No cabe duda de que escuchar tu música favorita con auriculares es una gran experiencia sensorial, pero estos dispositivos cada vez cumploen más funciones que los han convertido en compañeros indispensables para la mayoría de las personas.

Ya sea para escuchar música, disfrutar de tus series favoritas, para las videoconferencias a las que tanto nos hemos acostumbrado, para llamadas o para los fanáticos del gaming, los auriculares con micrófono como los Logitech G432 , son nuestro mejor aliado para llevar estas experiencias a otro nivel.

¿Cuáles son los mejores auriculares con micrófono del mercado?

A la hora de buscar unos auriculares con micrófono seguramente te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores para que puedas elegir de una forma mucho más cómoda. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Auriculares con micrófono Logitech G432

Auriculares con micrófono Logitech G432

No cabe duda de que estos son unos auriculares con micrófono de muy alta calidad, los cuales te permitirán tener una experiencia mucho más inmersiva a la hora de usarlos. Cuentan con la tecnología DTS Headphone X 2.0, con la cual se podrá disfrutar de un sonido envolvente más allá de los 7.1 canales de audio. Esto te permitirá tener siempre una gran nitidez en la calidad del audio, lo que te permitirá conseguir una gran versatilidad.

Tiene un micrófono completamente volteable y un control de volumen que te permitirá controlarlos de una forma mucho más eficiente. El micrófono es de muy alta calidad, lo que permite que se tenga un audio claro y alto. Son compatibles con PC o Mac mediante USB, o con cualquier otro dispositivo mediante el conector de 3,5mm. Son unos auriculares perfectos para el gaming, en especial porque sus copas son ligeras, y su diadema está hecha en piel sintética de lujo para eliminar la presión en las orejas.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una magnífica relación calidad-precio, se acoplan muy bien y aíslan por completo el sonido exterior". Por otra parte, destacan que "son unos buenos cascos por un precio bastante bueno, son ergonómicos, y son bastante elegantes, con una excelente relación calidad-precio". Estos auriculares son una gran opción a tener en cuenta, en especial si no quieres pagar mucho dinero y tener una gran calidad de audio.

2. Auriculares con micrófono Sennheiser PC 8 USB

Auriculares con micrófono Sennheiser PC 8 USB

Son unos auriculares que tienen un gran sistema de cancelación de ruido en su micrófono, lo que hace que siempre se escuche tu voz perfectamente sin necesidad de gritar. Se conectan mediante un puerto USB, lo que hace que sea muy cómodo para utilizarlo en cualquier momento. Ofrecen un sonido estéreo de la más alta calidad, lo que te permitirá disfrutar al máximo de todo lo que más te gusta.

Son muy ligeros y cómodos, además de que integran una diadema para que no vayan a generar molestias mientras los utilizas. Cuentan con un práctico control de volumen y un botón de silencio integrado, lo que permite hacer ajustes muy rápidos sin tener que recurrir a la configuración del equipo. Permiten realizar videoconferencias de primera calidad gracias a que su micrófono ofrecerá siempre una gran calidad de audio.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son bastante buenas, afirmando que "tiene una excelente calidad de audio para las grabaciones, además, el sonido de los auriculares es excelente". También destacan que "tiene una calidad de sonido bastante decente, muy natural y casi no capta los sonidos ambientes por lo que es ideal para grabar tutoriales". Es una gran opción a tener en cuenta y puedes escoger entre el modelo con o sin USB.

3. Auriculares con micrófono JBL Quantum 100

Auriculares con micrófono JBL Quantum 100

Estos son unos auriculares que se destacan por tener una gran calidad de sonido, y que son ideales para PC, Mac o consolas de videojuegos, para que puedas tener una gran calidad de sonido. Te ofrecerán una gran calidad de sonido, para que puedas tener siempre una gran calidad de audio. Tienen un sistema de audio envolvente, y un micrófono para que se pueda transmitir lo que quieras de una forma clara y concisa.

Tienen una tecnología de cancelación de eco para una comunicación fantástica gracias a estos auriculares. El sonido que tienen es de la más alta calidad y están fabricados en cuero de PU de alta calidad, lo que te permitirá tener una gran comodidad a la hora de utilizarlos. Vienen con un Jack de 3,5mm, lo que asegura su compatibilidad con todos los dispositivos a los que lo quieras conectar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "por el precio que tienen son bastante cómodos y tienen un sonido que es bastante buena". Además, afirman que "es muy cómodo, y se puede tener una muy buena calidad de grabación gracias a su micrófono". Es un gran producto en cuanto a calidad-precio, y el sonido que tienen es bastante bueno.

4. Auriculares con micrófono Logitech H390

Auriculares con micrófono Logitech H390

Sin duda, son unos auriculares con micrófono que debes tener en cuenta, porque tienen un micrófono con supresión de ruido. De esta forma, se minimiza el ruido no deseado para unas conversaciones más claras. El micrófono es completamente rígido, por lo que no se moverá, lo que evitará que se tengan ruidos no deseados.

En el cable incorporan controles para ajustar el volumen o silenciar llamadas, y su diadema tiene almohadillas de cuero sintético giratorias para que puedas usarlo de forma cómoda durante horas. Cuentan con una conexión USB para el ordenador, y cuentan con sonido estéreo digital, lo que permite mejorar en gran medida la calidad.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo, destacando que "tiene buena calidad sonora, se enchufan fácilmente, son ligeros al mismo tiempo que cómodos". Por otra parte, destacan que "ofrecen una buena calidad de audio y su micrófono es de muy buena calidad, y con su puerto USB son muy cómodos de usar". Estos auriculares tienen una gran calidad de sonido y son bastante cómodos.

5. Auriculares con micrófono Prtukyt 6S

Auriculares con micrófono Prtukyt 6S

Estos son unos auriculares que te ofrecen una gran fiabilidad, y que se pueden conectar mediante bluetooth 5.0, al mismo tiempo que por cable. Cuentan con unos graves de alta fidelidad, y con unos agudos puros, para que se pueda disfrutar de una gran calidad en la música. Si la batería está baja, simplemente se deben conectar por su entrada de 3,5mm, además de que vienen con una ranura de tarjeta SD para que puedas escuchar música en cualquier parte.

Tienen un diseño completamente plegable que te permitirá ahorrar mucho espacio, y se adaptan a la perfección a la forma de tu cabeza y oreja. Vienen con unas almohadillas muy suaves, y una diadema ajustable para que se ajuste a la perfección a todas tus necesidades. Además, son lo suficientemente cómodos para utilizarlos durante un largo período de tiempo.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas asegurando que "tienen muy buena relación calidad-precio, y tienen un sonido muy bueno, además de incorporar radio FM". También aseguran que "son muy ligeros de peso, su sonido es bastante bueno, y se conectan y manejan de una forma muy sencilla". Son una gran opción a tener en cuenta, en especial si buscas una opción con y sin cables al mismo tiempo.

6. Auriculares con micrófono FUNINGEEK G9000

Auriculares con micrófono FUNINGEEK G9000

Son unos auriculares con micrófono bastante llamativos, en especial porque cuentan con luces LED y una diadema ajustable para todos los tamaños de cabeza. Se pueden utilizar con todos los dispositivos que necesites gracias a su conexión mediante un Jack de 3,5mm. Estos auriculares cuentan con un tubo de gel de sílice de rotación de 120 grados con micrófono con cancelación de ruidos.

Tienen una gran comodidad, en especial porque tienen almohadillas de espuma con memoria que cubren toda la oreja y eliminan el sonido externo de una forma efectiva. Son ideales para el uso prolongado sin que vaya a generar ningún tipo de dolores o incomodidad. Cuentan con un sistema de graves mejorado, el cual permite tener un sonido nítido y claro mientras que los utilizas para una experiencia mucho más inmersiva.

Quienes han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "son unos auriculares muy cómodos y ligeros, con una almohadilla tanto para las orejas como para la cabeza". Además, destacan que "son muy buenos para el precio que tienen, y traen un adaptador para doble Jack de audio y el micrófono tiene una gran calidad de sonido". Son una gran opción, y ofrecen una gran calidad de sonido sin que tengas que pagar demasiado.

7. Auriculares con micrófono LUDOS Ultra

Auriculares con micrófono LUDOS Ultra

Estos son unos auriculares compactos que tienen una gran calidad de sonido, y que te ofrecen una experiencia única e inmersiva. Cuentan con un diseño con espuma de memoria de nueva generación, lo que permite mejorar en gran medida la calidad de los auriculares a la hora de usarlos. Tienen unos graves potentes, y un equilibrio perfecto entre medios y agudos, para tener run sonido completamente inmersivo.

Tienen un diseño muy compacto, lo que permite que puedas llevarlos a cualquier parte sin ningún tipo de inconvenientes. Además, están fabricados con materiales de muy alta calidad, y estos incluyen un cable muy resistente, además de que son muy agradables al tacto. Son compatibles con cualquier dispositivo que tenga conexión mediante un Jack de 3,5mm, y están disponibles en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son potentes y aislantes, con una gran calidad y un sonido completamente nítido y fuerte y se consigue un aislamiento total del ruido ambiental". Por otra parte, destacan que "son económicos y de muy buena calidad, y tienen un control de volumen que es bastante bueno". Estos son unos auriculares con micrófono de muy alta calidad, compactos y con un precio bastante bajo.

8. Auriculares con micrófono Sony MDR-EX110AP

Auriculares con micrófono Sony MDR-EX110AP

Estos son unos auriculares que cuentan con una unidad de diafragma de 9mm, que te ofrecerán un buen rendimiento en cuanto a audio. Estos tienen una respuesta en frecuencia entre los 5 y los 24.000Hz, para que puedas tener siempre una gran calidad de sonido. De esta forma, se adaptarán a la perfección a tu estilo de vida sin ningún tipo de inconveniente.

Los tapones de los auriculares están fabricados en silicona que ofrece un ajuste completamente seguro y que garantiza que no se van a caer. Además, cuentan con un cable de 1,2 metros, que es una longitud perfecta para la mayoría de actividades de tu día a día. Tienen un control remoto integrado, lo que te permitirá tener la mayor comodidad al usarlos, y se conectan fácilmente mediante un Jack de 3,5mm a cualquier dispositivo.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante buenas, asegurando que "son los mejores de esta gama, se ajustan a la perfección a tu oído sin caerse, y el sonido es muy bueno". También destacan que "son muy buenos, funcionan a la perfección, y aíslan bastante bien del ruido exterior".

9. Auriculares con micrófono Blukar

Auriculares con micrófono Blukar

Se trata de unos auriculares con micrófono baratos que sin duda debes tener en consideración, gracias a que tienen un sonido dinámico estéreo claro. Tienen unas almohadillas aislantes del ruido que permiten eliminar el ruido ambiental. Su diseño ergonómico se adapta fácilmente a cualquier oreja, haciendo que no se caigan, y se pueden ajustar de forma completamente personalizada.

Tienen micrófono y control remoto incorporado, de alta calidad lo que permite tener una conversación bastante luida. Además, permite recibir llamadas con manos libres, de una forma realmente sencilla. Están fabricados en metal, lo que hace que sean muy resistentes, y son compatibles con cualquier dispositivo que tenga una entrada de un Jack de 3,5mm.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "los auriculares son metálicos, son bastante resistentes, y el cable es bastante flexible, al mismo tiempo que es agradable al tacto". Además, destacan que "son unos auriculares de muy buena calidad en especial por su pecio, y tienen una gran calidad de sonido". Estos auriculares son una gran opción si buscas ahorrar dinero y tener unos auriculares de muy buena calidad.

Recomendaciones para escoger unos auriculares con micrófono: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unos auriculares con micrófono, debes fijarte en algunos aspectos claves para escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. En todo caso, debes fijarte en lo siguiente:

Calidad del sonido

Es muy importante considerar el rango de frecuencia que tengan los auriculares, puesto que el oído humano permite captar rangos desde 20Hz hasta los 20.000hz. Lo ideal es que los auriculares que compres cubran este rango, y mientras más rápida sea la frecuencia mayor riqueza de sonido se tendrá.

También conviene verificar el tamaño y número de transductores que tenga, puesto que estos transformarán la electricidad en sonido. Los más grandes ofrecen una gran reproducción de frecuencias graves.

Aislamiento

Los auriculares deben evitar tanto que el sonido se escape como que entren sonidos ambientales. En el mercado te encontrarás tanto con modelos cerrados, así como con auriculares con cancelación activa de ruido. Al incorporar un micrófono, se emite una onda de sonido artificial, que permite disminuir el sonido ambiental.

Comodidad

Se trata de un factor crucial a tener en cuenta, porque siempre deben ser muy cómodos de utilizar en especial porque así podrás usarlos por mucho tiempo. Los más cómodos son los de diadema, en especial porque cuentan con almohadillas ajustables y son bastante cómodos. Sin embargo, debes fijarte bien en factores como el material de fabricación que debe ser suave, y la presión que ejercen sobre la cabeza.

Tipo de conexión

Este es un aspecto importante, porque de esto dependerá la compatibilidad con los diferentes dispositivos que vayas a utilizar. En todo caso, es bastante común encontrar modelos con conexión mediante un Jack de 3,5mm, que se pueden conectar a la mayoría de dispositivos actuales.

También puedes encontrar conexiones por USB que permiten tener una gran fiabilidad en la calidad del audio. Si eres de los que no les gustan los cables, entonces unos auriculares con conexión bluetooth pueden ser una opción para ti.

¿Qué son los auriculares con micrófono?

Los auriculares con micrófono son dispositivos tanto de entrada como de salida, que permiten escuchar audio desde dispositivos electrónicos, y al mismo tiempo transmitirlo. Gracias a sus micrófonos se pueden realizar llamadas, o incluso se pueden utilizar para los videojuegos.

Estos dispositivos se enganchan en la oreja o se sostienen por la cabeza, y puedes encontrar diferentes sistemas para la conexión de los mismos. Cada vez son más populares, en especial porque permiten desarrollar múltiples tareas sin ningún tipo de inconvenientes. Además, te encontrarás con una amplia gama de diseños, estilos y funciones a tener en cuenta.

¿Para qué sirven los auriculares con micrófono?

Estos son dispositivos compuestos que te permiten escuchar audio de todo tipo de una forma cómoda. Al mismo tiempo, al tener un micrófono te permiten realizar todo tipo de grabaciones, al mismo tiempo que recibir llamadas y tener una gran calidad de audio de tu voz durante las llamadas.

Cada vez son más populares, en especial porque cuentan con múltiples funciones, lo que te permitirá que puedas conseguir siempre un gran rendimiento. Son muy utilizados en el ámbito de la multi tarea del día a día, en especial porque permiten que seas mucho más productivo al utilizar este tipo de dispositivos.

Diferentes tipos de auriculares con micrófono

Existen diferentes tipos de auriculares en el mercado, dentro de los cuales están los siguientes:

Intrauditivos: este tipo de auriculares se destacan por ser portables y muy ligeros. Al mismo tiempo, ocupan todo el canal auditivo evitando que el ruido externo se cuele y cause interferencias.

este tipo de auriculares se destacan por ser portables y muy ligeros. Al mismo tiempo, ocupan todo el canal auditivo evitando que el ruido externo se cuele y cause interferencias. Supraurales: estos auriculares no cubren el pabellón auditivo por completo, y son ideales para pasear o para estar en casa. Están pensados para disminuir la carga sobre las orejas y el cuello.

estos auriculares no cubren el pabellón auditivo por completo, y son ideales para pasear o para estar en casa. Están pensados para disminuir la carga sobre las orejas y el cuello. Circumurales: estos cubren completamente la oreja, y son mucho más grandes, logrando una gran reducción de ruido. Estos tienen una gran calidad de sonido, e incluyen almohadillas confortables que rodean por completo la oreja y no causan incomodidad.

¿Son mejores los auriculares con micrófono cerrados o abiertos?

Esta clasificación tiene que ver con la reducción del ruido externo, así como la calidad sonora que tengan los auriculares. Los abiertos no tapan el oído, y proporcionan una experiencia más natural dejando percibir los ruidos externos.

Por su parte en los cerrados se aísla al oyente del exterior, por lo que requieren menos volumen para conseguir el efecto deseado. Son los más recomendables para el uso en exteriores, porque te ofrecerán una gran reducción de los ruidos externos.

Debes tener en cuenta que ambos tipos de auriculares tienen tanto puntos positivos como negativos a considerar. Por una parte, los abiertos son muy cómodos, y sus sonidos son más realistas, pero otras personas podrán escuchar lo que escuchas.

Los cerrados por su parte te ofrecen una mayor intimidad, así como unos bajos y graves más contundentes, siendo ideales para los entornos ruidosos. Sin embargo, estos te aislarán por completo del exterior, por lo que conviene no usarlos en zonas donde puedan representar un riesgo, y no es aconsejable usarlos si vas a estar en las vías donde hay coches.

¿Cómo usar correctamente tus auriculares con micrófono?

Cada vez son más populares los auriculares con micrófono, por lo que debes aprender a utilizarlos de una forma responsable. De esta forma, no se producirán daños a tu salud, y dentro de los puntos a los que deberías prestar atención están:

Asegúrate de mantener el volumen de tu dispositivo entre el 60 y el 70%, para evitar la exposición a ruidos muy elevados que puedan ocasionar pérdida de la audición.

para evitar la exposición a ruidos muy elevados que puedan ocasionar pérdida de la audición. Enrolla adecuadamente el cable para prolongar su vida útil.

para prolongar su vida útil. No desprendas bruscamente el auricular porque esto puede provocar molestias en el tímpano.

porque esto puede provocar molestias en el tímpano. Debes hacer pausas de cinco minutos cada hora para que se reduzca el daño al que puedes estar expuesto.

¿Es mejor un modelo con cable o inalámbrico?

Son muchos los auriculares inalámbricos que prescinden de su calidad sonora para ofrecer una mayor libertad de movimiento. Esto debido al tipo de conexión que no suele ser tan estable, y esto llevará a una pérdida de la calidad del audio.

Por otra parte, debes tener en consideración que, si buscas una mejor calidad de sonido los modelos cableados pueden ser una mejor solución.