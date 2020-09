Hay muchas razones para elegir comprar una aspiradora de mano. Las aspiradoras tradicionales son ideales para limpiar la casa y mantener libre de polvo todos los espacios de las misma; pero siempre hay rincones en los cuales estos equipos son totalmente incapaces, para ello, se diseñó la versión de mano. Con el avance de la tecnología estos modelos han superado, en todos los aspectos, a la versión original. Las aspiradoras manuales se han convertido en máquinas de gran potencia, de alta duración y con depósito espacioso para utilizarlas durante el tiempo suficiente sin la necesidad de cambiarlo.

Estas versátiles aspiradoras ayudan a eliminar el polvo de los puntos más difíciles y a lucir un espacio limpio.

Cuando llegue el momento de decidirte por comprar una aspiradora de mano, encontrarás que hay miles de modelos en el mercado; cada uno con sus ventajas y desventajas que, si desconoces del tema, convertirá la decisión de comprar una aspiradora de mano en una tarea compleja.

¿Qué aspiradora de mano comprar?

Cuando hablamos de una casa libre de polvo, las aspiradoras de mano son tan útiles e importantes como sus hermanas mayores Tienen mayores alcances que una aspiradora tradicional y están equipadas para ir evolucionando y superando las grandes máquinas de limpieza que son tan pesadas y difíciles de guardar.

En aras de ayudar en este camino, aquí vamos a escoger las 9 mejores aspiradoras de mano que hay en Amazon.es.

1. Aspiradora de mano Hoover Ultra Vortex

Aspiradora de mano Hoover Ultra Vortex

Para mantener un ambiente saludable, libre de polvo, bacterias o agentes contaminantes en el hogar, llega la Ultra Vortex de Hoover. Los alérgenos y los ácaros estarán fuera de la cama y del sofá. Esta podría considerar como una de mejores aspiradoras de mano que existen en la actualidad. Es, además, la mejor calificada por los usuarios de Amazon.es. Casi el 80 % de quienes adquirieron el producto desde la plataforma dejaron cinco estrellas y un comentario positivo referente al aspirador.

El artefacto de Hoover tiene el sello de aprobación de la Fundación Británica de Alergia, probado y comprobado por la ciencia como un equipo que acaba con los agentes que provocan este tipo de afecciones. Lo que significa que está 100 % recomendado para familias con integrantes alérgicos o patologías nasales como la rinitis. Está diseñado con la tecnología ciclónica que separa el polvo del aire, emitiendo de ella solo aire limpio para el hogar.

El aspirador se construyó con la tecnología Roll and Beat cuya función es permitir que el cepillo gire 4.200 revoluciones por minuto evocando una limpieza súper profunda. El depósito se puede vaciar sin la necesidad de estar en contacto con el deshecho, lo que se considera como higiénico y fácil de limpiar.

2. Aspiradora de mano Black + Decker PV1820L QW

Aspiradora de mano Black + Decker PV1820L QW

El aspirador de mano de Black + Decker se presenta con una gran potencia de 18 W y un cabezal principal pivotante de 200 °. Dispone de ocho preajustes que permiten limpiar las zonas más difíciles de la casa. A todo esto, se combina un potente nivel de succión de 440 mm cantidad de aire. Adicional, incluye un motor de alto rendimiento capaz de superar cualquier desafío y alcanzar las zonas más complicadas.

El 64 % de los usuarios de Amazon.es que adquirieron el aspirador lo califican con cinco estrellas, lo que significa que tiene buena puntuación dentro de la plataforma. Su potencia y capacidad es uno de los atributos que más resaltan los comentarios. "Merece lo que vale. no me arrepiento para nada lo que pagué por él, después de estar revisando modelos y precios quise haber comprado otro algo de menor precio, pero después de usarlo casi a diario es muy potente y súper manejable. Destaca por la resistencia de la batería, su potencia de absorción, facilidad de limpieza y manejabilidad por las posiciones en las que se puede colocar la boquilla y la forma tan rápida en que se puede mover dicha boquilla", opina Alberto en la web de compras española.

3. Aspiradora de mano Bosch BHN2140L Move Lithium

Aspiradora de mano Bosch BHN2140L Move Lithium

El Move Lithium es un aspirador de mano diseñado para limpiar sobre cualquier superficie de forma rápida y efectiva. No posee cable, lo que significa que la máquina ofrece una amplia libertad para moverse y limpiar cualquier rincón de la casa; así como también, asear exteriores, el coche o sofá. Es capaz de hacerle frente a cualquier suciedad gracias a su potente batería de 21.6 W de Ion Litio; esta tecnología asegura gran duración y un trabajo efectivo.

Gracias al sistema Long Run Time, la aspiradora de Bosch tiene una de las autonomías más amplios en el mercado, permitiendo un trabajo de 45 minutos sin interferencias. Este factor anudado a la potente batería del equipo lo posicionan como uno de los más destacados, por eso hace parte de esta lista. Es ideal para limpiar dentro del hogar o para usar en el auto, esto gracias a que incluye accesorios para abordar la casa y otros para aspirar sobre los asientos de coche.

Tiene un diseño sumamente liviano de 1.3 kg, lo que supone una acción cómoda para trabajar en cualquier rincón de la casa. Además, tiene un tamaño compacto, ideal para guardar en cualquier espacio, sus medidas son 138 x 110 x368 mm.

4. Aspiradora de mano AEG HX6 35TM

Aspiradora de mano AEG HX6 35TM

Con batería de Litio Turno Power de 18 W de fuerza, el aspirador de mano de AEG regula potencia en dos velocidades distintas, de esta manera se puede ajustar la máquina a los distintos tipos de limpieza. El poder no solo radica en su potencia, capaz de trabajar por 35 minutos continuos, sino también en su diseño inteligente con tecnología aerodinámica. Esos primeros datos ya lo posicionan como un aparato eficaz y necesario dentro del hogar.

El aspirador incluye un sistema de carga inteligente, cuya función es apagarse de inmediato al alcanzar la carga completa, de esta manera evitar que comience a descargarse.

La aspiradora de mano promete larga duración gracias a su sistema de limpieza con gatillo el cual ayuda a eliminar el polvo y la suciedad que se queda incrustado en los poros, así como también es fácil de sacar y lavar. Es importante dejar secar en un espacio ventilado antes de incorporar a la máquina. El HX6 incluye una boquilla adicional XL la cual funciona para espacios muy estrechos o difíciles de llegar, tal y como ventanas, raíles o cajones. Tiene un diseño cómodo y versátil en el cual se incluyen dos ruedas delanteras de goma para poder moverlo en zonas reducidas y evitar arañazos.

5. Aspiradora de mano Rowenta Extenso Cyclonic AC476901

Rowenta se califica como una de las mejores marcas en cuanto a equipos electrónicos se refiere. Tiene una alta gama de productos, de diferentes gremios, gracias a su innovación tecnológica, modernos y versátiles equipos. En este caso, la marca tiene un amplio abanico en productos de electrodomésticas de los cuales, las aspiradoras de mano son referencia en el mercado.

La Extenso Cyclonic tiene una potencia de 7.2 W, lo que garantiza un trabajo eficiente por su alto nivel de succión, trabaja con una autonomía de 16 minutos. Esta podría ser una de las desventajas del equipo; si se requiere para hacer una limpieza grande, podría quedarse corto de tiempo. Sin embargo, cuenta con beneficios que compensan este indicador. Tal y como lo indica su nombre está diseñado con tecnología de ciclón cuyo fin es asegurar un trabajo libre de polvo y un aire sin partículas de suciedad.

Tiene un diseño novedoso con colores neutros, pero llamativos como negro y plateado. Es sumamente liviano, lo que significa que es fácil de usar y cómodo para alcanzar cualquier rincón de la habitación. El depósito de desperdicios tiene la capacidad de 0.4 litros, convirtiéndose en un espacio prudente para resguardar el polvo. Adicional a ello, tiene un compartimiento espacio, donde se aloja el filtro y funciona el sistema ciclónico.

6. Aspiradora de mano Cecotec Conga inmortal extreme suction

Aspiradora de mano Cecotec Conga inmortal extreme suction

El Conga Inmortal de Cecotec está diseñado con un instinto de limpieza. Es el aspirador de mano para todo uso: succiona sólidos y líquidos sin dificultad. La función Wet & Dry permite aspirar jugos, agua o cualquier líquido, así como polvo o tierra. Es un aliado indispensable para la limpieza, no solo del hogar, sino también del coche, del sofá o cualquier superficie que requiera ser aspirado.

Incluye la tecnología Extreme Power cuyo diseño se centra en eliminar la mayor cantidad de polvo en una sola pasada. Esta gran potencia de succión responde a su batería de 2.2 W. La armonía entre el poder de succión y su batería hacen del aspirador un equipo capaz de limpiar cualquier superficie, incluso con la suciedad más difícil.

La máquina de Cecotec tiene distintos cabezales para utilizar en diferentes tipos suelos. Uno para limpieza tradicional, uno para esquinas o zonas estrechas, uno para sofá y para coche. Es un aspirador suave, ligero y dinámico. Es muy sencillo utilizarlo y no requiere grandes esfuerzos tenerlo en mano por su liviano peso de 1.9 kg.

El aspirador tiene un sistema de Inmortal Batery, el cual supone una alta duración de la batería. Esta es Lion – Ion de 22.2 V de potencia, lo que garantiza un rendimiento óptimo todo el proceso y una vida dos veces más larga.

7. Aspiradora de mano - Uraqt

Aspiradora de mano - Uraqt

El aspirador de Uraqt permite moverse libremente por la casa gracias a que funciona sin cable. Permite movilidad y limpieza en cualquier área sin molestias por distancias; desde los espacios más difíciles hasta los más accesibles. Incluye accesorios de limpieza para garantizar la tarea completa, dentro de ellos un cepillo que ayuda a eliminar el polvo y los pelos de mascota, una lanza plana para grietas para espacios estrechos y un tubo de extensión para asear zonas difíciles.

El filtro está elaborado con acero inoxidable, lo que significa que es un material duradero capaz de usarse por años son problemas. Se puede lavar hasta 500 veces sin necesidad de cambiarlo con frecuencia. Es recomendable que, cada vez que se utilice, se limpie el depósito y se lave el filtro. Este último recoge el 85 % del polvo más fino, lo que garantiza un espacio limpio para quienes sufren alergias.

Tiene un alto poder de succión: con la tecnología ciclónica, acompañada de un motor de 120 W puede aspirar a 4.500 PA; eso quiere decir que no hay suciedad tan difícil para ella. Capaz de trabajar sobre casi todas las superficies como sofás, alfombras, coches y más. Absorbe pan rallado, arena, polvo, cabello, pelo de mascota y líquido.

8. Aspiradora de mano – Holife

Aspiradora de mano – Holife

La aspiradora de Holife se caracteriza por ser silenciosa y efectiva. Trabaja durante 30 minutos sin problemas y solo requiere cuatro horas de carga. Incluye distintos tipos de cabezales y filtros lavables para regalar una vida útil por mucho tiempo. Entre los cabezales hay uno para cada situación: limpia polvo, pelos de mascota, tierra, migas de pan e incluso líquido.

Es uno con las mejores calificaciones en la web gracias a sus increíbles funciones, sobre todo, se destaca su larga duración, cuando el estándar de las aspiradoras es de 20 minutos. Entre las distintas opiniones en la plataforma, uno de los compradores reseña el producto de la siguiente manera "Compramos este producto porque tenemos un perro con el pelo corto y Es muy difícil eliminar todo el pelo de los sofás y la casa en general. Nos hemos encontrado un producto que es fácil de cargar ya que tiene un colgador para ponerlo en la pared y se coloca sin ningún tipo de problema, además la batería dura bastante tiempo y cuando queremos aspirar el sofá o las alfombras con la carga es suficiente. La potencia es adecuada y el tamaño perfecto para ponerlo en cualquier lugar de la casa sin que moleste. No hace mucho ruido (...)"

9. Aspiradora de mano – Hikeren

Aspiradora de mano – Hikeren

Ya no es necesario tener la casa, la oficina o el coche lleno de polvo o pelos, con el aspirador de mano Hikeren se puede alcanzar una limpieza superior que con una escoba tradicional. El aparato tiene un diseño compacto que permite guardarlo en cualquier rincón sin mayores problemas. De color negro con plateado y azul es, además, un equipo liviano que permite usarse hasta en las zonas más complicadas de la casa.

No posee cable, lo que significa que un equipo portátil, no solo es acto para limpiar en el hogar, sino también para coches, alfombras y muebles. Está diseñada para tener una succión fuerte de 5.000 PA y dispone de 100 W de potencia. La máquina es tan versátil que no solo aspira polvo, sino también pelo de mascotas, tierra, cabello, cenizas, migas de pan. También es capaz de aspirar líquido como agua, leche o jugos con poco ruido.

Uno de los puntos a destacar de este aspirador es que funcione de 25 a 30 minutos continuos. Todo gracias a su batería de alta duración de 2.400 mAh. Al terminar su ciclo, se debe poner a carga y en cinco horas estará lista para funcionar de nuevo.

El aspirador incluye tres cabezales: uno para líquido, otro para espacio reducidos y un último que funciona como un cepillo para las tapicerías. Adicional, se anexa una bolsa de viaje para transportarlo fácilmente.

Recomendaciones previas a comprar una aspiradora de mano

Las aspiradoras son electrodomésticos casi indispensables para una limpieza eficaz del hogar. La escoba tradicional no eliminar el 100 % del polvo, pelo de mascotas y demás, por ello, la aspiradora tiene un espacio protagónico; más aún, cuando se trata de rincones casi inalcanzables.

Para disipar cualquier duda y regalar algunos consejos, dejamos una lista de preguntas frecuentes relacionadas con este tema.

¿Qué potencia debe tener una buena aspiradora de mano?

Las aspiradoras de mano sin cable deben tener una potencia de 100 W, es importante que se escoja en esta capacidad o superior. Sobre todo, cuando se requiere limpiar tapicería, es necesario que la potencia sea superior a los 200 W. Los aspiradores con cable suelen tener mayor poder, y la recomendación es escoger entre 700 u 800 y no habrá superficie difícil de limpiar.

¿Cuál es la mejor aspiradora de mano?

Hoover Ultra Volter MBC500UV

La mejor aspiradora es la que se adapta a las necesidades de cada hogar. Pero, si necesitas una referencia, podríamos indicar que según las características y muy positivos comentarios de los usuarios, la aspiradora de mano Hoover Ultra Volter MBC500UV es sin duda el mejor. Con más de 3.200 valoraciones, el 79 % de las personas que la adquieron le regala cinco estrellas, asegurándolo como un producto de excelente calidad y totalmente funcional.

¿Qué tener en cuenta al comprar una aspiradora de mano?

Para comprar un aspirador de mano es necesario considerar las siguientes cuestiones:

Capacidad y potencia

La potencia es el punto determinante en una aspiradora. Mientras más fuerza tiene, más capacidad de limpieza existe. Debes considerar qué zonas de la casa se van limpiar: si necesitas succionar pelos de mascotas o polvo de suelos rústicos, se requiere una máquina con mucha fuerza.

Autonomía

Este es el factor que define el tiempo que trabaja la máquina sin la necesidad de volver a cargarla; solo es válido para los equipos sin cable, por obvias razones. En estos casos, el estándar debe ser de 25 minutos. No es recomendable escoger una aspiradora con tiempo de trabajo inferior a este.

Capacidad del depósito

La capacidad del depósito es de suma importancia porque dependiendo de ella, permite o no la continuidad del trabajo. Al escoger una aspiradora se recomienda un depósito con capacidad de 500 ml, nunca inferior.

Tamaño y diseño

Sin duda, el tamaño y diseño forma parte de los aspectos importantes. El peso y el confort son indispensables para un trabajo cómodo y eficiente. Pero al final la decisión depende del gusto de cada uno.

Accesorios

La mayoría de las nuevas aspiradas incluyen distintos tipos de accesorios y cabezales para regalar una limpieza más eficaz y sin duda más versátil.

¿Qué significa que un aspirador tenga tecnología ciclónica?

El sistema ciclón es aquel que toma la fuerza de la corriente de aire y direcciona toda la suciedad, bacterias y polvo a las paredes del depósito; por lo que estos terminan al fondo del espacio. En palabras más sencillas, cuando se limpia con una aspiradora con tacnología ciclónica, esta succiona aire mezclado con suciedad. El sistema ciclónico permite separar las partículas del aire, asegurando que esta expulse aire limpio sin contaminación; mientras que el polvo y las bacterias se mantiene en el fondo del depósito.

¿Es mejor una aspiradora de mano con o sin cable?

Ambas tienen sus pros y contras, aquí vamos a detallarlos para que puedas escoger de forma más óptima:

Con cable

Aspiran el tiempo que necesites de forma continua.

Tiene mayor potencia.

Tiene un rango de limpieza limitado.

Sin cable

Son portátiles y más versátiles.

Tiene batería recargable y sirve para limpiar interiores y exteriores sin problemas.

Es más cómoda y llega a los rincones más escondidos del hogar.

Es necesario calcular el tiempo de trabajo con el tiempo que dura la batería para no quedar a medio trabajo y dejar la tarea sin terminar.