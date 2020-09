Los 7 mejores deshumidificadores: ¡Adiós exceso de humedad!

El exceso de humedad en casa puede ser un gran problema en tu hogar, en especial si quieres mantener un ambiente saludable. Por este motivo para que puedas eliminar el exceso de humedad los deshumidificadores son siempre una gran opción, fundamentalmente porque pueden eliminar y estabilizar toda la humedad que se cuela dentro de tu hogar.

Por lo general, la humedad está presente en tu hogar en mayor o menor medida, pero debes asegurarte de combatirla para evitar enfermedades. Esto te permitirá evitar las formaciones de hongos que son comunes en armarios o incluso en el baño.

Algunos cuentan con sistemas que permiten la renovación continua del aire para evitar que existan bacterias en el mismo. Estos cuentan con filtros especiales que permiten mantener el aire libre de bacterias para que puedas tener unos espacios sanos en tu hogar

Por este motivo, debes asegurarte de instalar unos buenos deshumidificadores en especial en las habitaciones donde existe mucha condensación. También se recomiendan en hogares mal aislados, pero si no sabes cuál es el modelo que debes elegir, te recomiendo que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor deshumidificador?

En el mercado actual te puedes encontrar con muchos modelos diferentes de estos aparatos, pero no todos tienen la misma calidad. Es por esto que, el día de hoy me he dado a la tarea de seleccionar cuidadosamente los mejores deshumidificadores, para que puedas combatir la humedad en tu hogar de una forma óptima. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

Deshumidificador Pro Breeze 500Ml

Es una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado, y que es de los más vendidos, en especial por su buena relación calidad-precio. Este se encarga de eliminar la humedad, el moho y el vapor de cualquier espacio de tu hogar. Es bastante pequeño, y puede eliminar hasta 250ml de humedad por día, con un tanque de depósito de 500ml.

Es muy liviano para que puedas moverlo por todo tu hogar, ya que pesa tan solo 1KG. Funciona de una forma muy silenciosa, porque tiene tecnología sin compresor, lo que hace que también sea respetuoso con el medio ambiente. Ofrece una cómoda función de apagado automático, la cual se activará una vez que el depósito esté lleno, lo que permitirá saber cuándo es el momento de vaciar el depósito.

Ver precio

Las opiniones sobre este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado no podrían ser más positivas afirmando que es "pequeño, versátil y práctico". También destacan que "es pequeño pero eficaz" y que solo se escucha un pequeño zumbido por la noche. Esto hace que sea ideal incluso para las habitaciones de los niños, sin que esto vaya a afectar negativamente a la salud.

Deshumidificador Pro Breeze 12L/día

Si lo que necesitas es una gran potencia porque en tu hogar o en tu oficina existe demasiada humedad, este es el modelo ideal para ti. Este permite eliminar hasta un total de 12 litros de humedad por día, con un consumo de electricidad muy bajo, lo que te permite que puedas ahorrar dinero en tu factura de luz.

Es un modelo que tiene un amplio tanque de agua de 1.8 litros, que se cerrará automáticamente cuando esté lleno. Incluye una manguera de drenaje que permite que siga trabajando mediante su sistema de drenaje sin que tengas ningún inconveniente. Es muy fácil de transportar porque tiene 4 ruedas para moverlo por todos tus espacios. También tiene una pantalla LED para controlarlo, y gracias a su sensor de humedad automático, permite configurar la humedad deseada en el ambiente entre 30% y 80%.

Ver precio

Quienes han comprado este deshumidificador afirman que es "muy buen producto a buen precio", además de ser "compacto y estéticamente bonito". Por otra parte, destacan que su "funcionamiento es excepcional", lo que te garantizará que podrás mantener la humedad deseada en todos tus ambientes de una forma realmente óptima y sencilla.

Deshumidificador Inventor Fresh 12L

Es otro modelo de deshumidificador bastante potente para el hogar, que permitirá la extracción de 12 litros de agua por día. Es un modelo que utiliza el refrigerante ecológico R290, lo que permite que no se produzcan efectos negativos al medio ambiente, y se destaca por su alto rendimiento.

Tiene un modo silencioso, en el cual el nivel de ruido es muy bajo, y un temporizador que va desde las 0.5 hasta las 24 horas. Esto permite ajustar manualmente su encendido y apagado, así como el reinicio automático, que permite mantener la configuración incluso en caso de corte de luz. Tiene un panel muy intuitivo y una pantalla donde te indicará el nivel de humedad que existe en el ambiente. Se puede usar mediante su depósito de 2 litros, o con el sistema de drenaje continuo para que no sea necesario vaciar continuamente el depósito.

Ver precio

Las personas que han comprado este modelo aseguran que es "eficaz y fácil de usar", y que permite eliminar la humedad incluso en los espacios más difíciles. También aseguran que es un "excelente deshumidificador" y que ha sido una "excelente compra", haciendo que este sea una gran opción para que tengas tus ambientes con la humedad que deseas.

Pro Breeze Deshumidificador 20L

Para tus ambientes más amplios o para cuando existe un nivel de humedad demasiado elevado, este es un deshumidificador de alta potencia. Este permite eliminar hasta 20 litros de humedad por día, siendo altamente eficiente y seguro incluso cuando hay niños gracias a su cierre de seguridad.

En este modelo se puede establecer el nivel de humedad que necesites en cada una de las habitaciones. Esto hará que el aparato funcione de una forma mucho más eficiente, y que se apague cuando no sea necesario para reducir el consumo de energía. También gracias a su pantalla LED será más fácil de configurarlo, y gracias a su gran depósito de 5.5 litros, que es una muy buena capacidad para espacios amplios.

Ver precio

Los usuarios que han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas sobre el mismo afirmando que "saca mucha agua en poco tiempo". También aseguran que es un modelo "perfecto para baños grandes", siendo un deshumidificador de alto rendimiento y que está pensado para los espacios grandes.

Deshumidificador De’Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80

Si buscas un deshumidificador de alto rendimiento no cabe duda de que este es el mejor que encontrarás en el mercado. Este tiene una capacidad de extracción de hasta 7.5L diarios, y cuenta con un depósito amplio de 2.8 litros, que permite el almacenaje sencillo del agua que recolecte.

En la parte superior este posee un panel de control con botones iluminados, y es muy fácil de manejar para que puedas programarlo de acuerdo a tus necesidades. También tiene un ionizador, lo que permite difundir en el ambiente iones negativos saludables, y un filtro de bacterias para tener una excelente calidad de aire. Es bastante silencioso por lo que se puede usar incluso mientras que se duerme.

Ver precio

Según los usuarios que han comprado este modelo se destaca que tiene "un consumo bastante bajo en especial en el modo mínimo". Por otra parte, también destaca que "ofrece un gran rendimiento, y es muy fácil de usar". Su diseño también es de lo más destacado, lo que permitirá que encaje perfectamente en todos tus espacios.

Deshumidificador DOUHE 1L

Si estás buscando un modelo de deshumidificador portátil, este es el modelo ideal para ti, en especial porque está pensado para los espacios pequeños, pero al mismo tiempo ofrece un buen rendimiento. Este cuenta con una capacidad total en el tanque de 1000ml, y puede absorber entre 400 y 450ml por día. Es perfecto para el hogar, la oficina y los lugares pequeños.

Su tanque es completamente traslúcido y cuenta con luz LED de 7 colores diferentes para que puedas ver exactamente en donde está el nivel de agua. Este ofrece una operación bastante silenciosa, lo que permite que sea perfecto para usar mientras duermes, trabajas o estudias y reducirá el ruido molesto. Tiene un sistema de parada automática si se alcanza el nivel máximo en el tanque, lo que le confiere una gran seguridad.

Ver precio

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que es "discreto, silencioso y eficaz", además de tener u diseño muy bonito con sus luces LED. También aseguran que tiene unas "buenas características-precio", por lo cual es perfecto si necesitas un modelo que sea perfecto para los espacios más pequeños en tu hogar.

Deshumidificador TROTEC TTK 75E

Si estás buscando un modelo potente y a un precio realmente bajo, este sin duda es uno de los mejores que encontrarás. Tiene la capacidad para recoger hasta 20 litros de agua en 24 horas, siendo perfecto para habitaciones de hasta 45 metros cuadrados, con un rendimiento realmente excepcional.

Es un aparato que puede funcionar perfectamente entre los 5°C y los 35°C, y su capacidad máxima es de 0,32kW. Funciona perfectamente para espacios que tengan una humedad entre 30 y 90%, lo que garantizará que eliminarás toda la humedad. Tiene un recipiente de agua con capacidad de 3 litros, y el equipo se apagará cuando el recipiente se llene.

Ver precio

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas asegurando que "es la solución para la humedad". Además, los clientes aseguran que "extrae mucha agua y que no es ruidoso en absoluto", lo que hace que sea un modelo de alta calidad y que permite tener unos ambientes con la humedad adecuada.

¿Cómo elegir un deshumidificador? Consejos de compra

Para que puedas elegir correctamente un modelo de deshumidificador para tu hogar, debes asegurarte de que este cumpla con ciertas características. Debes asegurarte de fijarte en los siguientes puntos básicos:

Capacidad de extracción

Es muy importante que la capacidad de extracción que tenga el deshumidificador sea suficiente para cubrir todos tus espacios. En la mayoría de los casos, debes asegurarte de que la capacidad sea óptima, teniendo en cuenta también la humedad relativa del ambiente en el que lo vas a usar.

En algunas habitaciones, con una capacidad de extracción superior a 5 litros será más que suficiente para deshumidificar. Sin embargo, para espacios amplios puedes necesitar una capacidad que ascienda hasta los 20 litros al día, para que puedas absorber toda la humedad que se genera y así evitar la proliferación de microorganismos.

Tamaño y diseño

Puedes encontrar numerosos modelos de deshumidificadores y algunos pueden ser de un tamaño muy grande. Debes asegurarte de elegir uno que se adapte a la perfección a tus espacios, para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Los modelos que te he mostrado a lo largo de este post, cuentan con un diseño bastante compacto, para que se adapten a la perfección a la mayoría de espacios. Nunca elijas un deshumidificador que sea demasiado grande para tu espacio disponible.

Consumo energético

Debes asegurarte de elegir un modelo que sea lo más eficiente posible, en especial si vas a tener el aparato encendido durante las 24 horas. En todo caso, debes asegurarte de que cuente con un sistema automático con sensores que te permita un funcionamiento mucho más eficiente.

También existen algunos deshumidificadores que tienen un condensador, los cuales utilizan refrigerantes especiales. Estos gastan notablemente menos y son mucho más baratos que los modelos convencionales.

Purificación del aire

Algunos cuentan con sistemas que permiten la renovación continua del aire para evitar que existan bacterias en el mismo. Estos cuentan con filtros especiales que permiten mantener el aire libre de bacterias para que puedas tener unos espacios sanos en tu hogar.

Existen otros que tienen sistemas de iones negativos que son saludables para la salud en general. Además, puedes encontrar unos modelos que son perfectos para filtrar polvo y los alergenos, y son perfectos para personas con problemas respiratorios y alérgicos.

¿Para qué sirve un deshumidificador?

Un deshumidificador de aire es un aparato de climatización que elimina la humedad del aire del lugar donde esté ubicado. Su funcionamiento es realmente sencillo, absorbiendo el aire, y al pasar por una zona fría el agua se condensa y se acumula en un depósito.

Esto debido a que tiene la función principal de reducir la humedad relativa del aire, y además mantiene el porcentaje de humedad en el ambiente. Además, permite tener de forma controlada y constante la misma, en especial si cuentan con sensores que detectan el nivel de humedad. De esta forma, el aparato podrá regularse por sí solo, y podrás mantener el nivel de humedad correcto que se considera que es entre un 50 y 55%.

¿Cómo usar un deshumidificador?

Para que puedas utilizar de una forma correcta el deshumidificador de ambientes, debes seguir unos pasos muy sencillos para que lo hagas de una forma correcta:

Elige el lugar que sea correcto según tus necesidades , esto dependerá del área que tenga tu habitación para que puedas elegir el lugar correcto.

, esto dependerá del área que tenga tu habitación para que puedas elegir el lugar correcto. Es importante elegir la capacidad correcta la que se mide en litros de agua durante un período de 24 horas . Por lo general, para una habitación de 46.5 metros cuadrados necesitarás un deshumidificador de 20 litros o un poco más. Si la habitación es más pequeña, esto irá bajando.

. Por lo general, para una habitación de 46.5 metros cuadrados necesitarás un deshumidificador de 20 litros o un poco más. Si la habitación es más pequeña, esto irá bajando. Para que puedas mantener la habitación completamente libre de humedad rápidamente lo mejor es comprar un modelo de alta capacidad. Si tienes un sistema de vaciado directo, será una gran alternativa porque no tendrás que estar vaciando el depósito.

Si tienes un sistema de vaciado directo, será una gran alternativa porque no tendrás que estar vaciando el depósito. Cuando sigas estos consejos, simplemente pon en marcha el deshumidificador para que pueda comenzar a absorber la humedad del ambiente.

¿Cuál es el mejor lugar para colocar un deshumidificador?

Para saber cuál es el mejor lugar para colocar el deshumidificador debes tener presente el lugar donde lo vas a utilizar. Asegúrate de que haya una superficie de espacio alrededor del dispositivo entre 30 y 50 cm, dependiendo de la capacidad del aparato. De esta forma, te asegurarás de que el flujo de aire sea el correcto y que pueda cumplir perfectamente con su función.

Debes tener muy clara la gravedad del problema de humedad que tengas, porque de esto dependerá cómo colocar el humidificador. Si el problema de humedad es extremo, lo mejor será optar por colocarlo con la habitación cerrada, porque así te asegurarás de que cumpla con su función en su totalidad.

¿Cuánto tiempo hay que poner un deshumidificador?

Es importante tener en cuenta que todo dependerá de la humedad que tengas en el ambiente el período de tiempo diario que necesitarás. Por lo general se recomienda el siguiente esquema para colocar el deshumidificador de ambiente:

Humedad baja-media : de 2 a 3 horas al día

: de 2 a 3 horas al día Casos con humedad media-alta: por lo menos 5 horas al día

por lo menos 5 horas al día Si la humedad es muy alta: se recomienda una deshumidificación continua, en especial con un aparato que tenga un sensor de humedad

Debes tener en cuenta que, si la humedad es extrema, debes colocar el aparato en el centro de la habitación y mantenerla cerrada mientras funciona. En todos los casos, la humedad comenzará a reducir de forma efectiva a partir del segundo día.

¿Qué hacer con el agua del deshumidificador?

Para que puedas aprovechar el agua del deshumidificador esta se podrá usar para regar las plantas o para lavar el patio trasero. Esta será muy útil en todo caso, porque así se podrá ahorrar agua potable para estos fines, y le estarás dando un uso adecuado al aparato cuidando además el medio ambiente.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el agua que producen estos aparatos no es potable, motivo por el cual no puede ser usada para el consumo humano. Por este motivo, debes usarla para otras actividades que no tengan que ver con el consumo de agua.

¿Qué es mejor un purificador de aire o un deshumidificador?

Debes tener presente que los deshumidificadores de aire tienen la capacidad para condensar la humedad, y así podrás tener una forma de limpieza del aire efectiva. En todo caso, esto ayudará a que se eliminen partículas de polvo, ácaros y bacterias del aire junto con el exceso de humedad.

Por otra parte, el purificador de aire realiza una limpieza profunda del mismo. Estos tienen más filtros de 3 a 4, que permiten eliminar una gran cantidad de contaminantes. Esto permitirá que puedas tener un aire completamente purificado, pero por lo general dependerá en gran medida de lo que quieras conseguir con tu aparato. En algunas ocasiones, merece la pena tener ambos aparatos en el hogar, en especial cuando existen personas alérgicas en tu hogar.

¿El deshumidificador se usa en verano o en invierno?

Los deshumidificadores son aparatos que se deben usar durante ambas estaciones para absorber la humedad del ambiente. De esta forma, se podrá mantener un ambiente con una humedad relativa saludable durante todo el año, y así evitar la proliferación de bacterias y hongos.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con la estación del año en la que te encuentres. Debes fijarte más en el nivel de humedad que tienes en el ambiente, para que de esta forma puedas mantener la humedad adecuada. De esta forma, también se evitarán las enfermedades respiratorias porque podrás respirar con mucha confianza.

¿Dónde puedo comprar un deshumidificador?

Es muy importante tener en consideración que existen muchos almacenes en los cuales puedes comprar un deshumidificador. Podrás comprarlos en El Corte Inglés, Carrefour, Al Campo, entre otras grandes superficies, en caso de que quieras ir a un establecimiento comercial.

Pero, si lo que quieres es ahorrar dinero en la compra de tu deshumidificador lo mejor es comprar tu deshumidificador a través de Amazon. Esto debido a que en esta plataforma podrás conseguir los precios más bajos del mercado. Además, puedes aprovechar el envío rápido que ofrece la plataforma para que llegue a tu hogar. Así, estarás ahorrando una gran cantidad de dinero y de tiempo para que puedas tener el deshumidificador que necesitas.