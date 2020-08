Mascarillas quirúrjicas, reutilizables, para niños...¿cuál me compro?

Usar mascarillas es obligatorio en España, al igual que en resto del mundo. Es necesaria para estar en áreas públicas, sobre todo para el uso del transporte público, mercados y cualquier espacio cerrado. En principio hubo una disyuntiva entre distintos expertos sobre el uso o no de la mascarilla. Se consideraba exclusiva para los enfermos porque tiene efectos contraproducentes para los sanos. Pero después de meses, estudios y alza de los contagiados, los expertos la consideran una herramienta preventiva, y totalmente funcional para evitar la propagación del Covid -19.

Para analizar la efectividad, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) realizó un estudio en Estados Unidos. Este consistió en que dos peluqueras en Misuri, infectadas con Coronavirus, atendieron a 139 clientes –conscientes de los síntomas-. Las profesionales de la belleza utilizaron mascarillas, guantes y todas las herramientas de protección y prevención. Tras estar expuestas a la enfermedad, ninguno de los clientes resultó contagiado. Lo que supone la importancia de los métodos de prevención.

No cualquier mascarilla funciona contra el Covid -19. Es fundamental conocer cuáles son las que ofrecen protección verdadera y cómo usarlas. A pesar de los meses y las distintas campañas de información, son muchas las personas en el mundo que desconocen cuáles usar. Hoy te contamos los modelos de mascarillas que hay y lo que debes saber antes de comprar una.

¿Qué mascarilla comprar?

Totalmente obligatorias en todo el mundo para circular en espacios públicos, forman parte de los principales métodos de prevención. Sin embargo, no todas funcionan correctamente. Por eso, aquí vamos a hacer una lista de las 10 más vendidas y mejores valoradas en Amazon.

Mascarilla quirúrgica médico tipo I Supa Labs – Creek Medical

Mascarilla quirúrgica médico tipo I Supa Labs – Creek Medical

La caja de 50 mascarillas quirúrgicas de tipo I es una de las más vendidas en Amazon.es. Es un modelo hipoalergénico, es decir, hay bajas probabilidades que el material evoque alergias o irritaciones en la zona. Está compuesta por tres capas, para mayor protección perfectamente ajustable al rosto. En la parte superior tiene un

elemento que se presiona sobre la nariz para que se amolde a cada una.

Es desplegable para cubrir la mitad de la cara completamente evitando filtración de saliva, gotitas y ayuda a contener ciertos microbios. De esta forma, evitar el contagio por respiración o por llevar las manos u objetos a la boca. Es cómoda, para uso diario, de poca permeabilidad y transpirable. Lo que supone un producto fácil para respirar.

Las tres capas funcionan de la siguiente manera: la primera es una externa no tejida

hidrofóbica, que repele el agua o cualquier partícula relacionada con ella. La segunda es una intermedia con filtro soplado por fusión, la cual funciona como una pantalla que evita la salida o entrada de moléculas.

Finalmente, una tercera es una capa interna no tejida de absorbente suave; cuya labor es, valga la redundancia, absorber cualquier partícula emitida de la boca o la nariz. Es eficaz porque estas tres capaz evitan la salida o entrada de sustancias infecciosas.

Mascarilla Relaxsan

En las más vendidas de Amazon.es está la mascarilla de tela reutilizable Relaxsan.

Esta banda lavable y reutilizable vienen en set de tres unidades. Viene en tamaño estándar perfecto para hombres y mujeres. Elaborada con doble tejido

bacteriostático. Incluye distintos colores como blanco, azul, naranja o verde, pero la versión original es en color negro.

Es una mascarilla que puede utilizarse varias veces, para hacerlo es necesario lavarla con agua hirviendo para esterilizar. En la parte interna tiene una abertura con el fin de incluir nuevos filtros para mayor protección. La banda está elaborada en Italia y está

diseñada para usar en casa y en el aire libre. Es liviana y de fácil transpiración. En muchos casos se recomienda para hacer deportes por su comodidad y aligera la respiración.

La Relaxsan en su confección tienen un 95 % de Poliammide; este es un polímero con

enlaces de amida que forman mayas muy resistentes. 3 % de Elastan, que es licra sintética de gran elasticidad. 2 % Polypropylene, que otro tipo de polímero resistente a solventes químicos.

La mascarilla tiene un alto poder de absorción lo que permite retener la humedad o cualquier aerosol producto de la respiración.

Mascarilla Fantaotao – caja de 50

Mascarilla Fantaotao

Esta mascarilla de tipo quirúrgico viene una caja con 50 bandas. Tienen como función básica proteger del polen, polvo, humo y bacterias. Los materiales con los cuales se elaboran no causan irritaciones o alergias. Todo lo contrario, se considera una cómoda,

ligera, de uso diario, pero desechable. No se recomienda usar más de dos veces porque

pierde su poder de protección.

Con tres capas de resguardo, tiene un sistema antipermeación. Cada capa tiene una función específica y de utilidad. La primera es la externa cuya acción es repeler el agua o las partículas de agua provenientes del exterior. Sigue una intermedia, que tiene la función de ser un filtro que evita la salida o entrada de moléculas. Y, una última, que es una capa interna que absorbe las moléculas de agua emitidas por la boca de quien la usa. En ese sentido, es una banda protectora que restringe la salida y entrada de

cualquier elemento infeccioso o contaminante.

Está recomendada y pensada para usarse en espacios públicos donde circulan grandes

cantidades de personas. Así como para trabajadores de construcción, estudiantes,

enfermeros, agricultores o pacientes alérgicos. El producto demora un plazo de llega de

10 a 20 días laborales.

Mascarilla para adultos N95 – 10 unidades

Mascarilla para adultos N95

La mascarilla para adultos tipo N95 con filtración Premium viene un paquete con 10 unidades. El respirador N95 ofrece, según expertos, mayor protección que una mascarilla quirúrgica. Esto gracias a su poder de bloqueo, desde las partículas más grandes hasta las más pequeñas. Está elaborada para impedir el acceso al 95 % de las

partículas de aire, tal como lo indica su nombre. Algunas, de este modelo, disponen de válvulas que ayudan a que la respiración sea más sencilla al usarla.

La mascarilla tiene cinco capaz de protección para la nariz y boca que funcionan de la

siguiente manera. Tiene una primera y segunda tela de polipropileno hidrófuga, que es una no tejida con materiales médicos y sanitarios. Una tercera y cuarta tela no tejida fundida por soplado, lo que funciona como un doble filtro de alta calidad, usado en máscaras para médicos. Y, una quinta capa de tela de polipropileno hidrófuga. De esta manera se considera una de las más eficientes para evitar contagios.

Es una mascarilla ligera que permite respirar fácilmente. Está elaborada para ajustarse a

las formas de distintos rostros, así cuenta con orejeras elásticas, pero suaves que no

maltratan la zona. El área donde se ubica la nariz es flexible para moldear. Es hipoalergénico, lo que significa que no produce irritación ni alergia.

Mascarilla Ellaao 50 piezas

Mascarilla Ellaao

La mascarilla de color negro tiene el fin de proteger la boca y restringe el contacto con el polvo y las transmisiones. Está elaborada con material de alta calidad, es cómoda y no contiene elementos tóxicos o daños; razón para considerarla saludable. Es fácil de respirar al utilizarla, por lo que es recomendable para llevarla cuando se necesita caminar o estar en espacios abiertos como ir de compra, hacer deportes, ir de viaje o estar al aire libre.

Tiene cuatro capas para una mejor protección. Una capa exterior, dos de filtro y una exterior. Todo con el fin de ofrecer mayor resguardo a los clientes. La mascarilla de la marca Ellaao tiene suaves correas elásticas que no lastiman y ni aprietan la zona. Todo gracias a la alta elasticidad que permiten la movilidad de las correas sin problemas.

La banda está elaborada, principalmente para adultos, pero también es funcional para

niños. Así como adultos jóvenes o adolescentes. El color negro evoca que sea un producto unisex. Se adapta a cualquier tipo de rostro para mejor comodidad. La receptividad de la mismas es tan alta que dispone de buenos comentarios en Amazon.es de quienes la han adquirido. "El producto llegó temprano y la calidad fue buena. El servicio del vendedor es profesional."

Mascarilla azul con diseño de España

La mascarilla de tela reusable con estampado de la bandera de España tiene buena referencia dentro de la plataforma de ventas online. Está diseñada para niños y adultos.

Está fabricada con tela de 100 % algodón. Su confección está bajo los lineamientos de la Asociación Española de Normalización (AEN), quienes publicaron parámetros mínimos que deben tener las mascarillas para ser eficientes, llamado Especificaciones UNE 0065.

Hecha en España tiene eficiencia de filtración bacteriana en un 90 % y facilidad para respirar. Se puede utilizar 25 veces, por ser el ciclo de lavados sostenibles. Después de ello, la mascarilla comienza a perder efecto. El modo de lavado es llevarla a la lavadora con detergente tradicional y dejarla secar, después lavar en agua hirviendo para esterilizar. Se recomienda no usar sucia o mojada ni tocarla mientras se utiliza. Además, tampoco es aconsejable mantener más de cuatro de uso continuos.

Este no es un producto sanitario porque no cumple con las normativas de la Directiva

93/42 o el Reglamento de UE. Antes de manipularla, es importante lavarse las manos

con agua y abundante jabón o frotarlas con solución hidroalcohólica. Tampoco está

recomendado colocar en la barbilla en "posición de espera" antes o después del uso.

Mascarilla Ellaao para niños

Mascarilla Ellaao para niños

Si se está en busca de una mascarilla especial para niños, la marca Ellaao diseñó una similar al modelo de las quirúrgicas en tamaño ideal para ellos. De 9.5 x 14.5 cm. Para ofrecer mayor protección, tiene tres tipos de capas con tejido de alta calidad. Es

cómoda, transpirable y fácil de usar. Cada una de las capas tiene una función específica.

La exterior evita que partículas la atravieses, la intermedia es un filtro que resguarda y la interna ayuda a que las moléculas de agua salgan de ella.

Para evitar molestias o maltrato, está compuesta de cintas con alta elasticidad que se ajustan a las orejas de cada niño. Aunque tiene gran elasticidad, no son fáciles de romper, lo que significa que es duradera y eficiente en su trabajo. La mascarilla es perfecta para utilizar en actividades al aire libre como salir, hacer deportes, ir de compras o ir a la escuela.

El pack incluye 50 mascarillas desechables que no son recomendables reutilizar. Con

máximo en dos ocasiones teniendo sumo cuidado de los mecanismos de higiene al

momento de manipularlas. La caja viene embalada y ofrece un servicio completo.

Mascarilla para adultos con diseño de España

La mascarilla protectora de color azul es hecha 100 % en España. Con un diseño que representa la bandera, es una de las mejor valorada en la plataforma web de ventas.

Está confeccionada con tres telas para otorgar mayor reguardo. Una primera capa que tiene el objetivo de ser escudo para que no avancen gotas de agua tras la mascarilla. Una

intermedia que funciona como filtro y una tercera que evita que las gotas de agua de

quien la usan salgan. De esta manera, no solo resguarda a quien la posee, sino también a

quienes están a su alrededor.

Es una mascarilla cómoda y suave. Las telas con las que se confeccionó permiten fácil

respiración. Por ello, se considera apropiada para usar en distintas actividades como ir

de compras, hacer deportes o estar al aire libre. Es reutilizable. Para hacerlo es necesario

es necesario lavarla cada vez que se utilice.

Los comentarios positivos relacionados con ella son la mayoría en la plataforma. "Mascarilla higiénica de tela, la compramos para un joven que la quería, sienta bien puesta, esperamos que dure y que realmente sirva para proteger a otros, no somos expertos, los demás utilizamos las ffp2 o las sanitarias porque no nos importa tanto la apariencia, si no su función. La compramos un jueves y el viernes Mrw la entregó. 8 euros más 5 de envío", es uno de los que se lee en Amazon.es

Mascarilla 9Pcs Negro - Starne

Mascarilla 9Pcs Negro - Starne

Las mascarillas negras con distintos estampados decorativos son lavables y reusables.

Elaboradas con tela de alta calidad, son cómodas para usar y permiten que la respiración sea fácil y sin tantas restricciones. Diseñadas para usar diariamente, son protectores faciales reutilizables gracias a que, después de cada postura, es recomendable lavarlas siguiendo el protocolo de sanidad. Para ello, se recomienda lavar con detergente tradicional, dejar secar y, posteriormente, remojar en agua hirviendo para esterilizar.

Es duradera y tiene secado rápido. Está diseñada para combatir el polvo, el polen, la

niebla, la contaminación, el viento y cualquier agente infeccioso en el ambiente. Cuida

por completo el sistema respiratorio. Tiene un gancho elástico para colgar detrás de las

orejas, este es ajustable, pero no daña ni maltrata la zona. No tiene costuras, por lo que

es suave y estira fácilmente.

Esta mascarilla es ideal para hacer camping, ejercicio, ciclismo, deportes, o cualquier

actividad al aire libre porque es ligera y fácil de llevar. No provoca alergias, ni reacciones contraproducentes. Tiene un diseño único para cada persona, lo que significa que se puede escoger cuál estampado se desea de los nueve disponibles.

Guía para comprar una mascarilla de protección contra el Covid -19

Las mascarillas faciales son herramientas de protección y prevención contra el Covid -19. Sin embargo, es necesario seguir todas las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar contagios. Si aún hay dudas sobre los protectores faciales y su modo de uso, aquí disponemos de las preguntas frecuentes relacionadas al tema.

¿Cuál es la mejor mascarilla contra el Covid -19?

En el mercado se pueden hallar todos los modelos de mascarillas existentes. Pero, no todas funcionan correctamente contra el Coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado, en cualquier caso, usar la FFP2 (N95) gracias a gran poder de protección.

¿Dónde debo usar mascarilla?

En España, según el Boletín Oficial del Estado (BOE) se obliga al uso de la mascarilla en todos los lugares públicos, en áreas libres y cualquier espacio cerrado de uso público o donde sea difícil mantener el distanciamiento social.

¿Cómo lavar una mascarilla reusable?

El Ministerio de Sanidad de España estableció unos pasos para lavar y desinfectar las

mascarillas reusables:

1. Lavar la mascarilla con detergente común con agua a temperatura de 60 ° a 90 ° en lavadora.

2. Sumergir la mascarilla en dilución de lejía 1:50 con agua tibia por 30 minutos. Lavar bien con agua y jabón.

Consulta aquí las recomendaciones del Ministerio de Sanidad

¿Cómo ponerse y quitarse la mascarilla?

La OMS recomienda seguir estos pasos para ponerse y quitarse la mascarilla:

1. Lavarse las manos con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón antes de tomar la mascarilla.

2. Coloca la mascarilla en el rostro muy bien ajustada asegurando que no haya espacios de separación entre ella y la piel.

3. No tocar la mascarilla mientras se tiene en uso. Para hacerlo es recomendable lavarse las manos con agua y jabón.

4. Cambiar de mascarilla cuando esta esté húmeda y no reutilizar, en caso de ser desechable y lavar, cuando sí lo sea. Recuerda seguir los consejos de lavado y desinfección del Ministerio de Sanidad.

5. Para quitarse la mascarilla, hágalo por la parte trasera, deséchela y lávese las manos con agua y jabón.

¿Cuánto tiempo usar la mascarilla?

Todo depende del tipo de mascarilla. Si es desechable solo una vez y por un plazo no mayor a las cuatro horas. Se recomienda, incluso, desecharla si se humedece. En el caso de las reusables, lavarla tras cada usada siguiendo las instrucciones de sanidad.