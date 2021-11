Para pasar unas jornadas agradables durante el invierno en tu patio o jardín necesitarás tener una buena temperatura. Para ello, es imprescindible contar con un calefactor exterior como el Activa 13600 Cheops , que te permita reunirte alrededor del calor, y pasar un buen rato disfrutando con tus seres queridos o con tus amigos.

En el mercado actual, nos encontramos con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger si buscamos elementos de calefacción. Sin embargo, no todos son iguales y tomar una decisión de compra no siempre es fácil, por lo que hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado.

¿Cuál es el mejor calefactor exterior del mercado?

Elegir un calefactor exterior puede ser una tarea un poco compleja, en especial porque existen tanto eléctricos como a gas. Por este motivo, hemos seleccionado las 8 mejores opciones para que puedas escoger uno que se ajuste a tus necesidades particulares. Así que, sin dar más rodeos, vamos a conocerlos:

1. Calefactor exterior a gas Activa 13600 Cheops

Calefactor exterior a gas Activa 13600 Cheops

Se trata de una estufa exterior en forma de pirámide que tiene un gran rendimiento para brindarte una gran calefacción. Tiene dos ruedas que permiten que sea mucho más fácil moverla de un lado a otro sin problemas. Puede aportar una potencia calorífica de hasta 10,5kW, que hace que sea muy útil para los espacios exteriores.

Incorpora una rejilla de seguridad en acero inoxidable de alta calidad y un tubo de vidrio resistente al calor haciendo que sea muy segura gracias a que la fuente de radiación térmica está protegida. También tiene un sistema de apagado automático y protección antivuelco, lo que te permitirá librarte de cualquier tipo de preocupación. Su unidad de combustión ha sido probada y certificada por la DVGW de Alemania, lo que garantizará que tendrás siempre el máximo rendimiento posible.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un calefactor que funciona bastante bien, pero es aconsejable cambiar los tornillos por unos de acero inoxidable para evitar el óxido". Por otra parte, destacan que "el rango de radiación que ofrece es más que suficiente, y es ideal para una terraza". Este es un modelo con una gran potencia calorífica y que te permitirá conseguir siempre una temperatura agradable.

Ver precio

2. Calefactor exterior eléctrico Blumfeldt Megalith

Calefactor exterior eléctrico Blumfeldt Megalith

Este es un calefactor ideal para la terraza o el balcón y que se puede usar perfectamente durante todo el año. Este cuenta con la tecnología de calefacción mediante infrarrojos, que hace que se caliente el ambiente de la forma más eficiente posible. De esta forma, no tendrás ningún tipo de desperdicio de calor por el aire del entorno. Este es un calefactor exterior que cuenta con tres emisores de carbono de 900W que permiten tener la máxima eficiencia posible.

Su potencia máxima es de 2700W, lo que asegurará de que se pueda conseguir una temperatura agradable en cualquier jardín o terraza. Tiene un cómodo mando a distancia, para que se pueda controlar de una forma mucho más cómoda. Es totalmente apto para exteriores gracias a su protección IP34, por lo que se puede utilizar incluso cuando haya lluvia sin que esto vaya a representar un riesgo para tu seguridad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene un diseño muy bonito, y permite regular en 3 niveles la intensidad del calor, para adaptarse a cada momento". También destacan que "ofrece una buena luz ambiental, calienta enseguida y te permite tener una mayor comodidad al usarlo en especial por su mando a distancia". Es una gran solución si buscas un calefactor exterior eléctrico que tenga un gran rendimiento y eficiencia.

Ver precio

3. Calefactor exterior a gas Outsunny ES842-186V30731

Calefactor exterior a gas Outsunny ES842-186V30731

Sin duda es una buena opción a tener en cuenta, en especial porque se trata de un calefactor con forma de paraguas que permite combatir el frío de una forma efectiva. Funciona perfectamente con gas propano, butano o gas licuado de petróleo. Es muy fácil de utilizar gracias a su perilla giratoria, que permite graduar la intensidad del calor dependiendo del alcance que quieras tener con tu calefactor. Para encenderlo debes ponerlo en "Piloto", y presionar para luego presionar el botón de encendido.

Tiene una base con dos ruedas que permite que se pueda mover fácilmente de un lado a otro sin tener que hacer un gran esfuerzo. La estructura del calefactor está fabricada en acero inoxidable, y cuenta con un interruptor de seguridad antivuelco, que al perder el contacto con el suelo apagará automáticamente el aparato. La potencia total de este calefactor es de 12,5kW, lo que te permitirá cubrir perfectamente una terraza y mantener una temperatura muy agradable.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una estufa exterior muy fácil de usar, y que aporta suficiente calor cuando se tiene una noche fría". Además, afirman que "tiene un buen alcance, y se puede usar con cualquier gas, lo que hace que sea muy cómodo de utilizar". Este calefactor tiene un encendido piezoeléctrico que permite conseguir así los mayores beneficios posibles.

Ver precio

4. Calefactor exterior eléctrico Suntec Wellness 13485

Calefactor exterior eléctrico Suntec Wellness 13485

Este es un calefactor eléctrico que permite mantener un buen ambiente, y que funciona mediante fibras de carbono de alta eficiencia. Esto permite tener una emisión de calor de forma rápida y sin que se vea afectado por las corrientes de aire. Gracias a su sistema de radiación por infrarrojos podrás conseguir un ambiente agradable sin ningún tipo de esfuerzo. Tiene tres niveles de calor diferentes, los cuales son de 650, 1350 o 2000W, dependiendo de las necesidades que tengas.

Es un dispositivo muy fácil de controlar, puesto que puedes ajustarlo con tan solo presionar un botón, o directamente con su mando a distancia. Tiene un cable con una longitud de 1,4 metros para que puedas tener una gran comodidad. Tiene una base estable y pesada, y una carcasa en aleación de aluminio para mantenerlo protegido. Además, tiene una protección IP65, que permite que se pueda utilizar en exteriores sin ningún tipo de inconveniente. Tiene una altura perfecta para sentarse en la terraza o en el jardín y recibir el calor del mismo.

Es un modelo con unas reseñas bastante positivas por parte de los usuarios, asegurando que "es un modelo muy elegante, y para ser eléctrico es bastante eficaz". Por otra parte, destacan que "calienta bastante, su estética es muy bonita y es totalmente recomendable". Es un modelo ideal si buscas un calefactor eléctrico con una buena potencia y que resista por completo las inclemencias del tiempo.

Ver precio

5. Calefactor exterior eléctrico Blumfeldt Heat Guru Plus

Calefactor exterior eléctrico Blumfeldt Heat Guru Plus

Se trata de un modelo que te ofrecerá temperaturas agradables en tu balcón o terraza, y disfrutarás así de una gran comodidad. Este es un modelo que cuenta con un total de tres niveles diferentes de calor para escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. Por otra parte, también cuenta con un sistema de oscilación de 60°, lo que le confiere una mayor eficacia a la hora de calentar el ambiente.

Es un calefactor con tecnología infrarroja, y que tiene una potencia máxima de 2000W, lo que permitirá calentar todas tus áreas. Tiene un temporizador que se puede ajustar para que se apague de forma automática en un plazo de 1 a 9 horas. Se puede controlar fácilmente mediante los botones que trae, así como con un control remoto incluido. Tiene una protección IP44, lo que permite que se pueda usar en exteriores sin ningún tipo de limitación.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "funciona bastante bien, el calor es agradable y el sistema de rotación hace que sea mucho más funcional". Por otra parte, aseguran que "es un buen producto que genera una gran cantidad de calor". Este calefactor puede brindar una calefacción muy efectiva, gracias a que tiene un sistema de rotación simplemente único.

Ver precio

6. Calefactor exterior a gas Kekai Niklas

Calefactor exterior a gas Kekai Niklas

Este es un calefactor exterior a gas de alta potencia, que permite alcanzar un total de 13kW de potencia máxima. Esto lo hace ideal para zonas entre los 20 y los 25m2, manteniendo una temperatura agradable sin ningún tipo de inconveniente. Es un modelo completamente resistente a la intemperie, la luz solar y a las altas temperaturas, soportando a la perfección cualquier tipo de condiciones climáticas.

Tiene forma de seta, y cuenta con un reflecto superior, lo que permite que se tenga un retorno de calor ideal para calentar las estancias de gran tamaño. Funciona con botellas de gas butano de 12,5KG, y su consumo es de 870g/hora. Su sistema de encendido piezoeléctrico permite que se tenga un menor consumo, y se puede regular con un termostato para adaptarlo a la perfección a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy fácil de montar, debes ponerle una pila dentro del botón de encendido y da suficiente calor". Además, afirman que "calienta bastante, aunque se debe tener cuidado con el consumo porque a potencia máxima gasta una bombona rápidamente". Es un modelo de alta potencia que te permite mantener tus estancias exteriores calientes.

Ver precio

7. Calefactor exterior eléctrico Arebos AR-HE-DH1500FB

Calefactor exterior eléctrico Arebos AR-HE-DH1500FB

Se trata de un calefactor de techo con tecnología infrarroja, que permite tener unas veladas acogedoras sin importar la época del año. Este calefactor te permite tener una potente fuente de calor, y una gran eficiencia calentando todas tus estancias. Se puede ajustar en tres niveles de potencia de 500, 1000 y 1500W, con tan solo presionar un botón. Además, cuenta con un mando a distancia, que permite ajustar fácilmente la intensidad del calor sin ningún tipo de inconvenientes.

Es muy fácil de instalar gracias a su cadena de acero inoxidable de 50 centímetros, lo que permite que se pueda montar fácilmente en cualquier techo. Permite tener un suministro de calor multidireccional, que se distribuye uniformemente sin necesidad de precalentamiento, y cubre por completo un área de hasta 9m2. Cuenta con una protección IP34, lo que hace que sea totalmente seguro para el uso en exteriores, y tiene una rejilla protectora de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy bueno, estable y calienta bastante bien, además de que es muy estético". Por otra parte, destacan que "calienta perfectamente, y después de colocarlo en el nivel más alto de potencia, se puede pasar al más bajo por unos 20 minutos antes de tener que volver a subirlo". Es una gran solución si no quieres un calefactor de pie, sino que quieres un modelo que no vaya a quitar espacio en el suelo.

Ver precio

8. Calefactor exterior eléctrico Tristar KA-5287

Calefactor exterior eléctrico Tristar KA-5287

Es una gran opción si estás buscando un calefactor exterior barato y que tenga un buen rendimiento. Esto debido a que tiene tres ajustes de calor de 650, 1300 y 2000W, que hace que sea ideal para la terraza y las fiestas al aire libre. Es un modelo muy práctico, en especial porque se puede utilizar sobre su soporte o montado en la pared lo que le aporta una gran versatilidad.

Este es un modelo con protección IPX4, lo que permite que se pueda utilizar en exteriores sin ningún tipo de protección. Su base tiene un sistema de protección antivuelco, lo que permite evitar cualquier tipo de accidentes. Su soporte se puede ajustar en altura hasta los 2 metros, lo que te aportará una gran comodidad.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes lo han comprad, asegurando que "es un modelo que permite tener una buena calefacción sin gastar demasiado dinero, en especial si lo usas en la potencia más baja". También destacan que "tiene una excelente relación calidad-precio, es muy fácil de instalar y permite disfrutar de la terraza en cualquier momento". Es un modelo muy práctico que se puede usar tanto en la pared como en su soporte.

Ver precio

Recomendaciones para escoger un calefactor exterior: ¿En qué fijarse?

Antes de elegir un calefactor exterior existen algunos puntos clave que debes considerar para que puedas tomar una buena decisión de compra. Dentro de los puntos clave que debes tener en cuenta están:

Fuente de energía

Este es un aspecto importante que debes tener en consideración, en especial porque dependerá en gran medida de tus necesidades. Algunas estufas exteriores pueden funcionar con leña o con pellets, aunque son las menos prácticas.

Para las terrazas, una buena opción puede ser optar por una fuente de energía como el gas, puesto que es muy buena opción y que no requiere cables. Sin embargo, si tienes un enchufe cerca, un calefactor eléctrico de infrarrojos puede ser una gran opción, en especial porque son de gran eficiencia energética y de bajo consumo energético.

Tamaño

Dependiendo del uso que le vayas a dar a tu calefactor debes tener en consideración que algunos son más grandes que otros. Las estufas de gas tienden a ser más altas, alcanzando los 2 metros para brindar una buena distribución del calor.

Por su parte, los aparatos eléctricos suelen ser mucho más pequeños y compactos, además de que son más ligeros. En todo caso, todo dependerá del tamaño del espacio y de la fuente energética que quieras escoger.

Movilidad

La movilidad será algo básico, en especial porque si vas a mover la estufa debes poder hacerlo sin ningún tipo de esfuerzo. En todo caso, algunas incluyen ruedas que permiten que se puedan desplazar mucho más fácil. Esto es básico en los modelos que tienen una base que se coloca en el suelo.

Por otra parte, los modelos que van instalados en la pared no se suelen mover constantemente, aunque estas tienen el inconveniente de que los usuarios deben acercarse a la fuente de calor y no a la inversa.

Lugar de uso

Estas estufas se usan en el exterior, pero no todos los espacios son iguales y no en todos se puede tener el mismo poder de calefacción. Siempre se debe priorizar los modelos de largo alcance si vas a utilizarlas en espacios amplios y al aire libre.

Sin embargo, si tienes una terraza pequeña o un jardín pequeño, puedes buscar un modelo que se ajuste a tus gustos en cuanto a la estética. De esta forma, podrás conseguir un ambiente mucho más óptimo en tu hogar.

¿Qué es un calefactor exterior?

Los calefactores eléctricos son aparatos que cuentan con la capacidad de hacer confortable la estancia al aire libre durante el invierno. Estos se pueden usar tanto en patios o jardines de una forma muy cómoda y mantener una temperatura agradable.

Son sistemas muy utilizados en hogares, bares, hoteles y restaurantes, para crear un ambiente mucho más agradable. En todo caso, este tipo de sistemas suelen funcionar de dos formas, que es con electricidad o con el uso de gas. Pero, sin importar su sistema de funcionamiento, están pensados especialmente para incrementar la temperatura de una estancia y evitar incomodidades.

¿Para qué sirve un calefactor exterior?

Este tipo de aparatos están pensados especialmente para disfrutar cómodamente de estar al aire libre. Están pensados especialmente para su uso durante el invierno, para que puedas mantener una buena temperatura y disfrutar en el exterior sin tener que pasar frío.

Son sistemas que permiten incrementar la temperatura en un rango de espacio que dependerá de la potencia del aparato. En todo caso, suelen ser muy eficientes a la hora de crear un ambiente acogedor, y que te permita conseguir siempre una gran comodidad para disfrutar de las actividades al aire libre.

Son ideales para utilizarlos tanto en jardines como en terrazas, siempre que estos estén diseñados para el uso exterior. Ten en cuenta que si no están diseñados para el uso en exteriores es mejor no usar los calefactores en estos ambientes, porque puede que no tengan la protección suficiente para soportar las condiciones climáticas adversas.

Ventajas que tienen los calefactores exteriores

Son muchas las funciones que cumplen los calefactores exteriores y dentro de las principales ventajas que te aportarán están:

Es una solución rápida para el frío, generando una sensación de calor en especiaos abiertos.

Son muy útiles para hoteles y comercios porque aumentan la afluencia de clientes en los meses de temperaturas bajas.

Algunos se pueden transportar cómodamente para aprovechar los espacios.

Te puedes encontrar con modelos adaptados a cada necesidad.

Sin embargo, debes tener en consideración que en los climas de frío extremo estos no resultan tan eficientes. Además, debes calcular el espacio que se puede cubrir con cada calefactor para saber si requieres más de uno para conseguir el efecto calórico deseado.

¿Qué tener en cuenta para calentar una terraza?

A la hora de calentar una terraza, debes tener en consideración que si se trata de un espacio bien ventilado una estufa de gas será una gran solución. Estas son especialmente útiles si no existe una toma de corriente cerca, puesto que no requieren de electricidad para funcionar.

A la hora de calentar una terraza tendrás que fijarte si es un espacio abierto o semi abierto, en especial porque de esto dependerá la potencia que requieres. También debes fijarte bien en la eficiencia energética, así como en la rapidez con la que calientan el espacio y así optimizar al máximo la temperatura de tus espacios.

¿Cuáles estufas exteriores consumen menos?

En cuestiones de consumo, los sistemas eléctricos con infrarrojos son los que suelen tener un menor consumo energético. Si se comparan con las estufas de gas, el consumo será mucho más bajo, y otra opción interesante son los paneles radiantes eléctricos de onda corta.

Ten en cuenta que, si usas modelos de pie, lo más eficiente será colocarlos cerca al usuario, porque así se podrá reducir en gran medida la potencia y así bajar el consumo energético. Debes escoger siempre un modelo que tenga una potencia regulable y que no sea fija, porque así podrás tener una mayor eficiencia energética.

También debes tener en cuenta que las estufas que liberan el calor de forma circular suelen consumir mucha más energía parra mantener una temperatura agradable. Por este motivo, los modelos que concentran el calor en un solo punto pueden ser más eficientes para calentar los espacios.

¿Qué potencia es la adecuada para el uso en exteriores?

La potencia dependerá en gran medida del tamaño del espacio que quieres calentar, y de las condiciones que ya hemos mencionado anteriormente. En todo caso, se estima que, para los calefactores exteriores a gas, se requiere de una potencia entre 10 y 13kW, para que se puedan calentar superficies de hasta 30 m2.

Por otra parte, cuando hablamos de las estufas eléctricas se debe hacer un cálculo de unos 300W por cada metro cuadrado. En estos casos, para tener una mayor eficiencia, se aconseja que la fuente de calor esté elevada, y se aconseja que sea a 2 metros de altura. Siempre debes tener en cuenta que, puede ser necesario instalar más de un calefactor exterior, en especial si se trata de espacios que son muy grandes.