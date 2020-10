Comer saludable y hacer ejercicio son la clave para lucir el cuerpo que deseas. No hay recetas o fórmulas mágicas que ayuden a potenciar la masa muscular y darle forma a cada uno de los músculos. Los especialistas en el área aseguran que debe haber un equilibrio en el estilo de vida para que el cuerpo responda correctamente. Según la estructura de cada cuerpo, se requieren medidas diferentes para alcanzar el mismo resultado. Vale mencionar que el 70 % de todo se basa en la alimentación adecuada y el 30 % en el ejercicio.

En el mercado hay muchas vitaminas, suplementos y artefactos que son potenciadores para lograr los objetivos, pero no actúan por sí solos. Si una persona entrena adecuadamente y consume los alimentos indispensables para sus metas, puede utilizar ciertos productos que le ayudan a mejorar la composición corporal. Los electroestimuladores musculares, por ejemplo, son pequeños artefactos que asisten a los músculos a través de impulso de electricidad.

¿Qué electroestimulador muscular comprar?

Los electroestimuladores musculares son equipos beneficiosos para ayudar el progreso, pero no son necesarios. En el mercado hay diversos modelos que atienden distintos aspectos. Para escoger uno es indispensable saber cuáles son las necesidades a considerar. En ese sentido, aquí exponemos los mejores aparatos según nuestro análisis:

Electroestimulador muscular PRO X9+ - Axion

El dispositivo de Axion es ideal para mejorar la composición corporal y aliviar el dolor. Contiene programas que ayudan en ambos aspectos, convirtiéndolo en un aliado para entrenamientos y dolencias corporales. Aborda casi todos los dolores de manera efectiva y relaja la zona deseaada.

El electroestimulador de la marca Axion cuenta con una de las receptividades más amplias dentro de la plataforma de ventas en línea española. El 81 % de los usuarios lo calificaron con cinco estrellas, asegurando que es un equipo efectivo y funcional. Néstor, uno de los usuarios de Amazon.es colgó su opinión en la web con respecto al producto "(…)

Pues el producto es aún mejor de lo que me esperaba. Tiene un buen acabado, muchas funciones y programas para alivio del dolor TENS y de EMS (estimulación muscular) (esta característica apenas la voy a utilizar, pues la he comprado para el dolor, básicamente). El tener cuatro canales hace que lo podamos utilizar mi madre y yo a la vez. Gran producto y un buen servicio de atención al cliente. Axion es una marca que conocía de algún sitio de físico privado que he tenido que visitar por salud... y al ver que vendían este producto y viendo características y comentarios positivos de los usuarios de Amazon, pues me decidí a comprarlo (…)".

2. Electroestimulador muscular EM49 - Beurer

Electroestimulador muscular EM49 - Beurer

El dispositivo de la marca alemana Beurer está entre los más vendido dentro de Amazon.es. Es un equipo con grandes beneficios que se ajusta a un precio accesible para la mayoría. El electroestimulador incluye cuatro electrodos con los cuales trabaja distintos tipos de necesidades: estimulación, relajación, masaje y tratamiento contra el dolor. Incluye 19 programas dentro de los cuales, se puede configurar y seleccionar el indicado para cada persona. Los dos primeros electrodos son grandes para abordar una zona grande del cuerpo y, conectado a unos cables, se ubican los dos secundarios con los cuales se permite amplia el trabajo en el área deseado.

El Beurer se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo para fortalecer el músculo o para aliviar el dolor. Incluye ambas tecnologías: EMS y TENS. La primera trabaja en sintonía con el cuerpo, enviando pequeñas descargas eléctricas para controlar la actividad muscular. Esta acción simula la tarea natural del sistema nervioso central, quien es el encargado de emitir constantes impulsos eléctricos. La segunda tecnología trabaja el dolor gracias a las corrientes eléctricas de baja tensión en los músculos.

El dispositivo alemán también contiene exitosas reseñas por parte de quienes lo han adquirido. Un 73 % de los compradores lo califica con cinco estrellas.

3. Electroestimulador muscular Tens Stim PRO Comfort - Axion

Electroestimulador muscular Tens Stim PRO Comfort

Con un precio accesible, el electroestimulador Tens Stim PRO Comfort de Axion tiene dos canales y funciona a través de nueve programas. Todos estos se encargan de mejorar el dolor muscular, de espalda, rodilla, cuello, artrosis, artritis y articulaciones. Incluye, además, sesiones de rehabilitación y masaje para mejorar las zonas deseadas. Es un aparato fácil de usar, ideal para principiantes gracias a su cómodo uso. Tan solo se requiere escoger el programa deseado, identificar la intensidad y el equipo comienza a trabajar.

Es un dispositivo que trabaja la modalidad TENS. La caja incluye el electroestimulador con cuatro electrodos, dos cables de conexión, una batería recargable, un maletín de transporte y un manual de uso en español. Está diseñado para uso doméstico, especial para aliviar dolor en las rodillas y en extremidades inferiores. El equipo se puede combinar con diferentes electrodos y accesorios para hacer funcional.

Incluye una garantía de dos años. Si durante ese tiempo, el dispositivo presenta fallas, la empresa se hará cargo de reponer el producto. Este es un equipo certificado por médicos alemanes garante de su funcionamiento.

Electroestimulador muscular Fit 3.0 - Compex

El Fit 3.0 de Compex es un electroestimulador diseñado para los aficionados de una vida saludable y llena de ejercicios. Quienes llevan una vida fitness necesitan combinar una alimentación sana y entrenamientos físicos orientados a sus metas personales. Este aparato se convierte en un aliado porque cuenta con programas específicos para atender este tipo de necesidades. Es recomendable para quienes, mínimo, practican actividades físicas tres veces por semana.

El Compex está diseñado para aumentar y recuperar fuerza, masa muscular y mejorar el dolor. Incluye cuatro canales y está elaborado para trabajar con cables y cuenta con 20 programas en total. Entre su Programa Fitness asegura reafirmar los brazos, fortalecer el abdomen y tonificar los músculos. Mejora la composición de los glúteos, ayuda con la definición del abdomen y aumenta la zona pectoral. El Programa de Recuperación y Masajes incluye set de masajes para relajar y para regenerar.

El Programa antidolor aborda el TENS, descontracturante, mejora el dolor en los músculos, en la zona lumbar, en las piernas, en el área cervical, previene los calambres y la tendinitis. En cuanto a su Programa de Rehabilitación trabaja la amiotrofia. Vale mencionar que el Compex está muy bien valorado dentro de la plataforma.

5. Electroestimulador muscular Sport Tens - TensCare

Electroestimulador muscular Sport Tens - TensCare

Estimulando los nervios sensoriales para mejorar el dolor y fortaleciendo la masa muscular, el TensCare es uno de los productos principales en Amazon.es. Está diseñado para ser una unidad de múltiples funciones, de las cuales, tiene tres funciones básicas que le hacen imprescindible para cualquiera que desee incursionar en el mundo de los electroestimuladores; permitiendo su utilidad en diferentes combinaciones.

Trabaja el desgaste muscular facilitando la neuromusculatura, con entrenamiento y reeducación de los músculos. Ayuda, además, en el retardo de la atrofia y la reducción de la espasticidad. Es ideal para el entrenamiento deportivo como en calentamiento, velocidad, fuerza, resistencia y recuperación. Asimismo, trabaja con la relajación de los músculos a través de la reducción de tensión muscular, disminuye los síntomas de cansancio y ayuda a recuperar el proceso de regeneración.

El electroestimulador asegura cubrir todas las áreas necesarias que van desde el entrenamiento hasta la recuperación muscular. Incluye 27 programas EMS, 10 TENS, 10 de masajes y 8 manuales. Lo que significa que el interesado puede gozar de un amplio espectro de trabajo y escoger cuáles son las necesidades que desea abordar. Es ligero y compacto para movilizar con facilidad. Cuenta con una batería de Li – on para recargar y opción para bloquear con pantalla LCD.

Electroestimulador muscular Sport SP 4.0 - Compex

Con 30 programas disponibles para mejorar la condición física, el Sport 4.0 de Compex es un dispositivo con el cual se pueden planificar las rutinas diarias. Gracias a su amplio espectro de trabajo, mejora la condición física, alivia el dolor, es ideal para un proceso de recuperación y masaje. Lo que significa, que es funcional para entrenamientos, recuperaciones y rehabilitaciones; todo gracias a su tecnología para fortalecer, relajar y redimir con mucha más rapidez.

Cuenta, además, con todas las funciones básicas de un electroestimulador tradicional. Siempre que una persona realice actividades físicas tres o más días a la semana, el aparato ofrecerá los resultados esperados. Ayuda con las lesiones que sufren los deportistas, quienes, a través del programa de rehabilitación, reciben impulsos eléctricos que resultan beneficiosos para sí. La caja del Compex incluye el electroestimulador muscular, set de cables Snap, Cable MI – sensor, cargador, cuatro electrodos Snap 5 x 10 cm, cuatro electrodos Snap 5 x 5 cm, una bolsa de transporte y un manual de instrucciones.

Además de todos los beneficios, el equipo cuenta con buena reputación en Amazon.es. Los usuarios de la web de compras que han adquirido el producto lo califican positivamente y 66 % de ellos le dejaron cinco estrellas, asegurando la calidad del equipo.

7. Electroestimulador muscular Flexistim - TensCare

Electroestimulador muscular Flexistim - TensCare

El electroestimulador de la marca TensCare es considerado como un equipo completo y versátil. Está diseñado para atender distintas necesidades, por lo cual se puede considerar multiterapia. Combina distintas funciones como TENS, EMS, IFT y microcorrientes (MIC), todos en un mismo dispositivo. Es uno de los más funcionales del mercado al coordinar distintos tratamientos en un solo equipo. Está diseñado para usar en hospitales, como para atención médica dentro del hogar.

La tecnología TENS ayuda a mejorar los dolores crónicos a través de impulsos eléctricos, incluso cuando el dolor es producto de una operación. Con la opción EMS se trabaja el entrenamiento muscular; este punto es importante porque el aparato por sí solo no es garante de resultados; es un promotor de buenas costumbres que es efectivo cuando la persona se mantiene en constante ejercicio. Similar al TENS, la opción de MIC disminuye el dolor a través de microcorrientes eléctricas e IFT se utiliza para mejorar el dolor crónico intratable.

Tiene 45 programas en total, lo que permite al usuario vivir una experiencia completa y ajustar cada uno a su necesidad. Tiene cuatro electrodos para ubicar en las zonas necesarias, dispone de un temporizador y cuenta con memoria o batería recargable.

8. Electroestimulador muscular Perfect Tens - TensCare

Electroestimulador muscular Perfect Tens - TensCare

El Perfect Tens de TensCare alivia el dolor con mayor rapidez. Está diseñado para ser un aliado y disminuir el dolor de forma segura desde la comodidad de la casa. Vale destacar que, además de reducir las dolencias, el equipo también se puede combinar con otros tratamientos. Es ideal para el dolor crónico, como de espalda, artritis o reumático; el musculoesquelético, como fibromialgia, caídas, esguinces o accidentes de automóvil y agudos como en los dientes, cara, el cuello, migraña o posoperatorios.

Es un equipo ligero y compacto. Tiene un peso de 75 gr, lo que supone que es fácil de usar y llevar a otros lugares. Está equipado con una bolsa de viaje y un cinturón para transportarlo de manera segura. Tiene ocho programas preestablecidos y configurados; en estos se puede escoger la modalidad como: ráfaga, constante y modulación de frecuencia y fuerza.

El equipo tiene un temporizador de tratamiento. Con esta opción permite al usuario ajustar su proceso de 10 a 60 minutos, así como calibrar otros parámetros elementales. Para hacer mucho más fácil el tratamiento, el dispositivo tiene un sistema de detección de circuito abierto; el cual se reinicia para indica que el electrodo está mal conectado al cuerpo. De esta forma, se garantiza que el aparato esté trabajando realmente en la zona.

9. Electroestimulador muscular MultiSport PRO - Sport Elec

Electroestimulador muscular MultiSport PRO - Sport

Tonificar todos los músculos del cuerpo es la función principal del Sport Elec. El modelo MultiSport es de alta calidad, pensado para deportistas, como para personas que deseen mantenerse en forma o para aliviar el dolor. Incluye un cinturón que permite trabajar la zona abdominal de forma eficaz. El mismo es unisex y de talla única que se ajusta con botones clic en la cintura del usuario. Es ergonómico y contiene una extensión para amoldarse mejor al tipo de cuerpo.

El MultiSport tiene 94 programas para abordar todos los espacios necesarios. Cada uno se sincroniza a las necesidades: calentamiento, fisicoculturismo, recuperación y antidolor. Dependiendo de la zona, los ocho programas que hacen parte de la categoría de "deporte" dispone de 88 variaciones que se distribuyen en 11 zonas musculares. Adicional de seis programas de "salud". Cuenta con cuatro módulos y 100 niveles de intensidad para ajustar, según las necesidades requeridas.

El electroestimulador tiene electrodos duales inalámbricos con cuatro módulos de conexión, con los cuales se pueden trabajar cuatro áreas diferentes de manera simultánea. Adicionalmente, incluye electrodos dobles importados, cuya función es de dos electrodos tradicionales y accesorios combinados, donde se hallan herramientas para idear sesiones de entrenamiento intensas.

10. Electroestimulador muscular electroterapia TT 205 – Medisana

Electroestimulador muscular electroterapia TT 205 – Medisana

El electroestimulador de Medisana es considerado como un equipo de electroterapia 3 en 1. Todo esto gracias a que cuenta con tecnología TENS, EMS y programas de masaje. Cuenta en total con 60 programas disponibles: 41 predefinidos y 19 ajustables para TENS y EMS. Los programas de masaje se pueden aplicar en todas las áreas del cuerpo y su función es amasar, frotar y golpear. Es un dispositivo pequeño, de apenas 10 cm de alto. Es ligero, lo que supone que es cómodo para transportarlo o usarlo fuera de casa. Es fácil de usar, de color negro y con una gran pantalla donde se pueden observar todas funciones que incluye.

Uno de los grandes beneficios del electroestimulador de Medisana es una amplia pantalla que recubre casi todo el equipo. En ella se puede tener clara legibilidad de sus funciones y optar por las distintas aplicaciones. El tratamiento TENS del aparato se puede aplicar en 10 áreas diferentes del cuerpo. En cuanto a masajes se refiere, el dispositivo se considera innovador al contener 40 niveles de intensidad para ajustar a la necesidad requerida.

La caja completa incluye el electroestimulador muscular, cuatro electrones, cargador y un cable USB para utilizar fuera de casa.

Consejos para comprar un electroestimulador

Los electroestimulador musculares son artefactos funcionales, siempre y cuando se combinen con alimentación saludable y ejercicio. Dependiendo del tipo de estimulador, se fortalecerá la masa muscular o se rehabilitará; es posible, como habrás visto, que encuentres un modelo que aborde ambos trabajos. En caso de tener dudas relacionadas al tema, estas preguntas frecuentes te ayudarán a tener más claro el escenario.

¿Cómo funciona un electroestimulador muscular?

Un electroestimulador muscular es un aparato que dispara pequeñas corrientes eléctricas para estimular el músculo deseado a través de electrodos. Dependiendo del modelo y el objetivo, estos electrodos se colocan con cables, con un cinturón o un brazalete para piernas y brazos.

Estos pequeños choques de corrientes imitan la acción que deriva del sistema nervioso provocando la contracción del músculo y de la rítmica cardiaca. Este mismo escenario, dentro del cuerpo, ocurre cuando se hace ejercicio. De esta premisa, se cree que los electroestimuladores son efectivos, incluso cuando no se entrena. Ha sido la bandera de la industria para vender, pero la realidad es que solo son ideales cuando se lleva un estilo de vida saludable.

¿Cuántas sesiones de electroestimulación se deben hacer?

Cada sesión debería durar entre 20 y 25 minutos. Es recomendable hacerlo por 20 minutos y los últimos cinco permanecer en un estado de relajación para que los músculos regresen a su forma natural. Según el nivel de entrenamiento, es aconsejable hacerlo por una o dos veces por semana, como máximo.

¿En cuánto tiempo se notan los resultados?

Todo dependerá del ritmo de entrenamiento de cada persona. Si lo usa alguien que se ejercita a diario como estilo de vida, después de la segunda o tercera sesión se comienza a notar el fortalecimiento de los músculos y la pérdida de grasa. Los progresos para pérdida de grasas y disminución de la celulitis se pueden observar desde la sexta u octava sesión. No obstante, quien no realiza ningún tipo de actividad física, pero sí utiliza el electroestimulador muscular, no verá resultados.

Vale mencionar que no existe forma de quemar grasa sin esfuerzos. La única manera de lograrlo es consumiendo menos calorías de las que pierdes en el día, entrenamiento pesado y adecuado a las metas personales.

¿Qué es la electroestimulación con TENS y con EMS?

Por su acrónimo en inglés, TENS se traduce como Estimulación Nerviosa Transcutánea, cuyo objetivo es reducir el dolor en ciertas áreas del cuerpo. Muchos estudios lo asumen como una alternativa a los analgésicos. Resulta beneficioso para un grupo de personas, pero deja de ser efectivo si se usa a diario con la misma intensidad.

Por el contrario, EMS es Estimulación Eléctrica Muscular que tiene el fin de ejercitar los músculos a través de descargas eléctricas.

¿Cómo escoger un electroestimular muscular ideal?

¿Cómo escoger un electroestimular muscular ideal?