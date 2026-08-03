A la hora de viajar debes llevar los documentos, tarjetas y tu dinero siempre cerca para que puedas tenerlos siempre accesibles cuando los necesites. Además debes tener en cuenta que los aeropuertos y estaciones de tren son los recintos favoritos de los amigos de lo ajeno, que hacen su agosto aprovechando las distracciones de los viajeros. Para protegerte, necesitarás unas de las mejores billeteras para viajar como la Samsonite Pro-DLX 5 SLG , que te permitirá llevar todas tus cosas y tener una buena protección contra el robo.

¿Cuáles son las mejores billeteras para viajar del mercado?

No siempre es fácil escoger una billetera para viajar, porque pueden tener diferentes características y materiales, además de que hay muchos modelos diferentes. Por este motivo, hoy hemos seleccionado nuestras 8 mejores opciones favoritas. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Billetera para viajar Samsonite Pro-DLX 5 SLG

Billetera para viajar Samsonite Pro-DLX 5 SLG

Sin duda es una de las mejores billeteras para viajar que te podrás encontrar en el mercado, y está especialmente diseñada para hombres. Esto gracias a que incluye detalles llamativos y masculinos, con una puntada roja en el exterior, y te ofrece varias ranuras para tus tarjetas de crédito. Tiene un diseño que es muy práctico, y se encuentra fabricada en cuero, lo que hace que sea muy durable.

Tiene protección para todos tus artículos de viaje y de identidad, puesto que viene con protección RFID agregada. Además, tiene una elegante placa de metal que incorpora el logotipo de Samsonite, lo que permite que puedas conseguir una gran elegancia. Esta billetera está disponible en diferentes medidas, y en formato tanto horizontal como vertical, por lo que podrás escoger la que mejor se ajuste a tus gustos y necesidades.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una cartera muy bonita, bien hecha y tiene muchas secciones para las tarjetas, recibos o para el dinero". Por otra parte, destacan que "es ideal si tienes múltiples tarjetas para llevarlas siempre ordenadas, aunque puede ser un poco incómoda si se requiere especialmente para pagos en efectivo". Esta es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque te ofrecerá siempre una gran comodidad a la hora de viajar, sin tener que preocuparte por tus documentos.

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2. Billetera para viajar FANDARE AK-BY001

Billetera para viajar FANDARE AK-BY001

Esta es una billetera de alta calidad que cuenta con una protección contra RFID, lo que te permite mantener toda tu información privada segura. De esta forma, se pueden bloquear escáneres no deseados, y podrás tener más comodidad en tu viaje. Tiene un diseño que es pequeño y compacto, pero al mismo tiempo tiene suficientes ranuras para llevar las múltiples tarjetas de crédito a donde quiera que vayas.

Se encuentra fabricada en cuero genuino de alta calidad, lo que hace que sea muy resistente al desgaste al mismo tiempo que es muy duradera. Tiene un diseño pensado especialmente para hombres, ofreciendo una gran elegancia. Esta billetera está disponible en diferentes colores para que puedas seleccionar el que mejor se ajuste a tus necesidades y gustos. Su cremallera de metal se cierra y abre sin ningún tipo de problemas, y mantiene todo seguro en su interior.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy compacta y está muy bien acabada, con una excelente calidad italiana". También destacan que "tiene muchos bolsillos en formato de tarjeta y uno grande para tu identificación, lo que permite que tengas una gran comodidad". Es una billetera de muy buena calidad, y que te ofrece una protección óptima de todos tus documentos.

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3. Billetera para viajar Pepe Jeans Salma

Billetera para viajar Pepe Jeans Salma

Se trata de una muy buena opción que debes tener en consideración, en especial porque tiene un buen tamaño y está fabricada en piel sintética. Cuenta con un total de 14 ranuras para las tarjetas y un compartimento transparente en el cual podrás llevar tu carnet, y cuenta con tres compartimentos para los billetes, papeles o tickets.

Su monedero tiene un cierre de cremallera incorporada, lo que te permitirá mantener todos los elementos en el interior de una forma sencilla y segura. Ofrece un sistema de protección para tarjetas RFID, lo que permitirá bloquear fácilmente las señales de dispositivos de escaneo no autorizados. Así, podrás mantener todos tus datos personales completamente seguros.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una cartera que es resistente, muy práctica, siendo también bonita y agradable al tacto". Además, destacan que "es un suplemento perfecto tanto para viajes como para la vida diaria, y es exactamente como se muestra en la imagen".

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4. Billetera para viajar Coronel Tapiocca Aladino

Billetera para viajar Coronel Tapiocca Aladino

Esta es una billetera que tiene una muy buena calidad, y que tiene un total de 6 ranuras para tarjetas, un bolsillo para tarjetas con solapa y un cierre de click. Ofrece dos compartimentos interiores para documentos con visibilidad, lo que permite tener la máxima practicidad. Está fabricada con piel de primera calidad, y su calidad es superior.

Cuenta con un broche de presión, y está pensada para el día a día, gracias a que cuenta con un diseño que es muy elegante y moderno. La suavidad de la piel se adaptará a la perfección a cualquier bolsillo que puedas utilizar. Su tamaño es perfecto para adaptarse tanto a bandoleras como a los diferentes bolsillos del pantalón sin ningún inconveniente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene una buena calidad, el color y el tacto son bastante buenos, y la marca se esfuerza por cuidar cada detalle". Por otra parte, destacan que "es una cartera cómoda, barata y de buena calidad".

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5. Billetera para viajar TRAVANDO Slim

Billetera para viajar TRAVANDO Slim

Esta es una billetera para viajar que es muy compacta, pero al mismo tiempo es muy funcional, lo que permitirá conseguir una gran versatilidad. Tiene compartimentos para hasta 10 tarjetas, y el compartimento exterior permite un acceso rápido a las tarjetas. Viene con una pinza para billetes integrada que se fija firmemente en el interior de la billetera y sujeta los billetes con seguridad, lo que te permite conseguir así una gran versatilidad.

Cuenta con un blindaje para la frecuencia RFID de 13,56MHz, lo que permite que todas las tarjetas con chip NFC estén completamente protegidas contra la lectura. Es un monedero muy práctico que tiene un compartimento con cremallera que es ideal para guardar monedas o calderilla. Tiene unos materiales de muy buena calidad con un cuidadoso acabado, lo que te permite conseguir siempre la máxima practicidad posible.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un producto excelente, está muy bien hecho, con buenos materiales y un aspecto muy bonito, aunque el clip para billetes es un poco impráctico". Además, destacan que "es una cartera de calidad excepcional, con una gran cantidad de bolsillos para las tarjetas y monedero, y es un acierto total". Este es un modelo con una presentación que es bastante buena, y que está disponible en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

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6. Billetera para viajar Deuter Security Wallet I

Billetera para viajar Deuter Security Wallet I

Si estás buscando una billetera para viajar barata, no cabe duda de que esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Su fabricación es en un material que es ligero y suave, lo que hace que sea muy cómoda a la hora de llevarla a todas partes. Tiene una práctica correa para el cuello ajustable, lo que evitará que se vaya a caer por accidente, y siempre podrás llevar tus documentos, tarjetas, y otras cosas a la mano.

Cuenta con dos bolsillos con cremallera, para que puedas llevar tu pasaporte y dinero de una forma cómoda. Es completamente lavable, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran practicidad a la hora de utilizarla. Este modelo se encuentra disponible en dos colores diferentes, para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades. Su material de nailon hace que sea muy resistente y duradera.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy funcional para llevar todos los documentos cuando vas de viaje y tenerlos todos completamente ordenados". También destacan que "se puede usar para llevar tus documentos y dinero de forma invisible alrededor del cuello debajo de la camisa sin ningún inconveniente".

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Consejos para comprar las mejores billeteras para viajar: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una billetera para viajar tendrás que fijarte en algunos aspectos importantes que te permitirán tomar una decisión de compra correcta. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tamaño y capacidad

Es importante fijarse bien en el tamaño, porque de esto dependerá la cantidad de elementos que podrás llevar. Ten en cuenta los documentos y tarjetas de crédito que necesitas guardar, para que puedas determinar el número de bolsillos y compartimentos que necesitarás y así escoger un modelo que se ajuste por completo a tus necesidades.

Si llevas monedas habitualmente, debes fijarte que tenga un compartimento especial para llevar tus monedas de una forma cómoda. Este es un aspecto al que normalmente no se presta demasiada atención y que es muy importante considerar, en especial porque de esto dependerá que sea cómoda.

Calidad del material

Este es un accesorio donde vas a guardar documentos importantes y tu dinero, por lo que los materiales de fabricación son cruciales. En todos los casos, se debe priorizar la calidad por encima de todo, y así evitarás cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir.

Siempre será mejor elegir materiales como el cuero, o el nailon que son materiales altamente resistentes y que te permitirán conseguir una gran versatilidad. Si optas por materiales de baja calidad, lo más probable es que tu billetera termine por romperse, exponiendo tus documentos a daños.

Tecnología RFID

Para acceder a nuestros datos e información sensible, los amigos de lo ajeno ya no tienen que arrancar la billetera de nuestras manos. Simplemente deben acercar un pequeño dispositivo que permitirá capturar toda la información de tus tarjetas de una forma sencilla.

Por este motivo, vale la pena mencionar que siempre será bueno que tu billetera cuente con protección contra la tecnología RFID. De esta forma, se evitará que las ondas electromagnéticas penetren en las tarjetas, lo que impedirá la clonación o el robo de identidad.

Presta atención a tu bolso

Si vas a llevar la billetera dentro de un bolso, es importante que esta se ajuste a la perfección al tamaño del mismo. Ten presente que, para que puedas tener la máxima comodidad posible, las billeteras deben entrar perfectamente en tus diferentes bolsos, para aportar versatilidad.

Si compras una billetera que sea demasiado grande, podrías tener problemas para llevarla a todas partes. Por este motivo, antes de comprar una billetera, es imprescindible que te fijes en su tamaño, porque de lo contrario al final podrías resultar con una gran incomodidad al llevarlas.

¿Qué son las billeteras para viajar?

Las billeteras para viajar son accesorios que te permitirán conseguir siempre una gran practicidad a la hora de ir de viaje. Te permiten llevar todos los documentos que necesitarás de una forma muy cómoda y práctica, y suelen estar fabricadas con un diseño de diferentes compartimentos.

Normalmente, están fabricadas con materiales que son muy resistentes y que te aportarán una gran durabilidad a la hora de utilizarlas. Además, muchas vienen con protección contra la clonación, lo que hace que todos tus documentos estén completamente seguros, y que no vayas a tener ningún inconveniente.

¿Para qué sirven las billeteras para viajar?

Las billeteras para viajar son un elemento básico que debes tener en consideración para llevar organizados tus documentos y tus tarjetas. Permiten que lleves todo en un solo lugar, y que tengas acceso rápido a las cosas importantes como tu dinero, pasaporte, entre otros.

Estas billeteras están especialmente diseñadas para protegerte del robo de identidad, en especial gracias a la tecnología RFID, evitará que las ondas magnéticas puedan influir en este tipo de elementos. Por otra parte, estas también te permitirán conseguir una gran practicidad en tu día a día, porque puedes tener todo lo que necesitas a la mano, y así todo será mucho más ordenado.

Ventajas que tienen las billeteras para viajar

A la hora de viajar debemos llevar muchas cosas, pero los documentos importantes son una de estas cosas que no se pueden dejar de lado. Para ello, las billeteras para viajar nos ofrecen múltiples ventajas como son:

Tiene un tamaño compacto para llevarlas siempre a la mano.

Están fabricadas con materiales que son altamente resistentes.

Tus documentos importantes estarán en un solo lugar.

La mayoría cuentan con protección RFID.

Puedes encontrar varios diseños para escoger uno que se adapte a tu estilo.

Como puedes ver estas billeteras tienen múltiples beneficios, pero debes elegir una que sea de buena calidad, porque de lo contrario podrías tener graves inconvenientes a la hora de utilizarlas, porque podrían romperse.

¿Qué es el RFID y por qué es importante?

La tecnología RFID es un tipo de tecnología que identifica remotamente un dispositivo vinculado a un equipo que se comunica a través de ondas de radio. Si utilizas tarjetas de crédito contactless, esta es la tecnología que se usa para efectuar los pagos sin necesidad de introducir la tarjeta.

Gracias a esta tecnología se pueden hacer pagos a unos pocos centímetros y se transfiere la información fácilmente. Pero, esta es una tecnología que también es aprovechada por los criminales, que pueden extraer tus datos sin siquiera tocarte. Incluso podrían realizar cobros desde tus tarjetas sin que te des cuenta.

Debido a la popularidad de estas tarjetas, puede que seamos vulnerables ante los amantes de lo ajeno. Por este motivo, las billeteras que utilices deben contar con un bloqueador de frecuencia RFID, porque de esta forma evitarás este tipo de robos. Esta tecnología lo que hace es bloquear la frecuencia electromagnética, y así los datos de tus tarjetas estarán seguros hasta que los vayas a utilizar nuevamente.

¿Cómo evitar ser víctima de hurto mientras que viajas?

Ten en cuenta que la seguridad a la hora de viajar no será completa si no tomas las medidas necesarias para evitar ser víctima de un desagradable robo. Por este motivo, siempre debes tener un comportamiento inteligente, por lo que debes pasar desapercibido mientras viajas, sin llevar joyas o accesorios lujosos.

Además, siempre debes mantener tu bolso o mochila en los hombros, y no dejarlos en ningún lugar. Ten en cuenta que, si vas a entrar en sistemas de transporte público, siempre debes asegurarte de llevar tu bolso o mochila en tu pecho, para que de esta forma puedas asegurarte de no perderla de vista y evitar cualquier topo de inconvenientes.