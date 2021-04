No cabe duda de que mantener el orden en la ducha (y en el baño) es fundamental, logrando un ambiente mucho más higiénico y limpio. Para ello, lo mejor es contar con un buen estante para ducha como el Orimade 3 piezas , puesto que te brindará una gran versatilidad y podrás mantener todo en orden de una forma sencilla, sin descuidar la decoración de tu baño.

Existen muchas opciones a la hora de escoger un estante, tanto por los materiales como por los modelos, y por esto elegir una opción no es tan sencillo como puede parecer. Por este motivo, hoy hemos analizado y seleccionado únicamente las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado y así podrás tomar una decisión de compra totalmente acertada..

¿Cuál es el mejor estante para la ducha?

Puede que tengas necesidades diferentes a la hora de escoger tus estantes para la ducha, y por este motivo debes asegurarte de escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. Por este motivo, te traemos las 8 mejores opciones para que puedas seleccionar el que mejor se adapte a tus gustos, y que así puedas mantener todo bien colocado.

Estos son los mejores estantes para la ducha tras nuestro análisis:

1. Estante para ducha Orimade 3 piezas

Estante para ducha Orimade 3 piezas

Este es un pack ideal si buscas tener una gran versatilidad en tu ducha, porque contarás con un total de 3 estantes para tu ducha. De esta forma podrás tener más espacio para el almacenamiento de tus geles, jabón, lociones, champú, entre otros. Recibirás dos cestas las cuales vienen con sus respectivos ganchos para que puedas colocar lo que se te ocurra. Todos los elementos están fabricados en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad.

Su fijación es mediante un adhesivo, que proporciona una gran adhesión a las superficies por lo que no será necesario taladrar. Simplemente se debe colocar la pieza firmemente con el adhesivo y así quedará completamente fijada. El adhesivo no es reutilizable, por lo cual, si quieres reubicarlo, tendrás que comprar nuevos adhesivos para que puedas conseguir fijarlos en otra parte.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es muy recomendable, y se puede quitar todas las cosas de encima de la bañera, lo que te permitirá tener una mayor comodidad". También afirman que "se fijan muy bien, y tienen un muy buen espacio para que puedas poner todas tus cosas". Puedes encontrarlo en modelo de 2 o de 3 piezas, y su manual no viene en castellano, pero es fácil de entender gracias a que tiene dibujos.

Ver precio

2. Estante para ducha de acero inoxidable Oriware SUS304

Estante para ducha de acero inoxidable Oriware SUS304

Es un estante para ducha que tiene una gran capacidad, y que te brindará suficiente espacio para guardar y organizar todos los elementos de tu ducha. Incluye tres prácticos ganchos para que puedas colgar tu esponja de baño o incluso la toalla. Tiene un sistema de instalación mediante adhesivos transparentes únicos, que fijan muy bien tu estante a la pared, pero el adhesivo no es reutilizable por lo que si quitas el estante no podrás volver a pegarlo.

Está fabricado con un material robusto y duradero como es el acero inoxidable, lo que permite que sea altamente resistente a arañazos y a las manchas diarias. Cuenta con un diseño de cesta clásico y muy moderno, lo que permitirá darle a tu baño un toque realmente único. Además, podrás tener todo a la mano gracias a que tiene una gran capacidad para el almacenamiento de todo lo que necesites.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "tiene una buena calidad, está hecho en un material resistente y los adhesivos se fijan bien a la baldosa de la pared, lo que hace que sea una buena solución para el baño". Por otra parte, afirman que "es una gran cesta de ducha, la cual tiene mucha capacidad, y cuenta con un bonito diseño para la ducha". Es un modelo que es altamente resistente y duradero, además de que su capacidad es bastante elevada.

Ver precio

3. Rinconera de ducha Hommtaook

Rinconera de ducha Hommtaook

Es ideal si no tienes mucho espacio en tu baño porque podrás aprovechar siempre la esquina para conseguir así ampliar tu espacio de almacenamiento. Esta es una rinconera que cuenta con un pegamento patentado autoadhesivo, que será mucho más fuerte que los modelos de ventosas. Permite aguantar hasta 10KG de peso y su instalación se hace por completo sin perforar, y no causarás ningún tipo de daños en tus paredes.

Está construido en aluminio de alta resistencia lo que garantizará su durabilidad, siendo totalmente resistente a los arañazos peladuras y a la corrosión. Tiene un acabado mate lo que permite que se aporte un toque más moderno a tus espacios, siendo ideal si tienes paredes oscuras, porque así podrá resaltar. Está disponible en color blanco, negro o plata dependiendo de tus gustos y tus espacios. Se debe esperar un total de 24 horas después de la instalación para que pueda tener una buena fijación.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurando que "tiene un diseño perfecto, con una gran adherencia, robustez y tiene 4 ganchos que son muy útiles para colgar tus cosas". Además, afirman que "es un modelo estupendo y si sigues las instrucciones podrás fijarlo rápidamente a la pared". Es una gran herramienta para el orden de tu baño, y si quieres tener una fijación más fuerte puedes colocarle tornillos para una mayor firmeza.

Ver precio

4. Estante para ducha negra KES BSC205S23B-2

Estante para ducha negra KES BSC205S23B-2

Se trata de un modelo de alta resistencia, que está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, para que así pueda tener la mayor durabilidad y longevidad posibles. Es totalmente resistente a la humedad, por lo que será ideal para colocarlo en la ducha sin ningún tipo de inconveniente. Además, cuenta con una barra de protección segura de 23mm, para que nada se vaya a caer y mantener todos los artículos seguros.

Podrás tener un gran espacio para colocar todos tus artículos, y tiene una capacidad máxima de carga de 5KG. Su instalación es muy sencilla, en especial porque no tendrás que hacer ningún tipo de perforación. Se fija a cualquier pared lisa y limpia gracias a su tira autoadhesiva, lo que permitirá que puedas conseguir una fijación rápida. Lo ideal es instalarlo en la superficie totalmente lisa y dejarlo 48 horas antes de utilizarlo.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "es uno de los mejores estantes sin tornillos que podrás encontrar en el mercado, y que tiene un tamaño perfecto para el baño". Por otra parte, aseguran que "se fija muy bien, se siente bastante sólido y aporta una sensación muy moderna para tu baño o ducha". Es una gran opción para las paredes negras, porque resaltará mucho y podrás conseguir una gran fijación.

Ver precio

5. Estante para ducha sin taladro Ibergrif M34028

Estante para ducha sin taladro Ibergrif M34028

Este es un modelo de alta calidad, y que te permite realizar una instalación rápida sin necesidad de taladros. Esto hace que sea muy práctica para que puedas tener todo lo de tu ducha perfectamente ordenado. Con su diseño de cesta universal podrás colocar todo lo que necesites de una forma realmente sencilla, sin que nada se vaya a caer gracias a su novedoso sistema de rejilla que evitará accidentes.

Es totalmente resistente a los arañazos y es muy fácil de limpiar, puesto que solo tendrás que pasarle un paño húmedo para limpiarlo fácilmente. Su construcción es en latón de ata resistencia, lo que te permitirá que puedas tener una gran durabilidad en tu estantería. Tiene un diseño muy moderno, y debes asegurarte de que tendrás dónde colgarla porque su agarre de ganchos no se fijará directamente en la pared, pero seguramente que encontrarás dónde colgarla de una forma sencilla y rápida.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo asegurando que "es un modelo que se queda bien agarrado, y es un modelo con una gran resistencia y al mejor precio que te puedas imaginar". También aseguran que "se destaca por ser un modelo que tiene mucho espacio, lo que garantiza que puedes poner varios botes en el mismo y podrás mantenerlos todos perfectamente ordenados". Es un modelo muy bueno que se acopla perfectamente a cualquier tipo de ducha sin desbalancearse.

Ver precio

6. Estante para ducha YUNKE

Estante para ducha YUNKE

Este es un modelo que viene con 2 estantes, y que tiene un diseño esquinero para que puedas aprovechar al máximo tu espacio. Podrás colocar allí tu jabón, champú, limpiador facial, entre muchas otras opciones diferentes. Se fijará mediante un adhesivo de alta resistencia, y se debe instalar en una superficie no porosa, suave y totalmente plana. No requiere ningún tipo de tornillos ni de agujeros para que puedas instalarlo sin dañar las paredes.

Está fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, y cuenta con un diseño hueco muy moderno que permitirá que no tengas que preocuparte en absoluto por el drenaje de la humedad. Esto permitirá que no tengas que preocuparte en absoluto por el agua que cae en el estante porque se secará rápidamente gracias a su buena ventilación. Puede soportar un peso máximo de 5KG por lo que podrás colocar todas tus cosas allí.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo, asegurando que "es un buen estante para la ducha y no es como otros que se oxidan a los 2 días de su instalación". Además, afirman que "el montaje de esta estantería es muy fácil y cómodo, y bastará con presionar unos segundos para que quede perfectamente fijada". Su resistencia es bastante elevada, lo que permitirá que puedas conseguir así un gran rendimiento.

Ver precio

7. Estante para ducha RenFox mit 4 Haken

Estante para ducha RenFox mit 4 Haken

Es una estantería de ducha esquinera que se puede montar fácilmente, mediante un sistema autoadhesivo sin que se vaya a dañar la pared. Esta estantería está fabricada en aluminio que es altamente resistente a la corrosión, resistente a arañazos y con una gran longevidad. Se ajusta fácilmente a cualquier esquina de tu baño y así podrás conseguir una gran funcionalidad en tu ducha.

Tiene un diseño hecho con agujeros de drenaje para evitar que el agua permanezca en la misma, lo que te permitirá que puedas mantener todo seco y ordenado. Cuenta con un total de 4 ganchos para que puedas colgar fácilmente tu toalla, lo que permitirá que puedas tener todo lo que necesites en tu baño completamente organizado. Este es un estante que es capaz de soportar un total de 18KG de peso para que puedas tener un estante fuerte en tu baño.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto asegurando que "este modelo es muy fácil de instalar, soportará bien el peso y tiene un color que no canta nada". Por otra parte, afirman que "es perfecta para colocar todos los utensilios de ducha, y permite aguantar mucho peso, lo que garantizará que tendrás una gran resistencia". Es un modelo ideal para cualquier ducha y lo puedes encontrar en color plata o negro dependiendo del estilo que quieras en tu baño.

Ver precio

8. Estante para ducha Hawsam HA170103BS-01-UK

Estante para ducha Hawsam HA170103BS-01-UK

Se trata de un modelo muy útil que no tiene necesidad de taladrar, y que se fija mediante cinta autoadhesiva que no requiere perforación de las paredes. Su gancho adhesivo con ventosa es altamente firme, y permite que el estante pueda soportar un total de 20 kilos de peso, por lo que es ideal para cualquier espacio que lo necesites. Cuenta con una amplia capacidad, y en su parte inferior tiene dos ganchos para colgar toallas o bolas de baño.

Está fabricado en aluminio de alta resistencia, que no se oxida fácilmente, y es muy fácil de instalar en cualquier espacio. Su diseño cuenta con agujeros para el correcto drenaje del agua, lo que permitirá que no se vaya a acumular, lo que te permitirá mantenerlo totalmente libre de agua. Esto ayudará a que su resistencia sea mucho mayor y que no tengas que preocuparte por la acumulación de humedad y la proliferación de bacterias.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es muy funcional y de muy alta calidad, no se necesita taladrar la pared y viene con unas ventosas muy resistentes con una especie de pegamento". También afirman que "tiene un gran diseño y se pega bastante bien, si se le coloca bastante peso no habrá ningún tipo de inconveniente". Este es un modelo de alta calidad y que no se cae, lo que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento.

Ver precio

Qué estante para la ducha elegir: Guía y consejos

En el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes a la hora de comprar un estante para duchas. Pero antes de tomar una decisión de compra lo mejor será que te fijes en algunos puntos clave dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tipo de estante

Existen diferentes tipos de estantes entre los cuales escoger para que puedas elegir de acuerdo a tus espacios. Los más populares son las cestas esquineras, porta gel de ducha, estantería telescópica o las clásicas bandejas para la ducha.

En todo caso, existen también diferentes sistemas de fijación, que pueden ser con tornillos, ventosas o con cinta autoadhesiva. Esta última es la más aconsejable, al igual que las ventosas, porque no requieren obras y no tendrás que abrir agujeros en la pared.

Materiales

Existen diferentes materiales entre los cuales elegir para que tengas un gran rendimiento en tu ducha. Un material muy popular es el aluminio, en especial porque tiene una alta resistencia, su mantenimiento es fácil, además de que su precio suele ser bastante ajustado.

Otra opción bastante resistente serán los de acero inoxidable, porque ofrecen una gran durabilidad y una gran resistencia. Puedes encontrar modelos en PVC que son poco resistentes al igual que de vidrio, los cuales pueden tener roturas muy fácilmente.

Dimensiones

Es importante fijarse bien en las dimensiones de la estantería que vas a comprar para tu baño, porque debes asegurarte de que encaje en tu espacio. Por lo general, las medidas de la mayoría son de 60 centímetros por 15 centímetros de fondo.

Pero, siempre será mejor verificar las medidas, porque así evitarás hacer compras erróneas de productos que no se ajustarán fácilmente a tus espacios.

Diseño

El diseño también es importante porque dependerá mucho del espacio que tengas en tu baño. Puedes encontrarte con modelos que tienen formas rectas, esquinas redondeadas o en ángulo, por lo cual debes optar por la que mejor vaya con tus necesidades.

Las cestas de ducha suelen compartir estas formas, y debes saber el sitio donde vas a hacer la instalación para que puedas asegurarte de conseguir un gran rendimiento.

¿Qué es y para qué sirve un estante para ducha?

Los estantes para ducha son accesorios que te permitirán mantener el orden en tu baño y asegurarte de que podrás mantener todos los elementos en un solo sitio. Sirven para que quites todos los elementos que tienes en la bañera y les pongas orden en tu pared.

Estos son infaltables en cualquier baño, para que puedas tener todos los elementos que necesitas totalmente accesibles. Además, permiten mantener una mejor higiene, en especial porque no tendrás que preocuparte por la humedad, porque la mayoría de los modelos están diseñados para evitar que la humedad se acumule. Por este motivo, son elementos que permiten evitar la proliferación de bacterias.

Tipos de estantes para duchas

Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de estanterías de baño de acuerdo a los espacios donde se vayan a instalar. Los más comunes serán:

Esquineros: estos están diseñados para fijarse perfectamente en cualquier esquina y por lo general incluyen dos fijaciones. Estos son un modelo muy cómodo para aprovechar al máximo todo tu espacio y son ideales para baños pequeños.

estos están diseñados para fijarse perfectamente en cualquier esquina y por lo general incluyen dos fijaciones. Estos son un modelo muy cómodo para aprovechar al máximo todo tu espacio y son ideales para baños pequeños. Jaboneros: este tipo de estantes son pequeños, y únicamente te servirán para colocar tu jabón. En muchas ocasiones si compras un set de estantes el jabonero vendrá incluido.

este tipo de estantes son pequeños, y únicamente te servirán para colocar tu jabón. En muchas ocasiones si compras un set de estantes el jabonero vendrá incluido. Cestas: las cestas son bastante comunes, y estas pueden tener diferentes sistemas de fijación. Sin embargo, algunas vienen con sistemas adhesivos, lo que permitirá que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible.

las cestas son bastante comunes, y estas pueden tener diferentes sistemas de fijación. Sin embargo, algunas vienen con sistemas adhesivos, lo que permitirá que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible. Cestas colgantes: Son cestas que no se fijan mediante adhesivos ni mediante tornillos, sino que se colgarán en tu baño. Estas son bastante prácticas porque solo bastará con colgarlas y ya podrás comenzar a utilizarlas sin tener que esperar nada.

Sin importar el tipo de estante de ducha que escojas, debes fijarte muy bien en que los materiales sean de calidad. Además, debes tener en cuenta el sistema de fijación para saber si tendrás que hacer cualquier tipo de obra o si no es así.

¿Es mejor un estante con adhesivo o de taladro?

Todo dependerá de tus necesidades y de la facilidad que quieras en la instalación de tu estante en el baño. En primer lugar, los de taladro requieren tornillos para fijarse, y tienen un sistema de fijación bastante fuerte, que te permitirá colocar cosas con bastante peso, pero son más difíciles de instalar.

Por otra parte, están los estantes con adhesivo, los cuales permiten tener una fijación mucho más rápida y que bastará con fijarlos a la pared sin necesidad de abrir ningún agujero. Estos son más prácticos, pero su capacidad es un poco más limitada, pero si vas a colocar pocas cosas sobre tu estante estos serán una gran opción para ti.

¿Dónde colocar un estante para la ducha?

A la hora de hacer la instalación de tu estante para la ducha debes tener claro cuál será el uso que le vas a dar al mismo. Este tipo de estantes no son exclusivos para utilizarlos en la ducha porque también los podrás usar en tu cocina o en cualquier espacio que requieras orden.

Si lo vas a instalar en la ducha, debes asegurarte de que quede lo más cercano posible a tus manos. Así, podrás tener acceso a todo lo que necesites de una forma realmente sencilla, rápida y por su diseño no tendrás que preocuparte si están cerca del agua.