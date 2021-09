Ahora que regresamos de vacaciones y hemos expuesto nuestro cuerpo al solo numerosas horas, debes tener en cuenta que tu piel necesitará de una buena hidratación para que se mantenga en óptimas condiciones. Por este motivo, siempre debes tener una crema hidratante corporal a mano como la Bepanthol Derma , para que mantengas una correcta hidratación en tu piel y que esta se pueda mantener lo más sana posible.

Una buena crema te ayudará a evitar la sequedad de la piel, picores, y tener la piel en mal estado, manteniendo la humedad natural de la misma. Pero, escoger una crema de buena calidad no es tan sencillo como puede parecer, porque en el mercado nos encontraremos con muchas opciones diferentes.

Así que, si quieres elegir las mejores cremas hidratantes corporales para proteger y regenerar tu piel, te invitamos a que sigas leyendo atentamente.

¿Cuál es la mejor crema hidratante corporal?

Escoger una crema hidratante corporal no se debe hacer a la ligera, porque muchas no te ofrecerán un buen grado de hidratación. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, las cuales vamos a conocer a continuación:

1. Crema hidratante corporal Bepanthol Derma

Sin duda esta es una de las mejores cremas hidratantes corporales que podrás encontrarte en el mercado. Esto debido a que te ofrecerá una hidratación inmediata y duradera por hasta 48 horas, dejando tu piel suave y muy confortable. Es apta para toda la familia, y está enriquecida con Repair Complex, lo que hace que se actúe directamente sobre la raíz de la sequedad, aportando un cambio muy profundo en tu piel.

Tiene una textura que es muy ligera, no es pegajosa y se absorbe de forma inmediata, para no dejarte una sensación grasosa en tu piel. Actúa de inmediato sobre la piel seca, y puede ser usada en pieles sensibles sin ningún tipo de inconvenientes. Se recomienda que se aplique tantas veces al día como sea necesario, y no tiene ningún tipo de perfume o colorantes por lo que no generará reacciones de irritación.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado esta crema, asegurando que "es perfecta para aliviar la piel irritada, y para currar tatuajes heridos de una forma bastante efectiva". Por otra parte, aseguran que "permite que se pueda recuperar fácilmente cualquier tipo de tatuajes, los labios secos, y es una crema que está bastante bien en cuanto a hidratación e la piel". Es una crema hidratante de la más alta calidad que te permitirá mantener tu piel completamente sana.

2. Crema hidratante corporal Neutrogena Reparación Intensa

Es una loción corporal que se destaca por ser ideal para las pieles secas desde la primera aplicación. Aporta una gran hidratación a la piel, ofreciendo una gran sensación de bienestar a la piel. Ofrece una hidratación intensiva, que es perfecta para las pieles que tienden a tener mucha resequedad. Gracias a su textura cremosa, no grasa, podrás tener una hidratación intensiva en tu piel sin tener ningún tipo de incomodidad a la hora de utilizarla.

Es una crema apta para todo el cuerpo y que se puede utilizar todos los días sin ningún tipo de problemas. Penetra fácilmente en la piel, garantizando así que tendrás una hidratación muy profunda de la misma. No es necesario esperar a que se absorba porque no dejará ningún tipo de sensación grasa en la piel. Además, permite tener una piel suave y aterciopelada durante 24 horas desde su aplicación.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado esta crema son muy positivas, asegurando que "tiene un poder de hidratación superior, haciendo que puedas tener una hidratación de tu piel por más de 24 horas". También destacan que "es un buen producto para la piel reseca y muy sensible, haciendo que desaparezcan los picores y el malestar en la piel". Esta es una gran opción si buscas una opción económica y que tenga una buena calidad.

3. Crema hidratante corporal ISDIN Ureadin Lotion 10

Es una crema especialmente formulada para el tratamiento de pieles resecas, aportando una gran hidratación a la piel, así como un grado alto de protección. Permite tener una hidratación inmediata y duradera, especialmente porque su ingrediente activo es Urea al 10%. Esto permite retener el agua y reestablecer los niveles óptimos de hidratación.

Estimula la renovación de tu piel eliminando por completo la sensación de tirantez, por lo que tendrás una piel mucho más sana y elástica. Gracias a su textura no grasa de rápida absorción, no tendrás ningún tipo de sensación grasosa en tu piel cuando la apliques. Es una crema de uso diario que permite mantener la piel en perfecto estado y que es ideal para pieles sensibles o con tendencias a la irritación.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecta para pieles muy secas, ayudando a desaparecer los picores intensos o las irritaciones que puedan surgir en la piel". Además, destacan que "es un producto apto para todo el cuerpo, y se puede usar por todos los miembros de la familia sin distinción de edad". Esta es una crema que te ofrecerá una muy buena hidratación para tu piel de forma rápida y duradera.

4. Crema hidratante corporal Neutrogena Hidratación Profunda

Es una solución perfecta para las pieles secas, porque se notarán sus efectos desde la primera aplicación. Deja la piel muy tersa, suave y con una agradable sensación de bienestar que te permitirá evitar picores o irritaciones. Cuenta con una fórmula clínicamente probada, que permite penetrar profundamente en la piel, y así dar una hidratación duradera de hasta 24 horas desde su aplicación.

Esta crema cuenta con glicerina, parafina, y azúcares de vegetal que permiten hidratar la piel de una forma efectiva. Además, contiene vitamina E, que permite proteger la piel de agresiones externas. Su textura no grasa, permite que se absorba inmediatamente sin dejar una sensación desagradable sobre la piel. Cuenta con un perfume muy ligero, de notas verdes y frutales.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "permite tener un cambio completo en tu piel, dejándola muy suave, sin arrugas y sin escamas a la hora de usar esta crema". Por otra parte, afirman que "tiene un muy buen precio, una buena presentación y empaquetado, además de ofrecer una muy buena hidratación". Esta es una crema que consigue un gran nivel de hidratación en la piel, disminuyendo por completo cualquier tipo de molestias.

5. Crema hidratante corporal Clarins Loción

Esta es una loción para el cuerpo que permite tener una hidratación bastante buena, y que responde por completo a las necesidades de la piel seca. Permite disminuir de forma efectiva los signos del envejecimiento que son causados por el calentamiento del solo o por el aire acondicionado de una forma bastante efectiva.

Esta crema tiene una rica textura, y es de muy rápida absorción, ayudando a calmar y suavizar toda la zona donde se aplique. Ayuda a mejorar el tono de la piel, brindando una gran protección a la misma de los factores externos. Su fórmula está especialmente pensada para mantener una apariencia juvenil en tu piel.

Quienes han comprado esta crema tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es una crema muy recomendable para la piel muy reseca, con una textura y olor muy agradables". También aseguran que "aporta mucha hidratación a la piel sin dejar la piel grasa, y tiene un aroma muy bueno". Es sin duda una gran opción cuando buscas una crema que te aporte un gran nivel de hidratación para tu piel, y que te permita disminuir cualquier molestia que puedas tener.

6. Crema hidratante corporal CeraVe Moisturising Lotion

Se trata de una loción hidratante de alta calidad, la cual permite que se tenga una piel muy sana siempre que la apliques. Está especialmente formulada para las pieles secas, aportando un gran nivel de hidratación en la piel. También es apta para pieles normales, y permite tener una piel más sana y tersa.

Puede ser usada por todo tipo de personas sin importar la edad, lo que garantiza que sea una loción perfecta para toda la familia. Su fórmula a base de ceramidas permite que se pueda tener un efecto muy hidratante, al mismo tiempo que calmante. Además, cuenta con una absorción muy rápida, sin dejar ningún tipo de sensación grasosa sobre la piel.

Las reseñas que tiene esta crema son bastante positivas por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "al momento de la aplicación la crema deja un frescor y se seca de inmediato". Además, afirman que "hidrata bastante, aporta una buena suavidad, y no tiene perfume por lo que no causa irritación". Es una buena crema para pieles secas sin dejar ningún tipo de sensación grasa después de la aplicación.

7. Crema hidratante corporal CeraVe Baume Hydratant

Sin duda esta es una gran opción que debes tener en consideración, en especial porque es una crema hidratante para la piel seca y muy seca. Ofrece una gran hidratación y reparación de la piel, para evitar las irritaciones o picores que puedan ser causados por la resequedad. Se puede utilizar en todo el cuerpo o incluso en el rostro, lo que hace que sea una crema apta para todas tus necesidades.

Esta crema es una gran opción, en especial por su dosificador, que permite que se pueda tener un mayor control en la aplicación de la misma. Puede ser usada por personas de todas las edades, incluso en niños sin ningún tipo de problemas. Cuenta con una fórmula rica en ceramidas, que permite tener una hidratación intensiva sin ningún tipo de inconvenientes, y su textura no grasa permite tener una gran comodidad a la hora de usarla.

Son muchas las reseñas positivas que tiene esta crema, asegurando que "permite mantener la piel hidratada todo el día, no es pegajosa, ni aceitosa por lo que te puedes vestir después de aplicarla". Por otra parte, destacan que "es una crema muy hidratante, no tiene perfume y el dosificador es bastante bueno". Es una gran opción si buscas una crema hidratante de alta calidad, y con una textura no grasa para aportar una mayor comodidad.

8. Crema hidratante corporal VIDALFORCE FEELING

Esta es una crema corporal hidratante que es ideal para la piel seca, eliminando por completo la sensación de tirantez, la falta de flexibilidad, descamación y grietas. Permite tener una acción durante las 24 horas, dejando tu piel muy suave y ayudando a mantener los niveles óptimos de hidratación en tu piel.

Su fórmula incluye un total de 12 aceites que permiten tener una gran hidratación, así como 12 extractos naturales, para aportar elasticidad y suavidad máxima a la piel. Está completamente indicada para pieles que sean secas, sensibles y rugosas o con estrías, ayudando a mantener la piel en perfecto estado. Esta crema es 100% vegana, totalmente libre de tóxicos peligrosos para el cuerpo, y con componentes ampliamente aprobados y certificados por las certificadoras naturales y ecológicas.

Quienes han comprado esta crema tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy nutritiva y calmante, ayudando a calmar el picor gracias a que hidrata y nutre profundamente la piel". También aseguran que "es una crema hidratante corporal que es perfecta para las pieles secas o descamadas, y contiene rosa mosqueta y ácido hialurónico, además de no dejar las manos demasiado pegajosas". Es una gran alternativa que puedes tener en consideración por la textura que deja, y por su gran nivel de hidratación.

Consejos para elegir una crema hidratante corporal: ¿En qué fijarse?

Antes de que vayas a comprar una crema hidratante corporal, debes asegurarte de fijarte en algunos puntos clave para que puedas escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades. Dentro de los puntos que tienes que considerar se encuentran:

Tipo de piel

Es importante fijarse muy bien en el tipo de piel, para escoger una crema que se adapte perfectamente a tus necesidades. Para ello, lo mejor es tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Pieles normales: este tipo de pieles únicamente necesitarán mantener su estado de hidratación natural. Por este motivo, una crema con una textura ligera y fluida que no sea demasiado grasa será la mejor elección.

este tipo de pieles únicamente necesitarán mantener su estado de hidratación natural. Por este motivo, una crema con una textura ligera y fluida que no sea demasiado grasa será la mejor elección. Pieles mixtas o grasas: este tipo de pieles tienden a producir más sebo de lo normal. Por este motivo, siempre serán mejores las cremas fluidas, ligeras, que estén completamente libres de aceites y que no sean pegajosas.

este tipo de pieles tienden a producir más sebo de lo normal. Por este motivo, siempre serán mejores las cremas fluidas, ligeras, que estén completamente libres de aceites y que no sean pegajosas. Pieles secas: estas pieles requieren una gran hidratación, porque de lo contrario pueden aparecer rojeces, escamas o arrugas prematuras. Para este tipo de pieles, es aconsejable usar cremas que tengan diferentes tipos de aceites y evitar las cremas perfumadas, porque estas suelen resecar la piel.

Tipo de crema

Debes tener claro cuál es el objetivo que tendrás con las cremas que vas a comprar. Te puedes encontrar lociones hidratantes, anticelulitis, antiestrías, tonificantes, entre muchas otras opciones diferentes a las cremas hidratantes.

Siempre debes escoger una crema que se ajuste por completo a tus necesidades e intereses, pero siempre teniendo en cuenta tu tipo de piel para evitar irritaciones.

Precio

Al escoger cualquier tipo de cremas, siempre se valoran diferentes tipos de opciones, sin embargo, muchas veces nos decantamos por las más económicas. Este factor debe tenerse muy en cuenta, porque debes escoger un producto que te permita tener un buen cuidado sobre tu piel.

En la mayoría de los casos, será mejor invertir un poco más de dinero, pero tener una hidratación corporal que sea bastante efectiva. De nada te valdrá comprar una crema hidratante corporal barata, si esta no te va a aportar beneficios para tu piel.

Pieles extremadamente sensibles

Existen algunas pieles que son extremadamente sensibles y en las que la mayoría de componentes pueden producir irritación. Es por este motivo que, en estos casos, lo mejor es que consultes con tu dermatólogo, quién te podrá recomendar la crema que se ajuste mejor a tus necesidades.

En estos casos, también se deben evitar las cremas que tengan perfumes porque podrían causar irritación. Además, siempre deben contar con los ingredientes más inocuos posibles, porque así se reducirá en gran medida la sensación de irritación sobre la piel.

¿Qué es una crema hidratante corporal?

Una crema hidratante corporal es un producto cosmético que te permite cuidar la piel y mantener un buen nivel de hidratación en la misma. Este tipo de cremas están pensadas para el uso durante todos los días de la semana, y siempre se deben usar después de la ducha, antes de vestirse.

Sin embargo, estas también pueden ser usadas en cualquier momento que sea necesario, para tener una buena hidratación de la piel. De esta formase podrá mantener la piel sana y bella, sin ningún tipo de irritación o descamación que pueda surgir por una mala hidratación de la misma.

¿Para qué sirve una crema hidratante corporal?

Las cremas hidratantes corporales tienen el objetivo principal de evitar que la piel se vaya a deshidratar. Es importante mantener un buen nivel de hidratación, no únicamente por dentro, sino también por fuera de la piel, por lo que las cremas hidratantes te ayudarán en este sentido.

Estas cremas están especialmente formuladas para proteger tu cuerpo de los factores externos que puedan afectarlo negativamente. De esta forma, se evitará que la piel esté expuesta a factores irritantes, y que puedas conseguir así una piel tersa, suave y bella. Para ello, estas cremas cuentan con ingredientes activos que permitirán mantener siempre un grado de hidratación óptimo sin ningún tipo de inconveniente.

¿Cada cuánto tiempo se debe usar la crema hidratante corporal?

Este es un punto de vital importancia, porque el uso de la misma debe ser constante, para que puedas notar los resultados que te aportarán. No podrás conseguir una piel bien hidratada si se utiliza la crema corporal únicamente una vez por semana.

Lo ideal es que se aplique este tipo de crema por lo menos una vez al día para que puedas ver resultados. En caso de que no tengas tiempo, no deberías exceder el tiempo de aplicación en 48 horas. Estas cremas están especialmente formuladas para el uso diario, y permiten calmar las pieles irritadas, o reparar las que están más secas y agrietadas.

Lo más aconsejable es aplicar estas cremas en todas las zonas de tu cuerpo, aunque se aconseja evitar las zonas íntimas. La aplicación debe ser uniforme, con un suave masaje hasta que la piel pueda absorber por completo la crema. En la mayoría de los casos, se aconseja aplicar este tipo de cremas al salir de la ducha, en especial porque es cuando se podrán absorber de una forma mucho más eficiente.

Beneficios que aporta la hidratación a tu cuerpo todos los días

Podrás tener muchos beneficios en función del tipo de piel que tengas, y el principal es que podrás tener una piel mucho más hidratada y con un mejor aspecto. Para las pieles muy secas, irritadas o con descamación, se pueden encontrar fórmulas enriquecidas con ingredientes naturales como el aceite de karité. Este permite tener un grado de hidratación mucho más elevado.

Debes tener en cuenta que, para las pieles atópicas, o que padecen de picores o rojeces, lo mejor es que se usen cremas con ingredientes para tratarlas. En muchos casos, será necesario una aplicación mucho más seguida, porque así se podrá mantener la piel completamente sana.

¿Es aconsejable una crema corporal contra la celulitis?

Para muchas mujeres la celulitis suele ser un gran problema, y por este motivo siempre se buscan métodos para eliminarla. Algunas cremas permiten mantener a raya la celulitis de los muslos, glúteos y caderas, gracias a que incluyen activos lipolíticos y drenantes que permiten acabar con los nódulos de la celulitis.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, si buscas una crema hidratante, es probable que esta no te permita combatir la celulitis de una forma efectiva. Por lo tanto, lo más aconsejable es que compres ambas cremas por separado, y que las apliques por separado para que puedas obtener lo mejor de cada una de ellas.