Si tienes previsto hacer una aventura al aire libre, necesitarás una forma sencilla de preparar tu comida al aire libre de forma rápida, segura y cómoda. Para ello es necesario tener una buena cocina de camping portátil como la Papillon , para que puedas usarla en cualquier parte sin necesitar una conexión de gas porque funciona con cartuchos.

Para ayudarte en tu selección de este tipo de cocinas, hemos analizado y seleccionado las mejores cocinas de camping, y además teniendo en cuenta que sean baratas.

Así que, si te interesa llevarte una de estas cocinas a la acampada te invitamos a que sigas leyendo atentamente.

¿Cuál es la mejor cocina de camping del mercado?

Elegir una cocina de camping no es algo que se deba hacer al azar, porque no todas son iguales y no todas te darán un buen rendimiento. Si no sabes qué debes llevar a un camping, te invitamos a que veas nuestro post sobre las cosas básicas para el camping. Así que, sin dar más rodeos, comencemos a descubrir las 7 mejores cocinas de camping que hemos seleccionado para ti:

1. Cocina de camping Papillon 08140120

Cocina de camping Papillon 08140120

Esta es una cocina que cuenta con un sistema de encendido piezoeléctrico de alta eficiencia, lo que te permitirá tener la máxima comodidad a la hora de cocinar. Funciona mediante cartuchos de gas butano con un sistema de acoplamiento que es fácil de usar. Esto te permitirá tener la máxima comodidad posible, y que puedas hacer el cambio de los cartuchos de una forma rápida sin ningún tipo de inconvenientes. Además, cuenta con una estructura esmaltada, lo que facilitará en gran medida su limpieza, para que tengas la mayor versatilidad posible.

Por otra parte, cuenta con un sistema de bloqueo de seguridad que permite evitar las fugas de gas de una forma bastante efectiva. Tiene un consumo nominal de 160g/h, y puede alcanzar una potencia total de 2200W, lo que permitirá tener siempre la máxima versatilidad posible. Además, para una mayor comodidad, incluye un maletín de transporte para que puedas llevarla a cualquier parte y así conseguir siempre la mayor practicidad, sin que te vaya a ocupar espacio en tu mochila.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es un modelo que funciona correctamente, y lleva un maletín lo que permite llevarla fácilmente a todas partes". Además, destacan que "tiene una calidad-precio inigualables, y funciona perfectamente con modelos estándar de cartuchos de gas". Destaca por su diseño todo en negro, que le aporta un toque de mucha elegancia a este modelo.

2. Cocina de camping CAMPINGAZ Super Carena R

Cocina de camping CAMPINGAZ Super Carena R

Este es un hornillo robusto y ligero para cuando no tienes mucho espacio para llevarlo en tu mochila. Tiene un diseño bastante cómodo y un gran rendimiento, por lo que podrás cocinar todo lo que necesites de una forma bastante efectiva y rápida. Es ideal para usarlo en todo tipo de actividades al aire libre, y su diseño está especialmente pensado para soportar recipientes pesados y de grandes dimensiones.

Funciona con botellas recargables Campingaz R901 y R907, y tiene una conexión directa para la botella, lo que hace que sea muy fácil de usar. Además, cuenta con una gran potencia de 3000W, lo que te permitirá cocinar todo de una forma bastante efectiva y rápida. Cuenta con una autonomía de más de 12 horas por cada botella de gas, y un consumo aproximado de 220gr/h, lo que la hace bastante eficiente. Es capaz de hervir un litro de agua en tan solo 4 minutos.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el hornillo es de muy buena calidad, ligero y al mismo tiempo robusto, y el mando para abrir y cerrar está muy bien forrado". También destacan que "es ideal para llevar de acampada, o para usar en casa como fuego de emergencia, siendo un modelo que es muy útil". Es una muy buena opción, y merece la pena por completo, porque te permite conseguir una gran comodidad en todo momento.

3. Cocina de camping Butsir COCH0001

Cocina de camping Butsir COCH0001

Se trata de una cocina portátil que es de muy fácil montaje, y que cuenta con un quemador muy eficiente de alta velocidad. De esta forma, podrás cocinar todos tus alimentos en muy poco tiempo mientras que estás disfrutando de tus actividades al aire libre. Cuenta con un sistema de encendido piezoeléctrico y con una potencia regulable para que te pueda aportar la máxima versatilidad posible. Además, tiene un diseño bastante compacto, lo que te permitirá que puedas almacenarla y transportarla de una forma muy cómoda.

Además, incluye una maleta para que sea más cómodo llevarla a todas partes y que no vaya a ocupar demasiado espacio en tu mochila, lo que te dará siempre un gran rendimiento. Su alimentación es mediante cartuchos B-250 y el consumo que tiene es de 160g/h. El peso total es de 1,95KG, lo que hace que sea fácil de llevar a todas partes.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "tiene potencia de sobra, y puedes pasar unos días de camping realmente fácil, además de que no pesa nada y ocupa muy poco espacio". Además, aseguran que "funciona bastante bien, ofrece una buena llama y es muy manejable, siendo un producto de muy buena calidad". Este es un modelo muy práctico, y su quemador se puede sacar para que se pueda garantizar por completo su limpieza.

4. Cocina de camping Elma Dual Outer Start

Cocina de camping Elma Dual Outer Start

Es un modelo muy práctico que debes tener en cuenta, y que tiene un sensor de presión y de seguridad para el ajuste correcto del cartucho. Esto te permitirá tener una cocina completamente segura y que no vaya a tener ningún tipo de fugas. Cuenta con un regulador de llama variable que te permite ajustarla de acuerdo a lo que vayas a cocinar. Es apto para el uso de exteriores, y es muy práctico gracias a su sistema de conexión dual. Esto quiere decir que se puede usar tanto con cartuchos como con conexión para bombona de gas, lo que la hace muy práctica.

Es muy fácil de limpiar gracias a que cuenta con una bandeja de goteo esmaltada que es completamente desmontable. Su potencia total es de 2,3KW, lo que te permite tener siempre un gran rendimiento, además de que cuenta con una gran eficiencia energética. Es un producto con una calidad bastante elevada, y que tiene una larga duración lo que te permitirá que puedas cocinar todos tus alimentos de una forma cómoda mientras que disfrutas del aire libre.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "tiene un buen funcionamiento, ofrece un buen resultado, y es compatible tanto con bombona como con cartucho, pero no incluye la manguera para la bombona". Por otra parte, destacan que "es muy útil, y es ideal para un viaje largo, en especial porque te permitirá no cargar con demasiados cartuchos sino únicamente con una bombona". Es un modelo muy versátil que debes tener en cuenta, y que te dará siempre un gran rendimiento.

5. Cocina de camping Lola Home Monty Outdoor

Cocina de camping Lola Home Monty Outdoor

Es un modelo que sin duda debes considerar en especial porque tiene un diseño bastante bueno, y es ideal para llevarla de camping fácilmente. Cuenta con un quemador bastante potente que te ofrecerá hasta 2,2KW de potencia, lo que te permitirá cocinar todos tus alimentos de una forma bastante eficiente y muy rápida. Además, cuenta con una gran relación calidad-precio, lo que permite que puedas conseguir un gran rendimiento con la misma.

Tiene un tamaño suficiente para que puedas colocar en ella una sartén de hasta 28cm, lo que te aporta una gran versatilidad. Su rejilla es muy resistente, lo que te aportará una gran versatilidad durabilidad, y es muy resistente para el uso al aire libre. Cuenta con una válvula de doble sellado, así como con protección contra el sobrecalentamiento y encendido piezoeléctrico, lo que hace que sea un modelo muy seguro de usar. Además, viene con su práctico maletín para llevarla a todas partes, lo que te garantizará siempre un gran rendimiento.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo compraron, asegurando que "es efectiva, segura y muy práctica tanto para el uso en el camping como en casa si hay algún corte de luz para poder cocinar sin ningún tipo de problemas". También aseguran que "es muy fácil de usar, tiene un muy buen precio y se puede regular el gas de una forma sencilla". Es una opción muy cómoda, y que tiene una gran relación calidad-precio.

6. Cocina de camping CAMPINGAZ Camp Bistro DLX

Cocina de camping CAMPINGAZ Camp Bistro DLX

Se trata de una cocina que es bastante compacta y potente, y que se puede usar en cualquier lugar de una forma práctica. Cuenta con un encendido sencillo que no requiere encendedor, y tiene un soporte para recipiente fabricado en acero inoxidable resistente. Cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento, para evitar cualquier tipo de accidentes con los cartuchos de gas.

Es compatible con los cartuchos Campingaz CP 250, y el cartucho se encuentra dentro de un compartimento, para evitar que esté expuesto a las condiciones externas. Se puede usar con todo tipo de cartuchos de gas fácilmente, y tiene una potencia total de 2200W para hacerla altamente eficiente. El nivel de consumo de este modelo es de 160g/h de gas, lo que le confiere una autonomía de 1 hora y 25 minutos. Es compatible con sartenes de 12 a 26cm, y no se puede usar en interiores.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los clientes que han comprado este modelo, asegurando que "tiene un buen diámetro en su quemador, además de tener cortavientos a su alrededor para mantenerlo siempre encendido". Por otra parte, destacan que "es un buen producto, construida en inox, y la parte inferior está cerrada, lo que hace que no se caliente la superficie sobre la que se coloca". Es sin duda la mejor cocina que podrás encontrar en el mercado, y que te permitirá tener la máxima comodidad a la hora de cocinar al aire libre.

7. Cocina de camping SUPER EGO SEH003300

Cocina de camping SUPER EGO SEH003300

Se trata de una cocina para camping muy práctica que te permitirá tener la máxima comodidad mientras que estás al aire libre. Funciona con cartuchos de gas butano 250, lo que permitirá que puedas conseguirlos en cualquier parte. Es un modelo muy práctico, y que puedes llevar a todas partes especialmente por su peso reducido de tan solo 1.5KG, haciéndola ideal para todas las actividades al aire libre.

Cuenta con un dispositivo de seguridad que detendrá su funcionamiento si la presión es excesiva, lo que garantizará así la máxima seguridad. Con su sistema de encendido piezoeléctrico podrás asegurarte de tener la máxima eficiencia posible. Además, el sistema de cambio de cartuchos es muy fácil de usar y es muy práctico, lo que te permitirá cambiarlo rápidamente.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "tiene una gran relación calidad-precio, es muy fácil de usar y es muy rápida para limpiar, además de tener una buena estabilidad". Por otra parte, destacan que "tiene una gran potencia, es muy versátil y es muy barata, lo que permite que puedas calentar tu comida fácilmente". Es una gran solución si buscas una cocina de camping barata para tus acampadas.

Consejos para comprar una cocina de camping: Lo que debes saber

Antes de escoger una cocina para camping, lo mejor es que te fijes en algunos puntos clave para que puedas elegir bien un modelo que se ajuste a tus necesidades. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Quemadores

Para llevar de camping, lo más práctico es escoger una cocina que tenga un solo quemador, en especial porque son las más compactas y cómodas de transportar. En todo caso, las que cuentan con más quemadores por lo general se deben conectar a una bombona de gas. Esto hace que no sean tan prácticas a la hora de llevar a la acampada, en especial porque transportar la bombona no será tan fácil.

Combustible

Existen modelos eléctricos, de gasolina, o de leña integrada. Sin embargo, la mejor opción es que escojas un modelo que funcione con cartuchos de gas integrados, en especial porque esto te permitirá que sea mucho más práctica. Además, estos modelos suelen ser los más cómodos y así evitar problemas con el combustible.

Peso

Lo más cómodo es elegir una cocina de camping que sea lo más ligera posible, porque así será más fácil de transportarla cuando salimos de excursión. En todo caso, debes fijarte en que el peso de la cocina no esté por encima de los 2KG, puesto que así será mucho más cómodo el proceso de transporte.

Almacenamiento y patas

Este es un punto importante a tener en cuenta, en especial porque lo mejor será escoger un modelo que venga con un maletín o bolsa para su almacenamiento. De esta forma, podrás llevarlo a cualquier parte de una forma mucho más cómoda, y no tendrás que preocuparte por ocupar espacio en tu mochila.

En todo caso, también será importante que te fijes en el tipo de patas que tiene tu cocina, porque algunas son ajustables, mientras que otras no. Así podrás saber los sitios donde podrás utilizar tu cocina y dónde no lo podrás hacer.

¿Qué es una cocina de camping?

Las cocinas de camping son dispositivos que funcionan con gasolina, electricidad o gas, y que te permitirán preparar tu comida o calentarla si te encuentras en la naturaleza. Estas cuentan con las mismas características que tienen las cocinas domésticas, pero con la diferencia de que son totalmente portátiles y se pueden llevar a cualquier parte.

Este tipo de cocinas se componen de un depósito de combustible, unos conductos que lo llevan hasta el fogón y quemadores. En estos últimos es donde colocarás los recipientes con la comida que quieres preparar o calentar, y así conseguir la máxima versatilidad.

¿Para qué sirve una cocina portátil?

Las cocinas de camping o portátiles, son cocinas muy eficientes para usarlas al aire libre, y con estas tendrás muchas posibilidades diferentes. Dentro de los usos más comunes que tienen este tipo de cocinas están:

Para llevar a la acampada y comer saludablemente.

Se pueden usar en las excursiones para reponer fuerzas sobre la marcha.

Son ideales para llevarlas a la playa y tener diferentes bocadillos calientes.

También se pueden usar en casa para preparar barbacoas o para que puedas usarlas en caso de que exista algún fallo eléctrico.

Como puedes ver, son muchos los usos que tienen este tipo de cocinas, por lo tanto, son un accesorio que no puede faltar en tu hogar. Sin embargo, ten presente que en algunos lugares están prohibidas por el riesgo de incendio durante el verano o por normativa municipal. Por este motivo, debes asegurarte de revisar si el lugar donde vas a hacer la acampada te permite utilizarlas o podrías recibir una multa.

¿Cómo se limpia una cocina de camping?

Si es eléctrica, una cocina de camping se limpiará simplemente pasando un trapo húmedo sobre su superficie. Sin embargo, para limpiar las de gas tendrás que seguir algunas recomendaciones prácticas para conseguir una mejor limpieza:

Debes asegurarte de retirar los quemadores para acceder a cada parte por separado.

Coloca los quemadores en remojo durante 15 minutos.

Coloca las partes metálicas en el lavavajillas, o colócalos en una mezcla de vinagre con bicarbonato de sodio, para que puedas quitar la suciedad de una forma mucho más sencilla.

Lávalos con agua tibia hasta que hayas retirado por completo la suciedad, y deja que se sequen por completo.

Quita las manchas de la estructura de la cocina con una bayeta mojada.

Vuelve a montar los quemadores cuando la cocina esté seca y ya estará lista para ser usada de nuevo.

Siempre que uses la cocina debes realizar este proceso, así evitarás que se vaya a oxidar y que se disminuya su vida útil.

Motivos para comprar una cocina de camping

Existen muchos motivos por los cuales comprar una cocina de camping es una buena idea. Pero, dentro de las principales ventajas que tienen para ofrecerte se encuentran las siguientes:

Podrás comer de forma más saludable cuando vayas a de acampada, sin tener que recurrir a comida embolsada o precocinada.

Te permiten reponer energías en cualquier lugar para continuar con la marcha.

Son ligeras, compactas y fáciles de llevar a cualquier parte, lo que hace que no tengas ningún tipo de inconvenientes.

Se pueden usar fácilmente al aire libre, por lo que no necesitarás ninguna fuente de alimentación externa.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que tienen las cocinas de camping, y por este motivo, merece la pena por completo tenerlas en tu hogar. No importa el tipo de cocina que escojas, recuerda que, de un buen mantenimiento dependerá que tengas una buena durabilidad en la misma y así podrás sacar el mayor partido a tu cocina, garantizando que disfrutarás de la mejor experiencia.

¿Qué tipos de cocinas de camping existen?

Existen diferentes tipos de cocinas de camping en función al combustible que usan, los principales son los siguientes:

A gas: este tipo de cocinas usan un cartucho de gas a presión que se envía a sus hornillos. Los modelos más modernos cuentan con un sistema de encendido automático, mientras que el resto requiere del uso de mechero. Estas son las más baratas, al mismo tiempo que ofrecen una mayor autonomía y unos mejores resultados en la cocción.

este tipo de cocinas usan un cartucho de gas a presión que se envía a sus hornillos. Los modelos más modernos cuentan con un sistema de encendido automático, mientras que el resto requiere del uso de mechero. Estas son las más baratas, al mismo tiempo que ofrecen una mayor autonomía y unos mejores resultados en la cocción. Eléctricas: estas suelen incorporar fogones vitrocerámicos o de inducción, y funcionan conectándolas a la red eléctrica. Por lo tanto, si las vas a llevar de acampada, necesitarás adicionalmente un generador eléctrico o un enchufe cerca para que puedan funcionar.

Estos son los dos tipos más comunes de cocinas de camping, sin embargo, también existen con otros tipos de combustibles. Pero, estas suelen ser mucho menos funcionales, son más costosas y menos prácticas, por lo que no son tan comunes para usarlas en el camping.

Las más cómodas siempre serán las que funcionan con cartuchos de gas, en especial porque estas tienen una buena autonomía y te permiten cocinar en cualquier parte sin ningún tipo de esfuerzo.