Las 8 mejores batidoras de vaso portátil

Las batidoras de vaso portátiles son una gran solución para que disfrutes de tus bebidas de una forma realmente sencilla y en cualquier parte. La mejor que hemos encontrado en el mercado es la homgeek , puesto que te ofrecerá una gran potencia y todas las características que necesitarás en tu batidora normal. Además, la característica diferencial de estas batidoras es que podrás llevarlas a cualquier part: ¡haz tu batido y llévatelo contigo!.

Pero, en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales elegir, por lo que seleccionar un modelo específico no es tan sencillo. Aquí encontrarás las mejores opciones de batidoras, para que se ajusten a lo que busques y que así puedas sacarles el máximo partido.

¿Cuál es la mejor batidora de vaso portátil?

Buceando entra las mejores batidoras de vaso portátil, nos encontramos con muchos modelos diferentes entre los cuales elegir y no todos son iguales. Por este motivo, hoy encontrarás nuestra selección de las 8 mejores opciones que tienes en el mercado, y todas con una muy buena calidad. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas para que compres acertadamente.

Estas son las mejores batidoras de vaso portátil tras nuestro análisis:

1. Batidora de vaso portátil homgeek NSX3269344413872MG

Se trata de una batidora de vaso que puedes llevar a todas partes y que te ofrece una gran potencia con su motor de 350W. tiene 4 cuchillas de acero inoxidable, y acelera hasta las 21.000 RPM, lo que permitirá que puedas conseguir unos batidos fantásticos sin esfuerzo. Incorpora 2 botellas de viaje libres de BPA y cada una con una capacidad de 600ml, lo que te permitirá llevar tus batidos a cualquier parte de una forma muy cómoda.

Su operación es sencilla porque solo bastará con presionar un botón para que comience a funcionar de una forma eficiente. Se aconseja no mantenerla en funcionamiento por más de 1 minuto para evitar sobrecalentamiento en su motor. Para su limpieza, puedes utilizar una gota de detergente y agua tibia, para ponerla a trabajar de 30 a 60 segundos para quedar como nueva. También es compatible con el lavavajillas para que la limpieza no sea un problema en absoluto.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "esta es una batidora que es muy fácil de limpiar en comparación con otros modelos, y puedes preparar helados naturales para tener una vida más saludable". Por otra parte, afirman que "tiene una buena relación calidad-precio, y tritura muy bien la fruta, lo que te permitirá que tengas unos batidos riquísimos". Es una mini batidora ideal para que lleves a todas partes y con un precio bastante bueno.

2. Batidora de vaso portátil Deik TB23YM

Se trata de una batidora de vaso multifunción que cuenta con una capacidad total de 570ml, lo que te permitirá que sea ideal para el gimnasio, oficina, escuela, o para cualquier uso fuera de casa. Además, es perfecta para moler granos de café o especias gracias a su molinillo de 300ml. Su sistema de seguridad permite que con tan solo un toque puedas usarla sin ningún tipo de riesgos porque el motor no funciona antes de instalar la botella correctamente.

La botella es apta para el lavavajillas, lo que hace que sea muy fácil de limpiar, y su cuchilla es totalmente desmontable. Tiene una potencia total de 500W, que proporciona una gran capacidad de hasta 29.000 RPM, lo que hace que puedas cortar la fruta en tan solo 5 segundos. De esta forma, podrás hacer todos tus batidos de una forma realmente sencilla y muy rápida. Esta batidora es totalmente duradera y su base de goma antideslizante la mantiene completamente estable. Las botellas y accesorios son completamente libres de BPA por lo que son saludables.

Los clientes que han usado este modelo tienen muchas opiniones positivas, dentro de las cuales están "es una batidora que tiene una buena calidad y una gran potencia, tiene una gran durabilidad, y la puedes usar para cortar todo lo que se te ocurra en trozos muy pequeños". Por otra parte, aseguran que "tiene una buena calidad-precio, tritura todo y lo deja bien mezclado, además de machacar el hielo perfectamente". Es una gran opción, en especial porque es muy fácil de limpiar, y todas tus preparaciones quedarán sin grumos en absoluto.

3. Batidora de vaso portátil Sboly NH-4

No cabe duda de que este modelo es una gran alternativa, en especial porque podrás preparar tus bebidas favoritas en tan solo 10 segundos. Es una batidora que es muy compacta por lo que podrás llevarla a cualquier parte, y tiene un motor de 300W, que es potencia suficiente para preparar tus bebidas fácilmente. Esto hace que además no tengas que gastar demasiada electricidad a la hora de utilizarla, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento.

Tiene un sistema de 4 cuchillas muy afiladas de acero inoxidable, que permiten conseguir unos batidos increíbles. Todas las piezas están totalmente libres de BPA y certificadas por la FDA, lo que hace que sea totalmente segura para la salud. Su sistema de seguridad, hace que funcione únicamente cuando la botella se instala correctamente, y tiene una función de prevención de sobrecalentamiento y recuperación automática. Sus 2 botellas son muy fáciles limpiar porque se pueden usar en el lavavajillas.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "es la mejor licuadora para hacer un jugo de frutas listo para beber en muy poco tiempo, y su limpieza montaje y desmontaje es muy fácil". Además, afirman que "es muy pequeña, pero con un funcionamiento muy bueno, tiene potencia en las cuchillas, y trae un limpiador para verificar que tengas un buen rendimiento". Este es un modelo es muy compacto, y que te permitirá hacer tus batidos en cualquier parte porque es muy liviano para llevarlo a todas partes.

4. Batidora de vaso portátil IKOHS Line BT-MOI

Esta es una batidora bastante compacta que te permite preparar zumos y smoothies para llevar de una forma muy rápida. Cuenta con un diseño minimalista lo que le dará un toque bastante elegante al mismo tiempo que es muy funcional. Sus cuchillas están fabricadas en acero inoxidable, por lo que podrás agregar todos los ingredientes que más te gusten y tener unos batidos realmente únicos en pocos minutos.

Su vaso está completamente libre de BPA y de sustancias tóxicas, lo que te permitirá conseguir así una opción saludable para todos tus batidos. Su vaso tiene un sello totalmente hermético, por lo que podrás llevar tus batidos a cualquier parte sin que se vayan a escapar, siendo ideales para el gimnasio, montaña, oficina, entre otros.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es de muy buena calidad, pero debes tener en cuenta que es únicamente para frutas suaves, porque tiene una potencia que es baja". También afirman que "es una batidora perfecta para batidos, y la tapadera para transportar el vaso lo hace un modelo genial". Es una gran opción si buscas un diseño único, pero no pongas frutas muy duras como el coco porque podrías terminar por romperla.

5. Batidora de vaso portátil Cecotec Power Titanium 650 Fresh & Go

Si estás buscando una batidora de calidad y con una gran potencia, esta sin duda será la mejor elección que podrás hacer. Esta cuenta con una potencia total de 650W, lo que permitirá que puedas preparar zumos y smoothies de una forma realmente sencilla y rápida. Su cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio hace que se mantenga siempre afilada, y tienen suficiente poder para picar hielo sin ningún problema.

Sus vasos están fabricados en plástico de Tritán, que es completamente libre de BPA, y no cuenta con ningún tipo de tóxico. Incluye 2 tubos refrigerantes que te permitirán mantener tus bebidas totalmente frías por mucho más tiempo. Este modelo tiene 2 vasos portátiles de 600ml, y dos tapas para que se haga un vacío y conserves por completo los nutrientes y las propiedades de tus batidos. Tienen un asa para el transporte fácil, y este modelo también incluye un molinillo de café lo que le aportará una mayor versatilidad.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los clientes que lo han comprado, asegurando que "tiene un diseño muy bonito, sus dos recipientes portátiles resultarán muy útiles, y bate con una potencia increíble todo lo que le pongas". También afirman que "es ideal para zumos naturales, y sin ningún tipo de desperdicio de fruta como con la licuadora". Además es un modelo fácil de limpiar.

6. Batidora de vaso portátil FOCHEA Mini

Se trata de un modelo que tiene una gran potencia y con su motor puede alcanzar las 22.000RPM rápidamente. Tiene un total de 4 cuchillas de acero inoxidable, que permite que puedas cortar cualquier fruta de una forma muy práctica y rápida. Se pueden poner todo tipo de frutas o verduras, así como trozos pequeños congelados, para preparar unos batidos realmente únicos.

Viene con dos botellas de viaje, con una capacidad de 600ml, las cuales cuentan con tapas herméticas, con las que podrás llevar tus bebidas directamente a cualquier parte. Incorpora un cierre de seguro, el cual evitará que el motor se ponga en marcha hasta que el vaso esté en la posición correcta. Las botellas se pueden colocar en la nevera o en el congelador sin ningún problema, y se pueden usar en el lavavajillas lo que facilitará en gran medida la limpieza.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado son muy positivas, asegurando que "está muy bien pensada, siendo una batidora muy práctica y su capacidad es muy buena, además trae dos tapas para llevar tus batidos a donde quieras". Además, afirman que "es ideal para hacer todos los batidos y zumos individuales, y no manchas nada, logrando guardarlo ahí mismo para consumirlo". Es una gran opción en base a calidad-precio, y a tamaño porque te permite conseguir un gran rendimiento.

7. Batidora de vaso portátil TopEsct A1-01

Es uno de los modelos más versátiles que te podrás encontrar en el mercado, y que cuenta con un total de 6 cuchillas afiladas en acero inoxidable para preparar todos tus batidos. Además, es completamente portátil porque cuenta con una batería recargable de 2000mAh, que permite que la utilices sin necesidad de un cable. Es bastante ligera, por lo que podrás llevarla de una forma cómoda a cualquier parte, y es ideal para hacer actividades en interiores y exteriores.

Esta mini batidora te permite preparar todos los batidos que más te gusten, y disfrutarás siempre de una vida más saludable. Está fabricada en material de PP y ABS, lo que hace que no sea tóxica en absoluto y está totalmente libre de BPA. Tiene un fondo antideslizante para garantizar su estabilidad, y se puede limpiar muy fácilmente. Con una sola carga puede durar un total de 3 a 4 horas por lo que se puede usar hasta 28 veces por carga.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "es muy práctico y fácil de utilizar, y se puede ahorrar mucho espacio y tiempo al preparar tus batidos porque los tendrás listos en unos cuantos segundos". Por otra parte, destacan que "es una bonita licuadora portátil que es muy brillante, y hace los batidos perfectos, siendo ideal para mezclar batidos de proteínas sobre la marcha". Es un modelo muy práctico al ser totalmente inalámbrico, y que se limpia muy fácilmente, además de tener un precio bastante bajo.

8. Batidora de vaso portátil H.Koenig SMOO9

Esta es una gran opción si buscas una batidora portátil que sea barata, en especial porque tiene también una gran calidad. Esta batidora permite mezclar tus ingredientes favoritos directamente, para que puedas tener un batido sano y energético, y para que puedas llevártelo a cualquier parte, gracias a que su tamaño es bastante compacto y ligero.

Tiene un motor de 300W, y 4 cuchillas de acero inoxidable, con las que prepararás los smoothies perfectos para cualquier ocasión. Su vaso tiene una capacidad de 570ml, y viene con un total de 2 vasos para que tengas la mayor versatilidad posible. Todas sus piezas están totalmente libres de BPA, y se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas, lo que hace que facilita enormemente su cuidado.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios sobre este modelo, asegurando que "es muy fácil de usar, simplemente pones los ingredientes, cierras la botella con la base donde están las cuchillas, se coloca en la base del procesador y la arrancas". También afirman que "es práctica, eficiente y funcional, con batidos perfectos incluyendo el hielo sin que te vayas a decepcionar en absoluto". Es un modelo que es muy práctico, y que va genial con sus dos vasos por lo que podrás conseguir un gran rendimiento.

Consejos para elegir tu batidora de vaso portátil

A la hora de comprar una batidora de vaso portátil, tendrás que fijarte en algunos puntos clave para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales puntos a tener en cuenta están:

Diseño

Estas batidoras son ideales para llevarlas a cualquier parte, por lo cual, siempre debes asegurarte de que sean lo más compactas posibles. Además, estas deben tener un buen diseño que sea elegante, en especial porque así podrás llevarla a todas partes y tener una batidora perfecta para cualquier ocasión.

Vaso

Los vasos de este tipo de batidoras son muy importantes, porque debes fijarte en el material en el que están elaborados. Siempre debes asegurarte de que estén completamente libres de BPA, y al mismo tiempo deben ser hechos en un plástico resistente. Esto debido a que este tipo de vasos son para transportarlos y no se deben romper fácilmente.

Capacidad del vaso

La capacidad del vaso de este tipo de batidoras por lo general estará cerca de los 600ml, lo que permitirá que puedas tener una buena capacidad. Si el vaso es más pequeño por lo general la capacidad será muy poca, por lo cual debes asegurarte de tener una buena capacidad para llevar todas tus bebidas.

Sistema de seguridad

Es importante que la batidora que compres tenga un sistema de seguridad que evite que se accione sin que el vaso esté puesto. Lo mejor es que compres los modelos que tienen un sistema de seguridad mediante un ajuste de clic, porque así se evitará cualquier tipo de accidentes.

¿Qué es una batidora de vaso portátil?

Una batidora de vaso es un dispositivo portátil que te permitirá preparar todos tus zumos y smoothies de una forma bastante cómoda. Estas se pueden llevar a todas partes gracias a su tamaño que es bastante pequeño, lo que te permitirá que puedas tener la máxima comodidad y versatilidad posible.

Estas batidoras se encargan de triturar las frutas y no dejan grumos, y algunas tienen una gran fuerza en sus cuchillas, lo que te permitirá incluso triturar hielo de una forma sencilla.

Ventajas de usar una batidora de vaso portátil

Existen varias ventajas de comprar una batidora de vaso portátil, en especial porque son electrodomésticos bastante buenos y que no deberían faltar en tu hogar. Dentro de sus principales ventajas están:

Podrás disfrutar de salsas y batidos: es una herramienta muy práctica para que puedas conseguir tener unos jugos deliciosos y que puedas preparar tus salsas de una forma mucho más sencilla.

es una herramienta muy práctica para que puedas conseguir tener unos jugos deliciosos y que puedas preparar tus salsas de una forma mucho más sencilla. Es un electrodoméstico práctico: al ser portátiles podrás llevarlos a cualquier parte de una forma muy cómoda Esto hace que puedas tener tus jugos recién preparados en cualquier lugar.

al ser portátiles podrás llevarlos a cualquier parte de una forma muy cómoda Esto hace que puedas tener tus jugos recién preparados en cualquier lugar. Permiten ahorrar tiempo: gracias a su sistema que es altamente eficiente, podrás tener tu batido preparado en tan solo unos cuantos segundos. Esto permitirá que puedas conseguir una gran practicidad y que puedas tener tus jugos completamente sin grumos de una forma muy rápida.

Son muchas las ventajas que puedes ir encontrando a medida que vayas utilizando una batidora de vaso portátil. Por este motivo, es una gran solución si quieres tener siempre una herramienta práctica para el gimnasio o para la oficina y así llevar un estilo de vida más saludable.

¿En qué se diferencia una batidora de vaso portátil de una de normal?

Debes tener claro que las batidoras se diferencian de una licuadora básicamente en que la licuadora únicamente se encarga de extraer el líquido de los alimentos. Además, su tamaño es mucho más grande y son herramientas que por lo general se tendrán en la cocina y que no son tan prácticas para llevarlas a todas partes.

Por otra parte, una batidora de vaso portátil, es más pequeña, y esta se encarga de triturar los alimentos con el centrifugado de una hélice. Esto permite preparar batidos deliciosos en tan solo unos minutos, y disfrutar así de unas bebidas totalmente saludables y que podrás llevar a cualquier parte.

¿Cómo se usa una batidora de vaso portátil?

Utilizar tu batidora de vaso es realmente sencillo, siempre que sigas algunas recomendaciones. Los pasos para hacerlo de una forma correcta serán los siguientes:

Si es de batería se debe cargar por completo la licuadora por aproximadamente 3 horas . Este tipo de licuadoras son suelen funcionar mientras que están conectadas por lo que tendrás que esperar hasta que cargue para utilizarla. En caso de que no sea recargable simplemente conéctala a la fuente de energía.

. Este tipo de licuadoras son suelen funcionar mientras que están conectadas por lo que tendrás que esperar hasta que cargue para utilizarla. En caso de que no sea recargable simplemente conéctala a la fuente de energía. Asegúrate de cortar todos los ingredientes en pedazos entre los 2 y 3 cm, y llena el vaso hasta 2/3 de su capacidad, nunca lo llenes por completo.

y llena el vaso hasta 2/3 de su capacidad, nunca lo llenes por completo. Agrega agua o leche hasta 1/5 del vaso, y cierra bien la tapa.

Gira la batidora 180 grados y enciéndela por 40 a 90 segundos con la tapa hacia abajo. Debes ir sacudiendo suavemente la licuadora para que se pueda triturar bien el contenido.

y enciéndela por 40 a 90 segundos con la tapa hacia abajo. Debes ir sacudiendo suavemente la licuadora para que se pueda triturar bien el contenido. Abre la tapa, sírvala y disfruta de tu delicioso batido.

Debes tener en cuenta que después de cada uso debes limpiar bien tu batidora, en especial porque así le darás la mayor durabilidad posible a tu electrodoméstico. Para una limpieza rápida será suficiente con llenar la mitad del baso con agua y encenderla durante 5 segundos.

Sin embargo, si el vaso es compatible con el lavavajillas, lo mejor será que lo laves allí. Sin embargo, debes tener en cuenta que la base se debe limpiar con un paño húmedo, y bajo ninguna circunstancia se debe sumergir en el agua.

Potencia mínima que debe tener una buena batidora de vaso portátil

Las batidoras portátiles suelen tener una menor potencia que las licuadoras tradicionales que encontramos para la cocina que suelen ser de 1000W o incluso más. Para los modelos portátiles será suficiente con una potencia que sea superior a los 300W.

Algunos modelos son muy potentes, y tendrán un motor de hasta 500W. Mientas mayor sea la potencia que tiene tu licuadora más eficiente será el proceso para preparar tus batidos. No obstante, este tipo de licuadoras por lo general no tendrán un motor más potente, por lo que está pensadas para una pequeña cantidad de alimentos. Por lo que una potencia baja no indicará que no pueda hacer bien su trabajo.