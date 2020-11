Los 6 mejores candados en U para bicicletas

Que te roben una bici es una experiencia muy desagradable y es más común de lo que parece. Por este motivo debes protegerla para que no la vayas a perder. Por este motivo, elegir de forma adecuada el candado es algo básico, y por esto un candado en U para bicicletas puede ser una gran opción. Pero, debes tener en cuenta que todos los candados son vulnerables por lo que debes elegir uno de buena calidad.

En el mercado te encuentras con una gran variedad de opciones entre las cuales escoger, pero debes tener claro que no todos brindan el mismo nivel de seguridad. Por esto, en este post encontrarás únicamente las mejores opciones para mantener tu bici completamente a salvo de los posibles ladrones.

Así que, si quieres conocer únicamente las mejores opciones que te puedes encontrar en el mercado te invitamos a que sigas leyendo atentamente.

Cuáles son los mejores candad en u para bicicletas

El candado que elijas puede influir mucho en el tiempo que le tome a un ladrón para lograr llevarse tu bicicleta. Por este motivo, he seleccionado aquellos que te darán el mayor nivel de protección, y si dejas tu bici a plena luz del día, es posible que no se atrevan a intentarlos. Esto debido a que serán unos modelos muy seguros que no son fáciles de abrir.

Estos son los mejores candados en U para bicicletas tras nuestro análisis:

1. Candado en U para bicicletas Kryptonite U Evolution Mini

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, en especial porque es un candado para bicicletas de muy alta seguridad. Este tiene una forma de U, y un cable para brindar un nivel de protección mucho más elevado. De esta forma, se puede tener un diseño mucho más resistente a los ataques por torsión o por corte, lo que garantiza que tendrás un gran nivel de seguridad.

Por otra parte, gracias a su soporte U-Flex Frame, se puede adaptar fácilmente a todos los tipos de marcos en tu bicicleta. Su asa de acero templado, permite que sea totalmente resistente en caso de que quieran serrar o abrirlo mediante fuerza por palanca. Ofrece un gran nivel de seguridad, lo que te garantiza que tu bicicleta estará muy protegida, porque asegura hasta un 70% de protección.

Cuenta con unas opiniones muy buenas por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que "es un candado muy robusto, que incluso es compatible con patinetes". Además, aseguran que "es bastante bueno para ladrones de oportunidad, porque no podrá cortarlo con un alicate o una cizalla de tamaño medio". Sin embargo, debes asegurarte de usarlo con el cable para que tengas un nivel de seguridad óptimo y altamente eficiente.

2. Candado en U para bicicletas DINOKA U Lock

Se trata de un candado de alta calidad a un precio realmente bajo, y que permite conseguir así un gran nivel de protección. Este proporciona un cable flexible de 1200mm, que proporcionará una alta protección al estar elaborado en materiales de la más alta resistencia. Lo más aconsejable es usar el cable y el candado juntos para que puedas asegurar la rueda delantera y conseguir el nivel de seguridad ideal.

Ofrece una cubierta de PVC duradero, que resiste fácilmente a la corrosión del agua, el polvo y la suciedad. Esto permite que el sistema de bloqueo tenga una vida útil bastante larga. Puedes llevar el sistema de bloqueo a cualquier parte, puesto que es muy práctico para llevarlo a todas partes. Se adapta a la perfección a bicicletas de 25-30mm de tubo. Este sistema tiene 2 llaves para que puedas conseguir la mayor versatilidad posible.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es un candado con una inmejorable relación calidad/precio, además de que es muy liviano". También aseguran que "tiene la capacidad de enganchar las dos ruedas y es muy resistente y seguro, además con su cable ofrece un mayor nivel de seguridad". Es una gran opción si no e quieres gastar mucho dinero en un candado para bicicletas pero que te brinde un buen nivel de protección.

3. Candado en U para bicicletas Kryptonite Kyrptolok Standard

Para tener una gran resistencia, este es un candado que no debes ignorar, en especial porque ofrece un diseño en acero endurecido. Este cuenta con mecanismo de bloqueo doble para garantizar que tendrás tu bicicleta mucho más segura. Su candado de U se combina a la perfección con su cable de lazo de 122m de largo.

Puedes comprarlo con un cable de seguridad extra para reforzar aún más la seguridad de tu bicicleta, y que evites así el robo de la misma. Tiene una gran relación entre calidad y precio, lo que te garantizará que disfrutarás de un buen nivel de seguridad en tu bicicleta. Ofrece un nivel de protección moderado, entre 4 y 6, que es perfecto si se usa en condiciones normales.

Las opiniones que tiene este candado son bastante positivas, afirmando que "cumple con su función y se nota que es muy resistente". Además, también destacan que "funciona perfectamente con patinetes eléctricos, siendo muy cómodo para su uso". Es un candado con un nivel de seguridad bastante elevado y con una cerradura bastante buena sin gastar mucho dinero.

4. Candado en U para bicicletas Lasdoloda Cable flexible de acero

Es una gran opción si buscas un candado para bicicleta que tenga una gran durabilidad, en especial porque se trata de un candado hecho para trabajo pesado. Su elaboración en acero de alto rendimiento permite resistir por completo a los ataques de corte y apalancamiento, lo que permitirá conseguir así un gran rendimiento. Es muy seguro con una cerradura de llave serpentina que evita los diversos medios para forzarla.

Para tener el mayor nivel de seguridad se debe combinar el candado con el cable de acero, que permite tener un mayor bloqueo en tu bicicleta. Es apto para todo tipo de bicicletas, e incluso para motocicletas o patinetes eléctricos. Para aumentar su durabilidad, está recubierto con una capa de gel de sílice que lo protege contra rayaduras, y la hace impermeable para resistir todas las condiciones climáticas sin ningún problema.

Según lo que afirman los usuarios que han comprado este modelo, destacan que "funciona muy bien, tiene una gran resistencia y apariencia de brindar mucha seguridad". También aseguran que "el candado cumple con todas las expectativas, y se abre y cierra sin ningún problema". Sin embargo, algunos usuarios afirman que la cuerda de acero es un poco corta, por lo que puede resultar incómodo a la hora de ponerlo.

5. Candado en U para bicicletas Abus Granit USH 470 Halter

No cabe duda de que este es un candado que debes tener en consideración si buscas tener un gran rendimiento. En todo caso, este ofrece un arco de sección redonda de 12mm en acero endurecido. Además, cuenta con un doble enganche en el cuerpo para que puedas garantizar así un gran nivel de seguridad en el candado.

Todos los elementos están fabricados en acero endurecido, lo que evitará que sea fácil de cortar y que puedas tener un gran rendimiento. Tiene un cilindro ABUS Extra Classe, para evitar que pueda ser forzad fácilmente. Cuenta con un sistema de seguridad bastante bueno en sus llaves, puesto que estas van codificadas y son totalmente reversibles con un sistema antirrobo de calidad.

Muchas son las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "la longitud de la U es justa para acoplarse fácilmente a cualquier bicicleta de una forma bastante eficiente". Por otra parte, "tiene un gran nivel de seguridad, y es perfecto para proteger tu bicicleta". Sin embargo, algunos usuarios afirman que es difícil para desbloquearlo una vez que está instalado.

6. Candado en U para bicicletas Abus Facilo

Este es un candado de arco redondo de acero endurecido de 12mm, que ofrece un gran rendimiento. Cuenta con un doble enganche del arco en el cuerpo del antirrobo, garantizando así que se tendrás una buena protección. Es un candado de alta calidad, y que viene con 2 llaves para que puedas conseguir un buen nivel de seguridad, con un cilindro de calidad para evitar que pueda ser forzado.

Brinda un nivel de protección básica para que puedas tener un bajo riesgo de robo de tu bicicleta. Además, cuenta con un cable para reforzar la seguridad, y es un producto recomendado para bicicletas de bajo precio. Es compatible con la mayoría de las bicicletas del mercado, garantizando así que puedas adaptarlo fácilmente en cualquiera de ellas y así evitar el robo.

Según las opiniones que tienen otros usuarios al respecto de este modelo, aseguran que "viene con un cable cobra muy bueno, que es de 10mm lo que hace que sea muy resistente". También destacan que "tiene una buena calidad y gran apariencia, con un cable de alta calidad". Sin embargo, algunos usuarios afirman que es un poco incómodo abrir y cerrar el candado.

Qué candado en U para bicicletas elegir: Consejos y tips

Antes de escoger un candado en U para bicicletas debes fijarte muy bien en algunos puntos básicos para que elijas de una forma acertada. Dentro de los principales a tener en cuenta están los siguientes:

Robustez

El candado que elijas debe ser lo más robusto posible, esto debido a que de esta forma más tiempo tomará que un ladrón pueda romperlo. También es posible que tenga que hacer ruido para romperlo lo que hace que llame la atención de otras personas.

Un antirrobo de buena calidad te permitirá hacer que no pueda ser vulnerado muy fácilmente. Por este motivo, debes asegurarte de que el modelo que elijas esté fabricado en materiales altamente resistentes como el acero endurecido, y que todos sus eslabones sean totalmente resistentes al ataque por ganzúas.

Peso

Esto afectará directamente la comodidad para cargar tu candado para bicicleta, y por esto no deben ser tan pesados. Si están fabricados en acero no cabe duda de que pesarán unos cuantos kilos, pero siempre debes evitar comprar un candado que sólo sea pesado.

Debes tener en cuenta que, al ser un elemento que debes llevar todo el tiempo, debes elegir un modelo fácil de transportar. Debes asegurarte de que se pueda colocar un soporte sobre la bici, o de lo contrario tendrás que guardarlo en una mochila para llevarlo.

Mecanismo de bloqueo

Es otro aspecto fundamental a tener en cuenta al hablar de la seguridad de ese tipo de candados. Existen dos opciones, la primera es con un código o combinación, o con una llave. Siempre es mejor optar por la segunda porque en caso de extraviarla seguramente tendrás otra llave en casa.

Pero si olvidas el código, debes romper tu candado para recuperar tu bicicleta. Algunos que son más modernos permiten un desbloqueo mediante una App móvil en tu smartphone, pero estos tienen un coste mucho más elevado.

Revestimiento

Debes asegurarte de que el candado que escojas no vaya a rayar o arañar la pintura de tu bicicleta, porque podrías estropearla al colocarla. La mayoría tienen recubrimientos en materiales suaves como gel o plástico, lo que hace que la pintura no se vea afectada. Nunca compres un candado de bicicleta que no esté recubierto porque esto puede hacer que se raye fácilmente la pintura y tendrás que pintarla nuevamente.

Tipos de candados en U para bicicletas

Debes tener en cuenta que los candados de U son los más resistentes y que te ofrecerán un buen nivel de seguridad. Sin embargo, debes tener en cuenta que existen diferentes tipos de estos candados entre los que puedes elegir, por esto los conoceremos, a continuación:

Candados de U corta

Los candados de U corta por lo general se utilizan únicamente para el bloqueo de una rueda de la bicicleta sin engancharla a su armazón. En todo caso, debes asegurarte de que estos candados sean de buena calidad y que permitan un bloqueo eficiente.

Por lo general, estos candados se instalan en la rueda trasera y pueden brindar un buen nivel de protección al ser chicos. Esto hace que sea más difícil para un ladrón forzarlos o romperlos.

Candados de U larga

Son otra opción bastante interesante porque estos permiten fijarlos a la rueda y al tubo de la bicicleta. Estos candados se usan por lo general en la rueda delantera de la bicicleta, garantizando así un gran rendimiento. Estos candados pueden funcionar muy bien en especial si se trata de unos candados que sean altamente robustos y de alta calidad.

Candados con cable extra

Para reforzar la seguridad, algunos candados de alto nivel incorporan un cable de acero de una buena longitud. De esta forma se puede reforzar el sistema de seguridad, y evitarás que se pueda presentar el robo de tu bicicleta.

Es indispensable tener en cuenta que estos suelen ser las mejores opciones, porque puedes bloquear ambas ruedas con el mismo sistema de seguridad. De esta forma, tendrás una protección más difícil de romper, y que de seguro llamará la atención de otras personas si se intenta romper.

¿Es mejor un candado en U o uno plegable?

Los candados plegables son bastante populares en la actualidad, en especial porque cuentan con unas placas rígidas que son totalmente resistentes al corte. Estas al ser plegadas pueden ocupar muy poco espacio, y se pueden transportar fácilmente sujetas al cuadro. Esto les confiere una gran versatilidad para su uso, por lo que muchos usuarios los prefieren.

Pero, en mi opinión personal, deberías quedarte con un candado de U, aunque es más pesado y no es tan fácil de llevar. Este te permitirá tener un nivel de seguridad mucho más elevado garantizando así que tendrás una máxima protección. Además, si es un candado reforzado con un cable de acero de alta resistencia será una mejor opción aún. En especial porque podrás tener un gran rendimiento en el mismo.

¿Es el candado en U el más seguro para evitar que te roben la bicicleta?

Claro que sí, los candados en U para bicicletas son de los más seguros que podrás encontrar, en especial porque no son fáciles de romper. Estos por lo general están hechos con una estructura en acero reforzado, lo que te permitirá conseguir siempre un gran rendimiento. En todo caso, estos candados vienen con protección contra taladros, cortes y ganzúas.

Por otra parte, nunca debes elegir un candado de cable, en especial porque son de los más inseguros que puedes conseguir para tu bicicleta. Esto debido a que pueden cortarse fácilmente y por lo tanto en 2 segundos el ladrón conseguirá llevarse tu bicicleta.

Sin embargo, si quieres reforzar la seguridad del sistema del candado en U, puede ser conveniente que elijas un candado que venga con un cable de acero reforzado. De esta forma, podrás asegurarte de que el sistema sea mucho más resistente. Pero, únicamente si usas un candado de U, porque uno de cable no ofrecerá un buen nivel de seguridad en tu bici y se la llevarán fácilmente.

¿Cuáles son las mejores marcas de candados en U para bicicletas?

En el mercado te puedes encontrar con muchas marcas diferentes entre las cuales elegir para comprar tus candados en U para bicicletas. Sin embargo, existen dos marcas que se destacan por brindar la mejor calidad en sus candados:

Abus

Esta es una marca dedicada a ofrecer unas cerraduras de alta calidad, y productos de protección para el hogar de alto nivel. Es por esto que los candados de esta marca son realmente una gran alternativa, porque te permitirán conseguir el nivel de seguridad adecuado en tu bicicleta.

Sin embargo, debes fijarte muy bien en el candado que escojas, en especial porque de esto dependerá el tipo de seguridad que tendrás. En esta marca puedes encontrar candados con una seguridad desde básica hasta una seguridad bastante buena.

Kryptonite

Son de los más utilizados por la mayoría de usuarios de bicicletas, esto porque ofrecen uno de los mejores niveles de protección para tu bicicleta. Estos son hechos en materiales de muy alta resistencia y permiten que tu bicicleta esté siempre protegida.

Es una marca con una amplia trayectoria y que tiene unos grandes controles de calidad en todos sus procesos. De esta forma, son unos de los mejores candados para bicicletas que vas a encontrar en el mercado, y por consiguiente podrás mantener tu bicicleta completamente protegida.

DINOKA, una opción barata

Las marcas anteriores se destacan por tener una buena relación calidad-precio, pero no se adaptan fácilmente a todos los presupuestos. Esto hace que esta marca sea una gran opción porque podrás tener unos candados de un coste bastante ajustado.

Pero, debes tener en cuenta que, a pesar de ser muy resistentes, muchos usuarios prefieren invertir un poco más de dinero en sus candados. Esto debido a que así se asegurarán de tener un nivel de seguridad completamente óptimo en su bicicleta.

¿Cuánto tarda un ladrón en quitar un candado en U para bicicletas?

Debes tener presente que ningún candado de bicicleta puede evitar en un 100% que te roben la bicicleta, porque al final todos se pueden romper. Pero, dependiendo de la calidad que tenga el candado será más fácil o más difícil romperlo, por lo que un candado de buena calidad lo que hará será retrasar a los ladrones.

Si un candado es difícil de romper, es muy probable que el ladrón tenga que hacer algún tipo de ruido mientras está intentando romperlo. Esto puede llamar la atención de otras personas fácilmente, lo que hará que el ladrón huya al no lograr su cometido de llevarse tu bicicleta.

¿Cómo bloquear correctamente tu bicicleta?

Debes asegurarte de que cuando vayas a bloquear tu bicicleta, debes asegurarte de hacerlo donde haya otras bicicletas alrededor. Esto debido a que así te dará la posibilidad de que otro dueño de bicicleta esté alrededor y esto hará que tengas una menor posibilidad de que sea robada.

Debes asegurarte de que lo que bloquees no se pueda cortar para que el ladrón no pueda hacer nada para llevarse tu bici. La única opción que puedes dejarle al ladrón es que tenga que cortar el candado para llevarse tu bicicleta.

Debes tener en cuenta que, si vas a dejar tu bicicleta en un área menos segura, debes asegurarte de llevar dos candados. Claro está que esto lo harás si tienes la capacidad para hacerlo, porque así podrás aumentar en gran medida la seguridad de tu bicicleta con varios puntos de enganche.

Siempre debes asegurarte de colocar al menos un candado alrededor del cuadro, si es posible enganchado con una rueda. No coloques el candado únicamente en la rueda, porque es probable que te quedes únicamente con la rueda que tiene el candado y los ladrones se lleven tu bicicleta.

Por este motivo, se recomienda que puedas asegurar tanto el bastidor como las 2 ruedas para que tengas un nivel de seguridad completamente óptimo en tu bicicleta.