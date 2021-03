Los 7 mejores cortadores de césped manuales

A todos nos gusta mantener el césped de casa cortadito y limpio, para que brinde un aspecto saludable y luminoso. Para ayudarnos en esa tarea de mantenimiento, los cortadores de césped manuales son una gran solución que debes tener en cuenta para lograr mantener tu césped en perfecto estado. Nuestro favorito es el Fiskars 1015649 , puesto que te ofrecerá un gran rendimiento a la hora de cortar el césped del jardín.

Estos aparatos son una gran opción para aquellas personas que tienen un jardín pequeño o mediano, siendo una herramienta perfecta para que puedas realizar tu trabajo de una forma muy rápida y cómoda. Pero en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes, y para evitarte pérdidas de tiempo hemos seleccionado las mejores opciones.

Así que, si estás buscando un cortacésped manual de alta calidad te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor cortador de césped manual?

Para mantener tu jardín en perfectas condiciones es indispensable que compres un buen modelo de cortador de césped. Por esto, hemos seleccionado los 7 mejores modelos del mercado, con una gran relación calidad-precio para que compres el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Estos son los mejores cortadores manuales de césped tras nuestro análisis:

1. Cortacésped manual Fiskars 1015649

Cortacésped manual Fiskars 1015649

Se trata de un cortador de césped manual de la más alta calidad que permite tener un corte limpio y preciso en tu jardín y que es ideal para los bordes. Este cortacésped destaca por ser muy silencioso, lo que hace que no cause ningún tipo de molestia cuando se utiliza. Tiene una altura de corte ajustable entre los 4cm y los 10cm, lo que te garantizará que podrás conseguir el césped a la altura que buscas.

Tiene un manillar que ofrece un agarre totalmente ergonómico, y que se ajusta en altura para que puedas tener la mayor comodidad a la hora de trabajar. Tiene 4 ruedas para que puedas utilizarlo sin ningún esfuerzo y te permitirá tener una mayor estabilidad en terrenos irregulares. Sus cuchillas hechas en acero de alta calidad permiten que tengan una gran durabilidad y permiten un corte sin fricción gracias a que son helicoidales.

Las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo son bastante positivas, afirmando que "es un modelo que tiene una gran calidad y que soporta perfectamente el uso continuo sin ningún tipo de inconveniente". Por otra parte, aseguran que "tiene un peso bastante ligero y a pesar de su precio merece por completo la inversión puesto que tiene una gran calidad".

2. Cortacésped manual Einhell 3414200

Cortacésped manual Einhell 3414200

Este modelo incorpora un total de cinco cuchillas de corte rectificadas que ofrecen un corte de gran precisión y están fabricadas en acero de la más alta calidad. A pesar de que puede funcionar con batería, también se puede usar en modo manual, por lo cual es una gran opción si buscas un cortacésped manual para tu hogar. Ofrece una técnica de corte sin contacto y es totalmente silencioso lo que te permitirá conseguir una gran comodidad a la hora de usarlo.

Se puede ajustar la altura del corte en 4 niveles diferentes desde los 14mm hasta los 38mm, y su manillar es ajustable en altura para que se ajuste por completo a tus necesidades. También cuenta con un deflector trasero que se puede ajustar en tres posiciones. Tiene ruedas grandes lo que permite que pueda superar cualquier tipo de irregularidades de una forma realmente sencilla y sin ningún tipo de inconveniente.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es una cortadora de césped muy completa, y se ajusta por completo a lo que necesites a la hora de usarla". También afirman que "se puede maniobrar y operar muy fácilmente, y es ideal si tienes cualquier tipo de problema de espalda". Este modelo no incluye la batería ni el cargador, por lo que en un principio tendrás que usarla únicamente en modo manual. A menos que compres estos accesorios o ya los tengas.

3. Cortacésped manual GARDENA Comfort 400C

Cortacésped manual GARDENA Comfort 400C

Se trata de un modelo de muy alta calidad que funciona sin electricidad, siendo totalmente respetuoso con el medio ambiente. Tienen un sistema de cilindro de corte que se mueve sobre la cuchilla inferior sin contacto para hacer un corte en forma de tijera. Su cilindro de corte está fabricado en acero de alta calidad, y la cuchilla te ofrecerá un corte totalmente limpio y preciso, lo que te permitirá tener una gran eficiencia a la hora de arreglar tu jardín.

Tiene unas ruedas grandes lo que permitirá que no importen las irregularidades del terreno, lo que mejorará la dirección de la misma. Se puede ajustar la altura de acuerdo a tus necesidades entre los 12mm y los 42mm, para que selecciones la que mejor te guste. Su mango puede ser plegado lo que te permitirá tener una gran comodidad a la hora de llevarlo a cualquier parte y así conseguir una gran versatilidad.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es muy práctica, y es ideal para cualquier jardín en especial porque deja el césped muy parejo". Además, afirman que "sirve perfectamente para otra la yerba alta, y sus ruedas tienen un buen agarre en el jardín". Es una gran opción en especial para jardines pequeños o medianos, y es muy fácil de guardar en cualquier parte gracias a que es plegable.

4. Cortacésped manual Einhell GE-HM 28S

Cortacésped manual Einhell GE-HM 28S

Este cortacésped manual es una gran opción que puedes tener en consideración, en especial porque ofrece un ancho de corte total de 38cm. Esto le permite tener un gran rendimiento, y es ideal para superficies de hasta 250 metros cuadrados. Además, se puede ajustar la altura de corte entre los 13 y los 38mm, dependiendo de tus necesidades a la hora de cortarlo.

Está elaborado con un sistema de hojas cilíndricas que permiten tener un gran rendimiento a la hora de utilizarla. Tiene un total de 5 cuchillas que están elaboradas en metal de muy alta resistencia. Tiene 2 ruedas de plástico grandes, que permite que se ajusten a la perfección a cualquier tipo de terreno de una forma realmente sencilla. Es un modelo que es muy fácil de montar, y que permite mantener el césped corto sin ningún tipo de esfuerzo gracias a su mango ergonómico.

Quienes han comprado este modelo tienen unas reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo que corta muy bien el césped y que no hace ruido en absoluto lo que le confiere una mayor comodidad". Por otra parte, aseguran que "es ideal para áreas pequeñas, y no es difícil de montar, siendo perfecto para cualquier jardín al no utilizar electricidad". Este modelo tiene una gran relación calidad-precio.

5. Cortacésped manual Bosch Home and Garden AHM 30

Cortacésped manual Bosch Home and Garden AHM 30

Si buscas un cortador de césped manual que te ofrezca una gran precisión y un césped como cortado con tijera este sin duda es una gran alternativa. Este cortacésped cuenta con un sistema de corte muy rápido y cómodo de superficies pequeñas de césped. De esta forma, podrás mantener tu jardín en perfectas condiciones y así darle el mantenimiento que necesitarás.

Tiene un sistema de bloqueo por clic, que permite ajustar la cuchilla en diferentes alturas sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta entre los 12 y los 40mm. Además, su sistema está dotado con 4 cuchillas curvadas que están fabricadas en acero templado de alta resistencia y que le confiere a tu máquina una gran durabilidad.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo, nos encontramos con que "es un modelo impresionante, y que permite cortar tu césped para que quede en perfectas condiciones, pero es aún mejor si lo usas con bolsa recogedora". También aseguran que "cumple por completo con las expectativas, y su montaje es muy fácil lo que permite que puedas tener una mayor comodidad". Esta es una cortadora de muy alta calidad y que se puede regular muy fácilmente.

6. Cortacésped manual Sprint 410RM

Cortacésped manual Sprint 410RM

Es un modelo que tiene una gran calidad, y que te permite conseguir un gran rendimiento a la hora de cortar el césped en tu hogar gracias a que sus cuchillas están muy afiladas. Se puede ajustar la altura del corte entre los 13 y los 38mm, para que puedas adaptar tu césped a las condiciones del clima de una forma realmente sencilla. Tiene 4 posiciones diferentes para que lo ajustes y todo se hace mediante una palanca lo que hace que sea muy fácil de manejar.

Tiene un asa totalmente ergonómica y que es acolchada para brindarte una mayor comodidad mientras que cortas tu césped. Permite recoger todo el material recortado en su cómodo recogedor de 20 litros de capacidad para que tengas un acabado totalmente limpio. Además, es totalmente silencioso, por lo que podrás reducir el ruido alrededor de tu casa de una forma bastante eficiente.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son bastante positivas, asegurando que "es muy útil y tiene muy buen precio, siendo ideal para espacios de hasta 300 metros cuadrados porque va fenomenal". Además, afirman que "es muy ligero, fácil de manejar y bastante sencillo, sin que tengas que preocuparte en absoluto por motores". Este modelo es muy práctico y no genera ningún tipo de ruido, siendo un modelo bastante práctico de utilizar.

7. Cortacésped manual Bosch AHM 38G

Cortacésped manual Bosch AHM 38G

Se trata de un modelo de cortacésped que está pensado para un corte totalmente limpio y preciso, que es ideal para los espacios pequeños. Permite un corte en forma de tijera mediante su cuchilla de fondo fijo, lo que te permite tener un gran acabado en tu jardín. Sus ruedas son grandes, lo que permite que sea más fácil de controlar y de mover por todo el jardín ofreciendo una total libertad para que cortes el césped.

Incluye un recogedor de hierba con una capacidad de 25 litros, lo que garantizará que no tendrás que estar vaciándolo de forma periódica. Te permite tener un gran rendimiento a la hora de cortar el césped en tu jardín y ofrece una gran estabilidad incluso para cortar los bordes. Tiene un peso de tan solo 7KG, lo que te permitirá moverlo fácilmente por todo tu jardín sin realizar ningún tipo de esfuerzo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo simple, sencillo y eficaz sin que tengas que andar liándote con cables, y su cuchilla se afila sola lo que es muy cómodo". Por otra parte, aseguran que "permite un corte de la hierba muy fácil, rápido y limpio sin esfuerzo alguno, y en muy poco tiempo puedes coartar un espacio de 500 metros cuadrados". Es un modelo que tiene una gran relación calidad-precio, y que permite tener un gran rendimiento en superficies pequeñas.

Cómo elegir un buen cortacésped manual: lo que hay que tener en cuenta

Antes de comprar un cortacésped manual deberías fijarte muy bien en algunos puntos clave para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Peso

Debes tener claro que el peso es un punto muy importante que debes tener en consideración, en especial porque esta es una herramienta que debes mover y debe ser operada de forma manual. La mayoría de los modelos tienen un peso de 10KG, que si bien es un buen peso algunas pueden ser más livianas. Mientras más liviano sea el modelo que escojas, menos trabajo tendrás que hacer a la hora de cortar el césped en tu jardín.

Ruedas

El tamaño de las ruedas, así como el ancho entre las mismas es algo muy importante a tener en cuenta. En todo caso, debes asegurarte de que las ruedas puedan cubrir una gran superficie y que puedan trabajar en terrenos difíciles sin ningún tipo de inconveniente.

Las ruedas rígidas darán una gran estabilidad a la hora de hacer los cortes, y dependiendo de su tamaño podrán superar algunas irregularidades pequeñas del terreno de una forma mucho más fácil.

Ergonomía

Debes escoger una cortadora de césped que tenga un diseño que te permita tener la mayor comodidad a la hora de cortar el césped. El mango debe tener un ajuste de altura para que se pueda adaptar por completo a tu altura y que así no tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo para usar tu cortadora de césped.

Algunos modelos se pueden plegar fácilmente, lo que hará que el almacenamiento sea muy fácil, y por este motivo debes fijarte bien en las características que tiene para ofrecerte el modelo que vas a comprar.

Tipos de terrenos

Debes tener en cuenta que las cortadoras de césped manuales no se recomiendan para ningún tipo de terreno irregular. Por lo tanto, si tu terreno tiene unas irregularidades demasiado grandes no serán aconsejables las cortadoras manuales.

En caso de terrenos con muchas irregularidades será mejor optar por unas tijeras o por una desbrozadora. Pero, si lo vas a usar en el jardín de tu hogar por lo general este tipo de máquinas funcionan bastante bien.

¿Qué es un cortacésped manual?

Los cortadores de césped manuales son herramientas que te permitirán mantener el césped en tu jardín en un nivel muy corto. Esto permitirá que puedas tener unos espacios más limpios, así como mucho más bonitos.

Esto debido a que son máquinas que están diseñadas para que con tan solo una acción de empuje se puedan accionar las cuchillas en la parte inferior, lo que va cortando el césped rápidamente. Son herramientas muy efectivas, las cuales permiten tener una mayor comodidad que con el uso de tijeras manuales para hacer las tareas de jardinería.

¿Cómo funciona un cortacésped manual?

El funcionamiento de un cortacésped de este tipo es realmente sencillo, puesto que funciona mediante el empuje. Con este se logra que se produzca un movimiento giratorio de cuchillas en la parte inferior de la máquina.

Al ser manuales, y funcionar mediante el empuje de la máquina, no requiere de ningún tipo de gasolina ni de electricidad. Además, son máquinas que son muy silenciosas gracias a su mecanismo lo que te permitirá trabajar con mucha comodidad.

Algunas incorporan una bolsa en la parte trasera, donde se podrán recoger los restos de la poda de una forma sencilla y estas resisten cierta cantidad de kilos. Sin embargo, no todos los modelos las incorporan y en algunas ocasiones tendrás que comprarlas por separado.

¿Cómo usar cortador de césped manual?

El uso de una podadora manual es muy fácil, pero para que puedas hacerlo de una forma correcta, debes fijarte en los siguientes puntos básicos:

Debes familiarizarte primero con el aparato , y consultar por completo el manual de funcionamiento para evitar cualquier tipo de errores.

, y consultar por completo el manual de funcionamiento para evitar cualquier tipo de errores. Es importante verificar que el terreno que vas a limpiar no tenga ningún tipo de obstáculos grandes, y que no vaya a tener muchas inclinaciones que impidan el desplazamiento de la máquina.

no tenga ningún tipo de obstáculos grandes, y que no vaya a tener muchas inclinaciones que impidan el desplazamiento de la máquina. Debes utilizar ropa cómoda y zapatos adecuados para la actividad , y nunca debes trabajar con los pies descubiertos, porque esto puede ser muy peligroso en especial porque es una máquina que tiene cuchillas muy filosas.

, y nunca debes trabajar con los pies descubiertos, porque esto puede ser muy peligroso en especial porque es una máquina que tiene cuchillas muy filosas. Este tipo de máquinas necesitarán de varias pasadas sobre el área que deseas para que quede correctamente cortada, y simplemente debes empujar la máquina por encima del césped para que la máquina lo corte.

Estas máquinas no tienen ningún tipo de funcionamiento complejo, y no requieren ser encendidas ni nada parecido. Esto permitirá que puedas simplemente colocarla en tu jardín y comenzar a desplazarte con la máquina mientras que va cortando el césped de una forma bastante efectiva.

Ventajas de un cortacésped manual

Existen varias ventajas de tener un cortacésped manual para arreglar tu jardín, pero las más destacadas son las siguientes:

Son máquinas que requieren de un bajo mantenimiento

No tienen ningún tipo de escapes de gases o de humos por lo que es más amigable con el medio ambiente

Permite evitar enfermedades en tu césped

Son máquinas muy fáciles de manejar y empujar lo que te permitirá usarlas fácilmente

Como puedes ver son máquinas que tienen muchas ventajas interesantes a la hora de utilizarlas, y por este motivo son altamente versátiles para usar en tu hogar. Son herramientas muy eficientes a la hora de cuidar el jardín y mantener el césped perfectamente recortado.

¿Cómo se ajustan las cuchillas helicoidales de un cortacésped manual?

Es importante que ajustes bien las cuchillas de esta máquina en especial si observas un corte que no tiene una buena precisión. En todo caso, para hacerlo bastará con seguir estos pasos:

Toma una hoja de papel y gira el tambor de corte y asegúrate de que la corte, y debes repetir este procedimiento a lo ancho de la cuchilla.

y asegúrate de que la corte, y debes repetir este procedimiento a lo ancho de la cuchilla. En caso de que siga intacta, debes asegurarte de apretar la tuerca lateral en un cuarto de vuelta.

Vuelve a hacer la prueba con la hoja y si persiste el problema debes dar una vuelta más a la tuera.

Continúa de esta forma hasta que funcione o hasta que no se pueda apretar más.

Recuerda que, si este procedimiento no funciona, lo mejor será cambiar o afilar las cuchillas porque no estarán funcionando de una forma correcta.

¿Cómo afilar correctamente las cuchillas?

Debes tener en cuenta que no es necesario desmontar las cuchillas de tu cortacésped manual para afilarlas, y puedes hacerlo de la siguiente forma:

Utiliza un abrasivo para optimizar el afilado , estos por lo general se consiguen en forma de pastas en el mercado.

, estos por lo general se consiguen en forma de pastas en el mercado. Úntala en la cuchilla y gira el tambor en dirección contraria durante un par de minutos para que se puedan afilar por sí solas.

Sin embargo, si la cuchilla sigue sin funcionar, lo mejor será desmontarla y afilarla de forma manual para que puedas conseguir un gran rendimiento.

¿Dónde comprar un cortacésped manual?

Las cortadoras de césped manual son máquinas altamente versátiles y que se pueden encontrar en almacenes como Carrefour o Alcampo. Sin embargo, la variedad de opciones es baja y los precios suelen ser más elevados.

Pero, si quieres comprar a los mejores precios y con la mayor comodidad lo mejor será hacerlo directamente en Amazon. Allí podrás disfrutar de los precios más bajos del mercado y disfrutarás siempre de un envío rápido del modelo que escojas hasta la puerta de tu casa en muy poco tiempo.