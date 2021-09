Cada vez somos más las personas que tenemos conciencia medioambiental y que queremos reducir el consumo de plástico, lo que aplicamos a la hora de comprar nuestras bebidas. Y es muy común en la actualidad llevar nuestra propia botellita de agua a todas partes, ya sea para los más peques o para los mayores, por los evidentes motivos de precaución e higiene que nos han tocado vivir. Así, las botellas de agua de acero inoxidable como la 720° DGREE NoLimit , son la elección que deberíamos hacer a la hora de comprar, ya que te permiten disfrutar de tu bebida fría o caliente en cualquier momento que lo necesites, manteniendo unas condiciones de higiene óptimas.

Gracias a su material, estas botellas están completamente libres de químicos tóxicos, y las bebidas mantendrán todo su aroma y sabor. Sin embargo, existen muchas opciones diferentes a la hora de escoger este tipo de botellas en el mercado, y por esto hemos seleccionado únicamente las mejores.

¿Cuáles son las mejores botellas de agua de acero inoxidable?

Las botellas reutilizables son una gran solución para cuidar el medio ambiente, y por este motivo merece la pena comprarlas. Para que puedas comprar tu botella de agua de acero inoxidable, hemos seleccionado 9 opciones que no puedes dejar de considerar. ¡Vamos con ellas!:

1. Botella de agua de acero inoxidable 720° DGREE NoLimit

Es sin duda una de las mejores botellas de agua de acero inoxidable que te encontrarás en el mercado, siendo térmica para conservar tus bebidas frías o calientes. Permite mantener el calor hasta por 12 horas y el frío hasta por 24 horas. Cuenta con un diseño de doble pared con una capa aislante de cobre extra, que permite mantener la temperatura ideal todo el día, y su recubrimiento de polvo duradero está disponible en diferentes colores.

Está fabricada con acero inoxidable 18/8 de grado alimenticio, por lo que puedes asegurarte de que tus bebidas están libres de BPA, BPS y ftalatos. No tendrás ningún tipo de residuos de olor o sabor en tus bebidas, y se puede llenar muy fácilmente con su abertura extra grande. Puedes colocar incluso cubitos de hielo de una forma muy fácil y cómoda. Es una botella muy resistente, y puedes encontrarla en diferentes tamaños para que puedas conseguir el máximo rendimiento.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que la han comprado asegurando que "es un excelente producto, no huele a nada, no se oxida y mantiene el calor durante horas, sin ningún tipo de problemas". Por otra parte, afirman que "es una botella que es preciosa, está muy bien rematada, y viene con dos tapas con rosca normal y otra con un orificio más pequeño". Esta es una de las mejores botellas térmicas en acero inoxidable que podrás conseguir.

2. Botella de agua de acero inoxidable MAMEIDO Renato

Es una gran solución para que puedas tener una botella de agua de acero inoxidable con un diseño bastante elegante. Estas cuentan con un estilo y elegancia simples, y es muy cómoda para llevarla a cualquier parte. Está diseñada en acero inoxidable apto para los alimentos y que es totalmente resistente a la oxidación. Todas las botellas están libres de BPA, Toxinas, Ftalatos, para mantener una buena salud.

Está diseñada con doble pared aislada al vacío que es altamente eficiente, y el líquido frío se mantiene durante 24 horas, mientras que el caliente se mantiene durante 12 horas. No tendrás ningún tipo de sudoración o condensación por fuera de la botella, y su tapa superior tiene una rosca hermética a prueba de fugas y que se cierra de una forma segura. Está disponible en dos tamaños y en diferentes colores para que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son bastante positivas, asegurando que "tiene muy buena calidad esta botella, con un cierre totalmente hermético, y se puede usar tanto en invierno como en verano sin ningún problema". También destacan que "es una botella muy elegante y funcional, siendo un producto premium, y sirve perfectamente como termo".

3. Botella de agua de acero inoxidable Proworks PW-1000-Z492

Se trata de unas botellas de muy alta calidad que cuentan con un sistema de aislamiento Thermo Shield, que permite asegurar que la temperatura del contenido se mantenga por mucho tiempo. Es completamente segura para alimentos porque está fabricada con acero inoxidable 304, que es resistente al óxido por dentro y por fuera. Es completamente libre de BPA y ftalatos, y tiene una tapa de rosca hermética que es completamente a prueba de fugas.

Está fabricada con materiales de la más alta calidad, lo que hace que las botellas sean muy resistentes y están probadas bajo los estándares más rigurosos. Están disponible sen diferentes colores, y tamaños para que puedas elegir la botella que más te guste. Son muy fáciles de limpiar, y por su diseño se adaptará a la gran mayoría de los portavasos, lo que le aporta una gran versatilidad.

Quienes han comprado esta botella tienen opiniones muy positivas al respecto, destacando que "esta botella viene con un limpiador muy práctico, y por su capacidad es ideal paraque tenga una función de termo". Además, destacan que "el interior es de muy buena calidad que es lo que va a estar en contacto con los alimentos, y el tapón no gotea en absoluto". Es una botella térmica de acero inoxidable que tiene una muy buena relación calidad-precio.

4. Botella de agua de acero inoxidable HoneyHolly HH-PKLB

Estas son unas botellas de agua de acero inoxidable que están libres por completo de BPA, ftalatos y toxinas. Están fabricadas con acero de grado alimenticio 304, y su tamaño es perfecto tanto para niños como para adultos. Cuenta con un aislamiento de doble pared, que permite mantener el líquido frío hasta por 24 horas y el caliente hasta por 12 horas. Se puede usar tanto durante el invierno como durante el verano sin ningún tipo de inconvenientes.

Cuenta con una tapa a prueba de fugas, que permite un sellado al vacío, y asegura que no se tenga ningún tipo de fugas de agua. El tapón giratorio de esta botella es fácil de abrir, y en su exterior no sudará ni estará caliente al tacto. Está disponible en diferentes colores, y en tamaños desde los 350ml hasta los 750ml para que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado asegurando que "mantiene el agua completamente fresca, su pintura exterior es de buena textura para que no se resbale, y la tapa cierra perfectamente". Por otra parte, destacan que "es muy bonita por fuera, es perfecta para llevar el café o el agua siempre que lo necesites". Es una botella estupenda que cierra herméticamente, y puedes elegir el tamaño que mejor vaya con tus necesidades.

5. Botella de agua de acero inoxidable Super Sparrow S-620-Frost

Se trata de una botella de acero inoxidable aislada, que permite que se pueda tener una gran durabilidad, y que soportará todos los entrenamientos. Permite mantener el líquido caliente por un total de hasta 12 horas y el frío por 24 horas sin sudar o producir ningún tipo de condensación. Cuenta con dos tapones intercambiables, uno que es el Sport Cap que te permite beber si quitar la tapa, o una tapa segura a prueba de fugas para cuando sea únicamente para el transporte.

Está elaborada completamente con acero inoxidable libre de BPA, ftalatos, plomo o cualquier tipo de materiales tóxicos. Tiene un diseño premium, y una forma ergonómica que permite agarrarlo de la forma más cómoda posible. Cuenta con un año de garantía, y esta viene con una caja de regalo lo que permite que se pueda tener una mayor versatilidad posible.

Quienes han comprado esta botella tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "aguanta perfectamente las bebidas heladas durante horas, se cierra perfectamente y no se derrama ni una sola gota". También aseguran que "es uy práctica, tiene un gran diseño, y el aislamiento funciona a la perfección". Es una botella de muy buena calidad, y con sus dos boquillas te permite tener la máxima versatilidad posible.

6. Botella de agua de acero inoxidable FANCYTIMES

Esta es una botella de agua al vacío que permite que puedas disfrutar tanto de tus bebidas frías como calientes en cualquier momento. Cuentan con un aislamiento térmico de doble pared, que permite mantener las bebidas frías por 24 horas o calientes durante 12 horas sin importar la temperatura exterior. Está fabricada completamente en acero inoxidable 304 de calidad alimentaria, y es resistente a la oxidación.

Es una botella que tiene un sello completamente hermético, y un anillo de silicona de sellado que evitará los derrames sin importar la posición de la botella. No se tendrá ningún tipo de condensación o la acumulación del agua en su exterior. Está disponible en tamaños de 500ml, 750ml y 1000ml, y la abertura es perfecta para beber de la botella sin ningún tipo de derrames. Se ajustan a la perfección a la mayoría de los portavasos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado asegurando que "es una botella muy buena, tiene una muy buena capacidad de duración de las bebidas frías, y tiene una gran capacidad". Además, destacan que "el producto es igual al de la foto, permite mantener el agua fría y consigue mantenerla aislada incluso al sol y aún así mantiene el agua fresca". La calidad que tiene este modelo es bastante buena y tiene un diseño muy bonito que no te puedes perder.

7. Botella de agua de acero inoxidable flintronic LEU-2788447

Estas son unas botellas diseñadas en acero inoxidable de alta calidad, y que tienen un diseño de doble capa que permite conservar la temperatura. Cuenta con un diseño de boca de botella estrecha, y cada tapa viene con un anillo de silicona de grado alimentario para evitar las fugas. Permite mantener el líquido que agregues a la temperatura que necesites por 12 horas, e incluso si está llena de agua helada no tendrás gotas de agua en el exterior de la botella.

Está fabricada por completo en acero inoxidable de grado alimenticio 304, y es muy resistente a los golpes. Está disponible en una gran variedad de colores para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades. Es muy fácil de limpiar gracias a su cepillo de limpieza y su capacidad de 500ml hace que sea perfecta para la mayoría de las ocasiones.

Tiene reseñas muy positivas por parte de quienes la han comprado, asegurando que "es una botella que aguanta muy bien el calor, es muy recomendable y cabe dentro de la mochila del portátil por su tamaño reducido". Por otra parte, destacan que "esta es una botella perfecta para llevarla a excursiones, y el agua no se calienta a pesar de que esté haciendo sol". Es una gran opción a tener en cuenta, y está completamente libre de BPA garantizada.

8. Botella de agua de acero inoxidable Ion8

Se trata de una botella de agua de acero inoxidable completamente a prueba de fugas, y que tiene una cerradura de seguridad. Tiene un pestillo de seguridad, que evitará cualquier tipo de apertura accidental, para que puedas llevarla fácilmente en tu bolsa. Gracias a su tapa OneTouch, podrás abrirla con tan solo un dedo, y así podrás tener una hidratación instantánea.

Cuenta con una apertura amplia, lo que te permitirá unas recargas rápidas, además de facilitar en gran medida la limpieza de las botellas. Además, el agarre suave en la tapa permite facilitar la torsión y así sellarla será muy fácil. Es muy fácil de cargar gracias a su asa de transporte giratoria. Esta botella no es térmica por lo que no mantiene las bebidas alientes o frías por mucho tiempo.

Quienes han comprado esta botella tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecta para el colegio, es fácil de abrir y cerrar, y cierra bastante bien". También destacan que "es una botella excelente en todos los sentidos, sus componentes plásticos son de polipropileno por lo que no tiene tóxicos, y es totalmente de acero inoxidable". Es una botella que funciona bastante bien y que resiste bien los golpes, pero no es una botella térmica.

9. Botella de agua de acero inoxidable Sportneer Y23-83000-07-YWCH

Si buscas una botella de agua de acero inoxidable y con aislamiento, esta será una gran opción para ti. Esta cuenta con un sistema de doble pared y tapa sellada al vacío, lo que permitirá que las bebidas se mantengan calientes o frías hasta por 12 horas. Está fabricada en acero inoxidable 18/304 tanto por dentro como por fuera, lo que permite que esté completamente libre de BPA.

Cuenta con un tapón especial que ayuda a prevenir los derrames y fugas, y cuenta con un diseño de boca ancha que permite introducir cubitos de hielo o fruta fácilmente La capacidad de estas botellas es de 500ml, lo que las hace ideales para llevarlas a cualquier parte, y viene con una funda de botella para transportarla fácilmente.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que las han comprado, asegurando que "es una botella que no deja sabor en el agua, y su funda de neopreno es muy útil para mejorar el agarre". Además, destacan que "esta mantiene el calor perfectamente durante 6 horas sin usar la funda, y el agua se mantiene fresca por mucho más tiempo". Es una gran opción, en especial porque te permite tener una botella de acero de alta calidad a un precio bastante bajo.

Recomendaciones para comprar una botella de agua de acero inoxidable: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una botella de agua de acero inoxidable, tienes que fijarte en algunos puntos clave para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tamaño y peso

Este punto depende mucho de tus necesidades tanto de hidratación como de transporte. Las más fáciles de llevar son las que son de 350 o de 500ml que son muy cómodas, pero si tu prioridad es la hidratación, lo mejor es que escojas un modelo de 750ml o de 1000ml. También debes fijarte en el portavasos de tu coche en caso de que quieras llevarlas en este.

Aislamiento

Esta es una característica importante a tener en cuenta, porque no todas las botellas son iguales. Las mejores son las que cuentan con una doble pared, lo que permite mantener el calor por 12 horas y fría hasta 24 horas sin producirse sudor o condensación. Si no quieres que la temperatura de tus líquidos cambie siempre es mejor optar por los modelos con aislamiento térmico.

Tipo de tapa

Te puedes encontrar con diferentes tipos de tapas, algunas tienen orificios con pajita, otras son manos libres, o incluso algunas vienen con asa para su transporte. Debes asegurarte de escoger una tapa que sea cómoda de acuerdo a las necesidades que tengas.

Las tapas de este tipo de botellas siempre deben ser herméticas, para que así no se sufra de ningún tipo de derrame mientras que la transportas. Fíjate bien en que la tapa esté hecha en materiales libres de BPA y ftalatos, para que no se tenga ningún tipo de sabores en las bebidas.

Material

Siempre tienes que asegurarte de que las botellas estén fabricadas en acero inoxidable de grado alimentario 304 o 18/8 que es el que es apto para los alimentos. De esta forma, será resistente a la oxidación, y no tendrás ningún tipo de inconvenientes.

Por otra parte, puedes optar por las botellas que están fabricadas en una sola pieza, para evitar la acumulación de suciedad en las zonas donde exista soldadura de las dos partes en los modelos que no son de una sola pieza.

¿Qué es una botella de agua de acero inoxidable?

Las botellas de agua de acero inoxidable son accesorios que te permitirán llevar el agua a cualquier parte de una forma cómoda y mucho más ecológica. En todo caso, estas botellas están libres por completo de elementos tóxicos por su fabricación en acero inoxidable.

Estas botellas no le transmiten ningún tipo de sabor a las bebidas que se almacenen en las mismas, garantizando así que tus bebidas conservarán el sabor y aroma originales. Pueden o no ser térmicas, y puedes encontrarlas con sistema de aislamiento térmico o no.

¿Para qué sirven las botellas de agua de acero inoxidable?

Este tipo de botellas se usan básicamente para llevar líquidos, bien sea fríos o calientes dependiendo de tus necesidades. En todo caso, estas botellas te permiten tener unas ventajas muy interesantes como son:

Ayudarán a reducir los residuos que generas porque no usarás plástico.

Son más económicas que las de plástico, en especial porque tienen una durabilidad mayor por lo que se amortiza su coste.

Se reduce el consumo de BPA, lo que hace que sean mucho más saludables.

El acero inoxidable no desprende malos olores, por lo que no contamina el líquido en su interior.

La mayoría de estas botellas tienen un aislamiento térmico, el cual permite llevar los líquidos y mantenerlos fríos o calientes dependiendo de cómo los agregues a la botella.

Tipos de botellas de acero inoxidable

Existen dos tipos de botellas de acero inoxidable, estas son las térmicas o las convencionales, la diferencia entre ambas será la siguiente:

Botellas térmicas: estas cuentan con una cámara de vació y una doble pared, lo que permite disminuir la conductividad térmica. De esta forma mantienen la temperatura de la bebida, pero pueden ser más caras y pesadas.

estas cuentan con una cámara de vació y una doble pared, lo que permite disminuir la conductividad térmica. De esta forma mantienen la temperatura de la bebida, pero pueden ser más caras y pesadas. Botellas convencionales: estas no cuentan con una doble pared, por lo que no mantienen la temperatura, sino que se enfriará o calentará dependiendo de la temperatura ambiente. Estas suelen ser más económicas y ligeras.

¿Cómo se limpia una botella de acero inoxidable?

Es importante tener en cuenta que es importante limpiar correctamente tu botella después de cada uso para mantenerla en buen estado y que sea durable. La mejor forma de hacerlo es hacerlo a mano, siguiendo estos pasos básicos:

Llena la botella hasta la mitad con agua tibia y jabón, tápala y agítala por unos segundos.

Desenróscala y tira el líquido.

Enjuaga y seca la botella o ponla en el escurridor de platos hasta que se seque.

En caso de que queden residuos debes usar una escobilla para botellas, para que puedas retirar por completo la suciedad de las mismas.

Si la botella tiene tapa con rosca, será vital que limpies muy bien los filetes alrededor de la boca con una esponja con agua y jabón para asegurar la correcta higiene.

La mayoría de estas botellas también se pueden poner en el lavavajillas, pero debes asegurarte de que sea apto para usarlo en el mismo. De lo contrario podrías terminar por dañar tu botella, o por estropear la pintura que tiene en su exterior.

¿Las botellas de agua de acero inoxidable se vencen?

Este es un punto subjetivo, porque la duración de este tipo de botellas dependerá en gran medida de lo bien que cuides tus botellas. Es normal que con el paso del tiempo la pintura desaparezca o que aparezcan arañazos, pero esto no afectará en lo más mínimo la calidad o la seguridad de la botella.

Para el cuidado de la pintura, fíjate bien en usar un detergente suave y un cepillo para las botellas. Si usas productos abrasivos, lo más probable es que dañes la pintura de tus botellas, por lo que no se deben utilizar, porque esto reducirá la vida útil de la misma.

¿Qué es el acero 18/8?

Este es un tipo de acero que contiene 18 partes de cromo y 8 partes de níquel, lo que se conoce también como acero 304. Es de los más usados en la cocina, en especial por su buena resistencia a la corrosión y por ser estable.

Este tipo de acero es apto para el uso alimentario en especial porque sus productos químicos no se transfieren de ninguna manera a los alimentos. Esto aporta un mayor grado de seguridad de que lo que estás tomando es completamente seguro y que está libre de tóxicos peligrosos.