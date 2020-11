Las 8 mejores freidoras sin aceite: reduce tus calorías

Freír tus alimentos puede ser una tarea bastante pesada y te gastarás mucho aceite, además de que el olor impregnará toda tu cocina de una forma muy rápida. Además, son muchas las calorías que consumirás cuando utilizas grandes cantidades de aceite. Pero, una freidora sin aceite puede ser la gran solución para que consigas los mismos platos cuidando tu salud.

Sin embargo, te encontrarás con muchas opciones diferentes en el mercado entre las cuales podrás escoger, pero no todas son iguales. Por este motivo, me he dado a la tarea de preparar este post para ti, eligiendo únicamente las mejores opciones del mercado para que puedas freír tus alimentos sin que sea muy complicado.

Así que, si quieres conocer más sobre estas asombrosas máquinas, te invito a que sigas leyendo y encontrarás las que mejor se adapten a tus necesidades.

¿Cuántas calorías se ahorran usando una freidora sin aceite?

Uno de los principales beneficios que te aportará una freidora sin aceite es la disminución en la ingesta de calorías del aceite. Pongamos como ejemplo unas patatas fritas en bastón o en chips, para que puedas preparar 1000 gramos de patatas.

En el primer caso las patatas en bastón necesitarán de 100 gramos de aceite para su preparación lo que equivale a unas 884 calorías. Por otra parte, si quieres hacer unas patatas chips estas absorberán mucho más aceite, llegando hasta los 300 gramos, lo que implicaría un consumo de hasta 2652 calorías.

Sin embargo, si prepararas unas patatas en una freidora de aire, las calorías que consumirás serán mínimas, en especial porque bastará con usar 3 gramos de aceite para que queden perfectas. Esto representará tan solo 26 calorías de aceite por las papas, lo que representará hasta 100 veces menos aceite que con una freidora normal.

¿Cuál es la mejor freidora sin aceite?

Te puedes encontrar con muchas opciones diferentes de freidoras de aceite entre las cuales escoger, pero no todas te brindarán la misma calidad. Es por este motivo, que hoy he seleccionado únicamente los mejores modelos que encontrarás en el mercado, porque así no tardarás mucho en seleccionar una buena opción. Así que, si quieres elegir las mejores freidoras libres de aceite del mercado, te recomiendo que sigas leyendo atentamente este post.

Estas son las mejores freidoras sin aceite:

1. Freidora sin aceite de 3,2 Litros Princess Aerofryer XL

Es una de las mejores freidoras sin aceite que encontrarás en el mercado, que te permitirá asar y hornear todos los platos favoritos. Todo conservando el mismo sabor y textura que con una freidora convencional. Es una freidora que tiene dos opciones de potencia de 1400W o de 1500W, dependiendo de lo que necesites.

Utiliza la tecnología de convección por aire, que permite preparar todos los ingredientes que agregues en la freidora usando sólo aire caliente. Es muy fácil de usar, con un control de temperatura ajustable, y un temporizador integrado. Desde su panel de control digital podrás programar todo el funcionamiento de la misma, y podrás freír hasta 5 porciones de patatas a la vez, lo que demuestra su gran capacidad.

Las opiniones que tiene esta freidora son bastante buenas, afirmando que "ahorrarás mucho aceite y evitarás comerlo, además de ser un modelo muy cómodo de utilizar". También aseguran que "las patatas quedan muy bien, y no hace mucho ruido, además de que se guarda bastante bien al tener un diseño compacto". Esta freidora ofrece una relación calidad-precio que es difícil de igualar, lo que te garantizará que tendrás siempre una gran opción para cocinar.

2. Freidora sin aceite de 5,5 litros Innsky 1700W

Se trata de una freidora que es suficientemente grande la cual te permitirá cocinar hasta 10 raciones de patatas fritas a la vez. Es un modelo perfecto para una familia grande o para reuniones familiares o con amigos. Cuenta con una gran potencia que permite que se caliente enseguida, y que pueda comenzar el proceso de cocción de una forma realmente sencilla.

Es una freidora que tiene 8 programas diferentes para que puedas cocinar todo tipo de alimentos en ella. Cada programa tiene una combinación de tiempo y temperatura para el plato que vas a preparar, aunque también podrás configurar el tiempo y temperatura de forma libre para que puedas preparar todas las recetas que quieras. Es una freidora con una alta calidad, que no generará humo ni residuos como una freidora tradicional.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo afirman que "el funcionamiento es muy sencillo, y ofrece un gran resultado final, idéntico a freír con aceite". Por otra parte, también afirman que "es perfecta si quieres tener una cocina sana, en especial para tener patatas fritas sin usar tanto aceite". Es una gran opción, además de tener un precio realmente ajustado.

3. Freidora sin aceite de 2 litros Tristar FR-6980

Se trata de un modelo que ofrece un diseño bastante compacto para que la freidora no vaya a ocupar demasiado espacio en tu cocina. Pero al mismo tiempo, te permite freír, hornear, asar y preparar a la parrilla cualquier plato. Todo gracias a la convección de aire que permitirá que puedas cocinar tus alimentos a una alta velocidad.

Podrás tener un resultado muy crujiente sin que tengas que usar aceite, por lo que tendrás una cocina más sana. Tiene un asa fría al tacto, lo que permite evitar cualquier tipo de accidentes, y tiene protección contra el sobrecalentamiento. Tiene un panel de control mediante un dial giratorio para ajustar el tiempo y la temperatura. Además, puedes encontrarla en diferentes capacidades hasta los 5,2 litros para que escojas la que sea más conveniente para tus necesidades.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante buenas, afirmando que "es muy fácil cocinar alimentos que no requieren aceite, y así no dejar la casa oliendo a fritanga". También aseguran que "hace todo muy bien y el sabor de la comida es inigualable, con un acabado muy crocante". El único punto negativo que tiene esta máquina es que su panel no es totalmente digital, pero de resto funciona muy bien.

4. Freidora sin aceite de 5,5 litros Innsky IS-EE004

Esta es una máquina de gran capacidad, siendo perfecta para familias de más de 4 personas, y tiene una potencia total de 1700W. Esta cuenta con tecnología de aire para la acción rápida de todos tus alimentos, de una forma uniforme y poco a poco. Tiene 7 programas inteligentes de cocina, para que puedas preparar fácilmente todos tus alimentos con solo presionar un solo botón.

Por otra parte, puedes programar el tiempo y la temperatura a tu gusto, para que puedas preparar todo lo que te apetezca. Tiene una función de inicio diferido, lo que te permitirá elegir la hora a la cual debe comenzar a funcionar, lo que hace que sea muy versátil para que la máquina pueda cocinar por sí sola. Gracias a su estructura cuadrada, podrá aprovechar al máximo el espacio y así ocupará menos espacio en tu cocina, sin perder capacidad.

Muchas son las opiniones positivas que tiene este modelo afirmando que "es una freidora de aire muy práctica y donde se puede acomodar una gran cantidad de alimentos". Por otra parte, también aseguran que "es una freidora con acabados muy elegantes, y que es fácil de manejar gracias a su pantalla táctil". Es una de las mejores opciones que encontrarás, y que funciona muy bien para cubrir todas tus necesidades.

5. Freidora sin aceite de 5,5 litros COSORI CP158-AF

Se trata de una freidora de alta capacidad, que es perfecta para 4-6 personas, con una estructura cuadrada que permite aprovechar al máximo el espacio. Permite la cocción de alimentos de una forma rápida mediante el sistema de aire caliente que permite calentar sus alimentos. Es totalmente antiadherente para que no se vayan a pegar ninguno de tus alimentos y está completamente libre de PFOA y BPA.

Cuenta con 11 programas preestablecidos, lo que la convierte en una freidora de las más completas que encuentras en el mercado, y ofrece una graduación manual de temperatura y tiempo de cocción. Tiene una función de precalentamiento que permite calentarla antes de colocar los alimentos y así conseguir una mejor acción. Además, tiene un botón para mantener caliente, una vez que se haya terminado el programa de cocción.

Las opiniones que tiene esta freidora son muy positivas afirmando que "se puede tener una comida buena con muy poca grasa". También aseguran que "ningún alimento se pega, lo que facilita enormemente la limpieza, y permite cocinar todo lo que quieras y todo saldrá riquísimo". Además, este modelo incluye un libro de recetas bastante completo que te dará muchas ideas para preparar platos deliciosos.

6. Freidora sin aceite de 800 gramos Philips HD9220/20

Si estás buscando una freidora compacta, esta es una gran opción que debes tener en cuenta, porque cuenta con la tecnología patentada rapid air. De esta forma, te permitirá hacer todas tus preparaciones de una forma rápida, emitiendo menos olor y es un modelo que es muy fácil de limpiar lo que la hace perfecta para el uso diario.

El aire caliente circulará alrededor de una cesta de cocción con malla metálica, sin que tengas que usar mucho aceite, o incluso sin usar nada. Tiene un temporizador integrado que permite preajustar los tiempos de cocción, y un indicador de sonido cuando los alimentos estén perfectamente cocinados. Las piezas de la freidora son completamente compatibles con el lavavajillas lo que permitirá que la limpieza no sea un problema.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, afirmando que "es muy práctica, y permite preparar todo tipo de platillos de una forma realmente sencilla". También aseguran que "las patatas fritas son muy ricas, y quedan incluso mejor que las normales". Es un modelo perfecto para dos porciones y que con solo rociar un poco de aceite te permitirán conseguir alimentos crocantes fácilmente.

7. Freidora sin aceite de 12 litros CalmDo AF-120CDEU

Es una freidora sin aceite de una gran capacidad, que tiene 3 niveles de flujo de aire, para que puedas preparar más de un tipo de alimentos a la vez. Cuenta con 18 funciones preestablecidas, lo que permite que puedas tener unos platos perfectos en todo momento. Gracias a la tecnología de aire, no habrá que utilizar aceite para cocinar tus alimentos, lo que te permitirá tener una cocina mucho más sana.

Tiene una puerta transparente, lo que permite que puedas ver el estado de cocción de tus alimentos de una forma sencilla. Además, esta puerta se puede despegar para que la limpieza sea mucho más fácil, y tiene una luz interna para que puedas ver tus alimentos de una forma sencilla mientras se cocinan. Incluye 10 accesorios, dentro de los cuales encontrarás 2 bandejas de malla, y todos se podrán lavar fácilmente con una pequeña cantidad de jabón.

Según las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo, aseguran que "es bastante ligera, y funciona tanto como horno, así como freidora". También aseguran que "es perfecta para hacer platos asados, y que sean muy sanos y saludables". Sin embargo, debes tener en cuenta que sus accesorios no son compatibles con el lavavajillas, por lo que la limpieza se debe hacer a mano.

8. Freidora sin aceite de 9 litros GOURMETmaxx XXL

Es una freidora de aire caliente que permite una cocción perfecta baja en grasas, y que es totalmente suave. Puedes preparar todo tipo de platillos garantizando así que tendrás una cocción perfecta en todo momento. Es muy fácil de limpiar, puesto que incorpora una trampa de grasa, que atrapará todo el goteo y facilitará en gran medida la limpieza.

Además, sus piezas son completamente compatibles con el lavavajillas, para que puedas facilitar la limpieza. Cuenta con una pantalla digital táctil que facilitará en gran medida el uso de este modelo que incorpora 8 programas diferentes para que puedas tener recetas perfectas sin ningún esfuerzo. Incluye todos los accesorios que puedes necesitar para que puedas usarla de una forma correcta.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que la han comprado asegurando que "tiene una gran facilidad de uso que es algo indispensable". También aseguran que "hace patatas fritas doraditas y con muy poco aceite". Sin embargo, muchos son los clientes que se quejan de que el manual de funcionamiento no se encuentra en español.

Qué freidora sin aceite comprar: recomendaciones y consejos

Todos los modelos que encuentras en el mercado tienen alguna particularidad, y para elegir bien debes fijarte en sus características específicas. En todo caso, debes asegurarte de escoger un modelo que se adapte por completo a lo que buscas fijándote en lo siguiente:

Versatilidad

El modelo que escojas debe brindarte una gran versatilidad en la cocina. Muchos son los modelos que además de freír, permiten hornear, gratinar, tostar o asar diferentes tipos de alimentos, por esto, debes elegir una freidora que sea multifunción. De esta forma, podrás aprovecharla mucho más en tu cocina.

Potencia

Es imprescindible que la freidora que escojas tenga la potencia adecuada para que puedas tener tus alimentos perfectamente cocidos. La mayoría de modelos fluctúa entre 1.100W y 1.700W. Debes tener en cuenta que, a mayor potencia más se verá reflejado el cargo en la factura de electricidad.

Pero, algunos modelos de gran potencia, tienen una alta eficiencia energética, lo que hace que necesiten menos tiempo en cocinar, lo que equilibrará la cuenta.

Capacidad

La capacidad de las freidoras determinará el número de porciones que puedes cocinar en la misma. Siempre se busca una cubeta que sea lo más grande posible, pero debes tener en cuenta que las medidas habituales son entre 1,5 y 3 litros de capacidad.

Pero, para familias numerosas no deberías elegir un modelo de una capacidad menor a 5 litros para que puedas preparar suficientes porciones. Para dos personas, los modelos más compactos de 600 a 800 gramos pueden ser siempre una gran opción. Debes calcular la capacidad en base a tus necesidades, para que no acabes dejando de usar el aparato.

Facilidad de uso

La facilidad de uso es algo básico, en especial porque debes elegir un modelo que se pueda desarmar fácilmente. Esto con la finalidad de que puedas limpiarla bien, y que puedas ahorrar tiempo en la limpieza.

Algunos modelos incluyen piezas que son aptas para meter en el lavavajillas, lo que te brindará una mayor comodidad a la hora de mantenerla limpia. Además, los modelos más modernos tienen un funcionamiento mediante una pantalla táctil, lo que permitirá que puedas conseguir una gran comodidad al usarlas.

Dimensiones totales

Siempre será bueno calcular cuánto espacio va a ocupar tu electrodoméstico en la cocina y comprobar si lo tienes disponibles. Algunas son compactas y pueden colocarse en lugares bastante reducidos.

Pero también existen otros modelos que son bastante grandes, por lo que debes contar con el suficiente espacio para el almacenaje del mismo.

Precio

Es importante tener en cuenta que el precio varía dependiendo del tamaño del aparato que vayas eligiendo y de sus funciones. Sin embargo, debes tener en cuenta que este es un electrodoméstico que durará por mucho tiempo, por lo cual siempre será bueno escoger un modelo de alta calidad. Puede resultar un poco más costoso, pero seguramente que te durará más.

Beneficios de usar una freidora sin aceite

Usar una freidora sin aceite permite que tengas muchas ventajas interesantes que debes tener en consideración para que tomes la decisión de compra. Dentro de los principales beneficios que te aportará están:

Comida más sana : es el principal beneficio porque podrás cuidar tu salud, y podrás tener un control total sobre tu colesterol.

: es el principal beneficio porque podrás cuidar tu salud, y podrás tener un control total sobre tu colesterol. No renunciarás a casi anda : podrás tener el mismo aspecto apetecible en tus alimentos, intensificando su sabor y evitando los perjuicios de la comida frita.

: podrás tener el mismo aspecto apetecible en tus alimentos, intensificando su sabor y evitando los perjuicios de la comida frita. No tendrás olores a fritura : con estas máquinas se acabarán los olores a fritanga en tu hogar, porque estos aparatos dejarán un rastro muy sutil de olores en tus ambientes.

: con estas máquinas se acabarán los olores a fritanga en tu hogar, porque estos aparatos dejarán un rastro muy sutil de olores en tus ambientes. Son más fáciles de limpiar : a diferencia de las freidoras tradicionales, estas se pueden limpiar mucho más fácil. Incluso algunas se pueden poner en el lavavajillas y quedarán limpias con el menor esfuerzo posible.

: a diferencia de las freidoras tradicionales, estas se pueden limpiar mucho más fácil. Incluso algunas se pueden poner en el lavavajillas y quedarán limpias con el menor esfuerzo posible. Ahorrarás energía : gastarás menos electricidad que con un horno tradicional, siempre que selecciones la potencia adecuada y un modelo con alta eficiencia energética.

: gastarás menos electricidad que con un horno tradicional, siempre que selecciones la potencia adecuada y un modelo con alta eficiencia energética. Algunas tienen programador: algunos modelos cuentan con programador, que permiten que se puedan controlar los tiempos y las medidas, y ponerla a cocinar cuando prefieras.

Como puedes ver, existen muchas ventajas de usar una freidora sin aceite que debes tener en cuenta, y que te permitirán comer mucho más sano.

¿Cómo funciona una freidora sin aceite?

Para conseguir freír los alimentos sin aceite, esta es una máquina que funciona con aire. Aunque existen diferentes modelos, la tecnología sigue siendo muy parecida, emitiendo aire a alta temperatura que se distribuye por todo el receptáculo. Es un sistema parecido a los hornos con ventiladores, y se mantendrá el aire circulando de forma constante y rápida.

Los alimentos se cocinarán uniformemente, y en teoría no se deben voltear. Pero, en nuestra experiencia te recomendamos que le des una vuelta a la mitad del cocinado, para que te asegures de que el calor se reparta por toda la comida. En la mayoría de modelos esto se debe hacer a mano, y así podrás conseguir una mayor cocción en tus alimentos, y unas patatas crocantes.

¿Cómo se usa la freidora sin aceite?

Para usar una freidora sin aceite no tienes que complicarte demasiado, puesto que son máquinas muy fáciles de usar. Los pasos básicos para usarlas serán los siguientes:

Prepara los alimentos que vas a freír, hornear o tostar previamente

que vas a freír, hornear o tostar previamente Si tu freidora requiere un precalentamiento debes realizarlo antes de colocar los alimentos en la misma

debes realizarlo antes de colocar los alimentos en la misma Debes agregar un poco de aceite , pero asegurándote de que sea una cantidad mínima en tus alimentos

, pero asegurándote de que sea una cantidad mínima en tus alimentos Colócalos en la freidora una vez que ya haya calentado , y fija el tiempo y temperatura. En muchos modelos existen programas preestablecidos que puedes elegir y olvidarte de la programación

, y fija el tiempo y temperatura. En muchos modelos existen programas preestablecidos que puedes elegir y olvidarte de la programación Espera a que el ciclo de cocción termine, y ya estarás listo para consumir tus alimentos

Una vez que termines de utilizar tu freidora sin aceite, será indispensable que la limpies adecuadamente, y la guardes para el próximo uso.

¿Cómo limpiar una freidora sin aceite?

La limpieza será esencial para que puedas tener unos alimentos completamente saludables y para darle una mayor durabilidad a tu freidora. Para limpiarla de forma correcta asegúrate de tener en cuenta los siguientes aspectos:

Debes asegurarte de que la máquina esté completamente fría

Si las piezas son aptas para el lavavajillas bastará con colocarlo en la máquina y que se haga la limpieza por sí sola

bastará con colocarlo en la máquina y que se haga la limpieza por sí sola Sin embargo, algunos modelos no tienen accesorios compatibles con el lavavajillas por lo que tendrás que lavarlos a mano con jabón y con una esponja suave

con el lavavajillas por lo que tendrás que lavarlos a mano con jabón y con una esponja suave Asegúrate de retirar todos los restos de comida que puedan quedar en la máquina y de dejar cada rincón totalmente limpio

Al hacer la limpieza de forma periódica podrás asegurarte de evitar cualquier tipo de inconveniente. Si no realizas la limpieza de tu máquina, podrías causar que esta se oxide con rapidez lo que disminuirá la vida útil de la misma, por lo que se recomienda limpiarla cuanto antes una vez usada.

¿Qué es mejor freidora con aceite o sin aceite?

Las freidoras tradicionales son muy usadas aún por muchas personas, pero tienen muchas desventajas. La principal es que el consumo de aceite será muy elevado, y afectará tanto tu salud como tu bolsillo por la cantidad de aceite que gastarás.

Por este motivo, te recomiendo que escojas siempre una freidora sin aceite, en especial porque tendrás una comida mucho más saludable. Te aseguro que tu cuerpo te lo agradecerá, y no tendrás que renunciar al sabor y a tener alimentos crocantes. Pero si reducirás en un 80% o incluso más el consumo de aceite, ayudando a que no comas tanto aceite. Por este motivo, siempre será mejor elegir una freidora sin aceite, además de que consumirán menos energía eléctrica que las convencionales.