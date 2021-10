Llegó el Otoño y llegaron las lluvias, y con ellas los "divertidos" charcos que son como un imán para los más pequeños de la casa, que se lanzan a saltar sobre ellos como si fueran camas elásticas. Y algo básico que sin duda debemos tener en casa son unas botas de agua para niños como las Crocs Crocband Rain Boot K , puesto que así podrán salir a disfrutar de la lluvia, y mantener sus pies completamente secos.

Y en el mercado nos encontramos con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger para comprar unas botas de agua para niños. Y hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones en cuanto a calidad y precio.

¿Cuáles son las mejores botas de agua para niños del mercado?

Existen cientos de modelos de botas de agua para niños en el mercado actual, en especial ahora que ha llegado el otoño y comienzan las lluvias. Y para que puedas escoger adecuadamente, hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones para que tu decisión de compra sea fácil. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Botas de agua para niños Crocs Crocband Rain Boot K

Botas de agua para niños Crocs Crocband Rain Boot K

Son sin duda unas de las mejores botas de agua para niños que podrás encontrar en el mercado. Están fabricadas en caucho y son completamente impermeables, lo que hace que sean ideales para jugar en la lluvia. Tienen un recubrimiento de tela interior, lo que aportará más comodidad y no causará incomodidad o lesiones en los pies de tus peques.

Su suela está fabricada en etilivinilacetato (EVA), lo que hace que sea muy suave para caminar en todo momento. Además, cuenta con unas asas que hacen que sean mucho más fáciles de calzar, lo que hace que sean muy cómodas para los niños, y que así se puedan calzar fácilmente. Están disponibles en diferentes colores y tallas para que puedas elegir la que más te guste, y son completamente unisex por lo que pueden ser usadas tanto por niños como por niñas.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas asegurando que "tiene un color y forma bastante bueno, y son ideales para niños mayores de 2 años, en especial porque son muy rígidas para los niños más pequeños". Por otra parte, afirman que "son unas botas de calidad, muy bonitas, y quedan perfectas, además de que son fáciles de poner". Este modelo es de los mejores que encontrarás por su calidad,y porque son muy livianas.

Ver precio

2. Botas de agua para niños Gainsera Unisex

Botas de agua para niños Gainsera Unisex

Estas son otra gran opción a tener en consideración, en especial porque tienen un diseño muy bonito que sin duda le encantará a tu peque. Están fabricadas en goma EVA tanto en el exterior como en la suela, lo que permite que sean completamente impermeables y que al mismo tiempo aporten una gran comodidad. En su interior tienen un revestimiento de tela que permite tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlas.

Por otra parte, tienen un cierre completamente sin cordones, lo que te permitirá tener siempre la máxima comodidad posible. Tiene un tacón de plataforma de 2 centímetros que aporta una gran comodidad y que permite caminar de una forma más cómoda incluso cuando está lloviendo. La suela es completamente antideslizante para evitar cualquier tipo de accidente que pueda suceder y las tallas coinciden perfectamente con la talla de calzado regular que usa tu niño.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes las han comprado, asegurando que "son muy bonitas, ligeras y parecen bastante cómodas, además de que son de buena calidad". También destacan que "tienen un diseño bastante bonito, el material es muy bueno, antideslizante y resistente, además las almohadillas del calor van muy bien". Estas botas de agua para niños tienen un diseño muy bonito y están disponibles en colores para todos los gustos.

Ver precio

3. Botas de agua para niños Crocs Handle It Rain Boot

Botas de agua para niños Crocs Handle It Rain Boot

No cabe duda de que estas son unas botas de agua para niños de muy buena calidad, y que tienen un precio bastante bueno. Están fabricadas con un material exterior de caucho de la más alta calidad, que las hace completamente impermeables. De esta forma, se puede proteger el pie de la lluvia, y se mantiene completamente seco. Este modelo no cuenta con un revestimiento interior, lo que puede llegar a generar un poco de incomodidad si no se usan calcetines.

La suela está elaborada en goma EVA, lo que permite tener una gran comodidad y que permite que puedas conseguir así una gran versatilidad. El tipo de tacón de estas botas es completamente plano, lo que aporta una gran comodidad a la hora de usarlas. Están disponibles en una amplia variedad de colores y de tallas, para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tu peque. La talla de estas coincide a la perfección con la talla habitual que utiliza tu niño, lo que hace que sea una buena opción.

Quienes han comprado estas botas tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "son unas botas super combinables, son muy ligeras y siempre aportarán una gran comodidad a la hora de utilizarlas". Además, destacan que "tienen un agarre muy bueno en condiciones de humedad, y en seco no se pueden arrastrar los pies, además casi no retienen barro en los tacos, y se pueden limpiar fácilmente en el grifo". Son una gran opción pero se debe usar un calcetín grueso para no pasar frío.

Ver precio

4. Botas de agua para niños Playshoes Marítim

Botas de agua para niños Playshoes Marítim

Estas botas de agua para niños tienen un diseño muy bonito que será perfecto para usarlas durante la época lluviosa. Están fabricadas con un material exterior de caucho resistente y completamente impermeable, al igual que la suela. Estas botas no vienen con forro interior, por lo que se recomienda utilizar unos buenos calcetines para evitar problemas.

Se ponen fácilmente gracias a que bastará con meter el pie en las mismas, y tienen una práctica correa para ajustarlas. De esta forma, la bota no se moverá de su posición, manteniendo a tu peque completamente seguro. Tienen un tacón de plataforma de 1 centímetro de altura que permite tener una gran comodidad al utilizarlas. Están disponibles en diferentes tallas, y estas coinciden con las tallas habituales del calzado.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes las han comprado, asegurando que "es una buena bota de agua a muy buen precio, siendo bonita, cómoda y su suela tiene un muy buen agarre". Por otra parte, destacan que "son unas botas muy buenas, bonitas y que tienen una calidad excepcional, además de que son bastante llamativas". Son unas botas sin duda muy buenas, y que tienen un diseño perfecto para combinar con todo.

Ver precio

5. Botas de agua para niños Beck Sharks

Botas de agua para niños Beck Sharks

Son unas botas que tienen un diseño muy bonito para los niños, y que tienen un estampado muy brillante para hacerlas más llamativas. Están fabricadas con caucho natural, de la más alta calidad, lo que permite tener siempre un gran rendimiento. Este modelo es completamente impermeable y son muy robustas, por lo que son perfectas para usarlas en condiciones de mal tiempo sin ningún tipo de inconveniente.

Son fáciles de calzar, y tiene un cierre sin cordones, aunque tiene un sistema de ajuste en la pierna para brindar una mayor firmeza a la bota. Están disponibles en diferentes tallas para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tu niño dependiendo de la talla del zapato, puesto que coincide a la perfección. En su interior están forradas con tela, lo que aportará mucha más comodidad a la hora de utilizarlas.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son bastante positivas, asegurando que "tienen una buena relación calidad-precio, tallan normal, y rompen por completo con la monotonía, además con su parte ajustable evita que el agua entre en la bota por arriba". También destacan que "son bastante cómodas, vienen un poco forradas por dentro lo que hace que no sean tan frías y su cordel permite ceñirlas a la pierna para que no entre el agua". Son una muy buena opción, en especial porque tienen un diseño muy atractivo que puedes tener en cuenta.

Ver precio

6. Botas de agua para niños Weishuo T-RB

Botas de agua para niños Weishuo T-RB

Estas son unas botas de agua unisex para niños, que permiten que puedas tener siempre una gran comodidad a la hora de usarlas. Su fabricación exterior es completamente en PVC, completamente impermeable para evitar que se mojen los pies del niño o niña. La suela está elaborada en cloruro de polivinilo, que hace que se pueda tener una gran resistencia, y que sea muy durable, al mismo tiempo que antideslizante.

Estas botas son muy suaves y ligeras, al mismo tiempo que resistentes lo que permite tener una gran comodidad. Tienen un sistema de cierre slip on, que permite calzarlas fácilmente, y su tacón es completamente plano para tener siempre la máxima comodidad. Están disponibles en color amarillo y azul, además de que puedes encontrar la talla ideal para tu peque.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy bonitas, combinan perfectamente con todo, son muy blandas, pero pueden ser muy bajas de caña". Además, destacan que "tienen un diseño bonito, y un acabado de muy buena calidad, con una punta redondeada y reforzada, que permite tener una gran comodidad". Son unas botas perfectas para los más peques, y que pueden ser usadas para el uniforme cuando llueva.

Ver precio

7. Botas de agua para niños Beck Basic

Botas de agua para niños Beck Basic

Se trata de unas botas de agua para niños básicas que son de muy buena calidad, y que tienen un diseño simple. Estas están fabricadas en PVC de alta resistencia, que es completamente impermeable y que permite que se mantenga siempre el pie completamente seco. La suela es muy resistente y antideslizante, lo que permite que se tenga una mayor durabilidad y seguridad.

Tienen un sistema de cierre sin cordones, y su tacón es completamente plano para aportar siempre la máxima comodidad. Están disponibles en una amplia gama de colores para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades, y están disponibles en diferentes tallas que coinciden con las tallas del calzado habitual.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado estas botas de agua, afirmando que "tienen una relación calidad-precio buena, no son para el calzado habitual, y con un calcetín gordo quedan bastante bien". Por otra parte, destacan que "funcionan perfectamente después de una tarde de lluvia intensa, y por el precio que tienen están bastante bien". Tienen una muy buena calidad, pero no cuentan con ningún tipo de forro interior, por lo que se necesita usar calcetines gruesos.

Ver precio

8. Botas de agua para niños Ladeheid LA-CA-01

Botas de agua para niños Ladeheid LA-CA-01

Son unas botas de agua infantiles que son muy ligeras y cómodas, que cuentan con una elaboración en goma EVA de primera calidad. Son completamente impermeables, y permiten proteger del efecto de las bajas temperaturas cuando se utilizan. Están diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de los más pequeños, y que así se pueda tener una gran comodidad.

En su parte interior ofrecen una gran comodidad, para adaptarse a los pies en pleno crecimiento. Tienen un talón con un refuerzo especial, para que se pueda tener la máxima estabilidad posible para tu hijo o hija. Se pueden quitar y poner muy fácilmente, y están disponible en una gran variedad de colores y tallas para que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unas botas cómodas, bonitas, además de que son muy ligeras y fáciles de poner, por lo que cumplen con su objetivo". También afirman que "es una bota amplia de caña, de en la zona del empeine, o que hace que se pueda poner sin dificultad, y de largo están bastante bien". Son una gran opción a tener en cuenta, en especial si buscas unas botas de agua para niños muy baratas y de buena calidad.

Ver precio

Consejos para escoger unas botas de agua para niños: ¿Qué tener en cuenta?

Debes tener en cuenta algunos puntos clave antes de comprar unas botas de agua para niños, para que la elección sea totalmente acertada. En todo caso, debes fijarte en los siguientes aspectos para no cometer ningún tipo de errores:

¿Altas o bajas?

Si las botas son altas, tienen la ventaja de que pueden cubrir mucho mejor tanto el pie como la pierna, ofreciendo una gran protección contra el agua. Sin embargo, para algunos niños estas pueden resultar bastante incómodas, porque pueden sentir que les aprietan demasiado, por lo que debes probar la opción que sea más cómoda para tu peque.

¿Repelentes o impermeables?

Ten presente que las botas repelentes únicamente están pensadas para climas donde existe poca lluvia, y evitan que el agua entre al pie. Pero, estas botas en climas de mucha lluvia dejarán pasar el agua, y los pies pueden terminar mojados.

Por este motivo, para los más peques siempre son más aconsejables los modelos impermeables, que protegen en un 100% del agua tanto de la lluvia como de los charcos. De esta forma, se puede tener una mayor seguridad de que tu peque no terminará empapado cuando salga.

Talla

A la hora de elegir la talla, se debe evitar escoger una bota que sea demasiado grande, porque esto puede causar problemas como que el niño arrastre la bota con los pies. En todo caso, lo mejor es optar por un modelo que se ajuste a la perfección al pie, y que permita adaptarse a todos los movimientos fácilmente.

Sin embargo, si se van a usar calcetines gruesos para mantener el calor, debes asegurarte de escoger un número más al habitual. De esta forma, se tendrá suficiente espacio para la media y así evitar cualquier tipo de incomodidad porque la bota resulte muy pequeña o incómoda.

Limpieza

Las botas que son más fáciles de limpiar son las que están fabricadas en caucho, puesto que bastará con ponerlas bajo el grifo para que se caiga la suciedad. Algunas botas también tienen una plantilla interna extraíble que también se puede lavar para una mayor higiene.

Lo más importante es tener en cuenta que después de cada jornada se deben limpiar las botas para prolongar su vida útil al máximo. Por esto, la elección de un material que sea fácil de limpiar será vital al comprar este tipo de botas.

¿Qué son las botas de agua para niños?

Las botas de agua para niños son un tipo de calzado que es completamente impermeable, y la mayoría son antideslizantes. Están fabricadas en caucho natural, siendo bastante resistentes, al mismo tiempo que son flexibles para dejar espacio para el movimiento natural del pie.

Algunas traen un pequeño tacón que ayudará a que el niño quede mejor nivelado con el piso, para evitar así cualquier tipo de caídas. Muchas tienen un forro interior que es polar, lo que las hace ideales para el invierno, puesto que retienen el calor natural del cuerpo para que el pie no se vaya a enfriar. Sin embargo, no todos los modelos traen este tipo de forros, por lo que con algunos se recomienda el uso de calcetines.

¿Para qué sirven las botas de agua para niños?

Las botas de agua infantiles son un calzado que ayudan a mantener los pies bien secos y calientes cuando las condiciones son de lluvia. Estas botas están pensadas especialmente para mantener una temperatura agradable en su interior, y para que se puedan mantener los pies del pequeño alejados del agua.

En todo caso, son un accesorio básico que no puede faltar en las épocas en las que el clima se pone peor. Esto debido a que así te podrás asegurar de que tus peques puedan jugar y disfrutar sin que se vayan a mojar sus pies.

Ventajas que tienen las botas de agua para niños

Las ventajas que tienen las botas de agua para niños son muchas, en especial durante la temporada invernal. Dentro de las principales ventajas que podemos encontrar están:

Son impermeables

Esta es una gran ventaja, y es de las más evidentes puesto que estas botas están diseñadas especialmente para ello. Cuando llega la temporada de lluvias se necesita que los pies permanezcan secos, y por este motivo este tipo de botas son ideales para ello.

Aislamiento térmico

Estas botas tienen una buena capacidad para resguardar los pies de las bajas temperaturas ambientales que son tan comunes durante el invierno. En todo caso, son básicas para conseguir evitar el frío que puede haber durante el invierno.

Ergonomía

La mayoría de los modelos cuentan con un diseño que es completamente ergonómico, lo que permite aportar una mayor comodidad al usarlas. Es importante escoger un modelo con un diseño ergonómico, para asegurarte de que los pies se desarrollen de una forma correcta.

Transpiración

Las botas para niños, por lo general ofrecen una buena transpiración para el pie, lo que hace que no se vaya a producir sudor. Esto repercute positivamente sobre la salud, y así se tendrá una gran versatilidad.

Ligereza

Los modelos de mejor calidad por lo general están fabricados en materiales ligeros como la goma EVA. Esto hace que sean muy cómodas a la hora de utilizarlas y aportan un gran nivel de comodidad para tu hijo.

Como puedes ver, estas botas tienen muchas ventajas interesantes y por este motivo no pueden faltar en el guardarropa de tu pequeño. Esto debido a que cuando llegan las lluvias y el mal tiempo, será un calzado que se utilizará casi todos los días para que se puedan mantener los pies secos.

¿Dónde comprar unas buenas botas de agua para niños?

Las botas de agua para niños se pueden comprar en muchos sitios, incluso en las grandes superficies podrás encontrar muchas opciones. Sin embargo, si buscas los precios más bajos del mercado, lo mejor será optar por hacer tu compra en la plataforma de Amazon.

Además, allí podrás tomar una decisión de compra basada en las experiencias que tienen otros usuarios que han comprado estos modelos. En caso de que la talla no sea la correcta, el proceso de devolución o sustitución también será muy sencillo, por lo cual, tendrás muchas ventajas si decides comprarlas online.