Los colchones hinchables son una gran opción si lo que estás buscando es una solución para acomodar a tus visitas o cuando un familiar se va a quedar en tu hogar por unos días. Y una buena alternativa para tener un sitio cómodo para dormir es el colchón hinchable Active Era puesto que cuenta con una gran cslidad y comodidad y te permitirá disfrutar al máximo de un buen descanso.

Sea cual sea la situación, siempre necesitarás un colchón cómodo, y la calidad es muy importante para que no termine rompiéndose por el uso normal. Elegir un modelo que te permita descansar como en un colchón normal no es tan sencillo, porque no todos son iguales y por esto debes asegurarte de conseguir uno de calidad.

¿Cuál es la mejor cama hinchable para casa?

Encontrar una cama hinchable de alta calidad no es fácil. Por este motivo, hemos seleccionado las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, para que puedas elegir el colchón que mejor se ajuste a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer los mejores modelos que podrás conseguir en el mercado:

1. Cama hinchable Active Era

Cama hinchable Active Era

Se trata de un colchón inflable que cuenta con una estructura de apoyo interno que simula muy bien el diseño de una cama regular. Esto permite que tengas un apoyo incomparable, y una gran comodidad durante toda la noche. Incluye un bolso, lo que permitirá que puedas llevarlo a todas partes de una forma sencilla. Gracias a su bomba eléctrica de alta eficiencia se inflará de forma muy rápida en tan solo 2 minutos. Ofrece un soporte para el cuello y la espina dorsal, lo que aportará más comodidad al usarlo.

Cuenta con una capa superior revestida densa, resistente e impermeable, que permite que sea mucho más cómodo. Tiene un tamaño de 203x152x56cm, que hace que sea muy cómoda. Tiene una gran resistencia a los pinchazos, e incluye un kit de reparación en caso de que se vayan a presentar. Se puede almacenar de una forma muy rápida y sencilla, evitando así tenerlo ocupando espacio.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas, afirmando que "tiene una gran estabilidad, es muy cómodo y es uno de los más altos que podrás encontrar". Además, afirman que "tiene un tamaño bastante bueno, la comodidad es genial y se hincha muy rápido, aunque su motor puede ser un poco ruidoso". Es una gran opción si buscas un colchón que sea cómodo y que tenga una gran calidad.

2. Colchón hinchable iDOO

Colchón hinchable iDOO

Es un modelo altamente eficiente, y que se pueden inflar o desinflar en tan solo 3 minutos, gracias a su bomba de aire incorporada. Es muy fácil de usar, en especial porque con tan solo presionar un botón se inflará rápidamente. Con el uso normal, este se mantendrá hinchado hasta por dos semanas y se puede dejar tanto firme como blando dependiendo de tus preferencias a la hora de descansar.

Tiene una cobertura exterior gruesa, confortable e impermeable que permitirá tener una gran experiencia de sueño. Podrás descansar igual que en una cama tradicional, y con una gran experiencia de sueño. Cuenta con una fabricación en PVC de alta calidad, hipoalergénico y es totalmente resistente a los pinchazos. Cuenta con un total de 40 muelles, lo que permite que puedas tener una gran comodidad y que el colchón se mantenga completamente plano y firme. Tiene un tamaño de 203x152cm y una altura de 46cm. Su soporte es para un total de 295KG, lo que permite que sea suficiente para que puedan dormir dos personas sin problemas.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, dentro de las cuales afirman que "es muy cómodo, amplio y es muy fácil de inflar". Por otra parte, también aseguran que "es impresionante, suficientemente grande para dos adultos, y su bomba de inflado es una excelente idea porque permite inflarla rápidamente". Es un gran modelo, muy cómodo y fácil de usar y guardar.

3. Cama hinchable Intex 64490NP

Cama hinchable Intex 64490NP

Se trata de uno de los mejores colchones hinchables que encontrarás en el mercado, y es muy parecido a los colchones convencionales y sus prestaciones son similares. Es ideal para 2 personas, con una capacidad para soportar hasta 273KG de peso. Cuenta con unas medidas de 152cm x 203cm, lo que garantizará que tengas una gran comodidad. Cuenta con una altura de 51cm, y gracias a su diseño con doble borde permite que se puedan colocar sábanas de una forma realmente sencilla.

Este modelo cuenta con un sistema de plegado que lo dejará muy compacto, e incluye una bolsa de transporte para que puedas llevarlo a cualquier parte. El colchón cuenta con la tecnología Fiber-Tech, la cual hace que se tengan finas fibras de poliéster en su interior que no se deforman, manteniéndolo firme y estable como el primer día. Su superficie con bordes acanalados y con su acabado aterciopelado permiten que se tenga un gran confort al usarlo. Viene con un hinchador eléctrico y que se puede usar también con un inflador manual en caso de ser necesario.

Las opiniones que tienen los usuarios que lo han comprado son muy positivas afirmando que "se infla rápidamente en tan solo 5 minutos y se desinfla fácilmente, siendo un buen colchón hinchable". Por otra parte, afirman que "es muy cómodo, se puede tener un gran confort a la hora de descansar y ofrece una gran comodidad a la hora de usarlo". Sin duda es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, ya que cuenta con una gran calidad y comodidad.

4. Colchón hinchable Intex 64448

Colchón hinchable Intex 64448

Sin duda esta es una gran opción a tener en consideración, en especial porque es un colchón hinchable que cuenta con cabecero. Tiene unas medidas de 236x52x86cm, siendo una gran opción para tener la máxima comodidad posible. Tiene un soporte para hasta 273KG, lo que permite que sea ideal para dos personas adultas sin ningún tipo de problemas.

Cuenta con una construcción interna en fiber-tech, que permite una gran adaptación, rigidez y comodidad sin que se deforme con los usos. Tiene un tacto suave y una estructura acanalada que permite tener siempre el máximo nivel de confort posible. Su bomba eléctrica de inflado y desinflado permite que puedas hacerlo en tan solo 5 minutos. Está fabricado en vinilo de gran calidad y resistencia para ofrecer la máxima comodidad posible. Incluye una bolsa de transporte para que puedas llevarlo a cualquier parte.

Este es un modelo que tiene muy buenas reseñas por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es bonito y fuerte, además se llena enseguida y parece una cama de verdad". Por otra parte, destacan que "el colchón queda duro y firme, se puede usar ropa de cama de una forma sencilla, lo que permitirá que puedas dormir de una forma cómoda". Es una cama ideal para los invitados y que será muy cómoda.

5. Cama hinchable Intex 64414

Cama hinchable Intex 64414

Se trata de un modelo de muy alta calidad, el cual es de un tamaño doble, con unas medidas de 152x203x46cm. Este colchón cuenta con la tecnología Fiber-Tech, que le otorga más comodidad, y una gran estabilidad. Este colchón cuenta con un acabado flocado que aporta una textura muy suave, elegante y aterciopelada, siendo resistente al agua y a los pinchazos.

Su estructura de borde único permitirá tener una mayor firmeza, y cuenta con una altura que permite una gran comodidad. Su tiempo de inflado es de 3 minutos gracias a su bomba eléctrica inflada. El sistema permite que se pueda tener un inflado rápido y un desinflado igual de rápido. Se puede plegar en un tamaño compacto y con su bolsa de transporte que permite llevarlo a todas partes.

Es un modelo que cuenta con muy buenos comentarios por parte de los usuarios que lo han comprado afirmando que "es un colchón bastante bueno, y es bastante bueno para que duerman tus invitados sin que haga ningún ruido". También afirman que "es un modelo muy práctico y que tiene la altura de una cama normal, y que te permitirá que dormir muy bien". Es una gran opción para ahorrar espacio, y que permitirá que puedas sacarle un gran rendimiento.

6. Colchón hinchable Intex 64136

Colchón hinchable Intex 64136

Son duda es una gran opción que puedes elegir para lograr un buen descaso sin gastar demasiado dinero, y que es de la línea Deluxe Pillow Rest. Cuenta con unas medidas de 203x152x42cm, y soporta un peso total de 273KG, haciendo que sea ideal para 2 personas. El colchón cuenta con un color azul marino y una superficie gris con un acabado flocado.

La estructura del borde de una sola pieza permite tener una mayor firmeza, y cuenta con un acabado de almohada que permite incrementar el confort. Su tiempo de hinchado es de tan solo 3 minutos gracias a su bomba eléctrica integrada que permite tanto el inflado como desinflado rápidos. Es un modelo compacto, y que pesa tan solo 7.8KG lo que permite que puedas llevarlo a cualquier parte fácilmente. Todo gracias a su bolsa de transporte incluida.

Quienes lo han comprado tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "tiene una gran calidad-precio, y con su bomba hace que sea muy cómodo de utilizar". Además, afirman que "su altura te facilitará poder levantarte y acostarte fácilmente, puedes graduar que tan suave o firme lo quieres y permanece muchos días inflado sin perder aire". Es una gran opción, si buscas un colchón con un acabado premium, pero a un coste bastante atractivo.

7. Cama hinchable Intex 64148

Cama hinchable Intex 64148

Este es un modelo que cuenta con un cabecero y que tiene un tamaño doble con sus dimensiones de 137x191x25cm. Este colchón puede soportar un peso total de 273KG, y permite que se pueda conseguir una gran comodidad. Tiene una superficie acanalada y flocada, con un tacto suave y en su interior cuenta con la tecnología fiber-tech, para que se ajuste fácilmente a tu cuerpo y sin que se vaya a deformar.

Tiene una bomba eléctrica para el inflado y desinflado, y tardará tan solo 2 minutos en inflarse por completo. Su bolsa de transporte incluida viene con asas para que puedas llevarla a cualquier parte de una forma cómoda. Es un colchón con una altura pensada para facilitar el acceso y la salida del mismo. Además, está hecho con vinilo de muy alta calidad y resiste por completo el agua.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es un colchón perfecto cumpliendo con las expectativas, y con su almohada hace que no duermas incómodo". Por otra parte, afirman que "es muy funcional, se hincha muy rápido y se desinfla igual, siendo un modelo ideal para salir del apuro en situaciones puntuales". Es una gran opción si buscas un colchón inflable de buena calidad y que sea de unas medidas estándar.

8. Colchón hinchable Intex 64116

Colchón hinchable Intex 64116

Se trata de un colchón hinchable de un tamaño de 99x191x30cm, que es ideal para que pueda dormir una persona en el mismo. Tiene un soporte para un peso máximo de 136KG, lo que permitirá que tus invitados puedan conseguir una gran comodidad. Cuenta con tecnología Fiber-Tech, para que se mantenga con una gran estabilidad con el paso del tiempo sin deformarse.

Este colchón cuenta con un acabado con forma de almohada, y una superficie flocada, así como bordes redondeados y 5 láminas verticales. Se infla en tan solo 1.45 minutos, lo que hace que puedas usarlo de una forma muy rápida. Es ideal tanto para niños como para adultos, y te permitirá conseguir un gran nivel de confort, siendo un modelo con un precio bastante ajustado.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "se hincha y se deshincha fácilmente gracias a la bomba eléctrica que lleva incorporada, y no se nota la diferencia de dormir en un colchón normal". También destacan que, "es perfecto para las emergencias y para necesidades de viaje, con una gran comodidad, y aguanta bastante". Esta es una de las mejores opciones si buscas un colchón inflable que sea barato y que te permita conseguir una gran comodidad.

Qué cama hinchable elegir: claves para elegir un buen colchón de aire

Antes de hacer la compra de un colchón hinchable debes tener en cuenta algunos aspectos básicos. Dentro de los principales que debes considerar están:

Tamaño

Es importante verificar el espacio que ocuparán tanto guardados como en uso para asegurarte de que se adapte a tus espacios. También debes fijarte bien en cuantas personas van a dormir, porque lo ideal será escoger un modelo que se ajuste a una o dos personas dependiendo de las necesidades que tengas.

Sistema de hinchado

Los colchones de buena calidad por lo general incluyen sistemas con bombas que hacen que sean autoinflables. Estos permiten que se hinche en tan solo unos minutos, y que se pueda conseguir el nivel de firmeza precisa que se requiere para tener un buen descanso.

Resistencia

Es importante que el colchón sea lo más resistente posible a los pinchazos, porque de esta forma te asegurarás de que tendrá la máxima durabilidad posible. También mientras menos cámaras de aire tenga menos se desinflará durante la noche, y si es resistente al agua permitirá que se pueda limpiar de una forma muy sencilla.

Materiales

Siempre debes asegurarte de que los materiales del colchón que escojas sean los mejores, porque de esta forma se podrá tener una buena resistencia, firmeza y elasticidad. Las mejores opciones son el vinilo o el PVC, asegurándote siempre de que no tengan elementos tóxicos que puedan afectar la salud de quien duerme en el colchón.

Capacidad del colchón

Es importante fijarse en cuánta es la capacidad máxima en KG que puede soportar el colchón para asegurarse de que podrá usarlo una o dos personas. En todo caso, nunca excedas esta capacidad puesto que terminarás por romper el colchón de una forma muy rápida. También debes tener en cuenta que algunos vienen con nuevas tecnologías que simulan la comodidad que tienen los colchones tradicionales de uso diario.

¿Qué es y para qué sirve un colchón o cama hinchable?

Estos son colchones que se pueden inflar mediante un fuelle y que usa el aire para dar soporte al peso del cuerpo y brindar un buen grado de confort. Se pueden usar en muchos casos, como para el camping, o para cualquier invitado que vayas a recibir en tu hogar si no cuentas con una cama adicional.

En la actualidad estos colchones suelen ser bastante gruesos, y de materiales de alta calidad que no harán ruidos en absoluto. Además, vienen con cubiertas como el terciopelo que permitirán reducir la fricción de la piel, y al mismo tiempo el ruido del plástico. Son una gran solución para tener una cama extra siempre que sea necesaria de forma temporal, y que permita conseguir un descanso realmente reparador.

Tipos de camas hinchables

Debes tener en cuenta que existen diferentes tipos de camas hinchables que puedes tener en consideración. Dentro de estas se encuentran:

Colchones de camping: son los clásicos y pueden ser individuales o dobles. Estos cuentan con un sistema integrado de bomba de aire, o pueden ser inflados con una bomba manual, siendo los más recomendables a la hora de tener en casa.

son los clásicos y pueden ser individuales o dobles. Estos cuentan con un sistema integrado de bomba de aire, o pueden ser inflados con una bomba manual, siendo los más recomendables a la hora de tener en casa. Colchones para el coche: estos son colchones de un tamaño compacto que se ajusta al espacio reducido que tienes en la parte de atrás de tu vehículo. Suelen ser usados para dormir en el coche en lugar de en las tiendas de camping.

estos son colchones de un tamaño compacto que se ajusta al espacio reducido que tienes en la parte de atrás de tu vehículo. Suelen ser usados para dormir en el coche en lugar de en las tiendas de camping. Colchoneta hinchable: están diseñados para el uso individual, siendo parecidos a un saco de dormir. Estos se pueden inflar para ofrecer un mayor acolchonamiento y tener así un mayor descanso.

están diseñados para el uso individual, siendo parecidos a un saco de dormir. Estos se pueden inflar para ofrecer un mayor acolchonamiento y tener así un mayor descanso. Colchones de aire para piscina: están fabricados especialmente en materiales que permiten su uso sobre el agua. Pueden flotar y son ideales para conseguir la mayor diversión y relajación en la piscina.

En todo caso, cada uno tiene un uso específico, pero si vas a recibir invitados en tu hogar, lo mejor es optar por los colchones de camping.

¿Qué vale una cama inflable?

El tamaño es un aspecto que influirá directamente en el precio de los colchones inflables, al mismo tiempo que las características que posea. Los modelos de buenas características y de un tamaño para dos personas pueden llegar a tener un coste entre los 30 y los 60 euros aproximadamente.

Algunos que tienen unas mejores tecnologías, y que permiten conseguir una mayor comodidad pueden superar incluso los 100 euros. Por otra parte, si el tamaño que buscas es para un colchón individual, estos suelen estar entre los 20 y los 30 euros. Ten presente que, la calidad también afectará el coste, y si incorporan un sistema de hinchado automático su precio suele elevarse un poco más.

¿Cuánto dura el aire en un colchón inflable?

Este es un punto bastante subjetivo, en especial porque dependerá del uso que le vayas a dar a tu colchón y que lo cuides correctamente. En todo caso, debes asegurarte de que cuando lo vayas a llenar, sea únicamente hasta el 90% de su capacidad para alargar así su vida útil.

Por norma general, estos colchones están diseñados para soportar por mucho tiempo en perfectas condiciones. Esto especialmente si se usan de forma esporádica, aunque si el uso es intensivo su duración será menor. Algunos pueden durar hasta 1 año con uso continuo, aunque se pueden deteriorar rápidamente en especial si no se desinflan.

¿Cuál es la mejor marca de colchones inflables?

En el mercado nos encontramos con muchas marcas diferentes de colchones hinchables entre las cuales escoger. Pero sin duda la que más se destaca para este tipo de productos es Intex, en especial porque esta es una marca que te ofrecerá colchones hinchables de muy alta calidad.

Estos cuentan con materiales de primera calidad, así como con controles de calidad muy buenos que permiten que puedas disfrutar de una grata experiencia. Suelen tener un grado muy alto de resistencia, lo que te permitirá conseguir una gran comodidad y confort a la hora de utilizarlos.

¿Dónde comprar los mejores colchones inflables?

A la hora de comprar colchones hinchables puedes encontrar en el mercado muchas opciones para hacerlo. Los puedes encontrar en tiendas especializadas en camping, o en las grandes superficies como El Corte Inglés o en Carrefour, aunque por lo general los que encuentras en estos sitios son estándar y los de alta calidad suelen ser costosos.

Por este motivo, para conseguir los precios más ajustados del mercado, lo mejor será que hagas tu compra directamente en Amazon. Así, podrás disfrutar de una mejor experiencia, y disfrutarás siempre de la mayor comodidad a la hora de comprar porque lo harás en línea y lo recibirás muy rápido en la puerta de tu hogar.