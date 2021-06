Las gafas de sol, desde hace muchos años, se han mostrado como un accesorio. Un elemento que regala una mejor apariencia y representa a quien la usa. Es cierto, muchas de las gafas vendidas en el mercado tienen este fin. Pero en la realidad, las gafas son un escudo y un sistema de prevención ante las complicaciones visuales. Las polarizadas, por ejemplo, protegen a los ojos de los potentes rayos ultravioletas que emite el sol. La necesidad de adquirir unas con este objetivo es tan alta como comprar un protector solar de uso diario.

Las gafas de sol, al igual que el protector solar, son objetos indispensables que sirven de escudo contra los agresivos rayos del sol. Con ellos se puede prevenir las cataratas, la degeneración de la mácula o cualquier otra complicación visual.

¿Qué sentido tiene adquirir unas gafas que no resguarden los ojos de futuros daños? ¡Ninguno! Más allá de ser un elemento decorativo. Pero, siempre es importante saber mezclar la protección con la elegancia. Hay tantas opciones que es muy fácil comprar alguna que cumpla con estas características. En la industria hay diferentes modelos para toda la familia. La idea es proteger desde los niños hasta los adultos.

Para ayudar a que puedas escoger la mejor opción en gafas de sol, aquí vamos a hacer una lista de las mejores 10 en Amazon.es.

¿Qué gafas de sol comprar?

Las gafas de sol son tan importantes día a día para mantener salud visual óptima. Evitar daños a futuro y verse bien. Los distintos modelos impiden que sea un trabajo tan fácil. Por eso aquí vamos a hacer una lista de las 10 mejores de Aamzon.es. Para hacer más práctica e inclusiva esta enumeración, vamos a mencionar las mejores cuatro gafas de hombre, cuatro de mujeres y dos para niños, en ese orden.

1. Gafas de sol One – Hawkers (hombre)

Gafas de sol One – Hawkers (hombre)

Con un estilo casual, fresco y dinámico, las gafas de sol de Hawkers ideales para quienes desean protegerse y al mismo tiempo lucir bien. Están elaboradas con una montura en carbón negro mate. Los lentes, de color naranja, tienen efecto espejo; reduce el brillo y se convierte en un escudo protector de los rayos del sol. Son perfectos para uso diario, para salir a caminar o realizar cualquier actividad ante el sol gracias a su alta protección. Los cristales son de ‘Categoría 3’ para brindar alto resguardo.

Las gafas están fabricadas con material de primera calidad, resistentes y duraderos. El carbón TR90 otorga un aspecto flexible, resistente y muy ligero. Es elaborado con los mejores materiales, capaces de mantenerse distintos tipos de temperatura, incluso a bajos niveles. El modelo ONE incluye una tela de microfibra para limpiar los cristales y un set de pegatinas decorativas.

Aunque, inicialmente son unas gafas para hombres, también se consideran unisex porque sienta bien al rostro de las mujeres. Tiene las siguientes medidas: de frente 14 cm, varillas de 14 y 5cm de alto. El cristal viene en diferentes colores, por eso, al momento de adquirir uno se debe escoger entre negro, rosa, amarillo, morado, azul oscura y claro, turquesa, gris y rojo.

2. Gafas de sol - ATTCL (Hombre)

Gafas de sol - ATTCL (Hombre)

Las gafas de ATTCL son de aquellas que cumplen con los requisitos básicos: tiene gran estilo y protegen la vista. Los cristales son polarizados con 100 % de protección bloqueando los potentes rayos VBA UVB dañinos para la vista y la piel. La acción de polarizar funciona a través de filtros que eliminan la luz reflejada y dispersada, cuidando los ojos de estos efectos nocivos, y permitiendo ver los objetos del color real.

La montura está hecha de aluminio magnesiunm metal aledo, lo cual ofrece una estructura fuerte, pero también ligera y cómoda para el rostro. Son tan livianas que después de ponerlas sobre la cara, son casi imperceptible, lo que significa que ni notarás que estás usando lentes. Están diseñadas para cualquier tipo de actividades: va desde el uso diario para ir al trabajo, o para ocasiones en específico como manejar bicicleta, hacer ejercicio, correr, pescar, conducir, carreras, escalar o cualquier actividad que suponga una exposición fuerte ante el sol.

Todos los materiales utilizados, además de ser de primera calidad, son ecológicos. No se utilizó elementos contaminantes o que afectan el mar. La calidad es tan alta que se ofrece 30 días garantía, si el producto no cumple con las expectativas, se regresará el dinero abonado.

3. Gafas de sol Ninja Ultra Flex - Cressi (Hombre)

Gafas de sol Ninja Ultra Flex - Cressi (Hombre)

Los Ninja Ultra Flex de Cressi están pensados para hombres activos, enérgicos, familiares y llenos de actividades. Los lentes están diseñados para realizar actividades deportivas bajo sol, lo que significa que son ideales para proteger los ojos de los poderosos rayos del sol. Tienen un marco envolvente, especiales para hacer deportes acuáticos; este diseño tiene una estructura flotante. Otro punto ideal para deportes en el agua porque no se pierden, ni se hunden, sino que se mantienen en la superficie.

Es un diseño cómodo y resistente. Es tan liviano que no se siente al llevarlo. El material con el cual se elaboró las gafas son de alta calidad. Tanto así, que también está compuesto por un material flexible que permite flexionarlos y regresar a su forma original. El modelo incluye un estuche rígido con una pequeña tela de microfibras.

Las gafas cressi cuenta con un filtro polarizador. El cristal regala una visión completa, plena, sin destellos y en color en su máxima capacidad. La función principal de ellos es bloquear los destellos de luz dañinos que se reflejan en el agua o el pavimento. Garantizan una protección de 100 % contra los rayos UV, una visión clara y con más color.

4. Gafas de sol Ray – Ban (Hombre)

Gafas de sol Ray – Ban (Hombre)

Las gafas Ray – Ban están elaboradas para personas que deseen proteger sus ojos y al mismo tiempo verse bien. Su montura en forma de círculo evoca a la década de los 60, en los cuales se inspiraron para diseñarlos. Este modelo fue utilizado por innumerables músicos en las épocas pasadas, por lo que se considera un estilo retro. Este toque se combina con elementos modernos y contemporáneos.

Ray – Ban suele lanzar al mercado gafas similares a esta, por ende, se puede considerar como una montura clásica de la marca. Son sumamente ligeras y cómodas. Están elaboradas en metal y con unas almohadillas definidas y redondas en la zona de la nariz. De esta manera, se garantiza aún más la comodidad. Las varillas de metal terminan, en el área trasera de las orejas, en plástico para ofrecer mayores beneficios a quienes la usan.

Al comprar una de ellas se puede escoger entre los siguientes colores: dorado con cristales verdes, negro, gris, violeta y blanco.

Quienes han adquirido el producto desde la plataforma de Amazon resaltan su eficiencia y sus grandes bondades. "Compre estas gafas para regalo (chica joven y le quedan muy bien), se agradece que dispongan de la talla más pequeña (47) que es la que necesitaba, y que además cuadra más en este tipo de gafas circulares (…) El cristal es ajustado a la imagen, un verde oscuro bastante interesante y que combina muy bien con su montura. El color de los cristales no debe escogerse al azar, este color más oscuro permite ver mejor aún con sol intenso y además el verde detrás del gris es el color que menos altera la percepción de los colores.", se lee entre los comentarios de Amazon.es.

5. Gafas de sol Warwick – Hawkers (Mujer)

Gafas de sol Warwick – Hawkers (Mujer)

Un clásico de Hawkers se renovó para ofrecer una combinación con la modernidad. Todo esto gracias a los diseños de la zona superior de las gafas en formas geométricas. Todas estas formas se conjugan con un color negro mate y unos cristales rosa con efecto de espejo. Estos últimos están fabricados en TR18 que permiten reducir el brillo de la luz del sol, funcionan como un protector de ojos.

Las gafas están pensadas para una mujer elegante, enérgica y amante de la moda. Una mujer que busca verse y sentirse guapa, pero que está interesada en resguardar sus ojos. Para brindar mayor protección contra los rayos UV del sol, estas gafas de Hawkwers están dentro de la ‘categoría 3’ con protección UV400, es decir, que son ideales para dar un paseo, salir o pasar largas horas ante el sol. Están elaboradas con los mejores materiales, de muy alta resistencia y soportar altas y bajas temperaturas. El producto incluye una caja portagafas dura para transportarlos sin problemas, un set de pegatinas y una tela de microfibras.

Las medidas de las gafas son de 13.2 cm de frente, 4.5 cm de alto y 14 de largo. Aunque este modelo viene en rosa, se puede escoger entre negro, azul, marrón, gris, verde y muchos más.

6. Gafas de sol vintage polarizadas - Carfia

Gafas de sol vintage polarizadas - Carfia

Elaborada con formas finas, líneas limpias y una estética sofisticada, las gafas de Carfia es ideal para las mujeres para las mujeres clásicas, pero con toques de modernidad. Estas gafas, sin dudas, son aquellas modernas que desean verse siempre bien con cualquier look. Este accesorio sienta muy bien con distintas combinaciones de ropa: desde un estilo muy fresco y casual, a un elegante vestido.

Las gafas regalan una gama de colores al usarlas. Protegen al máximo la vista de los rayos del sol y bloquean las iluminaciones que se asientan en el pavimento. Al usar estas gafas se disminuyen el cansancio ocular, evita que los ojos hagan un esfuerzo adicional para visualizar y mantiene el panorama nítido.

El elegante marco negro mate está elaborado en acetato muy liviano decorado con bisagras ajustadas y construido con elementos que aportan resistencia. Son flexibles, lo que garantizan un ajuste fácil y cómodo a cualquier forma del rostro. Los lentes oscuros se diseñaron en policarbonato. La forma circular de los cristales la asemejan a unas gafas del estilo retro. Viene en muchísimos colores para escoger y tamaños para adaptarse mejor al uso diario. Incluye una caja sólida para reguardar y transportar las gafas, acompañadas de tela de microfibra.

Gafas de sol RB 4171 Erika Classic – Ray – Ban (Mujer)

El modelo Erika Classic de Ray – Ban son el accesorio ideal para completar cualquier look. Desde un estilo causal hasta una apariencia elegante a cualquier mujer que las usa. Están diseñadas con cristales oscuros para mayor protección, la forma de círculo brinda cobertura adicional sobre toda la zona. Los rayos UV del sol ya no son un problema para estas gafas, las cuales garantizan el resguardo correcto de la vista.

Los Erika tiene un aspecto de gafas clásicas de la marca, pero están reforzados con goma brillante, varillas metálicas con extremos de tonos. Gracias a la gran variedad en colores sobre las monturas, puedes personalizar tu estilo escogiendo la de tu preferencia. Los tonos van desde verde, gris, marrón, negro y blanco. También se puede elegir colores en monturas metálicas brillantes y con efecto espejo.

Las gafas son sumamente ligeras y cómodas de llevar. Al usarlas no sentirás que las tienes puestas. No solo regala protección y una visión más clara y nítida del entorno, sino que también mejora la presencia porque no es un modelo tradicional de Ray – Ban, son gafas diseñadas para mujeres elegantes y con estilo.

8. Gafas de sol Grand PRIX 2 - Carrera (Mujer)

Gafas de sol Grand PRIX 2 - Carrera (Mujer)

Las gafas de la marca Carrera son casuales, ideales para salir a caminar, encontrarte con amigos o dar un paseo en las tardes de verano. El sol ya no es un problema para la vista gracias a la protección que brinda la misma. La silueta de las gafas cubre completamente la zona de los ojos. Regala elegancia y estilo a quien la usa. Aunque está diseñada para mujeres, es tan completa que puede usarlas hombres también, considerándose unas gafas unisex.

La Carrera está elaborada en plástico con doble capa de acetato. Combina la estética moderna con la tradicional, lo que supone un producto totalmente versátil y dinámico. La montura está adornada con un clip de sol que genera contrastes de diversos colores. La forma cuadrada de las gafas se embellece con diversos detalles que dibujan sobre las gafas la historia de la marca: como la C del logo, que se halla en el centro de los lentes, así como la descripción del mismo sobre las varillas.

Los lentes en gris tienen un degradado de color que terminan en negro. Tienen almohadillas que se moldean y regalan comodidad en la nariz y el logo de marca en el cristal izquierdo.

9. Gafas de sol flexibles – Fourchen (niños)

Gafas de sol flexibles – Fourchen (niños)

Al igual que los adultos, los niños también necesitan protección contra los rayos UV del sol. Para ellos se diseñan gafas especiales adaptadas a sus necesidades y tamaño. Tiendo en cuenta que los niños suelen tener mucha energía, las gafas se elaboraron en los mejores materiales, los más resistentes y duradero. Para ello se diseñó con plástico y goma súper flexible para soportar presión, caídas y demás para evitar que se dañen rápido.

Estas son unas gafas de gran durabilidad, totalmente recomendadas para los niños que recién están aprendiendo el uso frecuente de las gafas del sol. Tiene un tamaño estándar, especial para adolescentes y niños que están en constantes actividades físicas. Las gafas acompañan a los niños en todos los deportes: fútbol, bicicleta, correr, esquiar, pescar, caminar, golf y /o cualquier otra.

Las gafas incluyen una bolsa para transportarlas totalmente gratis y tela de microfibra para mantenerlas limpias. Son 100 % polarizadas, lo que significa que protegen contra todos los rayos UV del sol y con polarización adicional para eliminar las iluminaciones que rebotan contra el pavimento. Tienen garantía de devolución de dinero en caso de que las gafas no sean un producto eficiente, lleguen con daños o presenten algún inconveniente.

10. Gafas de sol - Kiddus (niños)

Gafas de sol - Kiddus (niños)

Posicionada como las gafas más vendidas para niñas, el modelo de Kiddus viene en dos colores: fucsia y rosado; sin embargo, cada color incluye cuatro modelos en los cuales las monturas tienen distintas temáticas. Ofrecen protección al 100 % contra los rayos UV, UVB y UVC. Los lentes son oscuros, ubicados dentro de la ‘Categoría 3’, perfectos para estar ante los potentes rayos de sol por largas horas.

En la parte trasera se hallan unas bandas de neopreno que permiten ajustar las gafas al tamaño ideal del niño. Esto, con el fin de que no caigan o se dañen, sino que estén allí fijos protegiendo los ojos del bebé. Este tipo de gafas se recomiendan para niñas desde su nacimiento hasta los dos años de edad. Con solo 16 gramos de peso, el bebé no sentirá que las lleva puestas; están pensadas para que el niño no las sienta al usarlas y no les genere molestias.

Las gafas incluyen un tozo de tela de microfibra para limpiarlas e impedir que se deterioren, aunque, ellas están elaboradas con los mejores materiales, casi irrompibles, garantizando seguridad y durabilidad por años. Las Kiddus tiene garantía completa en caso de las gafas no cumplan con las expectativas.

Consejos para comprar unas gafas de sol perfectas

Después de adentrarnos un poco en el mundo de las gafas de sol, es probable que ya tengas una idea de cuál es la que necesitas. Pero es normal que, después de tanta información, tengas ciertas que dudas. Para hacer mucho más fácil este proceso, aquí dejamos las preguntas más frecuentes sobre el tema.

¿Qué protección deben tener las gafas de sol?

Las gafas de sol se clasifican por categoría de filtro, según este nivel, brinda una protección más o menos intensa. Las categorías van de 0 a 4. Tener en cuenta esta información ayuda a escoger, con mejor certeza, las gafas correctas.

Categoría 0: La integran todas las gafas que transmiten luz de 800 a 100 %. Son todas aquellas que en el lente no tienen color o son muy suaves.

La integran todas las gafas que transmiten luz de 800 a 100 %. Son todas aquellas que en el lente no tienen color o son muy suaves. Categoría 1: Son aquellos que mitigan muy sutilmente la luz del sol.

Son aquellos que mitigan muy sutilmente la luz del sol. Categoría 2: Tienen un tono más oscuro y están diseñados para exteriores.

Tienen un tono más oscuro y están diseñados para exteriores. Categoría 3: Se consideran las mejores gafas de sol. Tienen un tono oscuro que resulta ideal cuando se está expuesto al sol y transmiten de 8 a 18 % de luz.

Se consideran las mejores gafas de sol. Tienen un tono oscuro que resulta ideal cuando se está expuesto al sol y transmiten de 8 a 18 % de luz. Categoría 4: Son gafas muy oscuras específicas para momentos especiales en los cuales, la categoría 3 no resulta conveniente. Se puede utilizar, por ejemplo, en el desierto, en la montaña u ocasiones similares.

¿Cuál es la mejor marca de gafas de sol para hombres y mujeres?

El estilo de las gafas es de suma importancia, pero además de eso, es importante invertir en protección. Aunque hay modelos unisex que van perfecto para hombres y mujeres, aquí vamos a indicar cuáles son las mejores marcas para cada uno.

Hombres:

Ray – Ban

Hawkers

Arnnettte

Mujeres:

Ray – Ban

Oakley

Vulk

¿Cómo escoger unas gafas de sol ideales?

Las monturas de las gafas ideales siempre son un dilema, sobre todo, cuando es la primera vez. Escoger la forma, el tamaño, el color. Aquí vamos a darte unos tips para escojas la montura correcta:

Según el color del cabello

Rubio : monturas azules, verdes, negras o cualquiera que haga contraste con el color claro del cabello.

: monturas azules, verdes, negras o cualquiera que haga contraste con el color claro del cabello. Castaño : los colores vivos como el rosa, rojo o naranja.

: los colores vivos como el rosa, rojo o naranja. Pelirrojo: Marrón, chocolate, blanco o negro.

Según el color de los ojos

Marrones : negro, magenta, azul, violenta.

: negro, magenta, azul, violenta. Azul : gris, tonos tierra, verde oliva, negro.

: gris, tonos tierra, verde oliva, negro. Verde : dorados, violetas, marrón, rojo o naranja.

: dorados, violetas, marrón, rojo o naranja. Verde miel: Azul, gris o marrón.

¿Cómo saber si las gafas de sol son polarizadas?

Muchas descripciones de los fabricantes y vendedores no son realmente ciertas. Las personas caen en los engaños y terminen, de igual manera, perjudicando la salud visual. Por eso, te vamos a contar cómo identificar cuándo las gafas son realmente polarizadas.

Con una pantalla de televisor o de ordenador: Coloca las gafas frente a la pantalla y gíralos un poco (entre 60 y 90 °), si el cristal se torna muy oscuro, entonces las gafas sí son polarizadas.

¿Cuál es la importancia de utilizar gafas de sol?

