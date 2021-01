Las 7 mejores batidoras de varillas eléctricas para reposteros

Tanto si eres un aficionado o un profesional de la repostería existen algunos elementos que no pueden faltar en tu cocina. Uno de estos elementos es una buena batidora de varillas como es la Batidora Amasadora Aicok , que te ofrecerá un gran rendimiento y podrás conseguir el éxito en todos tus trabajos de repostería. Así, preparar ricas tartas o panecillos será mucho más fácil.

Sin embargo, en el mercado te encuentras con una gran variedad de opciones entre las cuales elegir, pero no todas son iguales o tienen la misma calidad. Es por esto que para que escojas un modelo que sea de la mejor calidad te recomiendamos que sigas leyendo este post porque hemos seleccionado las mejores opciones para que tengas el máximo rendimiento posible.

¿Cuál es la mejor batidora de varillas eléctricas para hacer postres?

Entre todas las batidoras de varillas que encuentras en el mercado, escoger un modelo que se ajuste a tus necesidades no será tan fácil como parece. En especial porque existen de dos tipos diferentes, y por este motivo, hemos seleccionado las 7 mejores opciones del mercado. De esta forma, podrás escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades personales.

Estas son las mejores batidoras de varillas eléctricas para casa tras nuestro análisis:

1. Amasadora de Bajo Ruido para Repostería Batidora Amasadora Aicok

Batidora Amasadora, Aicok

Esta es una batidora multifunción que te permitirá realizar todo tipo de trabajos de repostería de una forma cómoda y sencilla. La potencia de la batidora de repostería profesional Aicok es de 1000W, lo que le permite procesar alimentos de manera profesional. Hay 6 niveles de potencia, que puede ajustar según tus preferencias:

1-3 / masa (como pan o masa corta)

2-4 / batidora / mezcla de peso medio (como crepas o mezcla de bizcocho)

5-6 / batido / mezcla ligera (como crema, clara de huevo, clara delicioso).

Cuenta con un bol ergonómico de acero inoxidable de 5 litros, y con accesorios multifuncionales para mezclar y amasar de forma profesional, y satisfacer así todas las necesidades de tus recetas. La batidora Aicok también incluye una cubierta de plástico para agregar ingredientes al recipiente una vez en funcionamiento.

En términos cualitativos se trata de un electrodoméstico muy silencioso, y que viene además con protección frente al sobrecargado y el calentamiento, así como con patas de goma para gacilitar su agarre.

Las opiniones sobre este modelo son muy positivas, afirmando que "se pueden hacer todo tipo de masas y funciona bien con cada tipo diferente de masa, solo basta con usar el batidor correcto". También aseguran que "funciona perfectamente, hace muy poco ruido y tiene un gran agarre en la encimera". Este es un modelo bastante compacto, con un diseño elegante, y que te permite conseguir un buen amasado para todo lo que lo necesites.

2. Batidora de varillas de mano Moulinex HM410

Batidora de varillas de mano Moulinex HM410

Es un modelo que se destaca por tener 5 configuraciones de velocidad diferentes, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento. Cuenta con una función turbo que permite que puedas preparar cualquier tipo de masa de una forma realmente sencilla y rápida. Cuenta con 2 batidores de alambre de acero inoxidable, y con 2 ganchos amasadores de acero inoxidable. Sus accesorios son totalmente aptos para el lavavajillas, lo que te permitirá tener siempre una gran comodidad a la hora de limpiarla.

Esta batidora de varillas es un modelo de nivel profesional, pero que al mismo tiempo tiene un precio bastante bueno. Tiene una potencia total de 450W, tiene un práctico botón de expulsión para cambiar las varillas fácilmente. Tiene un mango con agarre ergonómico y cómodo, lo que te permite conseguir el máximo rendimiento posible sin sacrificar en absoluto la comodidad a la hora de preparar todos tus postres.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es perfecto para hacer bizcochos, montar claras, batidos, etc.". También aseguran que "es una batidora muy potente y que es excelente, además de que es muy barata y puedes resolver todo en unos minutos". Esta batidora además es altamente versátil y puedes usarla con cualquier bol que tengas en tu hogar, lo que le confiere una gran versatilidad a este modelo.

3. Batidora de varillas fija de mesa Cecotec Cecomixer Easy

Batidora de varillas fija de mesa Cecotec Cecomixer Easy

Se trata de una batidora amasadora que tiene 5 funciones diferentes para brindarte una gran versatilidad. Este modelo cuenta con un bol de acero inoxidable de 3 litros de capacidad y con accesorios para todas sus funciones. Con sus 6 niveles de potencia se adaptará por completo a cualquier proceso de amasado. Puedes elegir si dejar el bol en una posición fija o darle movimiento orbital para conseguir el máximo rendimiento.

Tiene un diseño de protección en las espirales, lo que hace que la masa no vaya a entrar en la parte mecánica y así no tengas problemas. Su motor está reforzado, y protegido por el diseño de las varillas. Si el motor se calienta mucho, cuenta con un sistema de apagado automático que evitará que el electrodoméstico siga en funcionamiento. De esta forma se prolongará la vida útil del aparato, porque no se podrá encender nuevamente hasta que el motor esté completamente frío.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios, quienes afirman que "va genial y rápido, lo que te permite ahorrar mucho tiempo en tu cocina de una forma eficiente". Por otra parte, aseguran que "es muy cómodo, y es muy fácil de configurar en la velocidad que necesites de acuerdo a tu preparación". Algunos usuarios afirman que este modelo tiene una potencia baja y que hace ruido, pero es una gran opción para preparaciones simples de repostería en tu hogar.

4. Batidora de varillas de mano Amasadora Cookmii

Batidora Amasadora Cookmii

Esta es una batidora que se destaca porque tiene una gran versatilidad. Es muy fácil mezclar con la batidora de Cookmii, ya que está equipada con un motor de 600W con una potencia máxima de 1260W. El motor tiene 6 velocidades con función de pulso, que te permite ajustar la velocidad del robot de acuerdo con el tipo de preparación específico para mezclar mejor y correctamente el producto.

La batidora tien un bajo nivel de ruido, ya que el motor está equipado con un dispositivo de aislamiento acústico y el ruido es inferior a 80 DB. Además es muy fácil de usar, y todas las piezas son fáciles de montar. Y también es muy fácil de limpiar, gracias al diseño de un material especial, que lo hace fácil de limpiar. Y el recipiente se puede limpiar en el lavavajillas.

Quienes han comprado este modelo aseguran que " tiene muy buenos materiales, funciona de maravilla, la nata y las claras las monta en un momento y además es preciosa". Por otra parte, destacan que "tiene buena relación calidad-precio. No me parece excesivamente ruidosa. Es preciosa". Es una batidora de gran calidad, y que es altamente versátil para dejar todo recogido una vez que termines de hacer tus recetas favoritas.

5. Robot amasador Moulinex Masterchef Gourmet

Robot Amasador Moulinex Masterchef Gourmet

Se trata de un robot de cocina de 1100 W de potencia. Y que gracias a sus diversos accesorios es realmente versátil, pero si destaca por algo es en el arte de la repostería.

Tiene 8 tipos diferentes de velocidad más pulso. Su innovadora y patentada Tecnología Flex Whisk resulta en un amasado y batido perfecto. Incluye un kit de masa con accesorios: palitos de masa, palitos de masa de hojaldre y ganchos para masa densa.

La capacidad de su bol de acero inoxidable es de 4,6L y tiene tapa antisalpicaduras para mayor seguridad. Trae también 3 accesorios para ayudarte a preparar postres: agitador Flex, Flex Bowl y accesorios Delica'tool. Además viene con un libreo de recetas.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas afirmando que es un "Robot hecho para los amantes del DIY en la cocina, especialmente en repostería". Por otra parte, también aseguran que "es profesional. no se calienta y no es demasiado ruidoso". Es un modelo de la más alta calidad, y cuenta con una gran potencia.

6. Batidora de varillas fija de mesa Cecotec PowerTwist 500 Gyro

Batidora de varillas fija de mesa Cecotec PowerTwist 500 Gyro

Este es un modelo de batidora que te permitirá batir, mezclar, montar, remover y amasar, lo que la convierte en una herramienta perfecta para tu cocina. Tiene una potencia total de 500W, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento, y gracias a su bol de 3,5 litros podrás conseguir un gran rendimiento. Tiene un total de 5 velocidades para adaptarlo a tus necesidades, y cuenta con una función turbo.

Tiene dos novedosas varillas que son bastante resistentes y que están fabricadas por completo en acero inoxidable. También ofrece una función de QuickOut, con lo cual se pueden extraer fácilmente los accesorios. Su sistema de fijación mediante ventosas hace que sea muy estable mientras que está en funcionamiento, y con su diseño ergonómico podrás tener un agarre totalmente cómodo y seguro.

La mayoría de las opiniones que tiene este modelo son bastante positivas, asegurando que "es un buen producto para grandes cantidades, pero para pequeñas cantidades las varillas no llegan hasta el fondo del bol". Además, aseguran que "tiene una gran relación entre calidad y precio, es muy silencioso y es fácil de montar y limpiar". Es una gran opción que puedes tener en cuenta para que puedas conseguir una herramienta de cocina de la más alta calidad.

7. Batidora de varillas de mano Severin HM 3820

Batidora de varillas de mano Severin HM 3820

Se trata de una batidora que te permitirá batir todas tus preparaciones con tan solo pulsar un botón, siendo una batidora amasadora con accesorios extraíbles. Es adecuada para batir, amasar y para montar nata. Tiene un total de 5 niveles de velocidad, lo que te permite adaptarla a lo que necesites, y cuenta con una función turbo para alcanzar la máxima velocidad en muy poco tiempo.

Es muy fácil de manejar, y cuenta con un botón que permite desacoplar los complementos de una forma muy cómoda. Tiene una potencia total de 300W, lo que permite que puedas hacer la mayoría de preparaciones básicas de repostería. Ofrece ganchos de amasar de acero inoxidable totalmente extraíbles y que son muy fáciles de limpiar. Todos los materiales con los que está elaborado son e la mejor calidad para garantizar el máximo rendimiento.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurando que "es económico y muy útil para realizar masas o para hacer todo tipo de postres fácilmente". También aseguran que "tiene buena relación calidad-precio, y es muy fácil insertar y retirar las varas de acero inoxidable". Este modelo cuenta con una gran potencia que te permitirá tener una mayor comodidad en tu cocina, y así conseguir un amasado o batido perfecto para todas tus preparaciones.

Qué batidora de varillas eléctricas elegir: Recomendaciones y guía para comprar una

Antes de comprar una batidora de varillas, debes fijarte en algunos puntos que resultarán fundamentales para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales que deberías tener en cuenta están los siguientes:

Configuración de velocidad

Es necesario que compres una batidora que tenga diferentes ajustes de velocidad, porque así se adaptará a todas tus recetas. Por lo general te encuentras modelos con 4 o 5 velocidades que son bastante buenas para el uso en el hogar, y será más que suficiente, más aún si tienen un modo turbo.

Pero si eres panadero, es probable que tengas que escoger un modelo con hasta 10 velocidades, pero estos son mucho más profesionales.

Complementos

Los complementos son básicos en tu batidora, en especial porque de estos dependerá que tengas un gran rendimiento. Debes elegir un modelo que tenga por lo menos las varillas de mezcla y los ganchos para masa, porque así podrás conseguir una gran versatilidad en tu máquina.

Otros modelos también cuentan con una batidora de alambre que permiten batir mantequilla con azúcar que es muy usada en las recetas. Además, también pueden venir con batidores que son buenos para hacer merengue o crema batida, pero no todos los modelos incluyen estos dos complementos.

Diseño

El diseño es fundamental, porque debes optar por un diseño que se ajuste en particular a tu encimera. En todo caso, es buen considerar que el modelo que escojas sea totalmente ergonómico lo que te permitirá conseguir así un gran rendimiento. La comodidad que tengas a la hora de utilizar tu batidora influirá directamente en los resultados que podrás obtener.

Potencia

La potencia es otro factor que debes tener en consideración, porque dependerá de la cantidad de masa que vas a preparar en tu batidora. Por lo general, cuando hablamos de batidoras de mano, la potencia suele estar en torno a los 250 o 300W que es más que suficiente para este tipo de batidoras.

Sin embargo, las que son fijas y tienen un bol para la mezcla de los ingredientes, pueden tener una potencia de hasta 1000W dependiendo del modelo. A mayor capacidad más potencia tendrá, pero debes tener en cuenta el consumo eléctrico, porque este podría aumentar considerablemente con los modelos más potentes que te encuentras en el mercado.

¿Qué es y para qué sirve una batidora de varillas?

Una batidora de varillas es un utensilio de cocina, el cual puede tener un funcionamiento manual o eléctrico y que tiene un funcionamiento muy simple. Es un mecanismo en el que se engranan unas aspas para que puedas conseguir así la mezcla perfecta de la harina para todas tus recetas.

Es un aparato que se utiliza para batir y combinar ingredientes, lo que requiere de un juego de varillas para que su funcionamiento sea suave. Con estas máquinas podrás tener una gran consistencia en los procesos de mezcla, garantizando así que tendrás unas recetas realmente únicas y con un acabado profesional. Así podrás hacer todos tus trabajos de repostería como si fueras todo un panadero profesional, para que puedas garantizar así un gran resultado.

¿Cómo usar batidora de varillas eléctricas?

A la hora de utilizar una batidora eléctrica, debes tener algunas consideraciones para que puedas evitar cualquier tipo de accidentes en tu cocina. Los pasos básicos para su uso serán los siguientes:

Asegúrate de que la batidora esté desenchufada

Procede a insertar las varillas que vas a usar dependiendo del tipo de mezcla

Enchufa el equipo

Elige la velocidad mínima de la batidora, y ve aumentando lentamente la velocidad hasta la que desees

Como puedes ver, el uso de este tipo de aparatos es muy sencillo, pero debes recordar que, cuando termines de usarlas debes asegurarte de limpiarlas muy bien. Esto te permitirá evitar cualquier tipo de inconveniente y tu máquina se mantendrá en perfecto estado por mucho más tiempo.

Tipos de batidoras de varillas

Cuando hablamos de las batidoras de varillas podremos encontrarnos con dos opciones diferentes a la hora de elegir este tipo de electrodoméstico. Los dos tipos que te encuentras en el mercado son:

Batidoras fijas o de pie

Son de las más potentes, además tienen una estructura que no requiere de una supervisión constante. Estas tienden a tener mucha más potencia, y son una gran opción para amasar pan, mezclar masas pesadas y crear pasteles.

Estas tienen un precio más elevado, y ocuparán más espacio en tu encimera, pero si requieres de una gran potencia son la mejor opción. Además, estas se pueden usar para cualquier tipo de amasado de una forma realmente sencilla y rápida.

Batidoras de mano

Si lo que buscas es una gran versatilidad, entonces este tipo de batidoras son la mejor opción que puedes tener en consideración. Dentro de sus ventajas principales están que su peso es ligero, son bastante compactas y son muy portátiles.

Además, su coste es más bajo, pero su potencia también será más baja, por lo cual puedes tener algunos problemas a la hora de amasar masas más gruesas o ingredientes más duros. Estas no cuentan con una estructura que permita mantenerlas fijas, sino que tendrás que emplear tus manos para moverla dependiendo de lo que necesites.

Ventajas de tener una batidora de varillas eléctrica

Las batidoras eléctricas de varillas son electrodomésticos que te beneficiarán en gran medida en la cocina. Esto especialmente porque tienen algunas ventajas que son muy interesantes como son:

Estas batidoras te permiten ahorrar una gran cantidad de tiempo cocinando , porque no tardarás tanto tiempo amasando hasta conseguir una mezcla homogénea.

, porque no tardarás tanto tiempo amasando hasta conseguir una mezcla homogénea. Algunas cuentan con su propio vaso para que puedas evitar ensuciar cosas extra.

para que puedas evitar ensuciar cosas extra. No tienes que hacer ningún tipo de fuerza durante el amasado , porque la máquina se encargara de todo, lo que permite evitar el cansancio o cualquier dolor.

, porque la máquina se encargara de todo, lo que permite evitar el cansancio o cualquier dolor. Facilita en gran medida la preparación de diferentes platos en tu cocina

Podrás tener un toque profesional en tu cocina, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento.

Como puedes ver, las batidoras de varillas eléctricas tienen muchas ventajas interesantes que debes tener en consideración. Estas máquinas te darán una gran versatilidad, y podrás cocinar de una forma mucho más cómoda. Recuerda que, dependiendo de la potencia podrás tener una mayor versatilidad a la hora de manejar tu máquina y ahorrarás mucho tiempo.

¿Dónde comprar una batidora de varillas eléctrica?

Existen muchas opciones a la hora de comprar batidoras eléctricas, porque puedes encontrarlas en muchas de las grandes superficies. Puedes encontrar este tipo de máquinas en establecimientos comerciales como El Corte Inglés o en Carrefour, o en cualquier tienda especializada en electrodomésticos de cocina.

Pero, si lo que deseas es tener el precio más bajo a la hora de comprar tu batidora de varillas, la mejor opción que tendrás es hacer tu compra en Amazon. Allí encontrarás las mejores opciones del mercado a los precios más ajustados del mercado sin tener que salir de casa, y lo mejor es que podrás recibir tu máquina en la puerta de tu casa.

Mejores marcas de batidoras de varillas eléctricas

Existen una gran variedad de marcas entre las cuales elegir para tu batidora de varillas eléctrica, pero no todas te darán el mismo rendimiento. Una de las mejores marcas que puedes encontrar en el mercado sin duda es Kitchen Aid, pero tiene una gran desventaja y es que su coste es demasiado elevado.

Pero, si buscas unas batidoras de buena calidad y a un precio bastante bueno puedes optar por marcas como Cecotec o Moulinex. Estas marcas tienen muy buena calidad en sus batidoras, y sus precios son bastante atractivos. También las batidoras de la marca Twinzee pueden ser una gran alternativa si buscas una buena calidad.