La apariencia física es un motivo de preocupación, por estética pero también por salud, que en la actualidad no es únicamente de las mujeres, sino que también los hombres se han unido a esta tendencia. Por este motivo, cada vez son más populares las fajas reductoras como la WIN.MAX Unisex , porque te permitirán tener una figura mucho más estilizada y al mismo tiempo te ayudarán a perder peso.

Este tipo de fajas son unas grandes aliadas a la hora de moldear la figura, además de que pueden ayudar a corregir la postura corporal y a disimular esos cúmulos de grasa.

¿Cuál es la mejor faja reductora del mercado?

Las mejores fajas reductoras están diseñadas para su uso diario sin sentir ningún tipo de incomodidad. Pero para que puedas escoger únicamente entre las mejores opciones, hemos seleccionado las 8 mejores que hemos encontrado en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Faja reductora WIN.MAX Unisex

Faja reductora WIN.MAX Unisex

Es sin duda de las mejores fajas reductoras que te podrás encontrar en el mercado, y que está pensada especialmente para que tus entrenamientos sean más eficientes. Esta aumenta el calor corporal y promueve la transpiración, con lo que puede acelerar en gran medida la quema de calorías. Ayuda a que se active la circulación de tu cuerpo, lo que permite eliminar toxinas, y beneficia el proceso de pérdida de peso.

También ofrece una mayor compresión en la espalda baja y los músculos abdominales, lo que hace que se puedan evitar lesiones que se producen durante el ejercicio. Así se logra el fortalecimiento muscular de las áreas lumbar y abdominal, mejorando así el dolor de espalda, y ayudando a estabilizar la columna. Se ajusta a la perfección a tu cuerpo gracias a su fabricación en neopreno elástico sin látex, y viene con un brazalete deportivo para que puedas tener una mayor comodidad. Está disponible en dos tallas para que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo compraron, asegurando que "la faja es de muy buena calidad, con ella sudas bastante, dando los resultados esperados con este tipo de producto". Por otra parte, destacan que "tiene una excelente relación calidad-precio, su velcro es muy fuerte, y mantiene perfectamente apretada la faja durante todo el entrenamiento".

Ver precio

2. Faja reductora YIANNA Waist Trainer Corset Mujer

Faja reductora YIANNA Waist Trainer Corset Mujer

Se trata de una faja reductora de muy alta calidad, que ofrece un soporte completo para la espalda baja para que se mantenga recta. Permite mejorar la postura y aliviar el dolor mientras que la llevas puesta. Cuenta con un total de 3 filas de cierre de gancho, para que sea fácil de poner y quitar, ofreciendo así una fijación fuerte. Permite ajustar el tamaño según sea necesario, y así lucir un vientre más delgado y hermoso.

Está fabricada con tres capas de tela, la interna es de algodón con spandex, la capa media es de látex y la capa exterior de nylon con licra y spandex. Es un modelo muy cómodo, transpirable y duradero, además de que no causa irritaciones en la piel. Cuenta con 9/25 soportes de hueso de acero, que se pliegan para mantener la forma de la faja. Esta faja ofrece una gran compasión, y se puede llevar en cualquier ocasión, puesto que no se notará debajo de la ropa. También se puede utilizar para hacer ejercicio y maximizar así los resultados que se obtienen.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "está muy bien de precio, moldea muy bien y la calidad es bastante buena". También destacan que "es un producto bastante bueno, el material es muy bueno, y sirve perfectamente para el postparto siempre que escojas la talla que se ajuste a tu cuerpo". Es una muy buena opción a la hora de moldear tu figura y que puedas lucir más esbelta al mismo tiempo que vas perdiendo peso.

Ver precio

3. Faja reductora mezzuno Unisex

Faja reductora mezzuno Unisex

Esta es una faja adelgazante que te ofrece un ajuste ergonómico, y que es cómoda y flexible adaptándose a la perfección a cualquier tipo de deporte. No cuenta con varillas inmovilizantes o partes rígidas por lo que permite una completa libertad de movimiento. Está diseñada para cubrir todo el abdomen sin arrugas ni pliegues, y está fabricada en neopreno SCR de alta calidad para que no se resbale con el sudor.

Es una faja perfecta para el entrenamiento deportivo, gracias a que tiene un efecto sauna, y que debe ser combinada con la actividad física. Genera cierta compresión en la zona lumbar, para que se alivien las molestias y que puedas evitar dolores producidos por un esfuerzo en la zona. También ayuda a mantener una buena postura, incitando a la espalda a permanecer recta. Su cierre de gancho y bucle la mantiene en su lugar, y se puede lavar fácilmente a mano. Además, incluye una riñonera deportiva expandible para que puedas hacer deporte cómodamente.

Esta faja tiene opiniones muy positivas por parte de los usuarios que las han comprado, asegurando que "tiene una excelente calidad, es muy cómoda, y es totalmente recomendable". Por otra parte, aseguran que "es muy buena para aliviar el dolor de espalda, hace su efecto sauna desde el primer momento, y ayuda a corregir la postura de una forma bastante efectiva". Esta es una faja fantástica que es muy suave y resistente por lo que tendrás una gran comodidad al usarla.

Ver precio

4. Faja reductora InnoTi Unisex

Faja reductora InnoTi Unisex

Sin duda esta es una faja que tiene una muy buena calidad y que funciona como una sauna portátil localizada en tu cintura y abdomen. Tiene un efecto térmico que permite mejorar la eficacia del ejercicio y que así puedas conseguir los resultados esperados. Tiene un práctico bolsillo incorporado para que puedas guardar lo que necesites cómodamente, con un cierre de seguridad para que nada se vaya a salir de la faja.

Tiene un sistema de cierre Pull On que permite que el ajuste se pueda hacer de una forma realmente sencilla. Está fabricada en neopreno de 3,5mm, lo que produce un aislamiento térmico y aumenta el calor corporal de la zona lumbar y abdominal. Esto ayudará a prevenir lesiones y se puede utilizar en cualquier tipo de situaciones para conseguir así un gran rendimiento. El material de neopreno hace que sea completamente antideslizante, y que se ajuste a la perfección a tu cuerpo. Además, incluye una toalla refrescante para que todos tus entrenamientos sean más cómodos.

Quienes han comprado esta faja tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto muy bueno y práctico, el cierre de velcro funciona muy bien y la toalla que trae es muy práctica". Por otra parte, aseguran que "alivia muchísimo el dolor de la espalda a la hora de montar bicicleta de carretera, y tiene un precio bastante reducido". Es una faja que tiene una muy buena relación calidad-precio, y que te ofrece una gran comodidad a la hora de usarla.

Ver precio

5. Faja reductora Bearbro Mujer

Faja reductora Bearbro Mujer

No cabe duda de que esta es una de las mejores fajas reductoras que podrás encontrarte en el mercado, y que permite aumentar el calor corporal promoviendo al mismo tiempo la transpiración. Se pueda quemar grasa abdominal rápidamente conservando el calor. Cuenta con 4 huesos acrílicos reforzados, para que se pueda tener una gran compresión abdominal y un soporte lumbar adecuado para cualquier ocasión. De esta forma, permite mejorar la postura, estabilizar la columna vertebral y evitar el dolor de espalda.

Su fabricación es en un tejido suave y elástico que se ajusta por completo a la forma del cuerpo para lograr un ajuste perfecto. No irrita la piel, y cuenta con un cierre de velcro de alta calidad que permite ajustarlo fácilmente, logrando tener una gran comodidad a la hora de usarlo. Su diseño de tipo corsé está hecho para que puedas moldear fácilmente tu figura, y es ideal para caminar, correr hacer gimnasia, o cualquier actividad deportiva, maximizando así los resultados que se obtienen.

Son muchas las reseñas positivas que tienen quienes han comprado esta faja, asegurando que "es muy cómoda, y se puede usar mientras se hace ejercicio sin que se vaya a notar debajo de la camiseta". También aseguran que "se suda mucho y sirve para presionar muy bien, siendo un producto de muy buena calidad manteniendo la espalda recta". Es una gran solución para adelgazar y mantener la espalda completamente recta y evitar cualquier tipo de molestias.

Ver precio

6. Faja reductora Relefree SB-02 Unisex

Faja reductora Relefree SB-02 Unisex

Se trata de un cinturón adelgazante que te permite retener el calor abdominal promoviendo la circulación sanguínea y la pérdida de grasa. Es perfecta para hacer cualquier tipo de ejercicio, y que puedas mantener tu cuerpo completamente saludable. Está fabricada con neopreno elástico, con un tratamiento de desodorización, y se adaptará perfectamente a la curva de tu cintura. Además, cuenta con una buena permeabilidad al aire, lo que permite una gran transpirabilidad.

Está disponible en dos tamaños, y su cierre es con cinta autoadhesiva, para que se pueda ajustar al tamaño adecuado de acuerdo a tus necesidades. Además, viene con 2 correas de muñeca y una correa de cabeza de regalo, para que puedas conseguir así una mayor comodidad en el ejercicio. La tela elástica no afectará de ninguna forma la flexión u otras acciones que se realizan durante el ejercicio, y ayuda a evitar la tensión muscular.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "es una faja que ayuda a no lesionarse, permite sudar mucho más por lo que se adelgaza más con el ejercicio". Además, destacan que "esta es una faja perfecta para practicar cualquier deporte, porque ayuda a sostener la zona lumbar previniendo todo tipo de lesiones". Es una faja de muy buena calidad, y que está hecha con materiales muy buenos, que permiten conseguir el efecto deseado.

Ver precio

7. Faja reductora SYXUPAP SZ-Climax Unisex

Faja reductora SYXUPAP SZ-Climax Unisex

Se trata de una faja reductora de muy buena calidad, que es ideal para todo tipo de entrenamiento para la zona abdominal, maximizando así los resultados que se obtienen. Cuenta con un apoyo preventivo y terapéutico lo que permite eliminar cualquier tipo de lesiones que puedan surgir durante el entrenamiento. Esta ayuda a mejorar la postura y la protección para todos los músculos de la espalda baja y los abdominales, lo que permite mantener una postura correcta mientras que se hace ejercicio.

Cuenta con un cierre de gancho y bucle para una perfecta fijación, y está fabricada de neopreno de alta calidad, que aporta tanto suavidad como elasticidad. Esta se puede flexionar o expandir para dar la compresión adecuada, y no restringe ni obstaculiza en absoluto el movimiento. Puede ser usada tanto por hombres como por mujeres para cualquier tipo de actividad, y así obtener una pérdida de grasa mucho mayor.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "esta faja tiene una muy buena elasticidad y te la puedes ajustar fácilmente como prefieras, notando la sensación de calor por toda la zona de inmediato". Por otra parte, destacan que "es una faja de muy buen material, con un gran agarre y elasticidad, además de que hace sudar bastante". Es una faja perfecta para utilizar mientras que se hace ejercicio, puesto que te brindará siempre una gran comodidad.

Ver precio

8. Faja reductora Everbellus C01BS Mujer

Faja reductora Everbellus C01BS Mujer

Esta es una faja reductora para mujer, que tiene un diseño de tipo corsé que permite moldear la cintura de una forma bastante efectiva. Cuenta con un diseño con 4 huesos de acero, que permite conseguir un mejor resultado a la hora de usarlo. Es flexible y duradero, además de que es suave al igual que los modelos que usan huesos de plástico, pero aportando una mayor durabilidad y resistencia.

Se puede doblar fácilmente, pero recupera rápidamente la forma que tenía para conseguir así una mayor eficacia. Su tejido de poliéster y elastano te permitirá tener siempre una gran comodidad, haciendo que sea muy suave. Cuenta con un cierre de gancho que permite que se pueda ajustar fácilmente al tamaño deseado. Su material perforado es transpirable, por lo que se puede llevar puesto en cualquier ocasión sin que cause molestias.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "cumple por completo con lo que promete, se ajusta a la perfección ala curvatura natural de tu cuerpo, y aprieta, pero no corta". También destacan que "es ideal para usarla bajo la ropa, porque no forma ningún tipo de pliegues, el tacto es muy bueno, y los cierres no son para nada incómodos". Es una gran opción, que no genera mucho calor, y que puedes llevar todo el día mientras que moldea tu figura.

Ver precio

Guía para comprar las mejores fajas reductoras: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una faja reductora, tienes que tener en cuenta algunos puntos que te ayudarán a tomar una decisión de compra completamente acertada. Dentro de estos se deben considerar:

Tamaño

Algunas cuentan con un tamaño ajustable, que permiten tener una máxima versatilidad, para que así puedas ajustarlo a tu cuerpo sin problemas. También te puedes encontrar con tallas específicas, y en estos casos, será muy importante medir la cintura antes de comprar para evitar errores.

El grosor y el ancho también es algo importante, porque si es muy ancho puede resultar incómodo para personas de estatuara baja. Además, debe permitirte la flexibilidad, y que no se note mucho debajo de la ropa por lo que debes elegir un modelo que se ajuste por completo a tus necesidades.

Materiales

No todas las fajas están hechas de los mismos materiales, y algunas pueden estar hechas con materiales como el látex que si bien es una buena opción si tienes alergia no será recomendable. Por este motivo, también te puedes encontrar con modelos hechos de neopreno libres de látex que son muy resistentes al sudor, y que brindan una gran comodidad.

Tipo de cierre

Es importante que la faja cuente con un tipo de cierre que se ajuste a la perfección, en especial si la vas a usar para hacer ejercicio. El cierre siempre tiene que ser confiable, porque de lo contrario podría soltarse mientras que estés en plena rutina de ejercicio.

Propósito de la faja

Es importante tener en consideración que existen diferentes opciones dependiendo del propósito que tengas con la faja reductora. En primer lugar, están las que permiten hacer ejercicios, y que por lo general generan mucho calor para adelgazar rápidamente.

Por otra parte, están las más livianas, que tienen un efecto adelgazante y que permanecen ocultas, siendo ideales para usarlas durante todo el día. Estas fajas se fijan a la perfección y tienen un efecto adelgazante, pero no generan tanto calor como las otras por lo que no te harán sudar todo el día.

¿Qué es una faja reductora?

Las fajas reductoras son accesorios que están diseñados para generar compresión y aumentar la temperatura central del abdomen. De esta forma, se puede estimular que se queme la grasa de una forma mucho más rápida y mejor.

Este tipo de fajas sirven tanto para hacer ejercicio, como para mejorar en gran medida la postura aportándole a tu espalda un mayor apoyo. También son ideales para que se pueda mejorar tu silueta y desarrollar unas curvas más notables, en especial las que tienen un diseño de tipo corsé.

¿Para qué sirven las fajas reductoras?

Este tipo de fajas están pensadas para que se pueda conseguir un mejor resultado con todos tus entrenamientos físicos. Para que sean efectivas, este tipo de fajas se deben combinar con una buena dieta y ejercicios, consiguiendo así lograr una buena pérdida de peso.

Este tipo de fajas en su mayoría están diseñadas para llevarlas debajo de la ropa sin que se llegue a notar, lo que hace que sea mucho más cómodo llevarlas a cualquier parte. Incluso existen personas que las usan durante todo el día para conseguir un mayor efecto de pérdida de peso, pero siempre se debe estar en actividad para conseguir el efecto deseado.

¿Cómo funcionan las fajas reductoras?

Están especialmente diseñadas para ejercer presión y calor en la zona de la cintura, así como en la zona abdominal. Están compuestas por una capa interior que ayuda a tener un aumento de temperatura, y una capa exterior que se encarga de absorber el sudor y mantener la ropa completamente seca.

El funcionamiento es sencillo, simplemente se debe colocar en la cintura y ajustarla, para que pueda comenzar a quemar grasa. Al combinarla con el ejercicio se pueden perder más calorías, lo que hace que se pueda tener un buen cuerpo en muy poco tiempo.

¿Cuánto tiempo se puede usar la faja reductora?

Es importante considerar que, mientras más tiempo utilices la faja mejor, en especial si lo que buscas es adelgazar y tener un vientre plano rápidamente. Por lo general, se recomienda que el uso mínimo sea de 2 a 3 horas al día para ir consiguiendo unos buenos resultados.

Al principio puede que sientas algunas molestias, pero después te podrás acostumbrar a llevar tu faja durante 8 horas seguidas sin ningún tipo de problema. Todo dependerá de que escojas una faja que te aporte comodidad y que te permita conseguir siempre un resultado cómodo sin que tengas que preocuparte en absoluto por llevarla bajo la ropa.

Beneficios que aportan las fajas reductoras

Las fajas reductoras no te ayudan únicamente a perder peso, también se pueden aportar múltiples beneficios como son: