 raciones de comida.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, destacando que "es un modelo de alta calidad, muy recomendable, es fácil de usar y de limpiar". Por otra parte, aseguran que "es cómodo para cocinar rápido y sano para una o dos personas, además de que sus materiales son de una muy buena calidad". Este es un modelo de buena calidad, y en solo 3 minutos tienes hecha tu preparación, por lo que te ahorrará mucho tiempo.

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9. Estuche de vapor para microondas FranquiHogar 28cm

Estuche de vapor para microondas FranquiHogar 28cm

Este es un modelo que tiene una capacidad perfecta para 2 raciones y que te permitirá que puedas conseguir una gran practicidad al cocinar. Podrás elaborar tus alimentos en su propio jugo, haciendo que sean más sanos y sabrosos. Incluye una práctica rejilla que permite que se puedan separar los alimentos de los jugos y que así queden siempre perfectos.

Es totalmente apto para el lavavajillas y al microondas, está libre de BPA, puesto que está fabricado en silicona alimentaria. Es ideal para cocinar los alimentos sin necesidad de ningún tipo de aceites, conservando todo su sabor y los nutrientes. Es completamente flexible, y se puede utilizar tanto a altas como a bajas temperaturas sin ningún tipo de limitaciones.

Quienes han comprado este modelo tienen unas valoraciones muy positivas al respecto, donde destacan que "es perfecto para cocinar, es muy útil, fácil de usar y su limpieza es en segundos". Además, afirman que "está muy bien su calidad, sin embargo, su tamaño es compacto por lo que es más para una sola ración". Es un modelo que tiene una muy buena calidad, y que tiene un tamaño que es compacto para que puedas conseguir una gran versatilidad.

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Recomendaciones para elegir un estuche de vapor para microondas: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un estuche de vapor para microondas debes fijarte en algunos aspectos que resultarán importantes. Dentro de ellos nos encontraremos con:

Sistema de cierre

Es importante escoger un modelo que nos permita cerrar de forma segura, y que no se abra con el calor generado en su interior. Esto permite que se mantenga una temperatura estable dentro, siendo muy recomendable los modelos que cuentan con alguna válvula.

También su tapa debe ser fácil de poner y quitar, porque esto te facilitará la tarea de cocinar en tu día a día.

Facilidad de limpieza

Es vital que el modelo que vas a comprar sea muy fácil de limpiar, por este motivo, lo ideal es optar por modelos que sean aptos para el lavavajillas. De esta forma, una vez que termines de utilizarlo podrás asegurarte de que no tendrás que hacer demasiado esfuerzo al momento de limpiarlos.

Tamaño y forma

Esto dependerá de la cantidad de comida que vayas a preparar, porque en el mercado nos encontramos con modelos de diferentes tamaños y capacidades. Los modelos para una sola persona suelen tener una capacidad que está alrededor de los 650ml.

Sin embargo, si se va a utilizar para más personas puedes optar por los modelos que tienen una capacidad de 1 litro o más. Además, debes fijarte en que la forma sea práctica para que pueda quedar perfectamente en tu microondas y que pueda rotar para que los alimentos se cocinen a la perfección.

Materiales

Los materiales serán siempre un aspecto que tenemos que considerar en este tipo de elementos para cocinar. Esto debido a que debes elegir siempre materiales que estén completamente libres de BPA para que no vayan a liberar ningún tipo de químicos tóxicos en tus alimentos.

Lo más común es encontrar estuches de vapor fabricados en silicona de alta calidad, que es perfectamente segura para el uso con alimentos. También, algunos modelos están fabricados en PP, pero en estos casos hay que asegurarse de que no vayan a contener ningún tipo de químico tóxico para tu salud.

¿Qué es un estuche de vapor para microondas?

Un estuche de vapor para microondas es un accesorio de cocina que te permitirá cocinar de una forma sana y fácil. Es ideal para cocinar todo tipo de alimentos de una forma realmente sencilla, y permite conservar todos los nutrientes de los mismos.

Además, los alimentos que cocines en estos recipientes quedarán más saludables que los que cocinas tradicionalmente fritos o hervidos. También es un dispositivo que te permite conseguir una mayor eficiencia energética al utilizar el microondas porque los tiempos de cocción de los alimentos se reducirán.

¿Para qué sirve un estuche de vapor para microondas?

Los estuches de vapor para microondas pueden tener muchos usos diferentes, pero por norma general son utilizados para cocinar alimentos al vapor. Se pueden utilizar para preparar vegetales, pescados, carnes, o incluso recetas completas en muy poco tiempo.

Son altamente versátiles porque permiten que puedas cocinar de una forma muy rápida, evitando que tengas que pasar demasiado tiempo en la cocina. Algunos modelos incluyen una práctica bandeja que permite aislar los alimentos de los jugos liberados durante la cocción, lo que hace que los alimentos queden siempre perfectos.

Ventajas de tener un estuche de vapor para microondas

Tener un estuche de vapor para microondas tienen múltiples ventajas interesantes, dentro de las que nos encontramos:

Ayuda a preservar los nutrientes de los alimentos.

Al cocinar al vapor se mantiene el sabor natural de los alimentos.

Cocinarás con una gran rapidez cualquier receta en tu cocina.

Es la mejor alternativa para cocinar vegetales sin que vayan a perder sus nutrientes.

Sin embargo, debes asegurarte de escoger correctamente la capacidad que necesitas para que no tengas que insertar varias veces el recipiente con diferentes alimentos en el microondas. Esto permitirá que puedas conseguir la máxima eficiencia y que aproveches todas las ventajas que te ofrece este tipo de accesorio para cocina.

¿Cómo cocinar con un estuche de vapor?

Para cocinar en un estuche de vapor en tu microondas, bastará con que sigas estas sencillas recomendaciones:

Si tiene una bandeja separadora, tendrás que ponerla en el fondo del estuche cuando aún se encuentra vacío.

Organiza los alimentos, y si vas a preparar verduras deben estar lavadas y limpias, además debes agregar los condimentos que quieras en tu preparación.

Dependiendo de la capacidad de tu estuche podrás introducir todos los alimentos de una vez o tendrás que dividirlos en varias preparaciones.

Coloca el estuche con los alimentos en su interior bien cerrado dentro del microondas, selecciona el tiempo, la potencia máxima en el microondas y espera unos minutos.

Retira el estuche del microondas cuando termine el ciclo, y ábrelo con cuidado de no quemarte con el vapor.

Asegúrate de limpiar el estuche una vez que hayas terminado el proceso de cocción para que no se deteriore.

Este es un procedimiento que es sencillo y que te permitirá cocinar tus alimentos de una forma rápida, práctica y sin ningún inconveniente. Además, al utilizar este utensilio no tendrás que preocuparte por el tiempo de cocción, porque siempre podrás preparar tus alimentos en cuestión de unos minutos.