¿Qué jamonero comprar? Comparativa de los 8 mejores

Si te estás planteando comprar un jamonero, debes tener presente que en el mercado te puedes encontrar una gran variedad. Existen diferentes tipos de jamoneros que te permitirán realizar las tareas de corte de las piezas con una gran calidad y seguridad, como el jamonero Ham Holder, un pack profesional barato que viene con todo lo que necesitas para que puedas usarlo en el hogar o para fiestas. De esta forma, conseguirás unos cortes perfectos y que sorprenderán a tus invitados.

En todo caso, el arte de cortar jamón dependerá en gran medida del jamonero que vayas a utilizar. No todos tienen la misma calidad, y por este motivo no brindarán siempre los mismos resultados, por lo que elegir uno que sea bueno es una tarea difícil. Sin embargo, en el post del día de hoy te traigo los mejores jamoneros del mercado con la mejor relación entre calidad y precio.

¿Cuál es el mejor jamonero para casa?

Existen en el mercado todo tipo de jamoneros entre los cuales elegir uno puede ser abrumador porque existen demasiadas opciones diferentes. Por este motivo, me he dado a la tarea de seleccionar únicamente los 8 mejores modelos para que puedas seleccionar el que más se adapte a tus necesidades. Así que, sin dar mas rodeos vamos a comenzar con la lista de las mejores opciones para que puedas comprar con confianza:

Jamonero Jamonprive Banqueta

Jamonprive - Jamonero de tipo banqueta

Este es uno de los más vendidos, en especial porque cuenta con una gran relación entre calidad y precio, para que puedas tener un soporte perfecto para tu jamón. Está completamente fabricado con madera de pino para asegurar su alta calidad y su gran resistencia, lo que te permitirá conseguir unos grandes resultados.

El brazo está fabricado en madera FSC, y es perfecto para todo tipo de jamones y paletas sin importar su tamaño. Cuenta con una gran estabilidad, una gran resistencia, y es muy fácil de limpiar, además de tener uno de los precios más bajos del mercado, para que tengas una gran calidad. Es perfecto para jamón serrano o ibérico, adaptándose a la perfección a cualquier jamón.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas, destacando especialmente que tiene "la mejor relación calidad-precio". También afirman que es muy "práctico y recomendable", así como que es "el mejor para empezar". Por este motivo, este es un modelo que debes tener en consideración si buscas un jamonero de alta calidad a un precio bastante bajo.

Jamonero Jamonprive con cuchillo, afilador y cubre jamón

Jamonero con cuchillo y afilador

No cabe duda de que este es una gran opción que debes tener en consideración, en especial porque es un jamonero hecho en España de alta calidad. Este viene en un kit que incluye el cuchillo, chaira y cubre jamón, lo que hace que sea un kit de nivel profesional que debes tener en consideración si te gusta el jamón.

Es perfecto para todo tipo de jamón serrano, ibérico o prosciutto italiano, y está hecho con materiales altamente resistentes. Es muy fácil de montar, y ofrece un diseño ergonómico para que puedas tener una mayor comodidad al utilizarlos. También se destaca su facilidad para limpiar, lo que te aportará unos mejores resultados.

Los clientes que han comprado este jamonero afirman que tiene una "buena relación calidad precio". Además, también destacan que es un "magnífico jamonero y que es de montaje fácil", por este motivo, si buscas un jamonero de buena calidad y que incluya todos los accesorios para uso profesional este será siempre una gran opción.

Jamonero Jamonprive Plegable

Jamonero clásico de metal y madera

Si quieres tener una mayor comodidad y una gran versatilidad, entonces este modelo es perfecto para ti. Esto debido a que es un jamonero completamente plegable, y que está fabricado con madera de pino insigne chileno, la cual cuenta con la calidad más elevada, por lo que tendrás un utensilio de nivel profesional.

Todos sus herrajes y pinchos están hechos en acero con un acabado en cromo brillo para darle un toque más elegante. Además, con su sistema de plegado es fácil almacenarlo sin ocupar demasiado espacio en tu cocina. También incorpora unas gomas antideslizantes, lo que hace que sea muy estable, lo que te permitirá tener una gran opción para cualquier tamaño de jamones.

En cuanto a lo que opinan los clientes que ya compraron este modelo afirman que es "excelente y que tiene un tamaño adecuado para cualquier tipo de jamón". Además, destacan que tiene una "estética de jamonero profesional", y además al ser plegable permite tener una gran versatilidad para el almacenaje.

Jamonero Buarfe Rioja

Jamonero Buarfe

No cabe duda alguna de que este es un jamonero que está fabricado en madera de pino insigne chileno que tiene una gran calidad. Este cuenta con un diseño con pinchos y herrajes hechos en acero con un acabado en cromo brillo, para garantizar así que se tendrá una máxima calidad.

Es perfecto para cualquier tipo de jamón, porque se adaptará con facilidad a todos los tamaños del mismo y gracias a sus 4 patas antideslizantes se evitará cualquier accidente. Además, maneja una relación entre calidad y precio realmente buena, y se adaptará a la perfección a todos tus jamones.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que es de "muy buena calidad". Además, destacan que ofrece una "gran comodidad", en especial porque cuenta con una gran estabilidad y te permitirá "tener bien sujeta la pieza" para que puedas cortar el jamón de una forma cómoda y sin ningún tipo de sustos.

Jamonero Wolfpack Huelva

Jamonero Wolfpack

Este es un jamonero que cuenta con una calidad excepcional, y que está fabricado en madera de pino insigne chileno de la más alta calidad. Este modelo ofrece unos herrajes en hierro con pintura en negro epoxi, mientras que los pinchos están fabricados con acero inoxidables en cromo brillo, para una mayor calidad.

Es un modelo perfecto tanto para jamones como para paletas de cualquier tamaño, y que permite tener una gran estabilidad en todo momento. Es muy fácil de limpiar, y que se adaptará por completo a todas tus necesidades, garantizando así que tendrás una gran comodidad a la hora de cortar tus jamones.

En cuanto a las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo, no podrían ser más positivas, en especial porque afirman que tiene una "buena relación calidad-precio". Además, aseguran que es perfecto para "jamones de 8KG sin problemas", lo que hace que sea una gran opción para que puedas tener un jamonero de nivel profesional en tu hogar.

Jamonero Flores Cortés

Jamonero Flores Cortés de acero inoxidable

Sin duda ese es un jamonero de nivel profesional, que permite colocar el jamón con la mayor facilidad y que permita tener un corte mucho más cómodo. Está fabricado con sistemas artesanales, y está elaborado con acero inoxidable AISI 304, garantizando que es completamente seguro para el uso con comida.

El grosor de 2mm permite reducir al máximo las vibraciones durante le corte, lo que te brindará siempre una gran comodidad. Su base es muy estable con 4 puntos de silicona, lo que hace que se fije a la perfección a la superficie sobre la cual se encuentre apoyado, garantizando así la mayor estabilidad posible.

Según lo que opinan los usuarios que han comprado este modelo aseguran que es un "jamonero en acero inoxidable a un precio asequible". Además, destacan que es "muy estable y seguro", y que tiene una "calidad-precio inmejorable", por este motivo, es un modelo que debes tener en consideración si necesitas un jamonero de nivel profesional.

Jamonero NERTHUS FIJ 366

Jamonero Nerthus Fij 366

Esta es una gran opción, en especial porque se trata de un jamonero con cabezal telescópico y giratorio en madera de acacia de alta calidad. Gracias a su diseño, se puede tener un corte horizontal mucho más cómodo y sencillo debido a su gran estabilidad.

Se puede adaptar fácilmente a cualquier jamón para que puedas optimizar su presentación, y permite un manejo y corte realmente óptimo. Puedes colocar el jamón en la posición deseada de una forma realmente sencilla, y es un modelo que es muy fácil de limpiar por lo que no tendrás problemas una vez que se termine el jamón.

La gran mayoría de las opiniones sobre este jamonero son positivas, afirmando que "la madera es muy buena y pesada para dar estabilidad al jamonero". También afirman que cuenta con una "gran relación calidad/precio", lo que te permitirá tener un jamonero de alta calidad en tu hogar sin tener que invertir más dinero del necesario en el mismo.

Jamonero Flores Cortés

Jamonero Vertical de Flores Cortés

En caso de que no te gusten los jamoneros horizontales, este modelo será perfecto para ti, en especial porque cuenta con un soporte vertical, con un jamonero fabricado con base de pino. El agarre para el jamón está hecho en acero con pintura al horno epoxi lo que aumenta su durabilidad y su fácil limpieza.

Este cuenta con un brazo de agarra regulable, que se adaptará por completo al tamaño del jamón de una forma perfecta. Es perfecto para las ocasiones donde tienes poco espacio, y podrás tener el jamón con un agarre y corte sencillo. En todo caso, este es muy fácil de utilizar y de limpiar, lo que te garantizará que tendrás siempre una gran comodidad a la hora de utilizarlo.

Los usuarios que han comprado este modelo afirman que es "perfecto para espacios pequeños", así como que tiene un acabado "muy bonito". También afirman que es bastante "cómodo para cortar en poco espacio", pero si no estás acostumbrado o no te gustan los jamoneros verticales, lo mejor será optar por cualquiera de los otros que te he mostrado.

Qué jamonero comprar: tips para adquirir el tuyo?

Debes tener en cuenta que elegir el jamonero ideal no es una tarea tan sencilla como puede parecer. En especial porque debes fijarte en algunas características que te permitirán conseguir los mejores resultados, y no tendrás que preocuparte por la calidad. Dentro de las principales características a tener en cuenta están:

Estabilidad

Es crucial que el jamonero que vayas a comprar sea estable, porque así evitarás que el jamón se vaya a caer o que se mueva durante el corte. Además, evitará por completo los riesgos al utilizar el cuchillo, en especial porque para cortar el jamón debes aplicar fuerza.

Por este motivo, debes asegurarte de que tengan patas antideslizantes, y que sean de un tamaño ideal para que se pueda colocar cualquier tipo de jamón. Recuerda que, si vas a cortar paletas el jamonero debe ser de un menor tamaño, pero para los jamones siempre debes elegir uno que sea de un buen tamaño.

Facilidad para cortar

Este es un punto muy importante a tener en cuenta, en especial porque el jamonero ideal debe contar con un sistema que pueda dar soporte adecuado y que permita poner el jamón en una posición cómoda. Para la mayoría de los casos se recomiendan los que ofrecen un corte horizontal porque serán más prácticos. Sin embargo, si no tienes mucho espacio, podrás elegir uno vertical, pero conociendo que se puede dificultar un poco más el corte.

Facilidad de almacenaje

Debes elegir un modelo que sea de fácil montaje, o mejor aún que sea plegable para que puedas llevarlo a cualquier parte. Esto te permitirá que puedas utilizar el jamonero en cualquier parte, sin ningún tipo de limitación, y que puedas guardarlo de forma cómoda en cualquier momento.

Tamaño de la base

La base es algo muy importante a tener en consideración porque esta debe ser de un tamaño bastante grande para que se tenga una mayor estabilidad. De esta forma, se pueden facilitar en gran medida los cortes, por lo cual una base amplia es básica, en especial si lo vas a utilizar de forma regular.

Materiales de calidad

Debes asegurarte de que los materiales con los que esté fabricado el jamonero sean siempre de la mejor calidad, en especial porque de esto dependerá que se tenga una buena durabilidad. Por lo general los pinchos y herrajes deben estar fabricados en acero inoxidable o en hierro para brindar una gran durabilidad.

La base en madera es de las más tradicionales, pero estas pueden mancharse fácilmente. Sin embargo, si eliges una base de madera de alta calidad, podrás tener unos grandes resultados.

Tipos de jamoneros

Existen diferentes tipos de jamoneros entre los cuales puedes elegir, y puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades. Entre los tipos de jamoneros que podrás encontrar en el mercado se encuentran:

Básico

Este es un producto que cuenta con características estándar, y suelen presentar una base y dos puntos de fijación. Estos permiten sostener el jamón con bastante seguridad, y su precio suele variar dependiendo del acabado, así como de la calidad de los materiales con los que se fabrica. Estos no ofrecen una gran comodidad, pero puedes tener unos con un muy buen precio, cuando lo que buscas es ahorrar dinero.

Giratorio

El jamonero giratorio cuenta con un casquillo de acero inoxidable, que permite agarrar la pata de jamón, y girar sobre su propio eje 360°. Este permite facilitar en gran medida la capacidad para ir cortando el jamón alrededor de toda la superficie. Estos son unos jamoneros semi profesionales, y que son recomendables si lo vas a utilizar con mucha frecuencia en tu hogar.

Basculante

Este permite bascular y oscilar la pata de jamón para que encuentres fácilmente la posición más cómoda para que puedas lonchar el jamón fácilmente. Este cuenta con una palanca en su base, con la cual se podrá desplazar el jamón a una posición más o menos vertical para que el corte sea más sencillo.

Giratorio y basculante

Es el más utilizado por los profesionales, por la gran comodidad que ofrecen a la hora de lonchar el jamón. Este simplemente combina las dos tecnologías de los dos tipos anteriores para que sea mucho más fácil conseguir una posición cómoda para el lonchado del jamón.

Verticales

Estos permiten colgar los jamones de forma vertical lo que hace que se cambie por completo la forma de lonchar. Estos cuentan con un agarre a la mesa para evitar su desplazamiento, y suele tener un agarre superior para mejorar la estabilidad del jamón. En estos jamoneros se pueden tener lonchas con sabores distintos porque se pueden cortar varias partes del jamón a la vez.

Mandibulares

Estos consisten en una tabla con un agarre para el jamón en forma de mandíbula, lo que permite tener una sujeción de gran firmeza. Estos son menos comunes en el mercado, aunque ofrecen unas grandes características que debes tener en cuenta, como un gran soporte, y que es perfecto tanto para fanáticos como para profesionales.

¿Cómo colocar el jamón en el jamonero?

Cuando vas a colocar el jamón en el jamonero, debes tener en cuenta la posición de la pezuña, porque de esto dependerá que coloques el jamonero en una posición correcta. En todo caso, se recomienda que se coloque con la pezuña mirando hacia arriba, porque así se podrá comenzar el jamón por la parte más grande, con más carne y más sabrosa.

Sin embargo, esto debes hacerlo únicamente si vas a consumir el jamón en muy pocos días, puesto que de lo contrario lo mejor será colocarlo con la pezuña hacia abajo. De esta forma, se comenzarán a cortar primero las partes más secas y luego las más tiernas, evitando así que la parte de la babilla quede demasiado seca. Sin embargo, debes tener en cuenta que esto dependerá también de tus gustos personales, por lo cual quedará a tu elección la posición en al que vas a colocar el jamón.

Para la colocación, lo único que debes hacer es introducir la pata del jamón por el agujero del jamonero dispuesto para ello, y clavar o colocar la otra punta del jamón en la base del soporte jamonero. Es muy importante colocar y ajustar bien el jamón para que este no se mueva durante el corte.

¿Cómo empezar un jamón en el jamonero?

Como ya te comentábamos empezar un jamón es cuestión del tiempo que vas a tardar en consumirlo. En caso de que tardes varios días o incluso semanas en consumirlo, lo mejor será empezar el jamón por la babilla que es la zona más seca del jamón.

Sin embargo, si el jamón es para un consumo muy rápido, puedes comenzar por la maza que es la parte más tierna. Esto dependerá mucho de tus gustos, aunque por lo general se recomienda la primera posición, porque así te asegurarás de que la parte de la babilla no se seque demasiado con el paso de los días.

¿Cómo cortar jamón en jamonero?

Cortar un jamón puede parecer una tarea fácil, pero es realmente un arte, en especial porque debes seguir cuidadosamente los siguientes consejos para conseguir el éxito:

Asegúrate de que el jamón esté firme en el jamonero, y allí debes hacer una incisión profunda en la caña del jamón a 30cm de la altura de la pezuña. De esta forma podrás ir quitando la piel y algo de tocino, y debes ir realizando cortes en dirección a la punta. Cuando ya esté preparado el jamón, se deben comenzar a cortar finas lonchas, para lo que se debe usar un cuchillo de lámina larga y fina. Se debe comenzar a cortar lonchas que contengan parte magra y grasa, y el corte se debe hacer de forma horizontal y regular desde la pezuña hasta la punta del jamón. Cuando se llega al hueso, con un cuchillo corto y puntiagudo debes hacer un corte incisivo alrededor del hueso para que las lonchas de esta zona salgan más limpias, y la carne más cercana al hueso se debe cortar en tacos. Una vez que no quede carne en la zona principal, debes dar la vuelta a la pata del jamón para comenzar por la zona de la maza y se siguen los mismos pasos.

Debes asegurarte de no pasar más de 3 días sin cortar el jamón, porque de lo contrario este podría estropearse fácilmente. Siempre debes mantener tu jamón con una estructura intacta, y en caso de que se presenten ácaros, se debe lavar la pieza de jamón y aplicar aceite de oliva por la superficie.

¿Cómo afilar un cuchillo jamonero?

El proceso para afilar un cuchillo jamonero es realmente sencillo, simplemente debes tener el cuchillo en una mano y en la otra tener la chaira. De esta forma, debes hacer movimientos constantes de ida y venida con las manos, pasando la hoja del cuchillo por la chaira tantas veces como sea necesario.

Debes asegurarte de afilar siempre las dos caras, para que puedas conseguir que se pueda filar por completo el cuchillo. Debes inclinar ligeramente el cuchillo para que puedas conseguir unos buenos resultados, y asegurarte de que afilarás mucho mejor la punta que la parte trasera, en especial porque esta parte es la que más se utilizará.

Para comprobar que el cuchillo esté afilado, debes pasar el dedo por la hoja con una servilleta y si la corta es porque estará listo. Siempre es recomendable utilizar protección, porque de lo contrario podrías tener un accidente y te cortarías la mano, por lo que se recomienda usar utensilios de seguridad.

¿Dónde comprar un jamonero?

Esta es una pregunta bastante frecuente cuando se va a comprar un jamonero, en especial porque puedes encontrarlos en muchas partes. Podrás encontrarlo en El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, entre otras cadenas, o incluso en tiendas especializadas que te brindarán jamoneros de buena calidad.

Sin embargo, debes tener en cuenta que para que puedas conseguir la mejor relación entre calidad y precio, lo mejor es optar por comprar directamente en Amazon. Así, además, podrás comprar directamente desde tu hogar, sin que tengas que preocuparte en absoluto por el envío porque lo recibirás en tu hogar.

Si eliges cualquiera de los modelos que te he mostrado, podrás tener unos buenos resultados, y tendrás unos jamoneros de una gran calidad para que puedas conseguir los resultados deseados y con la mejor calidad posible.