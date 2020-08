Empieza el día con fuerza con las mejores cafeteras para casa

El aroma del café es uno de los más cautivadores. Por la mañana, sobre todo, es uno de esos olores que enloquecen. Que cautivan a cualquiera. No hay manera de resistirse a una taza de café para comenzar el día con el mejor ánimo. Para recargar energía. Para contagiar al cuerpo de fuerza. Además de tener uno de los sabores más atractivos, el café tiene diversos beneficios para el rendimiento físico y mental.

Después del agua, el café es la bebida más consumida en el mundo. No hay quien haga frente ante una taza caliente para reactivar energías.

Preparar el café es sumamente fácil y rápido. Para hacerlo tan solo se requiere una cafetera. En el mercado hay cientos de modelos, marcas, precios, tamaños y funciones que resulta complicado escoger. Amazon es una gran plataforma para mirar todas las opciones disponibles.

Comprar una cafetera ideal requiere de cierta investigación previa. Surge después de conocer qué hay en el mercado. Escoger no es una tarea tan fácil si no está muy claro qué quieres adquirir. Aquí vamos a facilitar todo este trabajo describiendo las mejores, más valoradas y más vendidas de Amazon.es.

¿Qué cafetera comprar?

La cafetera de Cecotec está elaborada con acero inoxidable. Con un diseño moderno y elegante es una gran aliada para los amates de café. En ella se puede preparar todo tipo de café; gracias a su gran potencia 1350 W, la máquina es capaz de hacer cualquier tipo de café en solo segundos con el mejor sabor y un aroma irresistible. Además, calienta el agua a la temperatura correcta para tomar té o infusiones. Eso significa que la Cecotec es una cafetera multifuncional y versátil.

Para preparar el mejor café de tu vida tiene 20 bares de presión. Con la tecnología ForceAroma, la potente bomba es capaz de preparar la bebida más aromática y las cremas tan espesas como un profesional. El artefacto cafetero tiene un dispensador doble, mejor conocido como un brazo portafiltros con dos salidas; es decir, que puede servir dos tazas de café en simultáneo.

La Cafelizzia Espresso, en su base, tiene un calienta taza. Esto con el objetivo que la temperatura de la jarra no desvirtúe la preparación previa. Además, cuenta con un calentador llamado Thermoblock; es un sistema de calefacción rápido para garantizar que la temperatura se mantenga hasta llegar a la taza. De esta forma se evita calentar y recalentar el líquido, en cuestión de segundos estará listo.

La cafetera de De’Longhi no se detiene ante nada. Está entre las más vendidas de Amazon.es y tiene más de ocho mil valoraciones, lo que significa que, partiendo de esta idea, es una gran inversión. La Magnífica Superatómica es una compacta, cómoda y versátil. Tiene cientos de ventajas y funcionalidades que permite preparar el mejor café en todos los sentidos.

La máquina es capaz de preparar café molino y en granos. Cualquiera de las dos opciones es válida, todo esto gracias a un molinillo silencioso incorporado. La idea es insertar las hojuelas de café dentro de un recipiente, presionar el botón y esta comienza a pulverizar los granos. Incluye 13 programas ajustables para mayor eficiencia y versatilidad.

La Magnífica de De’Longhi tiene una función llamada sistema capuccino. En esta se mezcla el vapor, la leche y el aire que, al culminar el trabajo, procesa una crema espesa, espumosa y deliciosa para amantes del cappuccino. Tiene, además, un sistema de control fácil. En el cual pulsando un botón y girando una perilla se puede indicar a la máquina qué tipo de bebida preparar, personalizando el café: suave, aromático, fuerte o cualquiera sin limitarse.

Es fácil de limpiar y mantener, gracias a su programa automático de descalcificación del agua.

Para degustar del mejor café, el más caliente y aromático, no es necesario ir a una cafetería cuando se puede tener en casa una Cecocet Power Espresso Professionale. Con 20 bares de presión, la máquina es toda una profesional en cuanto a los sabores y la cremosidad. Tiene una bomba italiana de 20 bares de presión el café más intenso. Gracias a su tecnología de calentamiento rápido, Thermoblock, en cuestión de segundos el agua estará hirviendo y lista para comenzar el proceso. Dispone, además, de un depósito de agua extraíble de 1.5 litros.

Para hacer espuma la leche tiene incluido el vaporizador orientable. De esta manera, se pueden preparar suculentos cappuccinos, calentar agua para preparar té o infusiones y tiene una alta protección para evitar accidentes. Es cafetera es intuitiva, dispone de un control digital con iluminaciones de colores para determinar la acción a realizar. A través de este sistema de control Externo PressurePro, se puede comprobar la presión y el tiempo real.

La cafetera tiene un brazo con doble salida, eso significa que puede servir dos tazas de café al mismo tiempo. Tan solo debes ver cuál es el indicador, seleccionar cuáles es la deseada y presionar. Adicional a ello, la máquina tiene un calentador de taza de acero inoxidable.

De un color rojo fuego, la cafetera de Phillips se caracteriza por tener una tecnología Coffe Boost capaz de disipar el agua hirviendo por 45 orificios sobre la dosis de café molido. De esta manera, promete ofrecer la taza con el mejor sabor y el aroma. Con la opción de crema plus garantiza la emisión de leche cremosa y dulce para degustar.

La cafetera tiene la opción de "café más intenso" que se logra pulsando dos veces sobre el botón de preparar. Al adquirir esta cafetera se puede seleccionar distintos colores, aunque el principal es en rojo, también hay otros modelos en azul pastel, blanco, gris, negra y violeta.

Con más de dos mil valoraciones en Amazon.es, la cafetera cuenta con muy buenas referencias de usuarios de la plataforma. Por ejemplo, uno de los tantos comentarios en la página reseña lo siguiente: "¡Qué amor de cafetera! La compré en rojo por variar y me ha encantado. El producto llegó en perfecto estado, funciona a la perfección. La compré específicamente porque tenía una Dolce Gusto pero gastaba mucho dinero en cápsulas, con esta me voy a ahorrar bastante. El café es más aguado que una Dolce Gusto pero era lo que buscaba. Si buscas cafés aguados o más suaves está es tu cafetera. Muy contenta con la compra."

Posicionada como una de las cafeteras más vendidas en Amazon.es, la De’Longhi Dedica es una máquina súper potente y versátil. El concepto de este artefacto está en la combinación de una cafetera tradicional con todas las bondades de una cafetera moderna en un modelo compacto, elegante y lleno de color. Con el eslogan "Tu barista en casa" la cafetera prepara los mejores espessos y cremosos cappuccinos como un profesional de la bebida.

Gracias a su tecnología de Easy Serving Espresso trabaja con café molido o monodosis. Adicional a eso, con la opción de Thermoblock calienta el agua en solo 35 segundos en la temperatura ideal para preparar un café adecuado. Cuenta con un panel de control intuitivo que funciona a través de tres botones que controlan todo el proceso. Mediante luces, indican la temperatura, la cantidad de café y una función de ahorro de energía.

Dispone de un doble filtro para verter dos tazas de café en simultáneo o utilizarlo como Easy Serving Espresso. Gracias a su rotación de 360° mezcla el vapor, el aire y la leche convirtiéndola en una crema espumosa y deliciosa para agregar a la bebida y transformarla de un café tradicional a cappuccino de profesional.

Una taza aromática de café por la mañana es sinónimo de un gran día. Para lograrlo, la cafetera de Melitta prepara las bebidas más intensas y olorosas que pueda existir. Gracias a su gran depósito de agua extraíble tiene la capacidad de hacer hasta 10 tazas de café grandes y 15 pequeñas. La máquina tiene un proceso riguroso en cual prepara la temperatura y la intensidad ideal para la bebida.

Con su jarra isométrica acero inoxidable y a su tecnología Enjoy top Therm mantiene el café caliente hasta por dos horas. La cafetera tiene un botón de aromas patentado con el cual se especialista en, no solo el delicioso sabor, sino también en un aroma atractivo y seductor, propio de café. Esta misma función también tiene el objetivo de regular la intensidad: suave, dulce o fuerte.

El sistema EasyClick permite una fácil y cómoda limpieza, apto para lavar en lavavajillas. Tiene una estructura de apagado automático cuando no se está usando y un motor de 1000 W. El diseño y la creación de esta cafetera es alemán y tiene un peso aproximado de 1.90 kg. Viene en tres presentaciones: negro, plateado con negro y rojo con negro. Al momento de adquirir el producto se puede escoger la de tu preferencia.

Fabricada en acero inoxidable 430 de seguridad alimentaria, lo que supone un artículo seguro y bueno para la salud. La cafetera italiana de la marca GodMorn tiene un sistema de calienta rápido y augura una vida útil por años. Está entre las más vendidas de Amazon.es gracias a sus importantes funcionalidades y su accesible precio. Con más de 2.500 valoraciones, está diseñada para uso diario dentro del hogar y de la oficina. Eso significa que no es un equipo de alto rendimiento como algunos de los previamente mencionados, pero es una máquina eficiente y capaz de preparar los cafés más deliciosos de las tardes.

La cafetera tiene una capacidad de hacer hasta seis tazas. Se puede utilizar en cualquier estufa, bien sea de gas, eléctrica, de cerámica y más. De tres a cinco minutos estará listo el café tradicional. Ante ello, es importante aclarar que es normal, si se usa en cocina de gas, que la estructura se vuelva negra ente el fuego; para regresar a su color natural se debe limpiar con un limpiador de acero inoxidable.

Se considera una cafetera resistente al fuego, aislamiento, al frío y demás. En caso de tener inconvenientes con ella, se debe reportar y solicitar garantía.

La cafetera de cápsula de 15 bares de De’Longhi tiene una potencia alta que garantiza tazas de café soñadas. Todo gracias a que libera la presión de agua correcta para que la bebida sea ideal en cada preparación. Es compacta, por lo que cabe en cualquier rincón de la cocina. Tiene un peso tan ligero que se puede llevar a cualquier lado y el tamaño apropiado para guardar. Con una apariencia poco convencional y un color rojo brillante, es un artículo perfecto para decorar y armonizar la cocina.

Entre las bondades de la cápsula es que resguarda con mayor precisión el aroma del café molido. Está sellada con aluminio para proteger mucho mejor los granos. En la zona trasera dispone de un depósito de agua de 0.8 litros para preparar varias tazas de la bebida. La presentación viene en dos colores principales: rojo y negro brillante. Vale destacar, además, que está entre las más vendidas de Amazon.es. En la plataforma tiene buenas referencias de los compradores. Uno de los usuarios resalta "Me gusta mucho como funciona esta máquina. No ocupa demasiado, es muy rápida (en 1 minuto tienes tu bebida) y las bebidas que he probado me han gustado todas, si bien es cierto que tienes que encontrar la medida adecuada que suele ser la de un café corto para todas las bebidas.

El café, el té y el chocolate salen muy bien ( el chocolate añadiendo un poco de azúcar, sino queda muy flojillo). Por poner una pega que vibra un poco..."

La cafetera de Phillips ajusta muy fácil la temperatura, la cantidad de la leche y la intensidad del café gracias a la opción My coffe Choice. Prepara una espuma de leche cremosa y espesa para ofrecer el mejor café. Tiene una pantalla táctil en donde se muestran todas las opciones que realiza. Es sumamente versátil, dinámica y moderna. Con el sistema LatteGo tiene dos piezas sin conducto: uno para el café y otro para la leche.

Con la tecnología de AquaClean se pueden preparar hasta cinco mil tazas de café sin descalcificar la máquina. Construida con molinos 100 % cerámica, se garantiza calidad en la bebida: aroma irresistible y un sabor sin igual. La cafetera incluye tazas medidoras, tira de prueba de dureza de agua, un filtro AquaClean y un tubo de lubricante. Todo este set está diseñado para agregar las porciones correctas y degiustar del mejor sabor.

El panel de control tiene cinco variedades de café con tan solo presionar un botón. Es decir, se puede escoger entre: cappuccino, latte, espresso, café y americano. Todo esto en un solo dispositivo. Adicional, también dispone la opción de calentar agua para té, infusiones o chocolate.

Cafetera Bosch TAS1402 – Tassimo Vivy 2

La compacta cafetera de la marca Bosch es perfecta para preparar, no solo café, sino cualquier bebida caliente. En ella se pueden hacen más de 40 tipos de bebidas reconocidas como té, infusiones, chocolate y demás. Todo esto gracias al sistema de Multibebidas, con el cual se puede degustar desde un espesso, cappuccino, hasta latte. Está diseñada con un atractivo modelo que permite colocarla en cualquier rincón de la cocina.

Utilizar la cafetera es muy sencillo. Para hacerlo tan solo se debe presionar sobre el botón de preparación automática y listo, la máquina hará todo por ti. Es capaz de leer un código de barra T Discs, controla la cantidad de agua, la calefacción y el tiempo de preparación gracias a su tecnología inteligente. Con más de 1300 W, la máquina se posiciona como una con gran potencia y una tecnología de calentamiento rápido y eficaz.

Contiene una ciencia llamada Intellibrew, que es una tecnología inteligente que mide el sabor del café para emitir uno ideal al paladar. Tiene el sistema limpieza Click, lo que permite una acción rápida y sencilla para garantizar su optimización y su larga durabilidad. La Bosch tiene un depósito de agua amplio de 0.7 litros de agua para ofrecer varias tazas de café.

Recomendaciones para comprar una cafetera

El mundo de las cafeteras es tan amplio como el de cualquier aparato electrónico de la cocina. Son muchas las bondades a ofrecer. Es probable que, después de todo haya quedado claro la mayor cantidad de información sobre el tema; sin embargo, siempre es importante disipar las pequeñas dudas relacionadas. Por eso, aquí dejamos un apartado con las preguntas frecuentes antes de comprar una cafetera.

¿Cuáles son las mejores cafeteras?

La mejor cafetera es la que se adapta a tus necesidades y cumple con todas las funciones que deseas. Sin embargo, aquí vamos a enumerar algunas consideradas "las mejores".

De’longhi Magnífica.

Krups Roma.

Cecotec Power Expresso.

¿Qué tener en cuenta al momento de comprar una cafetera?

Los detalles a considerar son:

El material de fabricación : No te dejes llevar por la apariencia. Los materiales con los cuales se fabricó la cafetera son más importantes que cómo luce. Procura que sea de acero inoxidable, cobre o latón .

: No te dejes llevar por la apariencia. Los materiales con los cuales se fabricó la cafetera son más importantes que cómo luce. Procura que sea de . Bomba de agua : La cafetera a comprar debe tener una bomba de agua profesional. Esta es la encargada de llevar el agua a presión sobre el café de manera adecuada.

: La cafetera a comprar debe tener una bomba de agua profesional. Esta es la encargada de llevar el agua a presión sobre el café de manera adecuada. Control de temperatura : Adquiere una máquina que tenga un regulador de temperatura y que alcance unos 90 °.

: Adquiere una máquina que tenga un regulador de temperatura y que alcance unos 90 °. Tubo de vapor : Si deseas preparar latte o cappucino, lo mejor es tomar en cuenta que tenga un buen tubo de vapor.

: Si deseas preparar latte o cappucino, lo mejor es tomar en cuenta que tenga un buen tubo de vapor. Calienta tazas: Fíate que la cafetera tenga un calienta tazas para que la temperatura de esta no afecte la preparación del café.

¿Cuántos bares debe tener una buena cafetera?

Los bares son herramientas que regulan la presión del agua y de su circulación hasta su expulsión. Las cafeteras profesionales suelen tener nueve bares de presión; las cafeteras de casa tienen 15 bares de presión. Estas últimas tienen una bomba vibratoria para realizar el proceso, lo que significa que requieren más fuerza.

¿Cómo hacer una taza de café?

Hacer café en cafetera es muy sencillo. Para ello, tan solo sigue estos pasos:

Vierte la cantidad de agua que requieres preparar dentro de la cafetera.

Entre siete a ocho gramos de café por cada dos tazas de agua .

. Encender la máquina y esperar que haga el trabajo.

Servir en la taza y tomar.

¿Qué café es mejor en grano o molido?

Cualquiera de los dos es una buena opción; sin embargo, los expertos consideran que el café en grano tiene mejor sabor y es más duradero que el molido. Además, es mucho más fuerte y aromático cuando se prepara un café recién molido.