Si uno de tus momentos favoritos es disfrutar de un buen capuchino. será indispensable que en tu hogar tengas uno de los mejores espumadores de leche eléctricos. De esta manera podrás prepararlos de forma casera, y con un delicioso sabor, algo que lograrás aprovechando al máximo todo lo que te ofrecen estos dispositivos. Nuestro favorito es el VAVA VA-EB008 ES, porque te dará siempre el café espumoso que estabas esperando.

Pero, existen muchas opciones diferentes en el mercado entre las cuales podrás elegir. Sin embargo, no todas las máquinas tienen el mismo rendimiento, por lo que tomar una decisión de compra acertada puede resultar bastante difícil. Por este motivo, hoy hemos seleccionado las 9 mejores opciones del mercado, para que elijas bien.

Así que, si quieres tomar una decisión de compra completamente acertada te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor espumador de leche eléctrico?

No hay duda de que comprar un espumador de leche te permitirá experimentar mucho en tu hogar y preparar tus cafés favoritos. Es por esto que para que no tengas que pensártelo demasiado, hoy hemos seleccionado cuidadosamente las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado.

Estos son los mejores espumadores de leche eléctricos tras nuestro análisis:

1. Espumador de leche eléctrico VAVA VA-EB008 ES

Espumador de leche eléctrico VAVA VA-EB008 ES

Este es un espumador de alta calidad, el cual te ofrece tres modos de funcionamiento diferentes, para que puedas espumar, espumar y calentar o simplemente calentar tu leche. En todo caso, este espumador es perfecto para todo tipo de cafés que quieras preparar. Se trata de un modelo que incluye un juego adicional de batidoras para que puedas espumar con generosidad y que puedas deleitar a toda tu familia.

El fabricante recomienda utilizar una leche con un 3% más de grasa para que se pueda espumar fácilmente. Tiene un revestimiento interno antiadherente, lo que hará que los oligoelementos de la leche no se adhieran al mismo. Está disponible tanto en color plateado como negro, y es recomendable para espumar un máximo de 115 ml, lo que te permite conseguir una medida perfecta para la mayoría de las tasas de café.

Este modelo tiene unas reseñas muy positivas, afirmando que "funciona de maravilla, siendo bastante rápido, y dependiendo de la cantidad de grasa que tenga la leche puede tardar más o menos en espumarse". También aseguran que "funciona bien, es super fácil de usar y en pocos segundos ya tendrás lista la espuma para tu café". Este modelo es muy fácil de limpiar, por lo cual, una vez que termine el proceso de espumado será muy fácil de lavar para dejarlo listo para el próximo espumado.

2. Espumador de leche eléctrico NWOUIIAY RDDSG

Espumador de leche eléctrico NWOUIIAY RDDSG

Es una gran opción si buscas un espumador que sea altamente eficiente, en especial porque cuenta con una potencia de 500W. Esto hace que en tan solo 30 segundos puedas tener espuma de forma rápida y muy eficiente. Tiene un funcionamiento muy silencioso, lo que hace que no cause molestias durante la operación.

Es un modelo muy versátil que produce espuma con leche caliente o fría, y permite calentar la leche. Su termostato integrado, permite mantener la leche caliente a una temperatura de 65+-5°C, haciendo que sea mucho más estable y práctica. En su interior, cuenta con un recubrimiento antiadherente, para que no se tenga ningún tipo de residuos y con un indicador del nivel de leche apropiado, evitando así el desperdicio.

Según las reseñas que tienen los usuarios sobre este modelo aseguran que "se puede hacer en frío y en caliente, además es muy fácil de limpiar". Por otra parte, también aseguran que "es muy fácil de usar, rápido y silencioso para crear una espuma de leche rica y cremosa, cumpliendo su función completamente". Es un espumador de muy buena calidad en acero inoxidable y se debe usar leche entera con un porcentaje de grasa superior al 3%.

3. Espumador de leche eléctrico Bonsenkitchen MF8710

Espumador de leche eléctrico Bonsenkitchen MF8710

Este es un espumador de mano, con la cual podrás batir fácilmente tu leche y conseguir un gran rendimiento. Está elaborada en acero inoxidable de grado alimenticio que te permitirá tener tu espuma lista en tan solo 15 a 20 segundos. Es altamente versátil, lo que hace que también puedas utilizarla como batidor de huevos en la cocina consiguiendo así el máximo rendimiento posible.

Tiene un diseño totalmente ergonómico, lo que permite tener un agarre completamente firme, y que puedas formar la espuma de una forma muy sencilla. Tiene un tamaño bastante compacto, que te permitirá llevarlo a cualquier parte, lo que hace que sea ideal para los viajes. Su funcionamiento es con 2 pilas AA, lo que hace que no tengas que depender de un cable de alimentación para utilizarlo. Se recomienda su uso en leche que esté por debajo de 60°C.

Las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo son bastante positivas, afirmando que "es un gran espumador, que además de en color plata, está disponible también en color negro". También aseguran que "es perfecto para batir la leche y obtener mucha espuma, y viene con sus pilas para funcionar". Este modelo tiene una gran durabilidad en la pila, lo que te permite ahorrar dinero en baterías.

4. Espumador de leche eléctrico Dallfoll Milk Frother

Espumador de leche eléctrico Dallfoll Milk Frother

Se trata de un espumador que tiene una cabeza desmontable fabricada en acero inoxidable de la más alta calidad y que es muy fácil de limpiar. Su mango está elaborado en ABS de grado alimenticio, y tiene un agarre fácil y cómodo. El motor ofrece una gran potencia y un nivel de ruido muy bajo, con una rotación de velocidad. Tiene dos cabezales diferentes, el primero es el whisking que es perfecto para espumar leche, mientras que el batidor es perfecto para los huevos.

Tiene una batería de 1200mAh, recargable por puerto USB, lo que te permitirá tener un gran rendimiento, y se puede cargar en cualquier momento. Tiene tres niveles de velocidad para que es cojas el que más se ajuste a tus necesidades, y puedes arrancarlo en cualquiera de las 3 sin pasar por todas las velocidades. Es un modelo muy práctico y que te permite tener el efecto ideal de espuma en tu café.

Son muchos los usuarios que tienen opiniones positivas sobre este modelo, asegurando que "es un producto de calidad, y sus dos tipos de varillas permiten tener mucha versatilidad, para que puedas tener mezclas perfectas en tu cocina". Por ora parte, aseguran que "es un modelo compacto y potente, además de no usar pilas lo que lo hace mucho más cómodo". Este modelo tiene una gran versatilidad lo que te permitirá conseguir el máximo rendimiento posible.

5. Espumador de leche eléctrico Nobebird Ycigfuns

Espumador de leche eléctrico Nobebird Ycigfuns

Este es un vaporizador de leche que permite obtener una gran cantidad de espuma en 1 a 2 minutos, con una suave textura y consistente. Tiene una capacidad de 160ml para obtener una espuma de leche tibia y densa. En su función de calentamiento, te permitirá calentar hasta 300ml de leche en 2 minutos, y así hacerla llegar a 60°C de una forma sencilla y rápida.

Tiene un mango ergonómico, que te permitirá servir la espuma de una forma mucho más cómoda y sencilla. Tiene una carcasa está hecha en PP resistente al calor. Su interior tiene un recubrimiento antiadherente y una jarra de acero inoxidable, para que puedas conseguir un gran rendimiento. Cumple con todas las normas de seguridad, y tiene un sistema de apagado automático cuando la leche o la espuma esté lista.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios afirmando que "ofrece espuma muy cremosa de forma muy rápida, y es perfecta para la preparación de cualquier café". También aseguran que "tiene un diseño muy bonito, y permite la preparación muy rápida obteniendo una gran cantidad de espuma". Ese modelo es de muy buena calidad, y es altamente versátil para que puedas espumar leche sin ningún tipo de inconveniente.

6. Espumador de leche eléctrico AICOOK 802

Espumador de leche eléctrico AICOOK 802

Se trata de un vaporizador de leche de alta calidad, que te permite tener tu leche caliente en tan solo 1 minuto a 60°C. Te permite preparar todo tipo de cafés de una forma realmente sencilla y rápida, y viene con dos batidores, uno para espumar elaborado en alambre de acero inoxidable, y otro de plástico para calentar. Es muy fácil de usar, y cuando está operando no hace mucho ruido.

Su limpieza es bastante fácil de hacer, en especial porque tiene una capa antiadherente en su interior. El cuerpo está elaborado en acero inoxidable de alta calidad, y tiene un apagado automático cuando la temperatura alcanza los 65°C. Tiene una carcasa de PP resistente al calor, que le confiere una gran durabilidad, y tiene 2 años de garantía por parte del fabricante.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, afirmando que "es una espumadera fantástica, y si te gusta el café con leche con espuma no puede faltar en tu cocina". También aseguran que "es muy fácil de usar, porque solo tiene 2 botones, uno para calentar y otro para espumar, es muy rápido y no hace ruido". Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial porque tiene una muy ata calidad, y te permite conseguir el máximo rendimiento.

7. Espumador de leche eléctrico morpilot MMF-809

Espumador de leche eléctrico morpilot MMF-809

Se trata de un modelo altamente versátil que ofrece un total de 4 configuraciones diferentes para tener: espuma densa caliente, espuma aireada caliente, leche sin espuma y espuma fría. Todo se controla fácilmente mediante un solo botón que te permite seleccionar el ciclo que quieres y dejar que el aparato se encargue de todo. Tiene un indicador LED que permite diferenciar fácilmente entre los cuatro modos de funcionamiento.

Su potencia total de 400W, te permite espumar hasta 115ml de leche en tan solo 2 minutos. Se recomienda el uso de leche que tenga únicamente un contenido superior al 3% de grasa para un mejor sabor. Su sistema de apagado automático permite que cuando alcance la temperatura de 65°C para evitar el sobrecalentamiento. Además, tiene un sistema bajo de ruido lo que permitirá que tengas un gran rendimiento.

Según las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo aseguran que "es un modelo muy bueno, que no hace mucho ruido y que deja una espuma muy buena". También aseguran que "funciona muy bien, de una forma muy fácil, silenciosa y muy cómoda y es una gran alternativa para quienes no usan microondas". Permite tener un gran nivel de espuma, y es perfecto para el café del desayuno.

8. Espumador de leche eléctrico Cecotec Power Moca Spume 5000

Espumador de leche eléctrico Cecotec Power Moca Spume 5000

Se trata de un espumador de alta potencia que llega hasta los 650W, y que tiene un diseño bastante elegante. Es una gran alternativa para que puedas espumar hasta 200ml de leche con función para espumar y 400ml para la función de calentar. Su jarra está elaborada en acero inoxidable y es completamente apta para el lavavajillas, lo que facilitará en gran medida la limpieza.

Permite espumar todo tipo de leche, y tiene accesorios desmontables que permiten que se adapte por completo a todas las funciones. También puede ser usada para preparar chocolate fundido, y así conseguir un gran rendimiento. Sus partes de plástico, están hechas completamente en material totalmente libre de BPA. Para el cambio de función bastará con mantener presionado durante varios segundos.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante buenas, afirmando que "se calienta muy rápido la leche, y que es totalmente apto para su función". Además, aseguran que es un modelo "muy práctico, que tiene una buena calidad, y que con su terminación en acero inoxidable y plástico, da una sensación de que es de muy buena calidad". Un punto negativo que tiene este modelo es que no tiene asa, por lo cual, no es tan fácil de mover cuando está caliente.

9. Espumador de leche eléctrico PHILIPS Milk Twister

Espumador de leche eléctrico PHILIPS Milk Twister

Se trata de un modelo muy versátil que te permitirá tener tanto espuma caliente como fría para que puedas preparar todas tus recetas con café. Tiene una capacidad suficiente para que puedas tener suficiente espuma para 2 tazas de café. Es una gran opción, en especial porque permite preparar una gran variedad de bebidas de café y leche.

Tiene un funcionamiento muy sencillo con tan solo presionar un botón. Incorpora una base inalámbrica de 360 grados que permite levantarla y colocarla con facilidad para que puedas usarla fácilmente. Tiene un diseño muy elegante, lo que permite que se ajuste por completo a cualquier tipo de cocina.

Según lo que opinan los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "es muy bueno, y es muy fácil de limpiar, siempre teniendo cuidado de no rayarlo para no estropear la capa antiadherente". También aseguran que "ofrece una buena espuma y consistencia, funcionando perfecto tanto en caliente como en frío". Es una gran alternativa, a tener en cuenta, pero no cuenta con un asa para su manipulación, lo que hace que no sea tan fácil de manipularla en caliente.

¿Qué espumador de leche eléctrico comprar para usar en casa?

Ya hemos visto las mejores opciones que tendrás en el mercado, pero puede que tengas dudas sobre cuál escoger. Para que tengas claro cuál es el modelo que debes escoger debes fijarte en las siguientes características:

Capacidad

Es importante verificar la capacidad, porque te encontrarás con capacidades muy variadas. Debes tener claro lo que quieras preparar, y por lo general para espumar leche se tienen capacidades de 115ml a 240ml aproximadamente. Debes tener en cuenta que, si vas únicamente a calentar la leche la capacidad será del doble.

Revestimiento antiadherente

Debes tener en cuenta que esta es una de las características principales que debe tener tu espumador de leche eléctrico. Especialmente porque de esta forma se podrá hacer mucho más fácil la limpieza y el mantenimiento de tu equipo.

Sistema de apagado automático

Es vital que tu espumador cuente con un sistema de apagado automático para evitar el recalentamiento. Por lo general, estos aparatos se apagarán cuando se alcance la temperatura de 65°C de la leche que es la temperatura óptima para tu café.

Consumo eléctrico

Debes asegurarte de que el modelo que escojas no tenga un consumo eléctrico excesivo, porque así evitarás que el recibo de la electricidad se suba demasiado. Muchos consumen únicamente lo necesario mientras están conectados a la red eléctrica, siendo esto un beneficio importante para ti.

¿Qué es un espumador de leche eléctrico?

Un espumador de leche es un dispositivo que servirá para que se genere espuma en la leche. Esto hace que sea perfecto para que darle un toque perfecto a tu café, batidos o a tus bebidas favoritas que puedan contener lácteos.

Existen tres tipos diferentes de este tipo de dispositivos para tu cocina, entre los cuales están:

Eléctrico: estos son los más versátiles, y que te permitirán conectarlo a un enchufe y comenzar a usarlo. En estos, bastará con agregar la leche, pulsar un botón y ya estará listo para funcionar. Estos calientan la leche al mismo tiempo que se crea la espuma.

estos son los más versátiles, y que te permitirán conectarlo a un enchufe y comenzar a usarlo. En estos, bastará con agregar la leche, pulsar un botón y ya estará listo para funcionar. Estos calientan la leche al mismo tiempo que se crea la espuma. Manual: son los de toda la vida, y sirve para espumar en frío o en caliente, siendo muy fácil de usar. Estos suelen ser más baratos, pero en la actualidad también consigues modelos eléctricos muy parecidos a estos con un gran rendimiento.

son los de toda la vida, y sirve para espumar en frío o en caliente, siendo muy fácil de usar. Estos suelen ser más baratos, pero en la actualidad también consigues modelos eléctricos muy parecidos a estos con un gran rendimiento. De mano: También son conocidos como batidora espumadora y son una variación de los eléctricos. Estos permiten el funcionamiento con pilas o con cable de conexión. Se manejan muy parecido a una batidora de mano.

Esta es una herramienta de alta calidad que te permitirá conseguir la espuma que buscas para tu café.

¿Cómo utilizar el espumador de leche?

Sin importar si el modelo que vas a usar es profesional o económico el mecanismo de uso es básicamente el mismo. Los pasos que debes seguir para usar este aparato serán los siguientes:

Escoge una leche con una fecha de caducidad lejana de esta forma tendrá menos cantidad de glicerol. También debes tener en cuenta que la leche desnatada te permitirá generar espuma de una forma más fácil que con la entera.

de esta forma tendrá menos cantidad de glicerol. También debes tener en cuenta que la leche desnatada te permitirá generar espuma de una forma más fácil que con la entera. Se debe rellenar el vaso del batidor hasta 1/3 de su capacidad o hasta la marca que indica el nivel.

o hasta la marca que indica el nivel. Deja reposar el recipiente durante 30 minutos en el frigorífico , en caso de que no estés usando leche fría.

, en caso de que no estés usando leche fría. Pulsa el botón de encendido del espumador o de la batidora y espera hasta que se genere la espuma. En el caso de los modelos manuales debes bombear el émbolo para conseguir hacerlo funcionar.

¿Para qué tipos de cafés se usa un espumador de leche eléctrico?

Debes tener en cuenta que, el espumador de leche eléctrico se utiliza para preparar diferentes tipos de cafés. Sin embargo, los principales que se preparan con estos aparatos son: capuchino, latte o macchiato todo en la comodidad de tu hogar.

También debes tener en consideración que estos son aparatos muy versátiles, los cuales te permiten que puedas conseguir todas tus recetas de una forma sencilla. Con estas máquinas podrás darle un toque único y un sabor fantástico a todas tus recetas que lleven leche, para que puedas conseguir el café que buscas, como de barista.

¿Cómo limpiar un espumador de leche eléctrico?

Para que tu espumador eléctrico tenga la mayor durabilidad, debes asegurarte de manipularlo con mucho cuidado. Esto permitirá que puedas mantener la vida útil de todos sus componentes por mucho más tiempo.

Para hacer la limpieza, dependerá de si es manual o automático. En el caso de los manuales, debes desmontar el cabezal y lavarlo directamente debajo del grifo, y si no tiene un cabezal desmontable debes lavarlo asegurándote de no llegar a mojar la empuñadura para proteger el motor del aparato.

Por otra parte, la limpieza de los espumadores automáticas se debe hacer desconectando el enchufe del tomacorriente y empezar a desmontarlo. Estos cuentan con una espiral extraíble la cual podrás enjuagar directamente bajo el agua.

El interior de estos electrodomésticos por lo general cuenta con un revestimiento antiadherente que se deben tratar con especial cuidado. Lo mejor para la limpieza de estas partes será humedecer un paño de microfibras con agua, y rozar suavemente el interior del aparato para liminar los residuos de leche. Por lo general estos dispositivos no son compatibles con el lavavajillas, por lo cual no debes utilizar estos dispositivos porque de lo contrario dañarás tu aparato.

¿Dónde comprar un espumador de leche eléctrico?

A la hora de comprar un espumador eléctrico puedes tener muchas opciones diferentes para comprar como Carrefour o El Corte Inglés. Allí podrás encontrar una amplia gama de aparatos para que puedas escoger uno que al mejor precio.

