Los 7 mejores congeladores pequeños para ganar espacio extra

Tener un congelador pequeño en casa es una gran solución que te permitirá tener una gran comodidad además de ganar mucho espacio. No existe nada mejor que tener todo a mano, y poder disfrutar de un electrodoméstico compacto que se adapte a tus espacios fácilmente, y que te permita congelar alimentos para que puedas disfrutarlos más adelante. Nuestro favorito sin duda alguna es el CHiQ FCF142D, porque te ofrece todas las ventajas que tienen estos congeladores, y tiene un muy buen precio.

Existen muchas variaciones diferentes de congeladores como son vertical, horizontal, con puerta de cristal, entre otros. Algunos son más caros y otros son menos costosos, pero no todos cumplen con su función de una forma adecuada. Por este motivo, hoy hemos seleccionado las mejores opciones del mercado para que encuentres lo que estás buscando.

Así que, si te interesa comprar un congelador pequeño, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor congelador pequeño?

Te puedes encontrar con una gran variedad de congeladores pequeños, sin embargo, encontrar uno que se ajuste a tus necesidades no es tan sencillo. Por este motivo, en este post hemos seleccionado las 7 mejores opciones, con la finalidad de que puedas elegir uno que se ajuste a lo que buscas.

Estos son los mejores congeladores pequeños para casa tras nuestro análisis:

1. Arcón congelador pequeño CHiQ FCF142D

Se trata de un congelador que es bastante compacto pero que cuenta con una gran capacidad dependiendo del tamaño que selecciones. Está disponible en tamaños desde los 142L hasta los 400L. Cuenta con un control de temperatura mecánico que lo hace muy fácil y eficiente a la hora de usarlo.

Ofrece unas zonas refrigeradas de gran tamaño, que permitirán satisfacer tus necesidades de almacenamiento de una forma bastante efectiva y rápida. Además, cuenta con una cesta con asas para que puedas almacenar todo lo que necesites de una forma mucho más fácil y ordenada. Tiene un revestimiento de aluminio que es muy fácil de limpiar, lo que hace que puedas tener la mayor comodidad posible a la hora de utilizarlo.

Las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo son muy positivas, afirmando que "es un congelador que va muy bien, apenas hace ruido y no ocupará demasiado espacio, además de congelar muy bien". También aseguran que "es bastante silencioso, y el tamaño del mismo va más que de sobra para cumplir con su función". Es una gran opción con una muy buena relación calidad-precio.

2. Congelador vertical pequeño Klarstein Garfield Eco

Este es un congelador muy pequeño, que tiene un consumo energético bastante bajo, siendo ideal para cualquier hogar sin gastar demasiada energía eléctrica. Tiene una capacidad de 34L, y ofrece un total de 2 compartimentos. Su eficiencia energética es A++, y tiene un consumo de 117kWh/año. Se adapta a la perfección para cualquier espacio pequeño, lo que garantizará que podrás tener una gran comodidad para almacenar tu comida, además que sus patas son ajustables para graduar el congelador a la altura deseada.

Cuenta con una rejilla extraíble, la cual permite ganar mucho espacio vertical, y se pueden guardar objetos de buena altura gracias a su espacio. La puerta se puede cambiar de lado de apertura fácilmente, lo que permite que se ajuste a la perfección a cualquier espacio. Además, con su diseño elegante es perfecto para cualquier tipo de cocina o espacios para fiestas en u hogar. Su nivel de ruido es bastante bajo, llegando únicamente hasta los 41dB.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es sorprendente la capacidad de almacenamiento que tiene a pesar del tamaño contenido, lo que a su vez lo hace fácil de tener en cualquier rincón de la habitación". Además, aseguran que "es perfecto para usarlo como complemento al congelador de la nevera grande, y se puede poner en cualquier sitio de la cocina". Es una gran opción, y que está fabricado con materiales de la más alta calidad, con un nivel de ruido muy bajo que en ocasiones casi ni se escucha.

3. Congelador pequeño Beko FS166020

Es un modelo de congelador pequeño que es bastante eficiente, y que tiene un diseño de 3 cajones que te permitirá mantener el orden por completo. Ofrece un nivel de eficiencia energética A+, lo que hace que no gastes demasiado dinero en electricidad, y puede congelar de una forma bastante eficiente. Su goma cuenta con un revestimiento antibacteriano, lo que permite mantener el congelador en óptimas condiciones.

Cuenta con una clase climática SN-T, y cuenta con un termostato manual que es muy fácil de manejar con 4 niveles de ajuste diferentes dependiendo de lo que necesites. Su puerta es totalmente reversible, por lo cual se puede ajustar para que abra hacia cualquier lado, lo que permitirá que puedas ajustarlo a cualquier espacio de tu hogar. Tiene una capacidad de 65 litros, y un diseño en color blanco muy elegante.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este congelador, afirmando que "tiene el tamaño perfecto para quienes buscan gran capacidad en un congelador mini, y sus tres bandejas son totalmente ajustables". Por otra parte, también aseguran que "es un congelador pequeño, silencioso y altamente eficiente, siendo perfecto para una familia pequeña". Algunos usuarios afirman que como nevera está bastante bien, pero que no tiene mucho poder de congelación.

4. Congelador pequeño MaxxHome 20306

Se trata de un mini frigorífico congelador, el cual es ideal para mantener alimentos y bebidas completamente frías, y que ofrece un sistema de funcionamiento muy silencioso. Cuenta con la tecnología EcoExcellence, que permite que sea altamente respetuoso con el medio ambiente. Cuenta con un buen espacio de enfriamiento, que permite alcanzar temperaturas bajas sin ningún tipo de esfuerzo.

En su interior tiene 2 niveles para que puedas organizar fácilmente todos los alimentos y bebidas sin ningún tipo de problema. Además, en el compartimento de la puerta admite botellas de hasta 2 litros. Cuenta con un nivel de ruido muy bajo, lo que permite que no altere en absoluto la tranquilidad en tus espacios. Permite enfriar todas tus bebidas a las temperaturas ideales, y es muy fácil de instalar en cualquier espacio de tu hogar.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es silencioso y enfría lo suficiente, siendo perfecto para espacios que sean bastante ajustados". También aseguran que "es perfeto para estudiantes, silencioso y tiene su propia función de descongelación". Es un frigorífico mini de gran calidad, y es un complemento perfecto para el refrigerador normal.

5. Congelador vertical pequeño INFINITON CV-88

Es un congelador que destaca por tener una buena capacidad, total de 80 litros, aunque también lo puedes encontrar en tamaños más grandes, dependiendo de lo que estés buscando. Este congelador cuenta con un espacio de almacenamiento muy optimizado con un total de 3 cajones para que se pueda tener una mejor organización. Es una gran opción para conseguir un gran rendimiento a la hora de usarlo.

Cuenta con una clasificación energética de tipo A+, con un consumo de 137kWh/año. Permite la correcta conservación de alimentos, alcanzando temperaturas de -24°C sin ningún tipo de problema. Tiene también un sistema de control de temperatura, que permite que el congelador se ajuste a la perfección a tus necesidades. Gracias a su puerta reversible, se ajustará muy bien a cualquier espacio abriendo hacia el lado que más te convenga.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, afirmando que "apenas se escucha porque es muy poco ruidoso, funciona perfectamente y cumple completamente con lo anunciado". También aseguran que "viene muy bien embalado y protegido, y viene acompañado con una bandeja para hacer cubitos caseros". Es un congelador bajo encimera que tiene una gran capacidad, y que es muy recomendable para espacios pequeños.

6. Congelador pequeño Candy CCTUS 482WH

Se trata de un congelador que permite almacenar los alimentos durante mucho tiempo con una total seguridad. Cuenta con unas altas prestaciones, lo que te permite conseguir una gran eficiencia, y tiene la capacidad de congelar hasta 4KG/24 horas. Tiene un diseño muy versátil, con un tirador metálico en la puerta para facilitar el uso.

Su eficiencia energética es de clase A++, y en su interior tiene una tecnología de iluminación LED para ahorrar energía. Es muy fácil de usar, y cuenta con un nivel de ruido muy bajo de tan solo 43dB, lo que hace que no sea molesto en absoluto. Su interior está dividido en 3 cajones, y cuenta con una capacidad total de 64 litros.

Son muchas las reseñas positivas sobre este modelo, asegurando que "es un congelador ideal para cualquier estancia de la casa y que es muy silencioso". Por otra parte, también afirman que "tiene una gran capacidad, siendo mejor que algunos del mismo tamaño, y congela muy bien conservando tus alimentos en perfecto estado". Es una gran opción para tener en casa, y podrás tenerlo completamente ordenado gracias a sus cajones.

7. Congelador pequeño Hisense FV105D4AW2

Se trata de un congelador compacto de alta eficiencia energética con una clasificación A++. Tiene una gran capacidad de congelación puesto que es un congelador de 4 estrellas, y de esta forma se pueden almacenar todos los alimentos durante largos períodos de tiempo sin ningún tipo de problema. Su iluminación LED en cada esquina del frigorífico te permite tener una mayor comodidad a la hora de usarlo.

Cuenta con un cajón Huge Box, el cual permite que puedas tener un espacio de almacenamiento ideal, incluso para artículos voluminosos. El cajón tiene un diseño transparente, lo que te permitirá ver fácilmente lo que contiene en su interior. La puerta es totalmente reversible, y se puede elegir si abre hacia la derecha o a la izquierda. Su diseño es muy elegante y está disponible en capacidades de 82L y de 142L dependiendo de lo que busques.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de quienes lo compraron, asegurando que "funciona muy bien, no suena nada y tiene tres compartimentos para mantener la nevera totalmente ordenada". Por otra parte, también aseguran que "tiene una muy buena relación calidad-precio y queda perfecto debajo de la encimera". Su nivel de ruido y su gran capacidad lo convierten en una opción bastante buena que debes tener en cuenta a la hora de comprar.

Cómo elegir un buen congelador pequeño: consejos a tener en cuenta

Antes de que vayas a comprar tu congelador pequeño, debes fijarte en algunas características que resultarán básicas para tomar una buena decisión de compra. Dentro de las principales a tener en consideración están:

Consumo energético

Debes tener en cuenta los costes que representará el congelador en tu recibo de electricidad, y es que estos aparatos requieren de estar encendidos durante las 24 horas del día. Por lo tanto, tomar en cuenta el consumo energético es algo básico, porque no solo afectará tu recibo de energía sino también al medio ambiente.

Lo más aconsejable es elegir un congelador con una eficiencia energética mínima B, aunque la mejor alternativa siempre será optar por los A+ o los A++, puesto que su consumo energético es mucho más bajo.

Uso

Cuando vayas a comprar un congelador pequeño, debes tener claro el tipo de uso que le vas a dar, puesto que no todos son iguales. Debes pensar si vas a congelar comida, o si lo vas a usar para refrigerar bebidas.

Por lo general, este tipo de congeladores se compran porque el frigorífico de tu hogar no tiene suficiente capacidad y necesitas ampliarla. También se usan para las fiestas, aunque en estos casos puede que necesites una mayor capacidad para almacenar bebidas y comidas.

Opciones de organización

Al hablar de los modelos verticales, podrás tener diferentes cajones que te permitirán ordenar fácilmente todos tus alimentos. Por otra parte, los congeladores profundos cuentan con cestas o bandejas de rejilla, las cuales ayudarán también un poco con la organización.

Sin embargo, en cuanto a comodidad a la hora de organizarlos, no cabe duda de que los verticales son la mejor alternativa. En especial porque no tendrás que mover muchas cosas hasta llegar al fondo.

Nivel de ruido

Es fundamental tener en cuenta el nivel de ruido que hacen estos congeladores, en especial si se van a usar en una habitación o en lugares pequeños. Los modelos que tienen sistemas de deshielo automáticos son más ruidosos. Por este motivo, debes considerar el nivel de ruido que tendrás en tu congelador.

Debes fijarte en la cantidad de decibelios que genera el congelador mientras que está funcionando. Lo ideal para los espacios pequeños es que no sobrepase los 50dB, puesto que así permitirán tener un espacio bastante silencioso mientras que trabaja.

Funcionamiento durante cortes de energía

En caso de que vivas en zonas donde los cortes de electricidad son comunes, debes tener en cuenta que hay algunos modelos que permiten conservar tus alimentos mientras se va la energía. De esta forma, se evitará que los alimentos se dañen y no generará ningún tipo de olores molestos o de suciedad.

Por lo general, se puede tener una capacidad de hasta 16 horas de almacenamiento cuando no hay energía, y los modelos de cofre por lo general son los mejores en este aspecto.

Función de deshielo

Por lo general, a los congeladores pequeños se les va acumulando el hielo en sus bordes, lo que hace que se disminuya considerablemente su rendimiento. Para quitar este hielo se deben hacer labores que son bastante complejas.

Para solucionar esto, puedes comprar un sistema no Frost, el cual eliminará el hielo de forma automática y sin ningún tipo de inconveniente. Pero, estos son más costosos y ruidosos, aunque a la hora de limpiar será más conveniente.

Puertas reversibles

Algunos mini congeladores tienen la ventaja de que tienen bisagras en ambos lados de la puerta, para abrirla tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Esto permitirá que puedas ajustar el congelador más fácilmente a tus espacios, y dejarlo perfectamente instalado.

Esta función es especialmente útil si se van a usar en un dormitorio estudiantil o en la oficina, porque permite mucha movilidad y conveniencia. Esto les aporta una gran versatilidad, y es una función que encontrarás únicamente en los modelos verticales.

¿Para qué sirve y cuáles son las ventajas de un congelador pequeño?

Un congelador pequeño es un electrodoméstico que sirve para almacenar tus alimentos especialmente cuando no tienes suficiente capacidad en el frigorífico. Se usan como un complemento ideal para el frigorífico, garantizando así que tendrás una mayor capacidad de almacenaje.

Son electrodomésticos que tienen muchas ventajas interesantes, y que te permitirán tener una gran funcionalidad. Dentro de sus principales ventajas están:

Son compactos por lo que son ideales para instalar en espacios pequeños

Su almacenamiento interior es bastante amplio

Permiten el almacenaje de cualquier tipo de alimento

Algunos tienen un espacio específico para el hielo

Cuentan con las mismas funciones de un congelador tradicional

Son perfectos si requieres espacio extra en tu frigorífico como puede ser el caso de familias numerosas donde la capacidad del mismo se queda corta. También son muy usados para dormitorios estudiantiles, o en tu habitación. Además, gracias a sus medidas compactas se pueden instalar incluso debajo de la encimera, para conseguir la mayor versatilidad posible, y tener todo a la mano en la cocina.

Tipos de congeladores pequeños

Debes tener en cuenta que existen diferentes tipos de congeladores pequeños entre los cuales podrás elegir. La mayoría son de una sola puerta, bien sea por la parte superior o por la parte frontal, y en este sentido se pueden clasificar en:

Congeladores pequeños verticales

Estos son de los más convenientes y que son menos aparatosos, adaptándose a la perfección a la mayoría de los espacios. Por lo general, estos modelos vienen con compartimentos bien divididos y no suelen ocupar demasiado espacio por lo que se pueden instalar en cualquier parte de tu hogar.

Estos permiten tener tu comida completamente organizada, y acceder fácilmente a las mismas. Sin embargo, estos modelos suelen ser un poco más costosos y algunos tienen un consumo de energía mayor, pero merecen la pena cuando lo necesitas para colocarlo debajo de la encimera.

Congeladores pequeños en arcón o en forma de cofre

Estos son de los mejores en cuanto a eficiencia y capacidad, y son ideales para congelar mucha comida de una forma simple. Son ideales para colocar allí productos de gran tamaño, y se pueden mantener por más tiempo fríos en caso de que se produzca un corte de energía frente a los modelos verticales.

La desventaja que tienen estos modelos radica en que no son tan fáciles de organizar como los modelos verticales. Por lo cual, si necesitas algo que está en el fondo del congelador será difícil de acceder hasta allí. También acumulan hielo más fácilmente y se debe eliminar manualmente cada cierto tiempo.

Congeladores pequeños horizontales

Estos son una buena alternativa porque tienen una gran capacidad de almacenamiento, y suelen tener un gran rendimiento. Pero, la diferencia de estos radicará en que su tamaño es más grande que los anteriores.

Esto hace que no se ajusten con tanta facilidad a todos los espacios en tu hogar, lo que hace que no sean la mejor alternativa. Sin embargo, si tienes el espacio suficiente, y requieres de una gran capacidad, no existirá una mejor opción para ti.

¿Dónde comprar un congelador pequeño?

Los mini congeladores cada vez son más populares, en especial porque son electrodomésticos que son muy prácticos y que brindan unas grandes ventajas. Para comprarlos, puedes hacerlo en grandes superficies como El Corte Inglés, o en Carrefour, pero los precios que encontrarás allí no siempre son los mejores.

Si deseas comprar a los precios más bajos, no cabe duda de que la mejor elección será hacerlo desde la plataforma de Amazon. Desde allí podrás hacer tu compra online, y recibirla en la puerta de tu casa de una forma muy rápida y eficiente. Además, podrás aprovechar todas las ventajas que tienen las compras online, y no tienes que comprar en un horario específico.