Los 7 mejores filtros purificadores de agua para el grifo de casa

No cabe duda de que el agua del grifo no es la preferida por la mayoría de las personas, en especial porque no ofrece la mejor calidad. A pesar de que es potable y que podemos consumirla sin temor, siempre podría estar mejor con un buen purificador de agua para el grifo. El mejor que te puedes encontrar es el BRITA On Tap, para que disfrutes de agua pura sin necesidad de gastar más en agua embotellada.

Es un dispositivo que se encarga de purificar todas las impurezas que puedan estar presentes en el agua. Esto incluye elementos como el cloro, compuestos orgánicos, metales pesados, virus y bacterias

Puede que no conozcas bien los filtros purificadores de agua para el grifo, y existe una gran variedad de opciones que debes tener en cuenta. Pero, no todos los modelos son iguales, por lo cual hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado.

¿Cuál es el mejor filtro purificador de agua para el grifo?

Escoger un filtro purificador de agua para el grifo no es tan fácil como puede parecer, ya que existen muchas opciones diferentes entre las que elegir. Por este motivo, hoy te vamos a mostrar únicamente las 7 mejores opciones que encontrarás en el mercado, y así podrás tomar agua totalmente pura sin necesidad de comprar agua embotellada para tu hogar.

Estos son los mejores filtros purificadores de agua para el grifo de casa tras nuestro análisis:

1. Filtro purificador de agua para el grifo BRITA On Tap

Filtro purificador de agua para el grifo BRITA On Tap

Este es uno de los mejores purificadores de agua para el grifo y nuestro favorito. Se trata de un purificador que te ayudará a conservar todos los minerales del agua, reduciendo la cantidad de cloro y las sustancias que alteran el gusto. De esta forma, podrás tener un agua totalmente libre de sabores para preparar todo tipo de bebidas. Tiene un filtro de carbón activo, y con su intercambiador iónico permite reducir los metales presentes en el agua.

Por otra parte, ofrece una membrana de fibra hueva que permite el filtrado de partículas de hasta un 99,9% de las bacterias. Tiene una práctica pantalla, en la cual se indicará el estado del filtro, el cual se debe cambiar cada 600 litros. Cuenta con un ajuste del flujo de agua en 3 posiciones, y sus filtros son de muy fácil instalación sin necesidad de usar ningún tipo de herramientas, garantizando así el manejo sencillo de este filtro.

Es un modelo que tiene opiniones bastante positivas, asegurando que "es un filtro de alta calidad, y que tiene un filtro que es muy fácil de cambiar para tener una gran comodidad". También afirman que "filtra muy bien, pero es más aconsejable para grifos cortos porque es bastante pesado". Es un filtro que cumple por completo con lo que promete, y que es ideal para el filtrado del agua cuando esta no tiene las mejores condiciones.

2. Filtro purificador de agua para el grifo TAPP Water TAPP 2 Twist

Filtro purificador de agua para el grifo TAPP Water TAPP 2 Twist

Es un filtro de alta calidad, el cual permite que se eliminen los olores y los malos sabores del agua, filtrando la cal, las impurezas y todo tipo de contaminantes del agua. También permite la conservación de los minerales importantes del agua, y todo directamente desde el grifo. El filtro está hecho con materiales totalmente libres de BPA y ftalatos para que puedas tener un agua totalmente pura. Ofrece una capacidad de filtrado inmediata, y perite tener 1 litro de agua pura en tan solo 15 segundos.

Su cartucho está fabricado con un bloque de carbón activo que permite que puedas filtrar hasta 1200 litros de agua. Esto le confiere una vida útil máxima de 3 meses por cada filtro, y con su instalación sin herramientas se ajustará a la perfección a todos tus grifos. Se puede cambiar el flujo entre agua filtrada o agua del grifo directamente mediante una palanca. En su parte superior tiene un calendario visual para que sepas exactamente cuándo cambiar el filtro.

Son muchas las opiniones positivas que se tienen respecto a este modelo, afirmando que "es muy práctico y fácil de usar, pero se debe tener en cuenta que es frágil por lo cual debes tratarlo con cuidado". También aseguran que "el agua queda completamente sin sabor, y se tendrá una buena capacidad de filtrado del agua".

3. Filtro purificador de agua para el grifo Waterdrop NFS WD-FC-01

Filtro purificador de agua para el grifo Waterdrop NFS WD-FC-01

Se trata de un filtro de la más alta calidad para agua del grifo, el cual cuenta con certificaciones internacionales de la NFS para reducción de cloro, sabor y olor. También está totalmente libre de plomo para tener una gran calidad de agua. Cada filtro permite el filtrado de 320 galones de agua o 3 meses de uso típico en el hogar, lo que le confiere una gran durabilidad.

Permite la eliminación del plomo y el flúor, y tiene una gran capacidad permitiendo llenar un total de 4 botellas de agua en tan solo 1 minuto. Tiene un diseño bastante simple para el cambio del filtro de agua, lo que permite que sea muy fácil de manejar. Tiene una tecnología a prueba de fugas, que permite que se pueda acoplar al grifo de una forma muy sencilla.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, afirmando que "es muy fácil de instalar y mejora considerablemente la calidad el agua después de pasar por el filtro". Además, aseguran que "permite eliminar el sabor y el olor desagradable que puede tener el agua". Es una gran opción para la cocina, permitiendo mantener el agua que consumes siempre purificada.

4. Filtro purificador de agua para el grifo Geyser Euro

Filtro purificador de agua para el grifo Geyser Euro

Es un modelo que se ajusta a la mayoría de los grifos tanto de rosca externa de 22mm o de rosca interna de 24mm. Tiene una gran comodidad para la instalación y el uso diario, y cuenta con un interruptor que te permite seleccionar entre agua con o sin purificación. Permite una purificación del agua bastante efectiva, contra las partículas de cloro, los compuestos organoclorados, y orgánicos.

Permite la eliminación de todo tipo de cationes y aniones de metales pesados, así como virus y bacterias peligrosas. El filtro tiene una vida útil de 3000 litros, lo que permite que pueda durar perfectamente durante 4 meses sin que tengas que reemplazar el cartucho. Es un modelo de muy alta calidad de color cromo, y que brinda una capacidad total de 0.5 litros por minuto.

Las reseñas que tiene este modelo son bastante buenas, asegurando que "funciona muy bien, y se notará la mejora en la calidad del agua desde el primer uso". Por otra parte, afirman que "es muy fácil de instalar en tan solo 5 minutos, y todo queda bien ajustado sin que se salga el agua por ninguna parte". Es un modelo de muy alta calidad, y que permite filtrar muy bien el agua dura dejándola totalmente purificada.

5. Filtro purificador de agua para el grifo TAPP Water TAPP 1

Filtro purificador de agua para el grifo TAPP Water TAPP 1

Este es un filtro que te permitirá disfrutar de agua deliciosa directamente desde el grifo gracias a su filtro de carbón activado. Esto permite eliminar fácilmente las sustancias que son perjudiciales para el sabor, así como las sustancias que pueden afectar negativamente tu salud. Al mismo tiempo mantiene los minerales importantes como el calcio, magnesio y potasio que están presentes en el agua.

Permite un filtrado completamente instantáneo, lo cual permite que puedas tener agua pura de inmediato. Su capacidad total es de 1200 litros por cartucho, el cual se debe estar cambiando cada 3 meses. La instalación de este modelo es muy fácil, y no requiere de ningún tipo de herramientas, lo que te permitirá conseguir el máximo rendimiento. Es muy fácil de usar, y con tan solo una palanca se puede cambiar fácilmente entre agua del grifo y el agua filtrada para que puedas conseguir la máxima versatilidad posible con este modelo.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo de filtro, asegurando que "es ideal para prescindir de las botellas de plástico de agua o de jarra". Por otra parte, afirman que "es excelente y muy cómodo, con un muy buen precio y se nota mucho el cambio de sabor". Es un modelo de muy alta calidad que te permitirá tener una buena capacidad de filtrado y que tiene una duración en su filtro de 3 meses.

6. Filtro purificador de agua para el grifo Spardar SUWP-1806-007W

Filtro purificador de agua para el grifo Spardar SUWP-1806-007W

Este es un filtro que tiene una vida útil superior, y que permite eliminar la contaminación profunda del agua para que puedas tener agua potable sin ningún tipo de contaminación. Tiene una tecnología de relleno, lo que permite crear agua limpia de una forma bastante eficiente. Todo gracias a su filtro en fibra de carbono activado, lo que permite eliminar tanto químicos como bacterias del agua.

Ofrece un gran flujo de agua de 0.53 galones por minuto de agua, lo que permitirá llenar 4 botellas de agua en tan solo un minuto. Ofrece una palanca de interruptor que es fácil de usar para un cambio rápido entre agua filtrada y agua de calidad estándar sin filtrar. Es recomendable para la cocina y el baño, y es muy fácil de limpiarlo. Su instalación se puede hacer de forma muy rápida, garantizando así que no perderás tiempo haciendo la misma.

Este es un modelo que tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han usado, asegurando que "es un buen filtro para el grifo de la cocina, y se nota un cambio en el sabor del agua" También aseguran que "funciona como promete, y a pesar de ser un poco engorroso para instalarse se puede tener un buen funcionamiento". Algunos usuarios se quejan de que la presión del agua queda demasiado baja cuando el filtro está funcionando.

7. Filtro purificador de agua para el grifo Phillips AWP3754

Filtro purificador de agua para el grifo Phillips AWP3754

Se trata de un filtro que te permitirá consumir agua más pura y de gran sabor gracias a su fibra de carbono activo y a una membrana de fibra hueca. Además, su filtro x-guard permite reducir de forma eficaz el cloro, plomo, pesticidas, así como micro plásticos y partículas de hasta 0,1 micrones. Cuenta con tres modos de funcionamiento, siendo el primero agua filtrada para cocinar o beber, el segundo agua sin filtrar, y el tercero es ducha sin filtrar.

Tiene un flujo de agua de 1.6 litros por minuto, y ofrece un indicador para el recordatorio de la sustitución del filtro. Su sistema de instalación es bastante sencillo, y tiene 6 adaptadores estándar para que se pueda ajustar fácilmente a cualquier tipo de grifo. El agua quedará muy pura, y la duración de cada cartucho es de 1.200 litros o hasta 6 meses de duración por cada uno de los cartuchos.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es un filtro muy fácil de montar y de usar, además de que es de un tamaño pequeño". Por otra parte, afirman que "se puede tener una gran calidad del agua, pero las instrucciones para la instalación son un poco difíciles de entender". Es un filtro de una calidad muy elevada, lo que te permitirá conseguir el máximo rendimiento posible a la hora de filtrar tu agua y tener un consumo de agua muy saludable en tu hogar.

¿Cómo acertar al comprar un filtro purificador de agua para el grifo de casa?

Antes de comprar un filtro purificador de agua para el grifo de tu hogar, debes tener en cuenta algunos criterios para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales puntos que deberías considerar están los siguientes:

Tipo de grifo

Es el primer punto que debe tener en casa, porque si bien muchos modelos son más universales, pero algunos modelos no serán compatibles con todos los grifos de cocina. Por esto es importante saber que existen casos en los que no se podrán instalar estos filtros como son:

El grifo tiene una alcachofa extraíble y flexible

La rosca del filtro es ovalada o es un grifo de sensor

El fregadero es muy pequeño porque se puede perder espacio de movilidad y puede que no resulte muy práctico.

Instalación

Si ya sabes que puedes instalar este tipo de filtro, ahora debes comprobar el tipo de instalación que tiene. La mayoría de este tipo de filtros son de instalación fácil, por lo cual se puede conseguir la mayor versatilidad posible.

Por norma general, solo bastará con atornillar el filtro al grifo. Esto hace posible que puedas conseguir una gran comodidad para instalarlo, porque bastará con colocarlo en lugar del aireador que viene por defecto.

Vida útil del cartucho de filtro

Estos filtros no son eternos ni mucho menos, sino que se debe cambiar el cartucho del filtro de forma periódica para asegurar un buen rendimiento. La capacidad de los filtros se puede medir en galones, aunque puede variar bastante dependiendo del modelo en concreto que vas a elegir.

Sin embargo, debes tener en cuenta que la calidad del agua puede influir en la capacidad del filtro, porque mientras peor sea la calidad del agua menos durará el filtro. También la temperatura alta del agua puede deteriorar los filtros, y el único mantenimiento que debes hacer a estos filtros es cambiar el filtro.

Indicadores

Algunos filtros más avanzados cuentan con indicadores del momento en el cual se debe cambiar el cartucho para mantener una correcta capacidad de filtrado. Es recomendable que el filtro que escojas tenga este indicador, pero no será necesario.

Si el filtro no tiene este indicador puedes optar por fijarte en el sabor del agua, su color y el caudal que por lo general disminuirá bastante. Estos indicadores son suficientes para saber si el filtro está en buen estado o si debes reemplazar el cartucho.

Diseño

Es vital tener en cuenta que el diseño es algo básico a tener en cuenta, y es que será un elemento que será totalmente visible en tu cocina. Debes asegurarte de escoger un modelo que se adapte por completo a tus gustos.

Los filtros suelen ser bastante discretos, pero debes asegurarte de que sea de un tamaño acorde a tu grifo. En todo caso, podrás encontrar filtros de diferentes colores, con diferentes acabados y que te brindarán una opción que aportará elegancia a tu cocina.

¿Qué es un filtro purificador de agua para el grifo?

Un filtro purificador de agua es un accesorio que se instalará directamente en la salida de agua de tu grifo. Este permite tener una mejor calidad de agua para el consumo, gracias al uso de sistemas de filtrado altamente eficientes.

En todo caso, estos dispositivos por lo general incluyen un filtro de carbón activado, y diferentes tipos de membranas. De esta forma, podrás conseguir agua totalmente potable, libre de sabores y de olores desagradables, o de cualquier tipo de metales pesados que puedan estar presentes en el agua.

¿Para qué sirve el filtro purificador de agua del grifo?

Esto se traduce en que tendrás agua limpia y pura en tu hogar, y podrás incluso consumir agua directamente del grifo sin ningún problema. Además, esto te ayudará a ahorrar dinero en botellas de plástico y contribuirás a no generar tanta contaminación al usar este tipo de botellas en tu hogar.

Tipos y sistemas de filtros de agua de grifo domésticos

Al hablar de sistemas de filtrado para el uso doméstico, debes tener en cuenta que existen diferentes tipos de sistemas entre los cuales podrás elegir. Estos serán:

Filtros para grifo: son los que se colocan en la salida de agua del grifo, y es de los que hemos hablado a lo largo de este post. Estos permiten tener agua pura gracias a sus filtros internos de carbón activado o de carbón granulado.

son los que se colocan en la salida de agua del grifo, y es de los que hemos hablado a lo largo de este post. Estos permiten tener agua pura gracias a sus filtros internos de carbón activado o de carbón granulado. Jarras de filtrado: son de las más utilizadas, en especial porque son bastante prácticas. Estas jarras eliminan las impurezas del agua al servir el agua.

son de las más utilizadas, en especial porque son bastante prácticas. Estas jarras eliminan las impurezas del agua al servir el agua. Sistemas de ósmosis inversa: es una técnica de purificación de agua bastante sofisticada. Para ello, se requiere una instalación de fontanería especial, porque se debe poner una membrana semipermeable en la tubería, por lo cual no son tan prácticos para tu hogar. Además, estos deben ser instalados por un profesional para que quede perfectamente colocados en la tubería.

¿Cuál es el tipo de filtro purificador de agua más efectivo para usar en casa?

Debes tener en cuenta que ninguno de estos sistemas es mejor que otro, en especial porque todos cumplen con su objetivo que es filtrar el agua de una forma adecuada. Sin embargo, si debes elegir un sistema específico, los filtros para grifo son de los más populares en especial porque son una solución práctica y fácil de utilizar.

Además, son bastante eficientes, y permiten eliminar el cloro, micro plásticos, pesticidas y mantienen los minerales esenciales del agua. Pero, si buscas una opción económica las jarras de filtrado pueden ser buenas para ti, o si quieres un sistema de filtrado de alto nivel los de ósmosis inversa pueden ser una buena solución, pero debes tener en cuenta que la instalación es mucho más difícil.

¿Es difícil instalar un purificador de agua en el grifo?

Si estás pensando en comprar un filtro de agua para el grifo para instalarlo en tu cocina. Es probable que pienses en la instalación, pero no tienes de que preocuparte, porque la instalación de este tipo de filtros es muy sencilla.

Simplemente tendrás que atornillarlos en su lugar del aireador del grifo, lo que te permitirá que puedas realizar la instalación sin ningún tipo de herramientas. Esto los convierte en una gran opción si quieres hacer la instalación por tu cuenta y comenzar a usarlos de forma inmediata.

¿Dónde comprar purificador de agua?

A la hora de comprar un filtro purificador de agua te encontrarás con muchas opciones diferentes en el mercado donde podrás comprarlos. Estos puedes comprarlos en grandes superficies como El Corte Inglés, pero su coste suele ser mucho más elevado por lo que no es la mejor alternativa para comprar.

Si quieres aprovechar las mejores ofertas en este tipo de filtros, lo mejor será que optes por hacer tu compra directamente en la plataforma de Amazon. Allí disfrutarás de todas las ventajas que tienen las compras online para ofrecerte, y podrás recibir tu filtro de una forma muy rápida, efectiva y sin tener que salir de casa.