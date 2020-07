Las 10 mejores barbacoas de carbón para vivir momentos inolvidables

Barbacoa Sunja portátil

Siempre hay una excusa para hacer reuniones entre amigos y familias. Hay cientos de motivos para festejar y compartir. ¿Qué mejor manera de hacerlo que alrededor de una barbacoa? La tarde soleada, música, amigos y buena comida es de los momentos más preciados. Tener en casa una barbacoa a carbón es indispensable para todos. Es una herramienta que, dependiendo del tamaño, puedes movilizar a otros lugares. Tan solo basta con encender el fuego y comenzar a disfrutar de ella.

Las reuniones entre amigos no son lo mismo sin una barbacoa de carbón. Si estás pensando en comprar una, debes saber que en el mercado hay muchos modelos, precios, tamaños, características y demás. Año tras año se ponen a la venta nuevas barbacoas de carbón que hacen cuesta arriba la elección de una que se ajuste a nuestras necesidades. Si se está en busca de una con aspecto tradicional, que se pueda llevar e instalar en cualquier espacio, la Sunja portátil es una gran opción. Tienes funciones básicas, un cómodo precio y se puede recoger y extender para fácil utilidad.

Para conocer los mejores modelos de barbacoas de carbón, aquí vamos a describir 10

productos con las mejores valoraciones de sus compradores.

¿Qué barbacoas de carbón comprar?

Las barbacoas de carbón son equipos con muchísimos beneficios. Dependiendo de las

características que posea, se puede convertir en un aliado fundamental para compartir en

familia. La elección de esta debe ir acorde a las necesidades del comprador. Hay barbacoas profesionales, así como otras muy simples. Es necesario tomar un tiempo para investigar cuál se adapta a las características deseadas, así como al presupuesto.

Pero, si no se cuenta con el tiempo suficiente para buscar en Internet las diferencias entre unas y otras, te ayudamos dejándote una lista de las 10 mejores barbacoas de carbón que hay Amazon.es.

Barbacoa de carbón Barbecue Grill Florian – Tectake

TecTake Barbacoa Barbecue Grill

La barbacoa profesional de Tectake tiene un diseño sofisticado. En color negro mate y detalles plata, es una barbacoa que cumple con los estándares más exigentes. Dispone de una rejilla inferior para reposar los cuchillos, pinzas y herramientas de cocina.

Incluye una superior lateral desplegables para el soporte de las carnes. En esta se adjuntan cuatro ganchos para tener a mano los instrumentos de cocina. Es totalmente práctica, moderna y funcional. tiene un destapador de cervezas integrado.

La parrillera Florian es una de las más vendidas en Amazon.es. ¡No es para menos! La

Tectake tiene un termómetro para indicar el punto perfecto del asado. La temperatura se ajusta gracias a que la bandeja del carbón puede subir o bajar con una manilla.

Cocinar en ella es fácil y cómodo, y limpiarla también. La barbacoa está bien pensada para complacer en todos sus aspectos. Debajo de la bandeja de carbón, hay una rejilla en donde se depositan las cenizas. Esta es extraíble para alcanzar una limpieza rápida y sencilla.

La barbacoa tiene dos ruedas, lo que permite fácil movilidad y dos pilares sin ruedas para mantener estabilidad. La superficie para asar amplia de 55 x 25 cm.

Barbacoa de carbón 8130000 – Ferraboli

Barbacoa de carbón 8130000 – Ferraboli

La barbacoa de carbón de Ferraboli tiene una alta valoración en Amazon.es. Gracias a su estructura de acero, es una herramienta de cocina estable. De 40 x 30 cm, es un equipo pequeño que se puede llevar a cualquier lugar. Este, principalmente, es uno de sus más grandes beneficios. Incluye una maleta tipo equipaje en la cual se puede guardar la barbacoa. Diseñada en Italia con la más alta calidad, es completamente desmontable para meter dentro de la maleta; lo que resulta perfecta para llevarla de vieja

y otorga un fácil guardado.

La rejilla de asado se puede nivelar en tres posiciones. Eso significa que la comida se puede ajustar a tres niveles de calor para dar la cocción deseada. Blindada con un protector contra el invierno, es resistente a todos los climas.

Es una barbacoa diseñada para durar años y no sufrirá mayores desgastes. Las cuatro patas, también edificadas en acero, son desmontables. No solo en calidad es la barbacoa correcta, sino que está acompañada de un precio accesible para todos. Si se busca una parrillera duradera y a cómodo coste, esta es la indicada. Dispone de un único color negro, pero es ideal para un día de camping.

Barbacoa de carbón portátil BBQ – Uttora

Barbacoa de carbón portátil BBQ – Uttora

Si se está en busca de una barbacoa portátil, esta es la ideal. La Uttora es una barbacoa de patas despegables; su puede colocar y usar parada o sin las patas, perfecta para un día de camping. Además, cuenta con una manilla diseñada para transportar tipo maleta. Es sumamente ligera con un peso de 1.6 kg. Elaborado con acero inoxidable, es resistente al frío y al calor. No se deforma, es segura y no es dañina ni tóxica para la salud.

Tiene agarraderas en ambos lados para fácil manipulación. Integra unos orificios de aire para que la ventilación sea uniforme y pueda apagarse poco a poco cuando se deja de usar. Es compacta, perfecta para un compartir de tres a cinco personas.

La Uttora, a diferencia de las otras, no se quema con los años; sino que, gracias a sus

materiales de alta calidad, se mantiene en excelente estado.

El espacio de combustión de calor es alto, lo que supone como difícil de quemar la superficie. Además de ello, la estructura no es nociva para la salud. Fácil de limpiar y guardar. Al ser una barbacoa pequeña, se reduce a actividades personales como una visita a la playa, un almuerzo o cena familiar y más.

Barbacoa de carbón Uten

Barbacoa de carbón Uten

La barbacoa de carbón es una de las más vendidas en Amazon.es. La pequeña parrillera es portátil tiene buena relación en calidad – precio. Una de las de las más económicas en la web, pero es perfecta para cocinar ahumados. Diseñada con una estructura de hierro de alta calidad, es totalmente resiste al calor, no tiende a deformarse ni se oxida. Lo que

significa que es no nociva para la salud ni para el medioambiente. Las rejillas de acero cromado se diseñaron pensando en el ambiente, es resistente al

óxido, no se parte con los años y es fácil de limpiar. La recomendación es usar la Uten en una superficie plana o sobre una mesa resistente. El tamaño (35 x 27 x 20) la convierte en la ideal para llevar a la playa, a fiestas, de viaje, de camping o realizar asados en casa. Deleitarse con una carne bien preparada ya no es un lujo, con la barbacoa Uten puedes hacerlo en cualquier lugar.

Los clientes de Amazon las califican como una modelo para reuniones en familia. "Estoy encantada de esta barbacoa portátil, lo primero (es que es) pequeño, fácil de montar, simplemente es abrir las patas y ya, fácil de llevar, porque es una caja pequeñita que cuando llegó se extrañó mi madre de lo pequeña que es. Lo que si hay que tener en cuenta es, cuando se vaya a utilizar, poner algún cartón o algo por debajo que se nota mucho la temperatura. También es muy fácil de limpiar, el molde que tiene de quita y se coloca rápido.", es una de los tantos comentarios positivos que se hallan en la plataforma.

Barbacoa de carbón 1038 – Tepro

Barbacoa de carbón 1038 – Tepro

La barbacoa profesional de Tepro es el modelo perfecto para quienes buscan excelencia y grandes características. No es una barbacoa básica, todo lo contrario. De color negro mate y diseñada con material acero, es una con aspecto rectangular y en forma de barril.

La pintura y los elementos que la componen soportan altas temperaturas de calor, incluso hasta 350 °.

En la Tepro se puede se puede fumar y realizar un asado directo al fuego. Tan solo es necesario colocar las carnes y cerrar las puertas para obtener un resultado de profesional. El tamaño y espacio de acción no es un problema para la barbacoa. Esta

tiene dos cámaras de combustión para trabajar de forma más fácil y organizada. Toda la fachada está elaborada con sumo cuidado porque al usar no gotea ni emite olor tóxico. Es decir, no es peligrosa para la salud.

Tiene cuatro patas, dos de ellas para mantener estabilidad y dos con ruedas para mover a

la zona deseada. Debajo de la zona de cocción principal dispone de un gancho para

colgar los utensilios necesarios y tener a mano las herramientas de cocina. Además de

ello, en esta misma zona, tiene una bandeja desplegable para mejor utilidad.

Barbacoa de carbón Mbynow

Barbacoa de carbón Mbynow

Con una de las mejores valoraciones en Amazon.es, la Mbuynow es una mini barbacoa portátil. Se convierte en la solución inmediata a cualquier ocurrencia, aventura o, incluso, para una tarde tranquila entre familia. Diseñada para asar platillos de cuatro a seis personas. No ocupa mucho espacio, por ello, es ideal para viajar o llevar a cualquier reunión.

No es necesario utilizar herramientas o mucha complejidad para ajustar las rejillas.

Estas son de fácil montaje y desmontaje. Además, de completamente sencilla para limpiar. La barbacoa tiene orificios en los lados, lo que permite la ventilación para ajustar el nivel de cocción necesario y para apagar rápido. Está elaborada con materiales de alta calidad y agradables a la salud. El acero no produce sustancias tóxicas ni para el ambiente ni las personas. Resistente a altas temperaturas de calor y tiene larga vida.

Es de peso ligero, perfecta para viajes o excursiones. Además, tiene garantía para

asegurar una compra de calidad. En caso de daños, o averías, tiene dos modalidades.

Dispone de 30 días, desde el día de la entrega, para pedir la devolución del dinero o un

año de garantía. En cualquier caso, es recomendable contactarse con la empresa.

Barbacoa de carbón El Fuego

Barbacoa de carbón El Fuego

La barbacoa de la marca El fuego es sofisticada y elegante. De color gris oscuro con detalles plateado, es una herramienta perfecta para una barbacoa ideal. Es cuadrada de 115 x 107 x 67 cm. Dispone de un amplio espacio para cocción. Sumado a ello, una

rejilla superior. Es decir, se puede escoger si cocinar directo al fuego o asar /calentar en la zona superior. Con una puerta en forma de barril cierra toda la zona para mantener el calor y la temperatura deseada.

La barbacoa tiene la opción para ajustar la temperatura. En el área del carbón está una manilla que puede subir o bajar para moldear la cercanía del fuego. En esta misma zona está un gancho para destapar cervezas frías mientras se cocina al mejor estilo. Además, cuenta con un asa para mover la barbacoa o guindar pinzas. Al otro extremo de la parrillera se despliega una rejilla resistente para colocar utensilios o alimentos.

Tiene cuatro patas. Dos para mantener estabilidad y dos con ruedas que permiten fácil

movilidad. Además, en la parte inferior tiene incluida otra rejilla para colocar cualquier

instrumento necesario para la preparación. Esta barbacoa es una de las mejores valoradas

dentro de la plataforma de ventas en línea.

Barbacoa de carbón G – RO – 34 – LotusGrill

Barbacoa de carbón sin humo – LotusGrill

La barbacoa de LotusGrill se destaca por ser un modelo sin humo. Promete una cocción perfecta sin la molesta nube de vapor rodeando el lugar. Es pequeña y con un peculiar diseño circular. Similar a un bol, está elaborada con acero inoxidable y

plástico resistente al calor. La barbacoa de color rojo brillante pesa menos de 4 kg, al comprarla viene una bolsa de nylon del mismo color. La rejilla y el bol interior están fabricados de acero inoxidables y son fácil de desmontar y lavar.

La parrillera está acta para cocinar porciones para cinco personas. El contenedor de

carbón tiene una capacidad máxima de 250 gr. Promete una cocción perfecta de 40 a 90

minutos, todo dependerá de la cantidad de carbón empleada. En Amazon.es tiene muy

buena referencia y está dentro de las mejores calificadas.

El producto tiene buena receptividad entre los compradores. La mayoría de los comentarios en la plataforma son positivos. "Una de mis mejores compras. Te permite hacer barbacoas en tu piso, dentro de la cocina debajo de la campana o en tu terraza, porque hace muy poco humo, como si fuese una sartén. Si lo usas con el carbón de Lotus Grill va genial, y puedes hacer cualquier tipo de carne, pescado, verdura, marisco... Y quedan geniales. Luego al acabar puedes poner la barbacoa en el centro de la mesa, con toda la comida que se haya hecho, para mantenerla caliente e ir cogiendo al ritmo que uno quiera manteniéndose caliente por mucho rato".

Barbacoa de carbón Sunjas

Barbacoa de carbón Sunjas

La barbacoa de carbón de la marca Sunjas es grande, cómoda y totalmente funcional.

Con un moderno diseño en color negro tiene buenas calificaciones en calidad – precio.

La barbacoa tiene dos repisas fabricadas en madera desplegables. En ella se puede colocar todos los utensilios, alimentos, bandejas o condimentos necesarios para la cocción. Estos espacios de madera son desmontables. Es decir, si se requiere, se pueden quitar sin problemas.

El área de la parrillera es amplia capaz de cocinar para ocho a 10 personas. Tiene, además, una bandeja de cocción superior que se pone en contacto con el calor cuando se cierra el equipo. La barbacoa tiene cuatro patas. Dos patas fijas para dar estabilidad y dos ruedas para movilizar. Entre las grandes bondades de estas ruedas es que son diseñadas para jardín. Eso significa que no va a maltratar la grama que hay en él.

Dentro de la parrillera hay un envase recolector de cenizas, lo que supone un espacio de

fácil limpieza, se descarga en la zona trasera y listo. En la parte inferior de la barbacoa

hay una rejilla con profundidad que sirve para colocar alimentos.

La marca, además, ofrece 30 días para devolver el dinero si no se está satisfecho con el

equipo y dos años de garantía.

Barbacoa de carbón Relaxdays

Barbacoa de carbón Relaxdays

Si amas la comida a la parrilla y deseas una para llevar de viaje o como compañera a

cualquier lugar. La Relaxdays es perfecta para ello. En color gris está diseñada con elementos de la más alta calidad. No se deforma ni emite sustancias tóxicas al

calentarse. Lo que supone como un producto que no provoca daños al medioambiente o la salud de quienes comparten a su alrededor.

La Relaxdays plegable tiene como principal ventaja que es una barbacoa perfecta para viajar, para el camping, para la playa o un día de paseo. Está compuesta por un asa que permite transportarla fácilmente. Construida con acero inoxidable, tiene un peso aproximado de 4 kilos. Su diseño en forma de equis (X) le hace peculiar y única.

La barbacoa tiene un recipiente interior en donde se vierte en carbón. Las rejillas, también construidas con acero inoxidable, son desplegables. Fácil de quitar y poner, así como de limpiar y lavar. Es perfecta para colocar en el jardín pues la zona donde se ubica el carbón está a unos 18 cm por encima del suelo, que evita daños en el césped o quemaduras en el piso. Es pequeña, compacta y sencilla para utilizar.

¿Qué se debe considerar antes de comprar una barbacoa?

Para comprar una barbacoa se necesita tener en cuenta ciertos detalles:

El tamaño : Todo dependerá de dónde estará o si deseas una portátil, así, para cuántas personas se desea cocinar. Mientras más grande, se necesita más carbón, es más complicada de limpiar y requiere mayor cuidado.

: Todo dependerá de dónde estará o si deseas una portátil, así, para cuántas personas se desea cocinar. Mientras más grande, se necesita más carbón, es más complicada de limpiar y requiere mayor cuidado. El precio : En el mercado hay de todos los precios, desde los más bajos hasta los impensables, ¿Cuál es el correcto para ti?

: En el mercado hay de todos los precios, desde los más bajos hasta los impensables, ¿Cuál es el correcto para ti? Las características: Hay barbacoas con muchos elementos como ajustadores de temperaturas, rejillas desplegables, doble parrillera y más. Se debe pensar si se necesita todo esto o solo se requiere una básica.

Recomendaciones para comprar una barbacoa de carbón

Después de leer un poco sobre las distintas marcas y modelos de las barbacoas, es

común que se posean ciertas dudas relacionadas al tema. Por eso, este apartado de

preguntas y respuestas está destinado a disipar todas las interrogantes que se dispongan

sobre las barbacoas de carbón.

¿Cuál es la mejor barbacoa de carbón?

Como en todos los productos, no existe una marca mejor sobre todas. Es posible que

haya muchas marcas de excelente calidad. Es importante fijarse en estas que resaltan

por sus barbacoas de gran eficacia, pero también es indispensable que esta se amolde a

las necesidades que disponga el comprador.

Como se observa, hay una gran cantidad de modelos y beneficios que ofrecen unas y

otras.

¿Cómo se apaga el fuego de una barbacoa de carbón?

Es importantísimo aprende a apagar correctamente las brasas para cuidar y mantener en

mejor estado la barbacoa. El carbón demora en apagarse y, aunque parezca que ya está

apago, aún tiene mucho calor entre sí. Por eso, los consejos para extinguir el fuego

correctamente son los siguientes:

Si la parrilla tiene tapa, lo mejor es cerrarla . Al consumirse el oxígeno, el fuego se extingue.

. Al consumirse el oxígeno, el fuego se extingue. Si no tiene tapa , procura apagar el carbón que no se haya quemado y deja que los encendidos se apaguen por sí solos .

, procura apagar el carbón que no se haya quemado y deja que los encendidos se . En caso de necesitar que se apague rápidamente, se puede optar por verter tierra o arena sobre el carbón. Con esto, ocurrirá lo mismo que con la tapa, la arena ahoga el fuego.

¿Cuánto tiempo hay que dejar que prenda el carbón?

Generalmente, el carbón demora de 45 a 55 minutos en encenderse por completo. Se

debe esperar que surja la llama y que toda la brasa esté completamente quemada.

¿Por qué una barbacoa de carbón?

Las barbacoas de gas o eléctricas son más fáciles de encender y apagar, así como de usar. Son más seguras para quienes están a su alrededor pues no están propensos de un accidente con fuego.

Pero nos quedamos con las de carbón, de las que se pueden enumerar múltiples bondades, fundamentalmente que las barbacoas de carbón otorgan un sabor único y exquisito, así como un olor sin comparación, compactan mayor calor que las anteriores y son más económicas.

Al final cada una tiene sus pros y sus contras, dejando la decisión en en manos del comprador.