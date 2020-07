Los 10 mejores cepillos alisadores del mercado

Deslumbra con tu peinado con los mejores cepillos alisadores del mercado

Verse y sentirse guapa ya no es un trabajo de horas. Ya no es necesario invertir demasiado tiempo y esfuerzo para lograr el cabello ideal. Los secadores de pelo y las planchas son herramientas fundamentales, pero cuando se trata de un resultado perfecto en cuestión de minutos, los cepillos alisadores son la opción indicada. Todas las mujeres deberían tener uno en casa para acudir a él en situaciones de emergencia.

La tecnología no se detiene en el mundo de la belleza. Cada día son más los aparatos

diseñados para complacer los gustos más elevados. La idea de estar horas delante de un espejo para lucir el cabello deseado está quedando atrás. En el mercado encontrarás muchas opciones de alisadores para ver y escoger, y seleccionar el más idóneo no es una tarea fácil. De hecho la gran competencia y oferta que existe en la actualidad complica mucho la labor. Por eso, aquí te vamos a presentar una lista de los 10 mejores alisadores de pelo basado en sus cracterísticas y en las opiniones de los compradores. Todos los detalles y características están a continuación.

Cepillo alisador Glinde - GHD

Cepillo alisador GHD Glide

El cepillo alisador GDH Glinde está el primero lista porque batió todos los récords de ventas en su salida al mercado. En solo semanas se vendieron todos los modelos tras prometer un equipo capaz de sustituir las planchas de pelo. Pero, ¿Es realidad esto? ¿Puede este cepillo dejar dentro del cajón las planchas tradicionales? El alisador eléctrico calienta en solo segundos. Al presionar sobre el botón delantero tan solo se debe esperar la

temperatura deseada y listo.

Está diseñado con tecnología iónica; lo que significa que envía una carga de iones a las

fibras del cabello para neutralizar la electricidad propia y dejar un cabello 100 % liso. ¡Sin encrespado y lleno de brillo con pocas pasadas! El cepillo tiene celdas con dos alturas de alta densidad para peinar todo tipo de pelo.

El GHD tiene una temperatura máxima de 185 °C que permite tener resultados óptimos sin dañar el cabello. El mismo cepillo está diseñado para mantener esta misma temperatura en toda la pasada. Eso significa un pelo liso, natural y saludable.

Ver precio

El diseño del cepillo es similar a uno tradicional. Esto es una gran noticia porque permite un fácil manejo. Adicionalmente, dispone de un cable de 2.7 metros de largo para tener mayor comodidad y maniobra.

Cepillo alisador Philips BHH880/00

Cepillo alisador Philips BHH880

El Phillips es un cepillo alisador con la mejor tecnología para garantizar un liso perfecto y brillante. Invertir horas en un cabello de peluquería ya no es un problema. Desde casa

puedes obtener la misma apariencia en poco tiempo. Y esto se debe a que el cepillo alisador Philips BHH880/00 propone un óptimo resultado en tan solo cinco minutos.

Este innovador modelo, de alto rendimiento, tiene un diseño cómodo y de fácil manejo.

Al conectar y encender se puede comenzar a cepillar el cabello. Esto gracias a su revestimiento de cerámica con turmalina que, además de alisar rápido, cuida el pelo

para ofrecer un trabajo sin daños posteriores.

El Phillips también cuenta con dos tipos de temperaturas que van desde 170 °C hasta

200 °C. La idea es que el usuario ajuste la temperatura deseada para trabajar. El cepillo

aborda cualquier tipo de cabellos, desde los más finos hasta los más difíciles de alisar en

solo minutos.

Ver precio

La tecnología thermoprotect ayuda a que el cepillo mantenga una temperatura constante; de esta manera, se evita que el equipo baje el rendimiento, pero también regula que no supere los niveles adecuado del calor provocando daños y maltrato. Eso quiere decir que, si se está en busca de un cepillo alisador eléctrico con buenos resultados pero que cuide la fibra del pelo, el Phillips es el indicado.

Cepillo alisador ABOX

Cepillo alisador ABOX

El cepillo alisador de cerámica ABOX tiene la mejor tecnología para ofrecer un trabajo

efectivo y sin mayores daños. Su principal beneficio es estar construido a base de tecnología iónica. Esta permite que el cepillo emita pequeños iones que neutralizan la electricidad del pelo que, como consecuencia, provoca el encrespado. Gracias a ello, el cabello tendrá una apariencia sedosa y con brillo.

Ya no es necesario perder tiempo esperando a que el equipo se caliente. La tecnología PTC, lo que permite que el peine caliente en tiempo récord y se mantenga en la temperatura correcta. De esta manera, distribuye el calor de forma unánime y fija el aire caliente para no emitir una temperatura dañina.

El cepillo alisador eléctrico está compuesto por ocho temperaturas. La mismas recorren el abanico desde los 160 °C hasta los 230 °C. Eso significa que no importar el tipo de cabello, ni qué tan grueso o riso sea; la ABOX ofrece una gama de calenturas que permiten ajustarse a la necesidad del momento.

Ver precio

Entre sus grandísimas ventajas resalta como un cepillo alisador internacional. Es decir, el ABOX puede conectarse a corrientes eléctricas de 110 V y 220 V. Por ende, se puede llevar en la maleta a cualquier destino sin correr el riesgo no poder usarla.

Cepillo alisador Miropure

Cepillo alisador Miropure

Calificado como uno de los cepillos estrellas en Amazon, el Miropure está entre los favoritos del mercado. Aunque es una marca nueva, nacida en 2015, ha crecido fervientemente gracias a la calidad de sus distintos productos. En cuanto al cepillo eléctrico, es fácil de usar y trae accesorios para su mejor aprovechamiento. Incluye un guante para cuidar las manos del calor y pequeño empaque para guardarlo.

En tan solo 25 minutos el Miropure está listo para comenzar el trabajo. Para aprovechar mucho mejor la eficiencia del equipo, este ofrece una variedad en temperaturas, 16 en total. Es decir, se puede ajustar desde 80 °C hasta 230 °C para configurar el calor necesario. De esta manera, se garantiza un cabello brillante y de salón de belleza.

Ver precio

Los usuarios de la marca en Amazon lo recomiendan, especialmente, porque elimina por completo el encrespado. "Desde luego a mí sí, cosa que no me pasa con la plancha. Lo deja suave, sin electricidad ni encrespamiento."

El cepillo eléctrico es perfecto para viajar por el mundo con él porque tiene orriente eléctrica para 110 V y 220 V. Además, tiene un diseño cómodo con un cable giratorio de 360 grados perfecto para cualquier maniobra. Lo mejor de todo, en cuanto a diseño, es que no solo es funcional para mujeres, sino también para hombres o personas con cabello corto.

Cepillo alisador Rowenta CF5820F0 Power Straight

Cepillo alisador Rowenta

El Power Strainght de Rowenta se diseñó para trabajar "cabellos difíciles", eso significa que no hay reto para este cepillo alisador. Es incluso, el primer cepillo calificado para el pelo difícil. No importa el rizo, el grueso o lo rebelde que pueda ser la melena, lo importante es que, con este equipo en mano se puede lucir como recién salida del salón de belleza. Todo esto gracias a sus celdas de triple acción.

El Rowenta es tan potente que calienta en solo segundos. Se estima que, en comparación con una plancha, una mujer se ahorra un 33 % de tiempo. Desde la raíz a las puntas se alisa cada fibra del cabello y se cierra toda posibilidad de encrespamiento.

Adicional a ello, la emisión de iones es otras de las grandes ventajas. Mientras se cepilla el cabello, el equipo está liberando iones para controlar el encrespamiento y la electricidad del pelo.

Ver precio

El cepillo integra un sensor de temperatura. Lo que permite variar entre tres temperaturas: 160 °C, 180 °C y 200 °C. Eso permite ajustar el calor para cabellos más finos, medios y gruesos. De esta forma, se protege la fibra del cabello e impide el deterioro. En ese mismo sentido, la tecnología termacontrol ayuda al cepillo a mantener el calor en un estándar indicado, constante y seguro para tener un pelo sano.

Cepillo alisador CNXUS

Cepillo alisador CNXUS

El CNXUS está entre los cepillos eléctricos más vendidos de Amazón. Vale decir que

está entre los mejores valorizados por sus altas expectativas. Ana, una de las tantas

personas que ha adquirido el producto en España, escribió este 10 de mayo en el portal de ventas que el cepillo- plancha "cumple con todas mis expectativas. El tamaño es ideal, manejable, ligero. El uso es sencillo y es rápido en alcanzar la temperatura deseada. Con la temperatura más baja he conseguido el resultado que deseaba, y en 5 min., con el cabello seco. Mi melena es larga, ondulada/ despeinada y con volumen. La entrega de Amazon fue un día antes de lo esperado y en excelentes condiciones."

En solo 30 segundos el cepillo está caliente y listo para usarse. Tiene un diseño distinto al resto, pero que le da un plus. Sus grandes dientes en forma de triángulo están compuestos por 24 intersticios que permite peinar más cabello e incrementar un 200 % el contacto. Además de eso, dispone de cinco configuraciones de calor para escoger la temperatura adecuada, según el grueso o rizo del cabello.

Ver `precio

El cepillo cuenta con un cable giratorio para mejor comodidad y uso. Incluye, adicional,

un guante para cuidar las manos del calor, ganchos para el cabello y una bolsita para

guardar el equipo.

Cepillo alisador VKK

Cepillo alisador VKK

El cepillo alisador VKK se destaca por tener un calentador ultrarrápido. En solo 30 segundos el estará en la temperatura requerida. Todo el cabello se desliza por los largos dientes del cepillo logrando un trabajo eficiente, mejor que una plancha tradicional.

Promete un alisado rápido, permanente y natural; alcanzable en cinco minutos. Es capaz, además, de manejar cabellos lisos, ondulados y muy rizos rápido y seguro.

La tecnología de cerámica PTC no solo garantiza un liso rápido, sino sano. El acabado

natural proviene de esta modalidad ya que logra la distribución del calor homogéneamente. También cuenta con cinco niveles de temperatura. Estos van desde 140 °C hasta los 200 °C, adaptándose al tipo de cabello.

Ver precio

Una de las ventajas más memorables de este cepillo es que se considera como antiquemaduras. Esto gracias a su fabricación con aislamiento térmico lo que brinda una protección adicional a las manos. Para ello, se cuenta con un margen de 0.2 centímetros de las placas de cerámica. Es decir, no solo es un equipo confiable para el cabello, sino que también resguarda a quien lo utiliza.

Es un cepillo con diseño cómodo, similar a uno tradicional, lo que permite un fácil manejo. Además, tiene un cable giratorio de 1.5 metros de largo para mejor utilidad.

Cepillo alisador HS Onsing

Cepillo alisador HS Onsing

Si se está en búsqueda de un cepillo alisador con buenas referencias y en cómodo precio, el modelo de la marca HS Onsing es uno perfecto para este target. Con un diseño cómodo y de fácil manejo, tiene incorporado un plato de cerámica con múltiples beneficios. Entre ellos, permite el alisado cuidando la fibra del pelo, elimina el encrespado natural del cabello y deja una melena suave y sedosa.

El cepillo tiene un antiescaldadura con doble deslizamiento, lo que significa que el cabello se desliza fácil y con menor probabilidades de enredarse o tirar de él. El peine cuenta con tres temperaturas ajustables y adaptables a cada tipo de cabello, desde 180 °C, 200 °C y 220 °C para amoldarse a pelos lisos, ondulados o rizos sin mayor complicación.

Para mayor comodidad, en un mismo botón el cepillo puede encender, apagar o cambiar de temperatura. Dispone de un calentador rápido para comenzar a trabajar en solo segundos, incluye una pantalla LCD en el mango del cepillo y un cable giratorio para mejor utilidad.

Ver precio

En su innovador diseño cuenta con un aislamiento térmico para evitar quemaduras en las manos y en el cuero cabelludo, doble peine de dientes y placas de cerámica de doble cara.

Cepillo alisador Imetec Bellissima My Pro Magic Strainght Brush

Cepillo alisador Imetec Bellissima My Pro

Con un novedoso diseño y colores llamativos, el Imetec Bellissima es toda una belleza en su aspecto. Los toques de brillantina rosa, en contraste con el negro, le regalan un atractivo visual sin comparación. Pero no solamente su apariencia física es elogiar, el Pro Magic

Strainght dispone de grandes ventajas que lo hacen merecedor de estar dentro de esta lista.

La principal diferencia con su competencia es que tiene tres lados térmicos. Esto se conjugan celdas revestidas con cerámica y plástico que prometen un pelo liso, pero con fuerza y volumen. La parte central del cepillo otorgan el liso perfecto, y las zonas laterales permite dar forma a las puntas hacia el interior o exterior; similar como el trabajo de un secador de pelo. En ese sentido, con este equipo, la persona puede decidir si llevar el cabello liso, o con peinados particulares.

Ver precio

La cerámica en el cepillo permite controlar el calor y ayudan a que el pelo se deslice

suavemente sobre las celdas. Mientras que, la tecnología iónica disminuye el encrespado y

otorga vida y salud a las fibras del cabello. Para asegurar una temperatura adecuada, el Pro Magic tiene seis niveles para controlar el calor, desde 160 °C a 210 °C, de manera que los cabellos más lisos hasta más gruesos estarán cubiertos.

Cepillo alisador Remington Keratin Protect Strainght CB 7480

Cepillo alisador Remington Keratin Protect

El peine de Remington es innovador y elaborado, no solo para alisar, sino para alcanzar un cabello sano y fuerte. Todo gracias a sus celdas con cerámicas avanzadas cubiertas con keratina y aceites de almendras para hidratar y dar vida al pelo. El cuidado de la melena es prioridad para la marca, por ello, este cepillo está entre los mejores en el mercado.

Con el fin de reducir el tiempo de trabajo, este cepillo - plancha se ajusta a tres temperaturas que va desde 150 °C, 190 °C hasta un máximo de 230 °C; así se adapta el calor según el tipo de pelo y la intensidad deseada. El peine tiene un cabezal grande y ancho para agrupar la mayor cantidad de cabello y trabajar en tiempo récord.

La tecnología iónica que dispone el cepillo canaliza la electricidad del pelo y elimina el

encrespado. Lo que trae como resultado un cabello natural y fuerte.

Ver precio

Para dar mayor credibilidad, aquí dejamos un comentario de una de las compradoras en

cuanto a su experiencia con el producto: "Es realmente increíble. Lo usé a media potencia y me dejó el pelo muy bien, imagino que máxima potencia ya será sublime¡!.

Es justo lo que buscaba. Secado con el secado y un par de pasadas de este cepillo y es genial. No es como la plancha, pero si tienes prisa o te da pereza es la mejor opción.

Gracias¡!".

Guía para comprar un cepillo alisador

Tras conocer un poco sobre los mejores cepillos del mercador, aquí vamos a disipar algunas dudas frecuentes relacionadas al tema.

¿Cuál es la diferencia entre un cepillado y un planchado?

Aunque los dos realizan la misma función, la plancha puede ser mucho más dañina para

el cabello. Con ella se tiene contacto directo y a presión con el pelo, mientras que el cepillo solo calienta el cabello por zonas; lo que significa que es mejor para cuidarlo y darle vida. Además, en el mercado hay muchos considerados mejor que las mismas planchas.

¿Cuál es el mejor cepillo alisador de pelo?

Definir el mejor con rotundidad es complicado. Cada uno dispone de ventajas y desventajas que pueden o no funcionar a determinado grupo de personas. También dependerá del presupuesto que se disponga, las características que se requieran o más para determinar la eficacia, pero si quieres algunos de los mejores modelos puedes verlo en la lista previamente descrita u optar por el Cepillo eléctrico Alisador GHD Glide. Este es el más vendido en Amazon y cuenta con las mejores especificaciones.

¿Cómo funciona un cepillo alisador?

La forma de usarlo es realmente fácil. Todo dependerá del modelo. Lo primero que se

necesita es conectar el equipo a un tomador de corriente y presionar el botón de encendido, si lo tiene. Ajustar la temperatura deseada y comenzar a cepillar tal y como ocurre con un peine normal. Es importante dividir el cabello en pocas secciones y realizar dos pasadas. Mucho más sencillo y rápido que con una plancha. Según estadísticas, se ahorra hasta la mitad de tiempo.

¿Qué tener en cuenta de un cepillo eléctrico antes de comprar?

Los nuevos modelos de cepillos eléctricos son muy fiables, y si estás en búsqueda de uno, te recomendamos que tengas en cuenta las siguientes características:

Tecnología iónica.

Termocontrol.

Variedad en temperatura.

¿Qué significa que un cepillo alisador sea "térmico"?

Significa que es un equipo profesional que es capaz de regular el calor para no dañar el

pelo. Lo lleva a la temperatura adecuada y lo moldea, según se requiera.