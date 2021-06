Mejora la calidad y la higiene del sueño con una Almohada viscoelástica.

A la hora de dormir, es importante prestar especial atención a tu cuello y a la posición de la cabeza para que puedas mantener una buena salud, y por este motivo debes tener una buena almohada para descansar. En la actualidad las almohadas viscoelásticas, como la Seasons OUT-AMLO , son la mejor solución para lograr un óptimo descanso, porque estas almohadas estas hechas de material viscoelástico, logrando la adaptabilidad que necesitarás para tu zona cervical.

Este es un material que destaca por brindar un buen soporte al mismo tiempo que una buena ventilación. Esto te permitirá mantener el máximo confort, además de una gran refrigeración, pero no todas las almohadas de este tipo son iguales, y por este motivo debes saber cuál escoger..

¿Cuáles son las mejores almohadas viscoelásticas para dormir?

Existe una gran variedad de opciones en el mercado cuando buscas una almohada viscoelástica, pero no todas son una buena solución. Es por este motivo que hoy hemos seleccionado las 7 mejores opciones para que puedas tener un descanso reparador. Así que, sin dar más rodeos vamos a comenzar a conocerlas:

1. Almohada viscoelástica Seasons OUT-AMLO-1381

Se trata de un set de 2 almohadas viscoelásticas de 70cm, para empezar a dormir como un niño. Cuentan con un tejido de aloe vera hilo de plata, lo que permite que tengas una gran comodidad a la hora de usarlas. Ofrecen una doble funda, lo que facilita que se pueda mantener una gran higiene en tu almohada porque se pueden lavar fácilmente.

Es muy confortable y adaptable, lo que te permitirá conseguir la máxima comodidad posible a la hora de dormir. Se ajustan a la perfección para dormir tanto de lado como boca arriba, para que tengas un descanso totalmente reparador. El tejido exterior es Strech, y cuenta con un tratamiento de aloe vera. Se ajusta por completo a tu cuerpo, por lo que se reducen los puntos de presión, permitiendo un descanso realmente profundo.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante positivas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es ideal para eliminar los dolores de espalda, siendo un producto muy bueno y recomendado para tener un perfecto descanso". También afirman que "se ajustan a la perfección a la hora de dormir, y su altura es la deseada, no son para nada duras y permiten tener una gran comodidad al dormir". Son unas almohadas excelentes que además tienen una gran relación calidad-precio.

2. Almohada viscoelástica Dormio AL1603070P2

Este es un pack de 2 unidades de almohadas viscoelásticas de una gran calidad, las cuales son completamente termosensibles. Estas almohadas reaccionan a la temperatura corporal para mantenerte completamente cómodo y que puedas tener una buena circulación sanguínea. Se adaptarán por completo a la forma del cuello y de la cabeza, para brindarte un descanso que sea completamente reparador.

Tiene una malla interior para la absorción de cualquier tipo de humedades de una forma óptima. Su funda exterior cuenta con una cremallera, y se puede lavar fácilmente para conservar la higiene. Simplemente asegúrate de extraer el núcleo exterior y así evitarás cualquier tipo de inconveniente. Es adaptable sin dejar que se hunda la cabeza, y tiene una alta densidad que es de 50KG/m3, lo que la hace bastante firme.

Son muchas las opiniones positivas que tiene esta almohada por parte de las personas que la han comprado asegurando que "se adapta y vuelve al sitio fácilmente, es un poco dura, pero una vez que te acostumbras podrás obtener un gran descanso". Por otra parte, afirman que "en un principio pueden parecer algo rígidas y duras, pero con el tiempo te acostumbras y se puede dormir de una forma muy cómoda". Es una almohada que tiene un buen tamaño y un nivel de firmeza ideal para brindar un descanso completamente reparador.

3. Almohada viscoelástica Todocama 8435439000819

Se trata de una almohada que cuenta con un núcleo 100% viscoelástico de alta densidad, lo que permite tener un mayor descanso. Tiene una funda interior protectora con cremallera, así como una funda exterior de Strech de poliéster, la cual es totalmente lavable a 40°C. De esta forma se puede mantener la higiene de la almohada garantizando así un sueño más saludable.

Cuenta con un tratamiento antiácaros y antibacterias, para que puedas estar completamente libre de este tipo de problemas a la hora de descansar. Está completamente recomendad para personas con dolores cervicales, ofreciendo un descanso ciertamente reparador. Esta almohada la encontrarás en tamaños que van desde los 65cm hasta los 150cm, dependiendo de lo que estés buscando para tener un buen nivel de descanso. La densidad de su núcleo viscoelástico es de 45KG/m3, siendo una densidad media-alta, para lograr una correcta alineación del cuello y la columna.

Las reseñas que tiene este modelo son bastante buenas afirmando que "no es ni dura ni blandita, su tejido es muy suave y su núcleo viscoelástico es de la mejor calidad con espectacular efecto memoria". También aseguran que "su firmeza es media, lo que hace que no sea muy dura ni muy blanda, incluye su funda con cremallera y el interior tiene agujeros que permiten la transpiración". Es una gran almohada que te proporcionará noches de descanso y salud.

4. Almohada viscoelástica Don Descanso DD-PACK201E.70

Se trata de un pack de 2 almohadas de aloe vera, que te brindarán una gran comodidad, y que tienen una altura de 15cm. Permiten dormir tanto boca arriba como en posición lateral, puesto que se ajustarán a la perfección a tu cabeza y cuello. Cuentan con un tejido Strech de aloe vera, que hace que sea suave, fresca y confortable, para que puedas tener la máxima comodidad posible a la hora de usarla.

Tiene un sistema de copos viscoelásticos, que permiten tener un nivel de confort completamente óptimo, facilitando un gran descanso a la hora de usarla. Esta almohada te ofrece la máxima ergonomía posible para el cuello y la cabeza, y te ayudará a liberar los puntos de presión durante el descanso. De esta forma, se puede tener un alto grado de suavidad, confort y recuperación, lo que mejorará en gran medida tu descanso.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "son unas almohadas que no se deforman constantemente, son muy cómodas y permiten mejorar en gran medida el descanso". Además, afirman que "tienen una buena firmeza y comodidad, pero debes asegurarte de separar los trocitos de visco para que no vayan a quedar con bultos". Son unas almohadas de muy buena calidad, que te permiten tener un descanso reparador, y además recibirás 2 almohadas por un muy buen precio.

5. Almohada viscoelástica Textilhome TH-FLOCA-70

Se trata de una almohada que cuenta con una textura que es muy suave, lo que evitará la abrasión con tu piel. Cuenta con un núcleo viscoelástico de alta ventilación, que hace que se pueda evitar la acumulación de calor mientras que duermes. Incluye una funda con cremallera de alta resistencia, que permitirá facilitar en gran medida su lavado a 40°C, para garantizar la higiene.

Tiene un tratamiento antibacteriano y es completamente hipoalergénica para que no vayas a tener ningún tipo de reacción desfavorable. Permite regular la humedad natural, y la temperatura para que se pueda adaptar por completo a ti. La puedes encontrar en diferentes tamaños, incluso en un tamaño pequeño para viaje, para que puedas elegir la que más se ajuste a tus necesidades y así conseguir el máximo descanso posible en cualquier lugar en el que duermas.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado esta almohada, asegurando que "es muy recomendable, tiene una alta calidad, y es suficientemente firme para ofrecer un buen descanso". Por otra parte, destacan que "lo bueno es que la almohada es de viscoelástico completo, y no es en copos, lo que hace que sea mucho más cómoda, sin tener problemas de bultos". Te permite tener un gran descanso, y su relación calidad-precio sin duda es bastante buena.

6. Almohada viscoelástica Bamibi

Esta es una almohada que te permite reducir la tensión de la espalda, cuello y hombros, gracias a su espuma de alta densidad que permite tener un soporte cómodo. De esta forma, se puede descansar de una forma cómoda y reconfortante, aliviando los diferentes dolores y tensiones que se sufren durante el día. Cuenta con un gel termorregulador de baja conductividad térmica, para que puedas disfrutar de una gran comodidad sin importar la estación del año.

Cuenta con un diseño totalmente ergonómico de doble onda, lo que hace que se pueda tener una posición y altura ideales para descansar. De esta forma, se puede mantener alineada la columna vertebral y las cervicales en ambas posiciones. Su funda es totalmente lavable, y está hecha en algodón 100%, lo que permite que se pueda conservar por completo la higiene. Esta almohada tiene una longitud total de 60 cm que es una medida estándar para un adulto.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "la almohada está muy bien, cumple por completo con las expectativas, mejorando en gran medida el dolor cervical". Por otra parte, afirman que "es una almohada e gran calidad, con gran comodidad y es ideal para poder dormir mejor sin dolor de cervicales". Esta es una de las mejores opciones que encontrarás y que te ofrecerá un descanso totalmente reparador.

7. Almohada viscoelástica NOFFA

Es una almohada que tiene un tamaño de 60x40x6cm, que la hace ideal si buscas un modelo con unas medidas estándar. Puede ser usada a la perfección por niños, sin ningún tipo de problema, en especial por su diseño bajo lo que hace que sea ideal para personas que les gusten las almohadas bajas. Esta almohada tarda un total de 4 a 48 horas en recuperar su forma, puesto que viene doblada dentro de una caja, por lo que es aconsejable dejarla este tiempo para lograr aprovechar todas sus propiedades.

Se encuentra fabricada en un 100% con espuma de memoria premium, lo que permite que se reduzca la presión en la cabeza y e cuello. De esta forma, se puede conseguir la máxima comodidad posible a la hora de dormir. Es ideal si duermes boca arriba o sobre tu zona abdominal, puesto que te brindará un apoyo ideal para ello. También la puedes encontrar en una presentación de 11cm de grosor en caso de que desees tener una almohada más gruesa.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es una almohada super cómoda, y que es bajita lo que la hace ideal si te gustan las almohadas en este formato". Además, destacan que "tiene una gran comodidad, es suave, pero con una dureza alta y el tamaño es ideal, aunque es cuestión de gustos elegir la más delgada o la más gruesa". Su relación calidad-precio es bastante buena y se amolda a tu cabeza a la hora de dormir para brindar más comodidad.

Cómo elegir una almohada viscoelástica: Consejos para no fallar en tu compra

Para que puedas elegir de una forma correcta tu próxima almohada viscoelástica, debes fijarte en algunos aspectos básicos. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Firmeza

El material viscoelástico se destaca por ser muy adaptable, pero la firmeza dependerá del núcleo de la almohada y de la comodidad que buscas. Debe ser suave, pero al mismo tiempo debe ser firme para evitar las malas posturas. Es por este motivo que lo ideal es que busques almohadas que tengan un núcleo de viscoelástica alrededor de los 45 o 50KG/m3.

Postura

Las almohadas pueden variar dependiendo de la forma de dormir, por lo que esto determinará el modelo a comprar. Para dormir boca abajo, debes usar una almohada que sea suficientemente delgada y que sea plana. Pero si duermes boca arriba lo ideal es que tenga un mayor acolchado para brindar una posición cómoda.

Grosor

Este aspecto dependerá mucho de tus gustos, y también tiene que ver con la postura correcta a la hora de dormir. Si duermes boca abajo, una almohada de 10cm puede ser una buena solución. Para dormir de lado, será necesario que la almohada sea de por lo menos 15cm de alto para mantener tu cabeza alineada. Por otra parte, si te gusta dormir boca arriba, esta debe ser de un grosor de 12 o 13cm aproximadamente.

Transpirabilidad

Es importante que la almohada esté lo suficientemente ventilada, porque así se podrá controlar mucho mejor la temperatura corporal. Además, se debe evitar la absorción de humedad para evitar los malos olores en tu almohada. Por este motivo, debes fijarte muy bien en el nivel de transpirabilidad que tiene tu almohada.

Protección

Existen muchas bacterias o ácaros que pueden casuar alergias si la almohada no tiene ningún tipo de protección. Por este motivo, siempre será mejor que tenga un tratamiento de protección contra este tipo de elementos. Además, debes asegurarte de que no absorban casi humedad, porque de lo contrario podrían generar graves problemas de salud.

¿Qué es una almohada viscoelástica?

Una almohada viscoelástica es aquella que tiene un núcleo que está compuesto por dicho material. Esta es una espuma que se destaca por ser bastante suave, pero que cuenta con la capacidad de absorber los impactos y volver a su posición original.

Este tipo de almohadas están hechas especialmente para reducir las presiones sobre el cuello y la columna vertebral. Esto logrando que se consiga una buena posición a la hora de dormir. Con este tipo de almohadas se puede tener una distribución completamente equitativa del peso para que puedas tener un mejor descanso.

¿Qué densidad debe tener una almohada viscoelástica?

Es importante que la almohada viscoelástica que escojas cuente con un buen nivel de confort para que puedas tener un descanso completamente reparador. En todo caso, siempre debes fijarte en la densidad de la almohada porque de esta dependerá el grado de firmeza que tendrá la misma.

En todo caso, las almohadas que son más suaves suelen tener una densidad por debajo de los 45KG/m3. Estas almohadas no son tan recomendables, en especial porque no ofrecerán un buen soporte para tu cuelo y para la espalda.

Lo ideal, es que la densidad se encuentre entre los 45 y los 50KG/m3. Esta es una medida en la que la almohada podrá ofrecer un buen nivel de soporte, y no tendrás ningún tipo de inconveniente. Puede que en un principio te parezca una almohada muy dura, pero con el paso del tiempo, conseguirás tener un alto grado de confort, y disfrutarás de una gran comodidad a la hora de usar este tipo de almohadas.

¿Cuándo cambiar almohada viscoelástica?

Las almohadas no pueden durar para toda la vida, y no únicamente porque ya no ofrezcan el mismo apoyo que en un principio. Debes tener en cuenta que, con el paso del tiempo, incluso si tienen algún tipo de tratamiento contra ácaros o bacterias, las almohadas se van deteriorando.

Esto puede casuar que se produzca una proliferación de bacterias o ácaros que pueden ser perjudiciales para la salud. Por este motivo, los expertos recomiendan que cambies tu almohada viscoelástica por lo menos una vez cada 2 años. Esto con la finalidad de mantener tu almohada en perfecto estado y que no vayas a tener ningún tipo de alergias por usar una almohada demasiado vieja.

¿Qué es mejor almohada de látex o viscoelástica?

Ambas pueden ser una buena opción, pero para que puedas decidirte por una o por la otra, es importante conocer lo que ofrece cada tipo de almohada. Para empezar, las de látex suelen ser algo más rígidas, teniendo un grado de firmeza intermedia, y facilitan una gran libertad de movimiento. Estas no te darán demasiado calor a la hora de dormir, y suelen ser más costosas.

Las viscoelásticas permiten adaptar la firmeza de la almohada al peso del cuerpo de forma progresiva sin hundirlo. Estas pueden resultar algo rígidas en un principio, pero se adaptarán con facilidad con el uso diario, y absorben el calor corporal. Estas almohadas permiten tener una mayor sensación de calidez, y son ideales si no quieres moverte demasiado mientras que estás durmiendo.

Las almohadas de látex pueden ser aconsejables para dormir de lado, en especial porque ofrecen una buena sujeción del cuello. Por otra parte, si descansas boca arriba, una viscoelástica será la mejor solución, siempre que escojas el nivel de altura adecuado para dormir.

¿Cómo lavar una almohada viscoelástica?

Las almohadas viscoelásticas se deben lavar por lo menos una vez al mes para que puedas conseguir así la mayor higiene posible. Para que puedas hacer el proceso de lavado de tu almohada de una forma correcta, debes asegurarte de seguir estas recomendaciones básicas:

Debes asegurarte de que la almohada viscoelástica se pueda lavar , de lo contrario podrías estropearla. En algunos casos podrás lavar únicamente la funda y no el núcleo de la misma.

, de lo contrario podrías estropearla. En algunos casos podrás lavar únicamente la funda y no el núcleo de la misma. Evita usar productos agresivos, simplemente con un poco de jabón y agua tibia será más que suficiente.

simplemente con un poco de jabón y agua tibia será más que suficiente. A pesar de que en la etiqueta diga que se puede lavar en lavadora , lo ideal es que hagas el proceso de lavado a mano.

, lo ideal es que hagas el proceso de lavado a mano. Debes asegurarte de secarla bien una vez lavada, porque así evitarás la proliferación de humedad.

¿Cómo secar almohada viscoelástica?

Después de que laves tu almohada, o si sufre algún derrame de líquido, debes asegurarte de secarla muy bien con una toalla para absorber toda la humedad que tenga. También se aconseja que se deje en un lugar donde se encuentre en contacto directo con el sol para que se seque de una forma más rápida.

En caso de que estés en invierno o si vives en un lugar de alta humedad, puedes intentar probar con una aspiradora con un cepillo de cerdas suaves. Sin embargo, debes asegurarte de extremar precauciones porque podrías terminar por romper la almohada o la aspiradora.

Lo mejor que puedes hacer es, leer los consejos que da en la etiqueta el fabricante sobre cómo lavarla y secarla. Siempre antes de ponerle de nuevo la funda y volver a utilizarla, debes asegurarte de que se encuentre completamente seca. En todo caso, si es necesario debes recurrir al secador.

¿Cómo usar almohada viscoelástica?

Es importante saber cómo utilizar este tipo de almohadas para que puedas sacar el máximo partido a la almohada que compres. Para ello, debes asegurarte de seguir estos consejos para su uso:

Colocación: es importante que coloques la almohada de forma recta alineada con el colchón.

es importante que coloques la almohada de forma recta alineada con el colchón. Voltéala: es importante que voltees la almohada por lo menos una vez a la semana para evitar que se deforme.

es importante que voltees la almohada por lo menos una vez a la semana para evitar que se deforme. Usa la funda: siempre debes proteger tu almohada con fundas suaves que te permitan dormir cómodamente.

siempre debes proteger tu almohada con fundas suaves que te permitan dormir cómodamente. Aspírala: lo ideal es que absorbas el polvo absorbido de una forma semanal.

lo ideal es que absorbas el polvo absorbido de una forma semanal. Evita el calor: nunca coloques objetos calientes sobre tu almohada, no la agites, no golpees otros objetos ni uses la almohada en otra parte de tu cuerpo que no sea la cabeza.

¿Cómo guardar una almohada viscoelástica?

En caso de que vayas a guardar una almohada viscoelástica, lo ideal es que te fijes bien en que esté completamente limpia. Por este motivo, lo ideal es que laves la almohada y secarla por completo para que puedas asegurarte de que no se vaya a llenar de hongos por estar guardada húmeda.

Será importante que la guardes en un lugar que esté completamente seco y donde no se vaya a ver afectada negativamente. Si las almohadas no se guardan de una forma correcta, se verá disminuida significativamente su vida útil, por lo que será básico que lo hagas de una forma correcta para evitar daños a tu almohada y disminuir así su vida útil.

¿Dónde comprar almohada viscoelástica?

En la actualidad te encontrarás con almohadas viscoelásticas en las grandes superficies o en almacenes especializados en camas y colchones. Pero, puede que los precios en estos lugares no sean los más atractivos, y puedes terminar pagando demasiado dinero por una almohada.

Por este motivo, te recomiendo que realices tu compra directamente en Amazon, porque así podrás encontrar siempre las mejores ofertas del mercado. Así, no sólo ahorrarás dinero, también podrás ahorrar tiempo, porque podrás hacer tu compra completamente online. Además, si aprovechas el envío rápido de la plataforma, podrás tener tu almohada muy rápidamente en la puerta de tu casa.