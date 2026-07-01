Imagina despertar cada mañana sintiéndote completamente renovado y lleno de energía. Los Colchones de Viscografeno son la clave para transformar tus noches de sueño y proporcionar el descanso que siempre has soñado.

Estos colchones son básicamente la evolución de los colchones viscoelásticos, que combinan la tecnología viscoelástica y el grafeno, lo que hace que sean los preferidos por muchas personas a la hora de dormir.

Los colchones de grafeno cuentan con una exclusiva tecnología antibacteriana, lo que hace que sea muy difícil que las bacterias se propaguen fácilmente en este material

Características de los colchones de viscografeno

Tecnología Avanzada para el Mejor Descanso: Los colchones de viscografeno combinan la viscoelástica con partículas de grafeno, creando una superficie de descanso superior. Esta tecnología avanzada permite una adaptabilidad excepcional al cuerpo, distribuyendo el peso de manera uniforme y aliviando los puntos de presión.

Termorregulación Óptima: El grafeno es conocido por sus propiedades termorreguladoras. Los colchones de viscografeno ayudan a disipar el calor corporal, manteniendo una temperatura fresca y confortable durante toda la noche. Di adiós a las noches de calor y al sudor incómodo.

Propiedades Antiácaros y Antibacterianas: Gracias a las propiedades del grafeno, estos colchones son naturalmente antiácaros y antibacterianos, ofreciendo un entorno de descanso más limpio y saludable. Perfecto para personas con alergias o sensibilidad a los alérgenos.

Durabilidad y Resistencia: Los colchones de viscografeno son extremadamente duraderos, manteniendo su forma y confort durante mucho más tiempo que los colchones tradicionales. Esto significa una inversión a largo plazo en tu bienestar y descanso.

Confort Personalizado: La combinación de viscoelástica y grafeno permite que el colchón se adapte de manera precisa a la forma de tu cuerpo, proporcionando un confort personalizado. No importa si duermes de lado, boca arriba o boca abajo, siempre tendrás el soporte adecuado.

Innovación y Estilo: Además de sus beneficios prácticos, los colchones de viscografeno también destacan por su diseño moderno y elegante, integrándose perfectamente en cualquier dormitorio y añadiendo un toque de sofisticación.

Beneficios Adicionales:

Reducción de movimientos nocturnos al dormir

Mejora de la circulación sanguínea

Alivio de dolores y tensiones musculares

Potenciación del descanso profundo y reparador

Los mejores colchones de viscografeno

No comprometas la calidad de tu descanso. Opta por la innovación y el confort de los Colchones de Viscografeno y despierta cada día lleno de energía y vitalidad. ¡Transforma tus noches y mejora tu vida con la última tecnología en descanso y elige uno de los mejores colchones de viscografeno que te traemos hoy!

1. Colchón Viscografeno Dreaming Kamahaus Elite

Colchón de viscografeno Dreaming Kamahaus Elite

El colchón élite de viscografeno de la marca Dreaming Kamahaus es una gran opción si quieres un descanso completamente reparador. Esto debido a que cuenta con un sistema de alto confort para que puedas disfrutar de un colchón de gama alta, que cuenta con un precio difícil de superar.

Su composición interior cuenta con fibras de soft foam, carbono, grafeno y hr-green, con lo cual se pueden tener unos grandes resultados. El núcleo de alta densidad de 26kg/m3 permite tener un descanso realmente óptimo, y con sus 30cm de altura es perfecto para un descanso perfecto. Se adaptan a la perfección a tu cuerpo siendo unos colchones ergonómicos que cuentan con unos excelentes resultados.

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Muchos usuarios opinan muy bien sobre este tipo de colchones, afirmando que este modelo es "un colchón perfecto". También destacan que tiene una "alta calidad", y que permite tener unos resultados realmente óptimos, y se destaca por estar bien confeccionado. Son muy pocas las reseñas negativas de este colchón, en especial porque cuenta con una calidad inmejorable y un precio bajo, y lo consigues en todos los tamaños.

2. Colchón Viscografeno El almacén del Colchón Royal Imperial

Colchón de viscografeno El Almacén del Colchón

Este es un colchón de viscografeno con un sistema de acolchado de viscografeno de poro abierto, que permite una alta adaptabilidad a todo el contorno de tu cuerpo. Cuenta con un núcleo HRC Evopur de 35kg/m3, lo que le confiere un gran soporte, y su tejido stretch de alto gramaje permite que se tenga un colchón muy suave.

Este colchón permite eliminar cualquier tipo de calor de una forma bastante efectiva, haciéndolo ideal para el verano. Además, cuenta con un sistema patentado Sanitized, que permite que no se tenga el crecimiento de ningún tipo de organismo patógeno. Su diseño anatómico permite que tengas un gran descanso y está diseñado para el uso intensivo.

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Las opiniones generales de este colchón son bastante buenas en especial porque muchos clientes afirman que es un "buen colchón". También existen reseñas que destacan que es un colchón "firme pero cómodo", lo que hace que sea perfecto si tienes cualquier tipo de problemas en tu espalda.

3. Colchón Viscografeno Dagostino Home Boutique Collection Los Ángeles

Colchón de viscografeno Dagostino

Este es sin duda es un colchón que debes probar si no consigues dormir bien, en especial porque cuenta con 7 zonas de confort diferentes. Esto permite que en el centro del colchón sea más firme, mientras que en las otras zonas ofrezca una acogida más delicada.

Cuenta con un núcleo de una densidad de 33kg, con el cual se puede conseguir una firmeza media y un descanso realmente acogedor en todas las ocasiones. Gracias a su firmeza controlada es un colchón completamente ortopédico. Esto debido a que su óptima adaptabilidad permite aliviar la tensión muscular y podrás conseguir un descanso saludable y reparador. También ofrece independencia de lechos lo que permite que no se moleste a la otra persona que duerme.

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Las opiniones de los usuarios son realmente buenas en especial porque muchos aseguran que es "bueno, bonito y barato". Existen quienes también estacan su "textura" así como que es realmente "cómodo", Por lo tanto, si quieres un colchón que tenga una buena relación entre calidad y precio, esta es una gran opción para ti.

4. Colchón Viscografeno Imperial Confort Copenhague

Colchón de viscografeno Imperial Confort Copenhague

Se trata de un colchón de 25cm de altura que cuenta con una gran elasticidad y firmeza, que se adapta a todas tus necesidades. Está hecho con una capa de espuma viscoelástica de grafeno de alta resiliencia, la cual se adaptará a la perfección a tu cuerpo, ofreciendo un descanso lo más cómodo posible.

Es completamente transpirable, e hipoalergénico, y gracias a su tejido AirFresh 3D, no tendrás frío ni calor. Cuenta con un tratamiento de protección contra ácaros y bacterias, lo que permite que el colchón tenga una vida útil mucho más larga. Es perfecto para personas desde los 35 hasta los 95kg, y tiene una firmeza óptima para dormir tanto solo como en pareja.

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Las opiniones respecto a este modelo de colchón son bastante buenas, en especial porque la mayoría de las opiniones aseguran que es "muy recomendable". También destacan su "firmeza buena y calidad-precio de lo mejor". Por este motivo, este es un colchón que ofrece unos grandes resultados y que tendrás un colchón de alta calidad.

5. Colchón Viscografeno SonnoMATTRESS Classic Grafeno

Colchón de viscografeno SonnoMATTRESS

Este colchón es una gran opción, en especial porque cuenta con un sistema de soporte bastante cómodo, con regulador térmico y ionizante. Cuenta con refuerzos de espuma perimetrales, y con un tejido Strech Classic de alta calidad, lo que hace que sea un colchón que cuenta con acabados de lujo y de primera calidad.

Cuenta con tratamiento anti microbiano, anti ácaros, y repele toda clase de organismos extraños lo que hace que tengas un colchón de la mejor calidad. Tiene una mayor aireación interior gracias a su núcleo de muelles ensacados, lo que permite que sea un colchón perfecto para la época veraniega. Además, gracias a su firmeza ofrecerá un descanso reparador y sin interrupciones.

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Es un colón que es de alta calidad, y que según las opiniones de los compradores aporta una gran "comodidad y resistencia". Además, gracias a su sistema de muelles ensacados ofrecerá siempre los mejores resultados que puedas tener, puesto que contarás con un colchón que aporta un gran soporte.

Qué es un colchón viscografeno

Debes tener en cuenta que los colchones de viscografeno, son aquellos que cuentan con la incorporación del grafeno a materiales viscoelásticos. Estos cuentan con una capa superficial de 2 centímetros la cual puede disipar el calor de una forma realmente efectiva.

Esto se consigue gracias al grafeno, que es un material altamente conducto de energía y de calor, que fue descubierta en el año 2004 y que conoció mundialmente en el 2010. Por esto, estos colchones aportan una gran capacidad de salida del aire, por lo cual permite un descanso cómodo con una menor acumulación de calor.

Gracias a este material se puede tener un mayor descanso con una menor acumulación de temperatura, lo que favorece en gran medida el equilibrio térmico.

Los beneficios de un colchón viscografeno

El principal beneficio que tienen este tipo de colchones es que facilita la respiración del material viscoelástico. Esto favorece en gran medida la eliminación de calor que se puede acumular en el colchón mientras que dormimos. Por esto, son muy populares en la actualidad los colchones de viscografeno porque ayudarán a que se tenga una eliminación del calor bastante efectiva.

Dentro de los múltiples beneficios que ofrecen estos colchones se pueden citar:

Capacidad termorreguladora

La viscoelástica por sí sola no es capaz de disipar el calor, sino que este se va acumulando al punto que genera una gran incomodidad a la hora de dormir. Es por esto que con la incorporación del grafeno se logra conseguir una gran dispersión correcta del calor y permite tener un mayor descanso.

Muchas son las personas que suelen pasarlo mal durante casi todo el año por cuenta del calor mientras duermen. Esto puede afectar de manera muy negativa el descanso, y por esto un cambio de colchón puede ser la solución.

Comodidad y ergonomía

Los colchones de viscografeno cuentan con una gran comodidad, y son completamente ergonómicos para tu espalda, porque se amoldan perfectamente a la misma. Esto gracias a su función de memoria, que permitirá conseguir unos resultados únicos.

Además, estos colchones cuentan con otra gran ventaja, ya que si sufres de mucho calor para dormir por las noches, un colchón de viscografeno puede ser un gran complemento para disipar el calor.

Antibacteriano

Los colchones de grafeno cuentan con una exclusiva tecnología antibacteriana, lo que hace que sea muy difícil que las bacterias se propaguen fácilmente en este material. Por este motivo, son perfectos para mantener un ambiente muy sano y completamente libre de organismos que puedan afectar tu salud.

Doble efecto reparador

Los colchones de viscografeno permiten tener un mejor descanso en especial porque combinan la comodidad de la viscoelástica y la regulación de temperatura del grafeno. Además, este es un material que puede repararse por sí mismo cuando se produzca una pequeña rotura en su superficie. Esto gracias a la propiedad única del material para capturar las partículas de carbono en el ambiente y usarlas para su reparación.

¿Cómo saber si necesitas un colchón de viscografeno?

Las tecnologías con las que se cuenta en la actualidad para el descanso son muy variadas, en especial porque estas cada vez evolucionan más rápido. En todos los casos, si sufres de calores nocturnos, este tipo de colchones puede ser una de las mejores soluciones.

Los colchones de viscografeno cuentan con una gran calidad y te permiten tener un colchón fresco. Con este podrás tener un descanso realmente óptimo sin preocuparte en absoluto por el exceso de calor, o por dar vueltas en la cama por culpa del exceso de calor. Son la elección perfecta para el verano, e incluso para cualquier época del año para muchas personas.

¿Qué cuidados se deben tener con estos colchones?

Es importante tener en cuenta que el cuidado del colchón aumentará su vida útil, algunos de los cuidados básicos que debes tener para aumentar la durabilidad pueden ser los siguientes:

Girar : para que tu colchón pueda mantener una buena durabilidad y que tenga siempre unos buenos resultados, se debe girar constantemente. Se recomienda girarlo por lo menos una vez cada 3 a 6 meses.

Voltear : esto dependerá del modelo específico que compres, porque algunos están diseñados para usar por una sola cara. Sin embargo, si el fabricante lo indica, será bueno voltear el colchón una vez cada 3 meses.

Cubre colchón de Dreamzie Utilizar un protector : para que puedas tener los mejores resultados, lo mejor es utilizar un protector, pero asegúrate de que sea transpirable porque así podrás aprovechar todas las características del colchón. Una buena opción es el cubre colchón de Dreamzie . Se trata de un cubre colchón 100% transpirable, que además es impermeable y aleja la humedad, el polvo, las manchas de transpiración, orina y otros líquidos. Alargando así la vida de tu colchón.

Usa una base tapizada: esto es recomendable en especial para los colchones que tienen muelles ensacados. Algunos fabricantes recomiendan apoyar el colchón sobre un somier de láminas, por lo cual debes asegurarte de que cumples con las indicaciones del fabricante.

Siguiendo estos consejos, tu colchón podrá tener una vida útil mucho más larga y conservará todas sus características.

Historia del colchón

Ya nuestros primitivos antepasados buscaban alguna forma de confort a la hora de irse a dormir, para evitar los rigores del duro suelo. Y solucionaban el problema utilizando ramas, hojas, pieles y otro tipo de materiales que les permitieran aislarse del suelo.

Estas rudimentarias soluciones dieron paso a los primeros colchones como tal, que consistían básicamente en fundas rellenas de materiales orgánicos como pajas, helechos etc., y que, oh sorpresa, se convertían en nidos de insectos. Y llegaron los griegos y los romanos para perfeccionar los colchones, utilizando para ello plumas de ganso y de oca, pieles y catres de madera.

El primer salto revolucionario se dió en Francia en el s.XVI con los colchones de aire. Se trataba de un colchón neumático confeccionado con hule impremeable. Pero fue en el s.XVII cuando se lanzaron en el Reino Unido los primeros colchones con muebles. Y hasta bien entrado el s.XX los colchones eran de lana. Estos empezaron a ser sustituidos en los años 50 por los colchones de goma espuma de poliuretano. En los años 60 entraron los colchones de látex, y en los 70 colchones sofisticados de muelles que coparon el mercado.

Y es en los últimos tiempos cuando han despuntado los colchones viscoelásticos primero, y los de viscografeno en la actualidad.