Los 9 mejores calefactores para el baño

Existen lugares donde deseas sentirte siempre cómodo y con una sensación de calidez, y el baño es uno de ellos. Allí te puedes relajar y tomar una ducha para aliviar todas las tensiones de tu día a día, por este motivo un calefactor para baño es una gran opción, para mantener el confort con una temperatura realmente buena.

Gracias a estos dispositivos podrás ajustar la temperatura del ambiente según tu conveniencia, y permite que se pueda salir de la ducha sin perder el calor de tu baño. Son muy fáciles de utilizar, logrando ajustarlos fácilmente a diferentes temperaturas y niveles de potencia. Pero no todos son de la misma calidad, por lo que debes elegir muy bien un modelo que se adapte a tus necesidades.

Así que, si no sabes cuál elegir, te invitamos a que sigas leyendo este post, porque aquí encontrarás las mejores opciones para que tengas un aparato de alta calidad.

¿Cuál es el mejor calefactor para baño?

A pesar de que existen muchas opciones de calefactores de baño, no todos tienen la misma potencia ni tampoco la misma eficiencia energética. Por este motivo, es que el día de hoy he seleccionado las 9 mejores opciones para ti, y que así puedas elegir un calefactor de baño que se adapte por completo a tus necesidades.

Estas son los mejores calefactores para el baño tras nuestro análisis:

1. Calefactor de baño Rowenta Comfort Compact

Calefactor de baño Rowenta Comfort Compact

Es uno de los mejores modelos que podrás conseguir para tu baño, en especial porque es altamente versátil y eficaz. Ofrece la posibilidad de tener dos posiciones de potencia de 1.200W y de 2.400W como potencia máxima. Cuenta con un funcionamiento muy silencioso en su modo Silence, lo que hace que sea ideal incluso para usarlo en la habitación para dormir después de haberlo usado en el baño.

Tiene un termostato con dispositivo mecánico anti-heladas, lo que permite tener un funcionamiento óptimo durante el invierno. Su asa permite facilitar el transporte, y es un modelo altamente versátil que te ayudará mucho durante el invierno. Además, tiene una opción de aire frío que permite refrescar todos tus espacios durante el verano, lo que te permitirá tener siempre un aparato perfecto para tus necesidades.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas, afirmando que "es muy silencioso, cómodo y fácil de transportar". También destacan que "su cable es bastante largo, y se puede usar en habitaciones pequeñas como en el baño incluso en la opción de silencio". Es un aparato de calefacción muy silencioso, lo cual te permitirá que puedas tener tu baño caliente durante el invierno.

2. Calefactor de baño Honeywell HZ-510

Calefactor de baño Honeywell HZ-510

Se trata de una gran opción, en especial porque es un calefactor de baño que tiene dos posiciones de calor de 1100 y 1800W. Tiene una tecnología de calefacción cerámica con un termostato variable. Es un modelo que permite conseguir una temperatura ambiente constante, y que es perfecto apara áreas pequeñas como el baño.

Cuenta con unas patas frontales que son totalmente ajustables, esto le confiere una mayor versatilidad, en especial porque permiten dirigir el calor a donde se desee. Además, es un modelo muy práctico para usarlo, en especial porque solo bastará con girar el mando y comenzará a funcionar de inmediato. Tiene un asa de transporte, lo que te permitirá ubicarlo fácilmente en cualquier parte, y tener calefacción para cualquier habitación de tu hogar.

Según lo que opinan los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "es pequeño, bonito y no hace mucho ruido, además de calentar rápidamente". También aseguran que "es perfecto para el baño, y con usarlo a mitad de potencia durante unos minutos funciona genial". Este se destaca por su diseño y funcionalidad, garantizando así que tendrás un calefactor que se adaptará perfectamente a tu decoración.

3. Calefactor de baño de bajo consumo Orbegozo RRE 810

Calefactor de baño de bajo consumo Orbegozo RRE 810

Se trata de un emisor térmico de bajo consumo que puede ser utilizado en todos los ambientes de tu hogar, incluso en el baño. Se trata de un sistema respetuoso con el medio ambiente porque no requiere de ningún tipo de aceite para funcionar, por lo que no se generan humos ni olores. Tiene una potencia total de 800W, lo que hace que el consumo sea lo más bajo posible.

Tiene un funcionamiento programable que permite fijar un horario y temperatura para todos los días de la semana. Así, puedes programarlo para que se encienda todos los días a la hora de tomar la ducha y así conseguirás que el baño esté caliente. Tiene un sistema de control mediante una pantalla LCD y un mando a distancia, además de no resecar el ambiente.

Este modelo tiene opiniones bastante positivas de los usuarios que lo han comprado asegurando que "consume poca energía y genera bastante calor". También aseguran que "calienta muy rápido y no consume casi nada, con un alto rendimiento". Este calefactor es perfecto si no quieres gastar mucho dinero en electricidad, lo que garantizará que no tendrás ningún inconveniente con la factura de electricidad.

4. Calefactor de baño Pro Breeze Mini

Calefactor de baño Pro Breeze Mini

Se trata de un calefactor ligero, portátil y que es muy potente, siendo perfecto para calentar pequeños ambientes. Cuenta con un diseño que hace que sea muy fácil de moverlo, por lo que no solo podrás usarlo en el baño, sino en otras habitaciones de tu hogar. Tiene una tecnología de cerámica, la cual permite proporcionar un calentamiento más rápido, y más eficiente en comparación con los calentadores de ventilador.

Ofrece un termostato totalmente regulable que permite configurar la temperatura para que puedas conseguir un calentamiento óptimo. Tiene una función de oscilación de 60°, lo que permite distribuir la temperatura por todos tus espacios. Cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento y un interruptor antivuelco para que el dispositivo se apague si las condiciones de uso no son óptimas. Se puede regular su potencia entre los 1200 y los 2000W.

Son muchas las opiniones positivas sobre este modelo que tienen los usuarios como por ejemplo "calienta bastante, y es muy rápido gracias a su función de oscilación". Por otra parte, también destacan que "tiene una buena potencia calorífica, y se apaga de forma automática si se cae o si lo levantas". Debes tener presente que incorpora un termostato, que lo pondrá en modo de suspensión cuando alcance la temperatura que escogiste.

5. Calefactor de baño Rowenta Comfort Aqua

Calefactor de baño Rowenta Comfort Aqua

No cabe duda de que esta es una gran opción, en especial porque es un calefactor silencioso especialmente pensado para el uso en baños. Tiene un dispositivo antigotas incorporado, y ofrece un doble aislamiento eléctrico para evitar accidentes y tener el mayor nivel de seguridad posible. Tiene dos posiciones, la posición Silence funciona a 1.200W, mientras que a máxima potencia llega a los 2.400W.

Tiene un bajo nivel de ruido, y cuenta con un dispositivo mecánico anti-heladas, lo que garantizará su gran rendimiento. Se puede transportar fácilmente gracias a su práctica asa de transporte, y calienta el baño de una forma bastante eficiente. Además, tiene una buena relación calidad-precio para que puedas aprovechar al máximo tu dispositivo.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante buenas, afirmando que "es el mejor calefactor para el baño o cualquier habitación mediana". Además, aseguran que "a pesar de ser costoso merece la pena pagarlo gracias a su gran calidad y al ser muy práctico". Es un calefactor que tiene un tamaño compacto, por lo que ocupará poco sitio en el baño, garantizando que será bastante compacto.

6. Calefactor de baño Tristar KA-5039

Calefactor de baño Tristar KA-5039

Este sin duda es una gran opción, en especial porque tiene un precio bastante ajustado, lo que te permitirá que se adapte fácilmente a tu presupuesto. Es un calefactor que cuenta con dos diales giratorios que se encargan de distribuir el calor de una forma bastante eficiente. Tiene un termostato ajustable y puede funcionar en dos modos de 1000 y 2000W, dependiendo de la temperatura que quieras conseguir en las habitaciones pequeñas.

Es ideal para cualquier espacio pequeño como el baño, y te garantizará que tendrás una buena temperatura de funcionamiento. Además, permite usarlo en modo ventilador durante el verano, lo que hace que sea un aparato mucho más versátil de lo que pensabas. Además, es bastante compacto, y tiene una cómoda asa de transporte para llevarlo a cualquier espacio fácilmente.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo afirman que "tiene una calidad precio, correcta, siendo perfecta para un aire caliente local". También destacan que "este modelo calienta lo necesario de una forma eficiente". Sin embargo, este modelo es un poco ruidoso, por lo que debes tener en cuenta esto antes de comprarlo y así evitar cometer errores en tu compra.

7. Calefactor de baño Cecotec Force Ready Warm

Calefactor de baño Cecotec Force Ready Warm

Se trata de un ventilador con capacidad térmica que tiene una potencia de hasta 2000W para garantizar un gran rendimiento. Tiene una tecnología Neverfrost, la cual permite que se mantenga siempre la temperatura por encima de los 0°C, evitando congelamiento del mismo. Su rejilla de seguridad evitará que se produzca cualquier tipo de accidente en el mismo, garantizando así un gran rendimiento.

Tiene un termostato completamente regulable entre los 1000 y los 2000W, y tiene una tecnología llamada OnlySilence. Esto quiere decir que es un aparato que no hará ruido y que te ofrecerá una gran comodidad mientras que calienta tu baño de una forma bastante eficiente. Además, también ofrece el modo de aire frío, lo que lo convierte en un aparato que podrás usar durante todas las épocas del año sin ningún tipo de inconveniente.

Este es un modelo que tiene unas buenas opiniones asegurando que "es robusto y duradero, con unos botones que responden perfectamente, siendo perfeto para calentar el baño". También destacan que "es bastante ligero y tiene un precio estupendo". Esto hace que sea una gran opción, en especial si no quieres gastar demasiado dinero en un sistema de calefacción para el cuarto de baño.

8. Calefactor de baño Cecotec Ready Warm 5200 Box Ceramic

Calefactor de baño Cecotec Ready Warm 5200 Box Ceramic

Este es un calefactor cerámico de pared con una potencia total de 2000W, que cuenta tanto con un mando a distancia como con un temporizador. Es programable hasta 12 horas, después de las cuales el calefactor se apagará por completo. Este cuenta con una potencia mínima de 1000W y una máxima de 2000W, lo que te garantizará que tendrás la suficiente potencia en tu baño.

Además, cuenta con un sistema de protección IPX2, lo que permite que se pueda usar de una forma bastante cómoda en los baños sin ningún tipo de inconveniente. Tiene una gran eficiencia gracias a su funcionamiento con cerámica, y tiene un sistema de seguridad que permite regular la potencia de salida según la temperatura. El calor se extiende rápidamente por todo el espacio, haciendo que sea perfecto para áreas de hasta 20 metros cuadrados de una forma bastante eficiente.

Muchos usuarios tienen opiniones positivas respecto a este modelo asegurando que "es un aparato compacto y bonito, además de ser muy fácil de usar". También destacan que "por el precio que tiene vale la pena, y su potencia de 2000W es perfecta para calentar los cuartos de baño". Es un modelo muy recomendable, en especial porque cuenta con un alto nivel de seguridad para ambientes húmedos.

9. Calefactor de baño Orbegozo FH-5028

Calefactor de baño Orbegozo FH-5028

Se trata de un calefactor bastante compacto, y que ofrece dos posiciones de trabajo de 1000 y 2000W. Este es un modelo perfecto para la mayoría de los espacios pequeños, y tiene una función de ventilador para usarlo durante el verano. Su temperatura es completamente ajustable mediante termostato, garantizando así que tendrás un gran rendimiento.

Tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento, así como una luz indicadora del encendido. Este modelo cuenta con un sistema de calor instantáneo, lo que permite comenzar a generar calor desde que se enciende, sin tener que esperar hasta que se caliente. Además, con su diseño se puede tener un aparato bastante eficaz, y que podrás usar en cualquier estancia de tu hogar incluido el baño.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "tiene muy buena relación calidad-precio". Por otra parte, también aseguran que "calienta de inmediato y ofrece u buen nivel de temperatura". Sin embargo, debes tener en cuenta que es un modelo que produce un poco de ruido, por lo que debes tener en cuenta esto antes de comprarlo.

Qué calefactor de baño comprar: Consejos para adquirir el tuyo

Antes de escoger un calefactor de baño, debes tener en cuenta algunas recomendaciones básicas para que puedas conseguir el mejor aparato para ti. Dentro de las principales que debes tener en cuenta están:

Potencia

Es el punto más importante, y debes saber cuál es el nivel de potencia que necesitas para el tamaño de tu baño. Dependiendo de la potencia se podrá tener el nivel de temperatura que necesitas y mantener su constancia mientras que está pendido.

La mayoría tienen diferentes niveles de potencia que se pueden regular. Para obtener una buena cantidad de calor se recomienda elegir un modelo de 1000W o más. Pero, debes tener claro que esto va asociado con el consumo energético, por lo que debes evaluar muy bien tus necesidades.

Funcionamiento remoto

Muchos son los modelos que no cuentan con un funcionamiento mediante un control remoto, y pueden ser más baratos. Pero sin duda, el mando a distancia será bastante útil, en especial porque sin importar el lugar de baño donde te encuentres podrás programar tu calefactor. Se recomienda que tenga un buen alcance para evitar inconvenientes.

Termostato

Es importante que escojas un modelo que te permita graduar los diferentes niveles de temperatura que necesites. Así, podrás hace r que tu aparato sea ideal para calentar todas las estancias sin ningún tipo de inconveniente.

En algunos casos, los modelos que cuentan con ventilador suelen ser una mejor opción, en especial porque permite distribuir la temperatura por todos los espacios de una forma más sencilla. Lo ideal será que puedas programar la potencia de tu ventilador para que puedas tener una temperatura constante en todo el baño.

¿Es mejor un calefactor portátil o uno de pared?

Todo dependerá de lo que busques en tu calefactor de baño, en especial porque ambos tienen sus puntos positivos que debes tener en consideración. Al hablar de un calefactor portátil, este podrás colocarlo en el suelo del baño para calentar esa estancia antes de tomar una ducha y que el baño permanezca caliente durante ese tiempo.

Una vez que termines, puedes llevar el calefactor a otra habitación donde puedas necesitar de un aparato de calefacción. Además, son compactos y la mayoría tienen un asa que permite transportarlos fácilmente a cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente.

Por otra parte, los calefactores de pared se instalarán directamente en el baño, y siempre estarán disponibles. No son tan fáciles de quitar para llevar a otra parte como los anteriores, pero ofrecen un sistema de calefacción que se adaptará por completo a tus necesidades.

En todo caso, estos también ofrecen la posibilidad de controlarlos con un mando a distancia, lo que te permite tener una mayor versatilidad. De esta firma, evitarás cualquier tipo de inconveniente, y podrás usar tu calefactor incluso sin tener que tocarlo, además de que será una gran opción si buscas un aparato únicamente para el baño.

¿Dónde colocar calefactor en baño?

En caso de que sea la primera vez que usas este tipo de productos, debes tener en cuenta que el uso correcto de los mismos permite que puedas conseguir la temperatura ideal en tu baño. Para usar el calefactor de forma correcta asegúrate de seguir estos consejos:

Ubicación: es el primer paso, y debes asegurarte de que lo ubicarás en un espacio donde no se genere incomodidad o interferencia al tránsito normal en el baño. Especialmente si hablamos de un calefactor de piso, porque así evitarás cualquier tipo de tropiezo.

es el primer paso, y debes asegurarte de que lo ubicarás en un espacio donde no se genere incomodidad o interferencia al tránsito normal en el baño. Especialmente si hablamos de un calefactor de piso, porque así evitarás cualquier tipo de tropiezo. Nivel de potencia: es el momento de establecer el nivel de potencia, siendo el más elevado para cuando quieras una temperatura muy elevada. De lo contrario, con el nivel mínimo de potencia será más que suficiente.

es el momento de establecer el nivel de potencia, siendo el más elevado para cuando quieras una temperatura muy elevada. De lo contrario, con el nivel mínimo de potencia será más que suficiente. Modo de uso: algunos modelos tienen modo tanto de calefactor, como de ventilador de aire frío. Dependiendo de la época del año elegirás uno u el otro antes de encender el aparato.

algunos modelos tienen modo tanto de calefactor, como de ventilador de aire frío. Dependiendo de la época del año elegirás uno u el otro antes de encender el aparato. Encendido: cuando enciendes el aparato, recuerda que este puede tardar unos segundos en comenzar a generar calor mientras que calientan las resistencias. Por este motivo, para calentar el baño deberías colocarlo unos cuantos minutos antes.

cuando enciendes el aparato, recuerda que este puede tardar unos segundos en comenzar a generar calor mientras que calientan las resistencias. Por este motivo, para calentar el baño deberías colocarlo unos cuantos minutos antes. Programación: algunos calefactores cuentan con sistemas de programado que se pueden guardar por varios días. De esta forma funcionarán de forma automática y no tendrás que preocuparte en absoluto por el funcionamiento porque todo estará automatizado.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, te aseguro que podrás conseguir mantener la temperatura adecuada en tu calefactor. En especial para que puedas mantener tu baño completamente caliente mientras que te duchas. Así, evitarás salir del agua caliente a un ambiente muy frío, porque podrías enfermar.

¿Cuánto gasta un calefactor de baño?

Debes tener en cuenta que, un calefactor de baño es un aparato que utilizarás únicamente por un rato mientras que sales de la ducha. No es un aparato que va a durar encendido durante 12 horas ni mucho menos, motivo por el cual, el consumo energético que tienen estos aparatos es realmente bajo.

Estos aparatos te aportan muchos beneficios, en especial para salir de la ducha a un ambiente que no esté frío, porque todos sabemos lo desagradable que puede ser morir de frío. Así, podrás salir de la ducha mojado sin ningún tipo de inconveniente, por lo cual, merece la pena tener este tipo de aparatos que no consumirán mucha energía en tu recibo de luz.

Debes tener en cuenta que, a mayor potencia en vatios, mayor será el consumo energético, por lo cual si vas a usar estos aparatos lo mejor sería usarlos en su modo de potencia más bajo. Así te asegurarás de gastar aproximadamente 1000W de potencia en la mayoría de modelos.

Sin embargo, si lo usas a máxima potencia el consumo se duplicará y podría verse reflejado en tu recibo de electricidad. Pero al usarlo por poco tiempo, el incremento no será tanto en comparación con los beneficios que te aporta este tipo de aparatos.