Las 5 mejores cámaras réflex para principiantes

Si te gusta la fotografía y quieres ir más allá de únicamente hacer tus fotos con tu smartphone, es hora de que pases al siguiente nivel. Este serán las cámaras réflex, porque te permitirán capturar unas fotos de alta calidad y de nivel profesional. Nuestra favorita por su gran relación calidad-precio es la Canon EOS 2000D, con la cual podrás capturar unas fotos simplemente únicas.

Pero, en el mercado te encuentras con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger cuando buscas una cámara de alta calidad. Por este motivo, hoy hemos hecho una selección con las mejores alternativas que podrás encontrar en el mercado, para que puedas iniciarte en el mundo de la fotografía con el pie derecho.

Así que, si quieres conocer más respecto a este tipo de cámaras y a todas las prestaciones que te ofrecen te invitamos a que sigas leyendo este post.

¿Cuál es la mejor cámara réflex para principiantes?

Comprar una cámara réflex no es una tarea fácil, en especial porque te encuentras con modelos que son baratos y de baja calidad y otros que tienen un coste muy elevado. Por este motivo, hoy hemos seleccionado 5 cámaras que conservan un buen precio, y que te permitirán capturar fotografías de nivel profesional de una forma sencilla. Así que, si quieres comprar una cámara de alta calidad, te invitamos a que sigas leyendo este post atentamente.

Estos son los mejores cámaras réflex para principiantes tras nuestro análisis:

1. Cámara réflex Canon EOS 2000D

Cámara réflex Canon EOS 2000D

Es una de las cámaras de fotografía réflex que tienen la mayor calidad, gracias a que incorpora un sensor de 24.1MP. Puede abarcar una superficie hasta 19 veces mayor que la que lograrás con un smartphone, y añadiendo una gran calidad a tus fotografías. Cuenta con la posibilidad de crear un efecto de fondo desenfocado que les dará un acabado muy artístico a todas tus fotos. Tiene una gran conectividad, porque cuenta tanto con conexión wifi como NFC para compartir tus fotos de una forma sencilla y rápida.

Incorpora una pantalla de 3 pulgadas de una alta resolución, con un visor óptico que tiene un rango de cobertura del 95%. Permite la captura de vídeos con una calidad full HD 1080p a 30FPS, con un control manual. Tiene un flash de alta potencia que te permitirá capturar de una forma sencilla todos los detalles incluso en condiciones de poca luz. Es compatible con las memorias SDHC, que permite que puedas tener una gran cantidad de espacio de almacenamiento para tus fotos, y su sensor óptico CMOS permite tener la mayor calidad en todas tus fotos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene esta cámara afirmando que "es una cámara de muy alta calidad, que permite tener unas imágenes realmente increíbles, y que no se quedará corta a la hora de hacer todas las capturas". Por otra parte, afirman que "es una buena cámara para empezar en el mundo de la fotografía profesional, siendo una cámara para principiantes que puede llegar a cubrir las necesidades de un fotógrafo profesional". Es un modelo de muy buena calidad, y que te permitirá tener unas capturas únicas gracias a su sensor de alta calidad CMOS.

2. Cámara réflex Nikon D3500

Cámara réflex Nikon D3500

Esta cámara es sin duda otra gran opción que puedes valorar, gracias a su gran sensor de 24.2MP en formato DX, el cual te ofrecerá unas fotos con una gran calidad de nivel profesional. Tiene un rango de sensibilidad que se extiende de ISO 100 a 25.600. Esto permite que las capturas de las fotografías sean siempre óptimas, sin importar si estás capturando escenas con el cielo nublado o durante la noche. Por lo tanto, es una cámara que te ayudará a conservar los colores sin importar las condiciones de luz en las cuales se encuentre.

Se pueden aplicar una amplia gama de efectos creativos, para que puedas conseguir un gran rendimiento. Incorpora una pantalla LED de alta resolución que te permitirá revisar las fotos capturadas de una forma sencilla, y con una gran claridad. Podrás tener una calidad DSLR, lo que permitirá que puedas ajustar tu cámara de forma perfecta para capturar tus fotos y hacer unos vídeos increíbles. Esta cámara además ofrece la posibilidad de capturar vídeos a 60FPS, que son mucho más fluidos y de la mejor calidad visual posible.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones asegurando que "es una máquina perfecta para iniciarse en el mundo de las réflex digitales, y que permiten tener unas capturas muy precisas en todo momento". También aseguran que "tiene una gran relación calidad-precio, siendo muy completa y con una calidad en todas sus imágenes muy buena, con unos enfoques precisos y un objetivo de alto nivel". Es una cámara réflex que tiene una gran calidad y con la que todas tus capturas quedarán perfectas en cualquier condición lumínica.

Cámara réflex Sony Cyber-Shot DSC-HX400V

Se trata de una gran opción que debes tener en consideración, y que incorpora un zoom de 50X, lo que te permitirá que puedas capturar objetos lejanos fácilmente. Tiene un lente Carl Zeiss Vario-Sonnar, con el cual podrás lograr una imagen excepcional en todas tus fotografías. Tiene conexión mediante wifi y NFC, lo que te permitirá que puedas conectar tu cámara fácilmente con otros dispositivos, y compartir tus fotos de una forma muy sencilla y rápida.

Con su sistema de procesamiento de imagen BIONZ X, permite tener una mayor velocidad en el motor de procesamiento de las imágenes, y permite tener una fiel reproducción de la textura en fotos y vídeos. Esto permite tener unas capturas mucho más profesionales, sin ningún tipo de contornos enfatizados con imágenes que tendrán una apariencia más natural. Tiene un sensor fotográfico de 20,4MP, con tecnología CMOS Exmor R, lo que proporcionará una captura precisa en cualquier tipo de condiciones de luz. Incluye una batería recargable, que permite que puedas tener una mayor comodidad, y así utilizar tu cámara de una forma mucho más sencilla.

Es un modelo que tiene muchas opiniones positivas, asegurando que "es muy buena cámara, fácil de usar con modos automáticos y manuales, con una gran calidad de imagen y un zoom óptico que impresiona". Además, destacan que "su batería recargable es extraíble y sus repuestos no son costosos, con su óptica Carl Zeiss podrás tener unas capturas impresionantes". Es una cámara que tiene una gran capacidad de zoom, y que te brindará unas capturas de muy alta calidad.

4. Cámara réflex Panasonic Lumix DC-FZ82EG-K

Cámara réflex Panasonic Lumix DC-FZ82EG-K

Esta cámara es compacta al mismo tiempo que ofrece capacidades muy avanzadas para capturar fotografías de muy alta calidad. Permite tomar vídeos en 4K y con 30FPS, lo que permite que puedas capturar tus momentos en una gran resolución. Puedes fotografiar todo lo que quieras de una forma perfecta, gracias a su zoom de 60X, que te permitirá capturar todo a una distancia única. Esta cámara permite tener unas capturas muy buenas incluso durante la noche, con imágenes de alta calidad en condiciones de poca luz.

Podrás tener una gran libertad creativa a la hora de utilizar esta cámara, en especial porque te permitirá tener una mayor libertad creativa a nivel fotográfico. Tiene un sensor MOS de 18.1MP, y una pantalla táctil LCD que tiene una gran calidad para que puedas controlar todo lo que necesitas. Además, incorpora una conexión wifi, que permitirá que puedas compartir tus fotografías de una forma muy sencilla. Tiene un sistema de enfoque único, con el cual puedes hacer tus fotos y enfocarlas después, para que así puedas seleccionar diferentes puntos de enfoque diferentes y que tus fotos se ajusten a tus necesidades.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas, asegurando que "es una cámara muy completa, y que permite tener unas capturas de alta calidad, pero el zoom puede hacer que se desenfoque un poco". Por otra parte, aseguran que "es una cámara que tiene una gran calidad de imagen, siendo ideal si buscas algo bueno, bonito y barato". Es una cámara de gran calidad, que permite tener unas buenas capturas sin tener que invertir demasiado dinero.

5. Cámara réflex Kodak Pixpro AZ652

Cámara réflex Kodak Pixpro AZ652

Se trata de una cámara que te ofrecerá unas buenas capturas de imágenes, gracias a que incorpora un sensor CMOS de 20MP. Esto permite que puedas capturar unas fotografías asombrosas, y de nivel profesional, para que así guardes tus recuerdos. Es una cámara que permite la captura de objetos distantes, en especial porque incorpora un zoom óptico de 65X, para que puedas acercar sin que vayas a perder calidad.

Permite la grabación de vídeos de alta calidad en resolución Full HD de 1080p y 30FPS. Tiene una conectividad wifi, que le aportará una gran versatilidad, en especial porque puedes controlar tu cámara a distancia utilizando su App Remote Viewer Pixpro. Además, podrás compartir las fotos y vídeos fácilmente con todos tus familiares y amigos. Cuenta con una pantalla LCD de alta calidad, para que puedas ver los resultados, y una batería de iones de litio, que te permitirá una mayor versatilidad a la hora de utilizarla.

Son muchas las opiniones positivas que tiene esta cámara por parte de los clientes que la han comprado, asegurando que "excede las expectativas, y tiene un modo automático al cual se puede confiar todas las funciones". También aseguran que "es una cámara ideal para introducirte en la fotografía, con un zoom fantástico y unos ajustes manuales fáciles de usar". Es una cámara básica, con un enfoque bastante bueno a la distancia, y con un peso ideal para comenzar a acostumbrarte.

¿Cómo elegir una buena cámara réflex para principiantes?

Antes de comprar una cámara réflex para principiantes debes asegurarte de tener en cuenta algunos puntos fundamentales. Esto con la finalidad de que tomes una decisión de compra acertada y que puedas entrar en el mundo de la fotografía fácilmente.

Dentro de los principales puntos a tener en cuenta estarán los siguientes:

Debes elegir un modelo que sea fácil de manejar y lo mejor es no volverse loco a la hora de comprar

Es importante fijarse en que tenga un obturador decente, si bien no va a ser de nivel profesional esto determinará la calidad de la imagen

El diafragma de la cámara debe permitir la entrada de la mayor cantidad de luz posible para conseguir el máximo rendimiento.

Además, cuando compres tu primera cámara réflex para iniciarte en el mundo de la fotografía, debes tener en cuenta que estas tienen ajustes automáticos. Pero, si buscas llegar a convertirte en un fotógrafo profesional, lo mejor será optar por usar la mayor cantidad de tiempo en el modo manual.

De esta forma, te irás familiarizando con el funcionamiento de las cámaras más profesionales, y así conseguirás aprender más sobre su manejo. Además, aprenderás a enfocar de una forma correcta todas tus fotografías para que te conviertas en un artista fotográfico en muy poco tiempo.

¿Qué son las cámaras réflex?

Las cámaras réflex reciben su nombre de un espejo que refleja la luz procedente de la escena y la dirige hacia el visor. Son máquinas que tienen una mejor calidad en su imagen, y que producen la captura de la imagen cuando el espejo rota hacia arriba en el interior de la cámara. Esto hace que la luz pueda llegar al sensor electrónico dejando pasar la cantidad de luz correcta.

Esa luz se transformará en una señal eléctrica, la cual después se procesa de forma digital. Estas cámaras no suelen presentar errores de paralaje, porque el sensor permite tener una visualización exacta, con una gran calidad. Al igual que en todas las cámaras fotográficas la imagen llegará invertida al sensor, la cual se invierte en el interior de la cámara mediante un pentaespejo que le dará la vuelta a la imagen 180°.

Tanto si hablamos de una cámara réflex digital como analógica, el funcionamiento de la misma es exactamente igual en la parte óptica y mecánica. La única diferencia es que la digital almacenará las fotografías en una tarjeta de memoria mientras que la analógica lo hará en una película, aunque estas últimas cada vez son menos comunes.

Partes de una cámara réflex

Las cámaras réflex están compuestas por un cuerpo donde encontraremos varios elementos y un objetivo que es el que permitirá la captura. En todo caso, para que puedas conocer más a fondo una cámara réflex, vamos a conocer un poco más este tipo de cámaras y así podrás saber cómo funcionan:

Cuerpo

Dentro del cuerpo nos encontramos con diferentes elementos, sin embargo, los más importantes que se deben tener en consideración dentro de cuerpo son:

Obturador: este regulará la cantidad de luz que entra en el sensor, y dependiendo de la velocidad de obturación pasará más o menos luz. Cuanto más tiempo dure abierto más luz podrá entrar.

este regulará la cantidad de luz que entra en el sensor, y dependiendo de la velocidad de obturación pasará más o menos luz. Cuanto más tiempo dure abierto más luz podrá entrar. Visor: en esta parte se puede ver la imagen que vamos a fotografiar, y en las cámaras más modernas también se puede hacer mediante una pantalla LCD.

en esta parte se puede ver la imagen que vamos a fotografiar, y en las cámaras más modernas también se puede hacer mediante una pantalla LCD. Sensor: es el encargado de captar toda la información de la escena. Tiene píxeles sensibles a la luz, y dependiendo del tamaño del sensor y la cantidad de píxeles se podrá tener la resolución y la calidad de las fotografías que se pueden capturar.

Es importante también que la cámara tenga un diseño que te permita manejarla de una forma muy cómoda. En todo caso, la cámara debe tener un cuerpo que sea fácil de sostener y que te permita tener una captura de las imágenes muy cómoda y como todo un profesional.

Objetivo

Cuando hablamos del objetivo es el lente que tiene la cámara, y este se compone de dos partes fundamentales:

Objetivo: este es el lente encargado de dirigir la luz que entra por la cámara hacia el sensor y que recogerá la imagen. Mientras más lentes tenga, mayor definición y calidad podrá tener la cámara.

este es el lente encargado de dirigir la luz que entra por la cámara hacia el sensor y que recogerá la imagen. Mientras más lentes tenga, mayor definición y calidad podrá tener la cámara. Diafragma: está ubicado dentro del objetivo, y son una serie de aspas que permiten que entre más o menos luz dependiendo de su apertura. Cuanto más pequeño sea el orificio se podrá tener unas imágenes mucho más nítidas con tu cámara.

La cámara que escojas para iniciar en el mundo de la fotografía no debe tener un objetivo de nivel profesional. Pero, mientras mejor sea el objetivo que incorpore, mejores fotografías podrás obtener y te acercarán más a tener una cámara de nivel profesional desde el inicio de tu carrera como fotógrafo.

¿Qué son el obturador y el diafragma y por qué son importantes para un principiante?

Para un principiante en la fotografía existen dos puntos básicos que se deben tener en consideración a la hora de hacer sus capturas de fotos. Estos elementos de la cámara son el diafragma y el obturador, y tenemos que conocerlos más a fondo para que puedas saber por qué son importantes:

Diafragma

También es conocido como apertura, y ya hablamos un poco al respecto del mismo puesto que se encuentra dentro del objetivo y regula la luz que entra en la cámara. En este punto es que escuchamos hablar de los números F, los cuales indicarán la luminosidad que entrará por el mismo.

Debes tener en cuenta que mientras más pequeño sea el número el diafragma estará más abierto y más luz entrará y viceversa. También juega un papel fundamental a la hora de tener una fotografía enfocada o desenfocada, porque mientras más pequeño sea el número F, menos profundidad de campo tendrás por lo que habrá una zona más desenfocada que otra.

Obturador

Del obturador ya hablamos, y se conoce como el tiempo de exposición que se tiene a la luz por parte de la cámara. Es decir, el período de tiempo en el cual está abierto el obturador, y existen tanto tiempos cortos como tiempos largos, los cuales se medirán en segundos o fracciones de segundos.

Si el tiempo es corto, ingresará menos luz lo que hará que se congelen los movimientos. Por otra parte, en los tiempos largos se debe usar un trípode, y se pueden capturar imágenes con una sensación de movimientos, pero también es más fácil que las imágenes queden borrosas.

Estos dos aspectos te permitirán regular la cantidad de luz y la calidad de la imagen que podrás tener con tu cámara réflex. Por lo tanto, debes asegurarte de que tendrás en cuenta estos dos puntos para escoger una buena cámara para tus necesidades.

¿Cuánto deberías gastarte en una cámara réflex para principiantes?

Existen cámaras réflex de todos los precios, algunas son muy baratas y pueden costar menos de 100€, pero no son para nada aconsejables. Esto debido a que estas cámaras réflex baratas, no tienen unas buenas características y no te permitirán avanzar en el campo de la fotografía.

Si quieres dedicarte a la fotografía a nivel profesional, lo mejor será optar por una cámara que sea de una buena calidad. Por este motivo, debes invertir un presupuesto aproximado entre los 400 y 500€ porque de esta forma podrás asegurarte de comprar una cámara que será de gran calidad. Además, tendrás una cámara de buen nivel que te puede durar por varios años mientras que aprendes por completo antes de comprarte tu cámara profesional que puede estar por encima de los 1500€.

Mejores marcas de cámaras réflex para principiantes

Existen muchas marcas de cámaras réflex que puedes usar si eres principiante, no cabe duda que una de las mejores marcas a considerar es Canon. Esto debido a que es una marca que tiene una gran trayectoria en el mercado y que te permitirá conseguir un gran rendimiento en todas tus capturas.

Sin embargo, también puedes optar por otras marcas que son punteras en el mercado como Sony, Nikon, Panasonic o Kodak. En especial porque son marcas ideales si quieres empezar en el mundo de la fotografía, y que te permitirán conseguir una gran calidad en todas tus imágenes. Además, estas marcas te ofrecen cámaras con una gran relación calidad-precio, para que puedas elegir una cámara ideal para ti.

