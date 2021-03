Los 9 mejores arneses para perros que tiran...¡y pasea cómodamente!

Son muchos los perros que tiran a la hora de salir a pasear y durante el entrenamiento, y debes asegurarte de que no lo hagan, por tu salud y la de tu mascota. Enseñar a tu perro a que no de tirones a la hora de pasear puede ser algo difícil, y por este motivo los arneses anti tirones son la mejor opción que puedes tener en cuenta para cortar los tirones, siendo además cómodos y seguros. Nuestro favorito es el rabbitgoo DZSGBD01MBK19CW-AU, porque cumple con todos los estándares de seguridad para que tu can esté seguro y tranquilo.

A la hora de elegir un arnés, te puedes encontrar con muchos tipos para perros diferentes, y por este motivo elegir un modelo no es tan fácil como puede parecer. Por este motivo, hoy analizamos y seleccionamos las mejores opciones para que puedas sacar a pasear a tu perro de una forma cómoda y segura.

¿Cuál es el mejor arnés para perros?

Existen muchas alternativas diferentes entre las cuales elegir, y por este motivo, debes asegurarte de que elegirás uno que sea cómodo para tu mascota. Por este motivo, hoy seleccionamos los 9 mejores modelos para que tu perro pueda estar completamente cómodo y que disfrutes cuando salgas a pasear con él, evitando los tirones que pueda dar.

Estos son los mejores arneses para perros que tiran para exteriores domésticas tras nuestro análisis:

1. Arnés para perro rabbitgoo DZSGBD01MBK19CW-AU

Arnés para perro rabbitgoo DZSGBD01MBK19CW-AU

Se trata de un arnés para perros de razas grandes, y que ofrece un ajuste para una circunferencia del cuello de 42 a 72 cm. La circunferencia del pecho es de 65 a 92cm, mientras que la longitud de la espalda es de 27cm. Es una gran opción, para el trabajo profesional, siendo ideal para los perros de servicio, y también son ideales para que puedas salir a pasear con tu perro al aire libre de una forma cómoda.

Está confeccionado con materiales de grado militar, y está elaborado en nylon 1050D, lo que le confiere una gran durabilidad. Cuenta con 2 anillos de metal en el arnés, lo que hace que resista una gran fuerza de tracción, lo que garantizará que tu perro se pueda enganchar de una forma segura durante su uso. Tiene un asa superior reforzada para la elevación en caso de situaciones peligrosas, y se ajusta perfectamente mediante 4 hebillas que hace que sea fácil de quitar y poner de una forma muy rápida.

Las opiniones sobre este arnés para perro son muy positivas, asegurando que "tiene un material y cierres fuertes, lo que hace que sea ideal para un perro grande". Por otra parte, aseguran que "tiene una talla perfecta, y hace que el perro no tire por lo que no tendrás que ejercer demasiada fuerza para controlarlo". Es una gran opción, y lo puedes encontrar en diferentes tallas dependiendo de la raza de tu perro.

2. Arnés para perro rabbitgoo DTLGBD01MBK19CW-EU

Arnés para perro rabbitgoo DTLGBD01MBK19CW-EU

Sin duda este es un arnés ideal para salir con tu perro a cualquier parte y tener siempre una gran seguridad. Tiene bandas reflectantes las cuales son totalmente visibles en la oscuridad lo que permitirá que tengas una mayor seguridad a la hora pasear con tu mascota durante la noche. Tiene un agarre útil, y es muy acolchado lo que permitirá que puedas levantar de una forma más cómoda a tu perro o para controlarlo durante el entrenamiento.

Es un arnés con un ajuste en 5 puntos, con 3 puntos alrededor del cuello y 2 alrededor del pecho, esto garantizará un agarre seguro en tu mascota. Es totalmente transpirable, lo que permite que se tenga una gran comodidad incluso para paseos largos, o aventuras al aire libre. Es altamente resistente a la intemperie, y es bastante ligero. El fabricante recomienda que se mida el perro para seleccionar la talla adecuada para este arnés.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es muy cómodo para sujetar incluso con un perro nervioso, y se puede sujetar mucho mejor que con una correa". Además, aseguran que "tiene una excelente relación calidad-precio, y cumple por completo con su función, siendo muy resistente". Debes seleccionar bien la talla para que se ajuste a la perfección a tu can. Y, sin duda, tiene una gran resistencia, además de ser transpirable por lo que el perro no se sofocará.

3. Arnés antitirones para perro HEELE

Arnés antitirones para perro HEELE

Se trata de un arnés que es muy cómodo y que no ejercerá ningún tipo de presión sobre el cuello de tu mascota. Tiene una cinta ajustable que se adaptará a la perfección al perro, para que quede completamente libre de presión. Cuenta con dos anillos de aleación de zinc en el pecho y en la espalda, para que puedas fijar bien las correas, y que puedas controlar muy bien a tu perro en caso de que este tire sin tener ningún tipo de riesgo de estrangulamiento.

El arnés está fabricado en material Oxford, que lo hace muy resistente al desgaste, y está hecho con malla transpirable. Cuenta con un diseño ergonómico que es fácil de poner y quitar sin ningún tipo de inconveniente. Tiene cintas reflectantes para que puedas tener una mayor seguridad cuando vayas a salir durante la noche con tu mascota. Para seleccionar la talla, simplemente debes medir el cuello y el pecho de tu perro, y asegurarte de añadir de 2 a 3 cm para seleccionar la talla adecuada.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona bastante bien, aunque es un poco difícil para colocarlo si el perro es grande". También aseguran que "tiene muy buena calidad y es cómodo para la mayoría de perros, y se evitan los tirones fácilmente". Es un arnés que se ajusta bastante bien siempre que selecciones la talla correcta de acuerdo al tamaño de tu perro, además de estar disponible en varios colores diferentes.

4. Arnés para perro rabbitgoo DTCW006-L

Arnés para perro rabbitgoo DTCW006-L

Es un modelo de muy alta calidad que es para perros de tamaño medio y grande, simplemente debes medir el cuello de tu perro para seleccionar la talla adecuada. Está especialmente diseñado con 2 anillos de metal para que puedas pasear a tu perro de una forma segura. Gracias a su anillo en el pecho se puede entrenar, y con el de la espalda se pueden evitar los tirones durante los paseos, sin que el perro pueda soltarse o asfixiarse.

Se pone y se quita fácilmente gracias a sus hebillas de liberación rápida, y es una gran opción para que puedas viajar de una forma cómoda con tu perro. El arnés cuenta con una forma de "Y" con 4 correas ajustables alrededor del cuerpo, y son 2 para el cuello y 2 para el pecho, lo que permite tener un ajuste perfecto. Está hecho en malla transpirable y muy suave, lo que permite que el perro no se vaya a lastimar mientras que lo utiliza. Además, cuenta con líneas reflectantes para tener una mayor seguridad durante la noche.

Tiene muchas opiniones positivas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es un gran arnés, que es de fácil colocación y sin ningún tipo de rozaduras. Siendo un acierto total". Por otra parte, aseguran que "es una opción bastante buena para tu perro, y no causa rozaduras en absoluto lo que permite tener una gran comodidad para tu peludito". Está elaborado en materiales de muy alta calidad, y lo puedes encontrar en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

5. Arnés para perro morpilot

Arnés para perro morpilot

Se trata de un arnés de tamaño ajustable, y que permite un agarre muy cómodo, lo que te permitirá conseguir un ajuste perfecto. Para elegir la talla adecuada para tu can, lo mejor será medir la circunferencia del cuello y del pecho de la mascota para evitar tener tamaños inapropiados. Con su sistema de 2 anillos de aleación de zinc en el pecho y espalda permitirán tener un sistema anti tracción.

Está fabricado en poliéster de alta calidad y tejido Oxford, lo que lo convierte en un modelo que es muy duradero y completamente impermeable. Además, tiene un forro en malla liviano y está relleno con esponja suave para que tu perro pueda tener una perfecta distribución de su carga sin ningún tipo de lesiones. Tiene elementos reflectantes para mejorar la visibilidad nocturna de tu mascota. Es muy fácil de colocar y de quitar, para que puedas tener la mayor comodidad posible a la hora de utilizarlo.

Las reseñas que tiene este modelo son muy buenas por parte de los usuarios, quienes afirman que "es muy recomendable, y es muy fácil sujetar al perro desde cerca, para hacer paseos sin ningún tirón con tu perro". Además, aseguran que "es una gran opción, y el perro no hace ni el intento de tirar, además de que tiene un precio bastante bajo". Es una gran opción para tener el control total sobre tu perro sin que vayas a tener ningún tipo de incomodidad a la hora de pasearlo.

6. Arnés para perro Eagloo HCW-022-L-EU

Arnés para perro Eagloo HCW-022-L-EU

Este modelo te permite pasear a tu perro sin ningún tipo de presión en el cuello, y cuenta con un diseño totalmente ergonómico y con una cinta ajustable. Se adaptará fácilmente tanto en la zona del pecho como del cuello, y el perro quedará totalmente libre de toda presión. Está fabricado en material Oxford, que es altamente resistente al desgaste, y su forro interior transpirable permite absorber el sudor de una forma realmente sencilla.

Es un modelo que es muy fácil de poner y quitar para que puedas ajustarlo a tu mascota siempre que sea necesario. Tiene un diseño con anillos de aleación de zinc en el pecho, y la espalda, lo que permite que se pueda controlar a tu perro, y así se podrán tener unas caminatas libres de estrés, y sin ningún tipo de estrangulamiento. Las cintas están fabricadas con cinta de material reflectante lo que permite que tu mascota se pueda ver fácilmente durante la noche, reduciendo así el riesgo de accidentes.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "el material es de buena calidad, y las anillas son bonitas, además de que se ajusta a la perfección a tu perro". También aseguran que "se puede modificar el tamaño para adaptarlo a la perfección, es reflectante para la noche, y tiene dos enganches para controlar a tu perro". Es una gran opción para cualquier tipo de perros y tiene una gran relación calidad-precio.

7. Arnés para perro CURLI VA-BL-S

Arnés para perro CURLI VA-BL-S

Se trata de un arnés elaborado en malla transpirable, para que tu perro tenga una mayor comodidad sin riesgo de sofocación. Tiene dos niveles horizontales conectados por fibras verticales, lo que le aportará una gran comodidad a tu mascota. Además, cuenta con un DogFinder ID, que es un número de registro que te permitirá encontrar a tu perro de una forma realmente sencilla en caso de que se pierda tu mascota.

Está equipada con un asa cómoda y está forrado en neopreno para ofrecer una mayor comodidad para tu perro. Tiene una anilla parra la fijación de la corre en la parte superior. Además, tiene bandas reflectantes en el cuello, y funciona mediante un sistema de cierres muy fácil de abrir lo que permite que se pueda poner y quitar de una forma muy sencilla.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son bastante positivas, afirmando que "es muy cómodo y seguro para tus mascotas, y con este arnés ya no tira de la correa". Por otra parte, aseguran que "queda perfectamente ajustado, y su enganche es perfecto por lo que el perro no podrá escapar de él". Es una gran opción, y está disponible en diferentes colores y tallas para adaptarse a la mayoría de las razas de perros.

8. Arnés para perro Petcomer PC4456441

Arnés para perro Petcomer PC4456441

Este es un modelo de arnés que tiene un tejido de malla suave que lo hace totalmente transpirable y que es muy cómodo. Esto proporciona una gran suavidad para tu mascota, y permite que se ajuste sin producir ningún tipo de rozaduras. Es muy fácil de usar gracias a sus cierres de gancho, bucle y una hebilla de liberación rápida, lo que hace que sea fácil de poner y quitar.

Tiene un sistema de seguridad de anilla en D, para conectar la correa de seguridad y que así se pueda mantener la seguridad de tu perro. Además, tiene tiras reflectantes que permite que se tenga una gran visibilidad durante la noche. Está disponible en diferentes tamaños, y se ajusta tanto a perros como a gatos, y se puede seleccionar el color que más te guste.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es perfecto, y cuenta con un buen precio, con una gran comodidad y ofrece una gran calidad". También afirman que "se ajusta perfectamente, y está bien fabricado, además es muy bueno que sea transpirable". Es un modelo de muy buena calidad, y es altamente recomendable para perros de tamaño pequeño a mediano.

9. Arnés para perro PETTOM

Arnés para perro PETTOM

Este es un modelo que ofrece un ajuste rápido y un control fácil, con una hebilla que permite poner el arnés de una forma realmente sencilla al igual que quitarlo. Es un modelo que es muy ligero y fácil de usar, y que no incomodará en absoluto a tu mascota.

Tiene un mango elástico, y tiene un control adicional para ayudar a que el perro no pegue tirones. Permite absorber las sacudidas repentinas y la fuerza de tracción, lo que hace que sea ideal para caminar con tu perro o para entrenarlo. Su uso es bastante cómodo, y es un modelo que es muy suave con la piel de tu perro, y con sus tiras reflectantes hace que tu mascota sea más visible durante la noche.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurando que "es un arnés simple y eficaz, además de que es muy fácil de colocar sin tiras por todas partes". Además, aseguran que "es muy fácil de poner, con una calidad óptima, y se ajusta a la perfección a las medidas indicadas por el fabricante". Es un modelo que tiene un precio bastante ajustado, lo que hace que sea una gran opción si buscas un arnés para perro barato.

Cómo comprar y elegir un arnés para perro que tira: Consejos y tips

Existen algunos puntos clave a la hora de seleccionar adecuadamente el arnés para tu perro que debes tener en consideración. Dentro de los principales a tener en cuenta están los siguientes:

Acolchado

Los arneses para perros están constituidos por una serie de tiras que están diseñadas para colocarse alrededor del cuello de tu perro sin que cause lesiones a la hora de usarlo. Los modelos que son acolchados permiten tener una mayor comodidad para tu perro. Sin embargo, debes asegurarte de que el acolchado no vaya a interferir con el entrenamiento de tu perro.

Asa superior

Son muchos los arneses que tienen un asa superior que es muy útil a la hora de controlar a tu perro. Este es un elemento de seguridad que aportará una gran facilidad en caso de que necesites retirar a tu perro de cualquier tipo de situaciones peligrosas.

Medidas

Debes asegurarte de comprobar las medidas del arnés y las de tu perro antes de que puedas comprarlo. Debes tener en cuenta que, si el arnés no se ajusta a la perfección a tu perro, este podría salirse de él o incluso sentir molestias mientas que lo está utilizando. Un arnés mal ajustado podrá causar muchas lesiones de piel en tu mascota, por lo cual lo ideal es que quede bien ajustado y que se puedan introducir un par de dedos entre tu perro y el arnés para evitar rozaduras.

Anillo de enganche

Los arneses tienen un anillo en la espalda del perro donde se va a enganchar la correa para llevar a tu perro. Sin embargo, los modelos antitirones llevan un anillo en la zona del pecho, de esta forma, se podrá evitar que el perro pueda tirar del arnés, y hará que gire hacia ti.

Para utilizarlos de una forma más cómoda, puedes elegir una correa de doble enganche, con la cual se enganchará en ambas anillas y será mucho más fácil controlar a tu perro.

¿Qué es un arnés para perros?

Los arneses antitirones son accesorios para sacar a pasear a tu mascota de una forma mucho más cómoda. Si tu perro tira mucho con una correa tradicional, lo ideal es optar por este tipo de arneses, lo que permitirá que el perro se vea obligado a girar hacia ti y tiene que detenerse.

Esos son muy adecuados para adiestrar a los perros tanto medianos como grandes, y deben estar fabricados en materiales altamente resistentes. Sin embargo, debes acompañar el uso del arnés de tu perro con un buen entrenamiento para que tu perro pueda pasear con más comodidad y con mayor seguridad sin riesgos de asfixia o lesiones en el cuello.

Tipos de arnés para perros

Te puedes encontrar con diferentes tipos de arneses para perros en el mercado entre los cuales puedes escoger. Estos serán los siguientes:

En Y o H: estos son los más recomendables para los canes, porque son los que tienen el diseño más cómodo. Estos consisten en cuatro tiras, las cuales rodean el cuello y el tórax. Ambas van unidas por tiras y es un diseño que resulta muy cómodo para los perros.

estos son los más recomendables para los canes, porque son los que tienen el diseño más cómodo. Estos consisten en cuatro tiras, las cuales rodean el cuello y el tórax. Ambas van unidas por tiras y es un diseño que resulta muy cómodo para los perros. Tipo noruego: es bastante popular, y está formado por dos tiras diferentes, siendo bastante cómodos para salir a pasear con tu perro. Pero, en los últimos años han surgido críticas sobre estos modelos porque se afirma que pueden ser incluso perjudiciales.

es bastante popular, y está formado por dos tiras diferentes, siendo bastante cómodos para salir a pasear con tu perro. Pero, en los últimos años han surgido críticas sobre estos modelos porque se afirma que pueden ser incluso perjudiciales. Antitirones: estos se usan para el paseo y para el adiestramiento, y permiten enseñar a tu can a caminar sin dar tirones. Estos ofrecen la posibilidad de enganchar la correa frontalmente para que el perro gire hacia atrás evitando así cualquier tipo de tirones.

estos se usan para el paseo y para el adiestramiento, y permiten enseñar a tu can a caminar sin dar tirones. Estos ofrecen la posibilidad de enganchar la correa frontalmente para que el perro gire hacia atrás evitando así cualquier tipo de tirones. Especiales: estos pueden servir para ocasiones especiales en las que los tradicionales no son de gran ayuda. Los más comunes son los que te permiten llevar a tu coche con la máxima seguridad posible.

Debes elegir un arnés que vaya de acuerdo con las necesidades de tu perro, pero sin duda los antitirones son una gran opción si tu perro es muy inquieto, porque podrás controlarlo de una forma mucho más fácil mientras que estás dando un paseo.

¿Cómo medir arnés para perro?

Debes seleccionar un arnés que se ajuste por completo a tu perro, y por este motivo debes asegurarte de tomar las medidas de tu perro para conseguir así el máximo rendimiento. Tendrás que medir el tamaño del pecho del perro justo detrás de las patas traseras y elegir la talla de la siguiente forma:

XS: 25 a 40cm

25 a 40cm S: 40 a 50cm

40 a 50cm M: 50 a 70cm

50 a 70cm L: 70 a 90cm

70 a 90cm XL: más de 90cm

Estos estándares son aplicados por la mayoría de las marcas, por lo cual elegir un arnés para tu perro no debería suponer un problema. Sin embargo, algunas marcas de arneses para mascotas pueden tener ligeras variaciones por lo que se recomienda que verifiques la tabla de tallas de la marca del arnés que vas a comprar para seleccionar el que mejor se ajuste a tu perro.

¿Cómo colocar un arnés para perro que tira?

Ponerle un arnés a tu perro puede resultar muy fácil, y simplemente con seguir tres pasos básicos podrás conseguir el éxito rápidamente. En todo caso debes hacerlo de la siguiente manera:

Colócate frente a tu perro para poner el arnés , y puedes colocarlo entre tus piernas para evitar que escape.

, y puedes colocarlo entre tus piernas para evitar que escape. Ponle el arnés de forma que la anilla quede en la espalda , y luego toma sus patas delanteras para meterlas por los agujeros del arnés y abróchalo.

, y luego toma sus patas delanteras para meterlas por los agujeros del arnés y abróchalo. En caso de ser necesario ajusta el arnés para que no quede demasiado flojo ni demasiado prieto.

¿Un perro tira menos con un arnés o con una correa?

Al hablar de tirones, debes tener en cuenta que con un arnés para perros tendrás menos tirones que con una correa en todo momento. Además, son mucho más cómodos, y los perros serán mucho más fáciles de controlar con un arnés.

Con los arneses no se le causará ningún tipo de daño a tu perro en el cuello como si puede suceder con las correas para perros. Por este motivo, cada vez más dueños de perros prefieren los arneses frente a las correas, en especial porque el perro tira menos y no le causará ningún tipo de daño.

¿Qué es mejor arnés o collar para perro?

Esto es un gran debate que se ha dado por años entre los dueños de mascotas, porque hay quienes sostienen que con el arnés tienden a tirar más que con el collar. Pero según los expertos esto no es así, porque el perro tirará siempre más si se lleva con un collar, además de que se puede hacer mucho daño en el cuello.

Gracias al arnés el perro tendrá una mayor libertad de movimientos, y le resultará más cómodo. Si son arneses antitirones, también pueden ayudar a controlar a tu perro de una forma mucho más cómoda, y evitarán que los perros tiren. Recuerda que, con los collares el perro puede ser difícil de manejar y controlar, además de que se le pueden producir daños a su salud.