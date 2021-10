La tecnología forma parte de nuestro día a día, y la mayoría de nosotros tenemos smartphones y tablets que podemos aprovechar para el hogar. Y gracias a las nuevas tecnologías que nos traen aparatos como los enchufes inteligentes como el UCOMEN DE-PA-GEBA-01SW-4 , podrás controlar todos tus dispositivos conectables desde la palma de tu mano y maximizar la eficiencia energética de tu casa.

Un enchufe inteligente wifi se coloca en la toma de corriente y se integra con tu dispositivo móvil para controlarlo. Estos tienen compatibilidad con otros aparatos electrónicos, y permiten tener control remoto de los mismos.

Estos dispositivos para la automatización de tu hogar pueden llegar a resultar muy útiles, sin embargo, no todos son igual de efectivos. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado, para que así elegir sea mucho más sencillo.

¿Cuáles son los mejores enchufes inteligentes del mercado?

Existen muchas opciones en el mercado al hablar de enchufes inteligentes, por lo que no siempre tomar una decisión de compra será fácil. Es por ello que, hemos seleccionado las 8 mejores opciones del mercado, con una excelente relación calidad-precio. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Enchufe inteligente UCOMEN DE-PA-GEBA-01SW-4

Enchufe inteligente UCOMEN DE-PA-GEBA-01SW-4

Sin duda es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque se trata de un pack de 4 enchufes inteligentes para que puedas usarlos en diferentes zonas de tu hogar. Son compatibles con Alexa, así como con Google Assistant para que puedas controlarlos mediante tu voz de una forma muy sencilla. La potencia máxima que soportan es de 3680W y 16A.

Estos enchufes tienen conectividad wifi, y se pueden controlar de forma separada desde la App o con los asistentes virtuales. Cuentan con certificación CE y TUV, y ofrecen una protección contra sobrecarga. Además, puedes programar los horarios de encendido y apagado para tus dispositivos, lo que te permite tener siempre una mayor versatilidad en tu hogar. Son muy fáciles de configurar y admiten conexión por red de 2.4GHz, no son compatibles con las redes de 5.0GHz.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son bastante positivas, asegurando que "su instalación es muy rápida, funciona perfectamente con la App Smart Life, aunque sus instrucciones vienen en alemán". Por otra parte, afirman que "es muy práctico y fácil de configurar, siendo una buena opción para ahorrar en las tarifas de electricidad". Es una gran opción si necesitas varios enchufes inteligentes, además de que también lo puedes conseguir en versión para exteriores.

2. Enchufe inteligente Avatar Controls AWP08L

Enchufe inteligente Avatar Controls AWP08L

Son otra gran opción a tener en cuenta, en especial porque es un pack por 4 enchufes inteligentes compatibles con Alexa y Google Home para controlarlos por la voz. Cuentan con un sistema de protección contra sobrecarga, cortando la energía en caso de que el dispositivo eléctrico conectado no funcione bien. Es completamente personalizable con un temporizador que te permite elegir cuándo se deben encender y apagar tus dispositivos, y así conseguirás siempre la máxima comodidad en tu hogar.

Su instalación es muy sencilla, y su carcasa está fabricada en material ABS ignífugo, lo que te garantizará la máxima protección. Cuentan con certificación CE y RoHS, garantizando así que tendrás siempre una gran seguridad al utilizarlo. No requiere un hub para su funcionamiento, siendo totalmente compatible con la App Smart Life.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es muy fácil de instalar, es muy rentable porque viene en pack, y puedes tener todo integrado con la app Smart Life". También destacan que "tiene una estupenda calidad y precio, es muy fácil de instalar, con un diseño muy discreto". Es una gran opción si buscas tener varios enchufes inteligentes en tu hogar y ahorrar en la factura de electricidad.

3. Enchufe inteligente Meross MSS210HKKITEU

Enchufe inteligente Meross MSS210HKKITEU

Este es un kit de 2 enchufes inteligentes wifi, que son compatibles con Apple HomeKit, Apple Watch, Alexa, Google Home y SmartThings, de esta forma se puede controlar fácilmente con tu voz. Además, puedes utilizar la aplicación Meross, que te permitirá apagar o encender tus enchufes desde cualquier lugar, lo que te permite tener un control completo sobre los aparatos de tu hogar.

Cuentan con una conectividad wifi muy fiable mediante la red de 2.4GHz, lo que te permite conseguir una buena estabilidad de conexión. No requiere de ningún tipo de hub para funcionar, y cuenta con un rango de conexión muy largo gracias a su chipset Mediatek IoT. Estos enchufes están fabricados con materiales de muy alta calidad, lo que te permitirá conseguir una gran durabilidad en los mismos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funcionan a la perfección y su instalación es muy sencilla de realizar sin ningún tipo de inconvenientes". Por otra parte, afirman que "la configuración es muy sencilla y rápida, y se pueden usar incluso fuera de casa con la propia app de Meross". Son unos enchufes de muy alta calidad.

4. Enchufe inteligente Refoss RSS210TRIEU

Enchufe inteligente Refoss RSS210TRIEU

Se trata de un pack de 3 enchufes inteligentes de alta calidad, los cuales son totalmente programables mediante la App eHomeLife. Esto permite que puedas controlar todos tus aparatos desde tu dispositivo iOS o Android, simplemente instalando la aplicación y configurándola. Además, son compatibles tanto con Alexa como con Google Assistant para que puedas controlarlos por voz de una forma muy cómoda.

Funciona mediante una conexión wifi de 2.4GHz, y no requieren de ningún tipo de hub para su funcionamiento. Tienen certificaciones tanto CE como RoHS, lo que te permitirá que puedas tener siempre la máxima seguridad en tu hogar. Tiene una amplia variedad de usos y soportan una potencia total de 3680W y 16A, lo que los hace compatibles con la mayoría de dispositivos comunes.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos enchufes inteligentes que tienen una gran calidad, y funcionan a la perfección con los asistentes virtuales y con la App". Por otra parte, afirman que "es muy fácil de configurar, y una vez que lo configuras podrás colocarlo en cualquier parte y controlarlo desde donde quieras". Este es un modelo que es muy versátil, y que cumple con todas las especificaciones del fabricante.

5. Enchufe inteligente TP-Link Tapo P100

Enchufe inteligente TP-Link Tapo P100

Es un modelo de muy alta calidad y que tiene un precio bastante bajo, lo que te permitirá conseguir siempre un gran ahorro de dinero. Recibirás un pack de 4 enchufes inteligentes wifi, los cuales se pueden controlar fácilmente mediante la aplicación Tapo. Se pueden establecer programas para que los dispositivos se enciendan y apaguen de forma automática. Además, podrás poner una cuenta regresiva para los dispositivos electrónicos conectados de una forma muy sencilla.

Permiten los controles por voz, gracias a que son compatibles tanto con Alexa como con Google Assistant. Tiene un tamaño pequeño, lo que evitará cualquier tipo de bloqueo en las tomas de corriente adyacentes. Además, cuentan con un modo ausente, que permite encender y apagar automáticamente los dispositivos en diferentes momentos para dar la apariencia de que hay alguien en casa. Son muy fáciles de configurar y no requieren un hub para su funcionamiento.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es de lo mejor para controlar los enchufes, son muy fáciles de configurar con su app de Tapo, colocando allí la red y ya está". También destacan que "son muy prácticos, fáciles de instalar, funcioan perfectamente y son ideales para todos los aparatos de la casa". Es una gran opción en especial si buscas un pack de enchufes de buena calidad a un precio bajo.

6. Enchufe inteligente Echo Flex + Amazon Smart Plug

Enchufe inteligente Echo Flex + Amazon Smart Plug

Sin duda es una gran combinación que puedes tener en cuenta, en especial si quieres entrar en el mundo de la domótica para el hogar. Gracias al dispositivo Echo Flex, podrás tener Alexa en diferentes lugares de tu hogar, y con el enchufe integrado podrás asegurarte de conseguir una mayor versatilidad. Puedes organizar todo tu día a día de una forma muy sencilla.

Con este combo podrás asegurarte de controlar todos los dispositivos de tu hogar, y podrás asegurarte de tener un hogar mucho más moderno. Además, tiene un puerto USB integrado, lo que te permitirá recargar tu teléfono de una forma realmente sencilla y eficiente. Se puede programar fácilmente el encendido y apagado de los dispositivos, además de que es muy fácil de utilizar.

Quienes han comprado este pack tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una gran opción para que puedas tener un enchufe inteligente y que puedas manejarlo con la voz si aún no tienes Alexa en tu hogar". Además, afirman que "es un enchufe muy bueno para cualquier elemento de tu hogar, y la combinación con el Echo Flex permite controlarlo fácilmente". Es una gran solución a tener en cuenta para llevar la domótica a tu hogar en caso de que aún no tengas dispositivos con Alexa.

7. Enchufe inteligente Meross MSS210MINI

Enchufe inteligente Meross MSS210MINI

Si estás buscando un enchufe de tamaño compacto, no cabe duda de que este será la mejor opción que podrás conseguir. Esto debido a que es un modelo de tamaño reducido, que es ideal para viajes y transporte, y que no ocupará demasiado espacio en las tomas de electricidad. Se puede controlar por voz mediante Alexa o Google Home, y no requiere de ningún tipo de concentrador o accesorios para funcionar.

Se puede crear un horario o usar las funciones de amanecer y atardecer dependiendo de los requisitos que tengas. Podrás usar los dispositivos eléctricos de una forma sencilla, y te permitirá ahorrar muchos costes de electricidad. Funciona con una conexión wifi de 2.4GHz de alta estabilidad gracias al uso de un chipset Mediatek IoT. Puedes encontrarlo en paquete por 1 unidad o por 4 unidades dependiendo de las necesidades que tengas.

Las reseñas que tiene este modelo son muy positivas por parte de quienes lo han comprado asegurando que "facilita en gran medida el encendido y apagado de los aparatos, es fácil de instalar y lo puedes programar como quieras". Por otra parte, destacan que "funciona a la perfección con la red wifi, y con su aplicación se pueden configurar diferentes opciones de encendido y apagado". Es una gran opción, en especial si buscas una opción de tamaño reducido, y que no ocupe mucho espacio.

8. Enchufe inteligente Tenda SP6

Enchufe inteligente Tenda SP6

Es un enchufe inteligente wifi que tiene un precio bastante económico, y que no requiere de ningún concentrador adicional para su funcionamiento. Es totalmente compatible tanto con Google Assistant como con Alexa, lo que te permitirá controlarlo fácilmente con tu voz. Además, también contarás con una app móvil tanto para Android como para iOS, con la cual podrás controlar tu enchufe inteligente desde cualquier parte que estés sin tener que estar en casa.

Cuenta con un modo ausente, en el cual el enchufe simulará la presencia de personas en el hogar cuando estás de vacaciones. De esta forma, las luces se encienden y se apagan aleatoriamente, dando la apariencia de que te encuentras en casa. Tiene un sistema de seguridad para niños, que evitará que los contactos sean accesibles. Puedes encontrarlo en diferentes packs dependiendo de la cantidad de enchufes que necesites.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el enchufe funciona a la perfección con Alexa, y se puede programar para que se encienda y se apague en horas determinadas". También destacan que "es perfecto para controlar el gasto eléctrico, es muy fácil de instalar, y con el control mediante Alexa es muy cómodo de usar". Es una gran opción a tener en cuenta, en especial si buscas un enchufe inteligente barato.

Consejos para comprar un enchufe inteligente para tu hogar: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un enchufe inteligente para tu hogar, debes tener en consideración algunos aspectos que resultarán importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Potencia

Es importante fijarse muy bien en la potencia que soportan estos enchufes porque no debes exceder los límites máximos soportados. Por lo general, no podrás conectar aparatos que tengan un consumo superior a 3680W y 16A, por lo que tendrás que fijarte bien en los aparatos que vas a conectar.

Los aparatos de gran consumo con los aires acondicionados o los equipos de calefacción no deberían conectarse a este tipo de enchufes. Por este motivo, siempre debes fijarte en la potencia máxima soportada y así evitarás tener accidentes en tu hogar.

Diseño

Este tipo de conectores suelen ser más voluminosos que los convencionales, por lo que en algunos casos podrían obstruir los interruptores contiguos. Por este motivo, siempre será mejor optar por un modelo que sea lo más compacto posible, para que no vaya a ocupar demasiado espacio.

Compatibilidad

Normalmente estos son dispositivos que se conectan a la red wifi de 2.4GHz, sin embargo, debes fijarte bien en la compatibilidad con tus dispositivos. En la mayoría de los casos, estos incluyen una App tanto para Android como para iOS para controlarlos fácilmente.

Sin embargo, también es bueno fijarse en la compatibilidad con los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant, porque así podrás controlarlos también mediante la voz.

Multifuncionalidad

Algunos enchufes inteligentes tienen diferentes funciones que permiten controlarlos a distancia o establecer diferentes horarios. Ten en cuenta que, algunos de estos enchufes cuentan con un modo ausente, lo que te permitirá que se enciendan dispositivos de forma aleatoria en tu hogar cuando no estás, para dar la sensación de que no has salido de casa.

Por otra parte, algunos cuentan con puertos USB, que permiten cargar dispositivos como el móvil, lo que les agrega una mayor funcionalidad. Gracias a este tipo de enchufes, se puede tener un gran ahorro energético en tu hogar, haciendo un uso mucho más racional de la electricidad.

¿Qué es un enchufe inteligente?

Un enchufe inteligente wifi es un dispositivo que se coloca en la toma de corriente y que se integra con tu dispositivo móvil para controlarlo. A diferencia de los enchufes tradicionales, estos tienen compatibilidad con otros aparatos electrónicos, y permiten tener siempre un control remoto de todos tus aparatos.

Este tipo de enchufes se pueden controlar fácilmente mediante una aplicación que estará disponible para tu móvil. Y funcionan como un interruptor inteligente, que permite automatizar tu hogar, y darle un toque mucho más moderno.

En la actualidad, la mayoría de los modelos ofrecen un sistema de control mediante los asistentes de voz, lo que hace que puedas tener una mayor comodidad a la hora de utilizar este tipo de dispositivos.

¿Para qué sirve un enchufe inteligente wifi?

Los usos que tienen los enchufes inteligentes no se limitan únicamente a encender y apagar los aparatos electrónicos. Estos se pueden utilizar para optimizar el consumo energético que tienes en tu hogar, y así conseguir siempre el máximo ahorro energético posible en tu hogar.

Además, estos enchufes te permiten controlar tus aparatos de forma remota cuando no te encuentras en tu hogar. Esto te garantizará que podrás disfrutar de una mayor comodidad, en especial porque podrás encender determinados aparatos antes de llegar a casa para que puedas optimizar tu día a día. Dentro de los usos más comunes que tienen este tipo de enchufes podremos encontrar:

Apagado o encendido de los diferentes aparatos y electrodomésticos de tu hogar.

y electrodomésticos de tu hogar. Programación del funcionamiento para conseguir así el mayor ahorro energético posible.

para conseguir así el mayor ahorro energético posible. Algunos permiten conocer el consumo eléctrico , por lo que podrás conocer el consumo y ahorrar en tu factura.

, por lo que podrás conocer el consumo y ahorrar en tu factura. Puedes evitar sobrecalentar o sobrecargar los diferentes dispositivos electrónicos.

los diferentes dispositivos electrónicos. Puedes controlar todos los dispositivos de tu hogar mediante los asistentes de voz.

¿Cómo se instalan los enchufes inteligentes?

La instalación de los enchufes inteligentes puede variar un poco dependiendo del modelo que escojas. Sin embargo, en la mayoría de los casos bastará con seguir estos pasos básicos:

Conecta tu enchufe a la toma de corriente .

. Debes mantener presionado el botón del enchufe hasta que su luz parpadee rápidamente , lo que quiere decir que ha entrado en el modo de conexión.

, lo que quiere decir que ha entrado en el modo de conexión. Descarga la App móvil del fabricante y realiza el enlace del enchufe con el smartphone.

y realiza el enlace del enchufe con el smartphone. Para terminar la conexión entre ambos dispositivos debes ingresar el nombre de la red wifi y la contraseña.

Una vez que se hayan enlazado, ya podrás manipular los diferentes aparatos que hayas conectado al enchufe, y comenzar a utilizarlo.

Ten en cuenta que, siempre debes descargar la app del fabricante para hacer la vinculación, puesto que de lo contrario no podrás utilizarlos con los asistentes de voz. Por este motivo, debes evitar intentar hacer la conexión directa con los asistentes de voz porque no tendrás éxito.

Ventajas que tiene los enchufes inteligentes

Los conectores inteligentes son muy diferentes a los convencionales, y tienen muchas ventajas interesantes frente a estos como son:

Se puede maximizar el ahorro energético en tu hogar.

en tu hogar. Se puede automatizar tu hogar y hacer tu vida mucho más sencilla.

Son fácilmente controlables con múltiples dispositivos para aprovechar todas sus funciones.

para aprovechar todas sus funciones. Podrás programar algunos aparatos para que se enciendan en el momento indicado y así ahorrar tiempo.

y así ahorrar tiempo. Ofrecen una gran protección y seguridad para todos tus aparatos eléctricos.

Sin embargo, también cuentan con algunas desventajas que debes tener en cuenta, como el coste que es mayor que el de un enchufe normal. Por otra parte, también debes tener en cuenta que no todos son compatibles con todos los dispositivos, y requieren una toma a tierra que no es común en edificios antiguos.

Tipos de enchufes inteligentes que puedes encontrar

Debes tener en cuenta que, en función de como ejecutan sus funciones, se pueden clasificar de la siguiente forma:

Mando a distancia: estos funcionan con un mando a distancia, una App móvil o mediante los comandos de voz. Son los más comunes en la actualidad y que te darán una mayor versatilidad.

estos funcionan con un mando a distancia, una App móvil o mediante los comandos de voz. Son los más comunes en la actualidad y que te darán una mayor versatilidad. Programador: estos suelen repetir las acciones periódicamente y se puede configurar la hora de inicio y apagado del enchufe.

estos suelen repetir las acciones periódicamente y se puede configurar la hora de inicio y apagado del enchufe. Temporizador: estos funcionan con un temporizador que permiten establecer el período que se desea mantener el dispositivo encendido.

Ten en cuenta que, de estos conectores también puedes encontrar tanto para interiores como para exteriores. Si necesitas un modelo para exteriores, lo mejor es que sea específico para ese uso, porque estará pensado para su uso al aire libre en especial porque es mucho más robusto y resistente. Sin embargo, no se recomiendan para el uso en interiores porque su tamaño es mayor.

Certificaciones de seguridad que deben tener

Para que los enchufes inteligentes wifi sean seguros, debes asegurarte de que cuenten con certificados de seguridad como son:

RoHS: este garantiza la restricción de materiales peligrosos en la fabricación de los aparatos eléctricos.

este garantiza la restricción de materiales peligrosos en la fabricación de los aparatos eléctricos. CE: este indica que el producto se ha fabricado según la legislación de la UE, y que cumple con todos los estándares de calidad necesarios para ofrecer un buen rendimiento.

La presencia de estos certificados garantizará la seguridad del aparato, por lo que en caso de no tenerlos lo mejor será optar por otra opción diferente.